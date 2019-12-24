Политолог Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру рассказал, какие группы американской элиты стоят за санкциями в отношении «Северного потока-2» и удастся ли России завершить этот грандиозный проект

Президент США Дональд Трамп 21 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который предусматривает меры против компаний, занимающихся строительством газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

После этого свои суда, которые прокладывали трубы газопровода по дну Балтийского моря, вывела компания Allseas.

- Дмитрий, на ваш взгляд, почему США так откровенно поднимают ставки? Почему для них настолько важна и болезненна тема «Северного потока — 2»?

— Во-первых, есть такое понятие, как "США", а есть такое понятие, как "различные группы, которые там представлены". Инициатива была внесена сенаторами, в том числе республиканцами, которые представляют различные регионы, связанные с газодобычей. Их задача заключается в том, чтобы воспользоваться слабостью Трампа, а я напоминаю, что импичмент переходит в Сенат, и Трампу крайне важно сохранить большинство, поэтому на этом фоне он будет уязвим к такому давлению.

Санкции против СП-2 и контракт на транзит через Украину. Есть ли связь? © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Сейчас одна из веток «Северного потока» построена наполовину, другая где-то на две трети. Две ветки прокладываются трубоукладчиками, которые принадлежат швейцарско-итальянской Allseas. Предполагалось, что санкции будут вводиться с начала года и достройка будет возможной. Тем более что оставалось около 5%, до января можно было закончить. Притом что согласно поправке Минфину США давалось 30 дней, чтобы определить тип санкций.

Но санкции ввели сразу после подписания, чтобы вывести оттуда Allseas. Цель заключалась в том, чтобы удлинить его строительство. В принципе при базовом сценарии торпедировать сам проект будет сложно. Во-первых, у «Газпрома» есть трубоукладчики, которые строили «Северный поток-2» и которые могут достроить. Датский маршрут уже не глубоководный, глубина меньше 200 метров, здесь можно строить российскими усилиями. Той же самой плоскодонной баржей «Фортуной», и можно пригнать с Камчатки еще одного трубоукладчика.

- Удастся ли достроить «СП-2»? И когда?

— Проблема заключается в следующем. Германия разрешила строительство «Северного потока» зимой, а вот как к этому отнесётся Дания — вопрос открытый.

Дания разрешила строительство, но там есть очень жесткие требования относительно прокладчика. Вопрос, как это будет реализовано, открытый.

В принципе это удлиняет процесс, но не отменяет его. Даже с учетом того, что плоскодонное судно «Фортуна» более подвержено природному воздействию. Оно не может укладывать при штормах и волнениях в отличие от кораблей, которые принадлежали Allseas.

В январе на Балтике традиционно спокойная погода, поэтому с большой долей вероятности укладывать такими же темпами удастся. Средний темп прохода Allseas составлял примерно пять километров. В среднем прокладка «Фортуны» составит 1,5-2 километра.

Такими темпами «Северный поток» достроится ориентировочно в марте-феврале. Вопрос, насколько быстро прибудет с Камчатки «Академик Черский».

Свистать всех наверх. Что означает уход швейцарских судов с «Северного потока-2» © Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Цель санкций — просто наказать европейских партнеров, это первое. А второе — это попытка максимально затянуть процесс строительства.

Если сравнить с тем, что предполагалось, то санкции были форсированы. Потому что это военный бюджет на 2020 год, он не мог действовать с 19-го года. Но отдельные его позиции были введены. Это не базовый сценарий.

- Могут ли Россия и Европа противостоять санкционному давлению США? Если да, то как?

— Они уже противостоят. Самый эффективный механизм давления — это ударить по финансированию. Все денежные средства были выделены не через финансовые организации. То есть банковский механизм — самый уязвимый для американских санкций. Банки отказываются сотрудничать, и вы теряете все возможности для платежей.

Германия уже ответила тем, что разрешила строительство в своих территориальных водах зимой. Это является ответом на американские санкции.

Если проект будет достроен, этот проект будет достроен под американскими санкциями. Это будет пример, прецедент их обхода. Причем такие примеры постоянно происходят. Это и Крымский мост, и поставки С-400 в Турцию, Индию, Китай в перспективе.

То есть санкции обходятся, это вопрос времени, денег, но обходятся. Санкции на несколько месяцев затягивают процедуру введения в строй проекта, но всё равно предполагалось, что раньше апреля газопровод физически не заработает.

Поэтому это может быть еще попытка сорвать переговоры Москвы и Киева. Все обсуждают газовое соглашение «Газпрома» и «Нафтогаза». На самом деле это не договор, это протокол, сам договор еще должен быть подписан в полном объеме. Введение санкций перед окончательным подписанием это попытка вклиниться в этот процесс и надавить на позицию Москвы.

Поэтому Москва своими действиями уже обходит санкционную составляющую. Вопрос в том, какие будут контрсанкции. О них уже объявлено. Думаю, они будут симметричными. Франция уже вводит налог на американские компании, Германия идёт поперек позиции Вашингтона.