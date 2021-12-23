«Вешать будем потом». Мэр Днепра против героев Севастополя

Украина продолжает бороться с «российским наследием» и собственной историей. При этом, самыми радикальными методами. Так, в начале декабря этого года, в Днепре из мемориального парка убрали бюсты героев обороны Севастополя

В 2014 году Борис Филатов прославился фразой о том, что активистам Русской весны нужно давать любые обещания, «а вешать — потом». Этому кредо он остаётся верен и сейчас, став мэром многострадального Екатеринослава, который большевики переименовали в Днепропетровск, а нынешние украинские деятели обрезали до Днепра.

Севастопольский парк

Недавно Филатов, объявил о масштабной реконструкции одного из городских парков — Севастопольского. Первой жертвой реконструкции пали герои обороны Севастополя.

Еще в XIX веке на этом месте возникло кладбище. В годы Крымской войны здесь было захоронено не менее 10 000 русских солдат, эвакуированных из Севастополя и скончавшихся от ран в госпиталях Екатеринослава. Город был ближайшим к театру боевых действий губернским центром и стал главной тыловой базой русской армии. По картам Люфтваффе. За что мэр Днепра уничтожил памятники героям обороны Севастополя © antifashist.online

По инициативе знаменитого русского хирурга Николая Пирогова именно сюда поступали раненные защитники Севастополя. Несмотря на все новаторские методики Пирогова, впервые в мире применявшего гипсовые повязки и сортировку в зависимости от тяжести ранения, многие из солдатов и матросов нашли последнее пристанище в екатеринославской земле.

В память о них было решено построить церковь, которая была освящена в 1865 г. Мемориальная надпись на одной из стен гласила:

«Сей храм Воскресения Лазаря сооружен бывшим Екатеринославским вице-губернатором Николаем Барановичем средствами добровольных приношений во славу святого имени Божия и в воспоминание подвигов защитников г. Севастополя, в 1854-1856 гг. почивших в здешних военно-временных госпиталях от ран и болезней и погребенных в значительном числе на этом кладбище. 3 октября 1863 года Его И. Выс. Наследник Николай Александрович в виду заветных могил изволил слушать панихиду, а 28 октября того же года Государь Император Александр Николаевич, почтив набожным вниманием могилы, изволил осматривать церковь, в то время вчерне лишь отстроенную».

Церковь была построена в некотором отдалении от братских могил, и вокруг нее со временем тоже появилось кладбище. Оно стало местом упокоения многих жителей Екатеринослава, среди которых, например, первый почетный гражданин города, ученый-археолог и выдающийся промышленник Александр Поль. Именно заботой о восстановлении его могилы, ранее утраченной, и объясняют власти необходимость реконструкции, жертвой которой стали бюсты героев обороны Севастополя. Как французские и английские союзники относились к туркам во время Крымской войны © Public domain

Подобный вандализм это памятное место переживает не впервые. Лазаревская церковь была закрыта в 1930-х, во освобождения Днепропетровска сгорела, а в 1955 г. была окончательно снесена. Уничтожено было и кладбище, а на его месте разбит парк.

К 100-летию Крымской войны здесь планировалось открыть мемориальный комплекс, который был сдан в 1957 г. и включал в себя обелиск из белого инкерманского камня на символическом кургане, триумфальную арку на входе в парк и аллею с бюстами героев обороны Севастополя.

И вот теперь, по решению мэра Филатова, бюсты героев обороны Севастополя перенесут в Музей истории Днепра, и на Севастопольскую аллею они более не вернутся. По этому поводу начальница отдела индустриального развития коммунального предприятия «Агентство развития Днепра» заявила следующее:

«Нашей задачей было убрать с центральной аллеи бюсты контр-адмиралов Российской империи. Они не соответствуют нашим историческим реалиям. Демонтаж проводится с соблюдением всех норм, через документацию. Планируем передать их на баланс Музея истории Днепра».

Таким образом это не просто некое административное решение в рамках благоустройства, а идеологический демарш в рамках концепции «Украина — это анти-Россия».

Крымская война и её идеологический смысл

Крымская война 1853-1856 года против коалиции Турции с Британией, Францией и Королевством Сардиния была для Российской Империи неудачной. География военных действий была весьма внушительна: от Белого и Баренцева до Черного и Азовского морей. Ряд военных действий вообще проходил в низовьях Амура, на Камчатке и Курилах. Поэтому англичане назвали ту войну Восточной, как бы предвосхищая Восточный фронт двух мировых войн. Война в Крыму и внутренние реформы. Османский урок для Украины © Public domain

Ключевой точкой военного противостояния был конечно же Крым, а эпицентром стала оборона Севастополя, которая началась 25 сентября 1854 года, и продлилась 349 дней.

И с психологической, и со стратегической точки зрения оборона базы Черноморского флота была крайне значимой для России. Севастопольский гарнизон не просто отсиживался за стенами, а регулярно устраивал вылазки и контратаковал, продемонстрировав эффективность тактики «активной обороны».

Несмотря на то, что русские войска, вынуждены были в итоге отступить, они оставили неприятелю руины. Осада закончилась 9 сентября 1855 года захватом Малахова кургана, но европейские войска вошли в город только 11-го сентября, считая, что Севастополь заминирован. Это позволило русским войскам организованно отступить и перегруппироваться.

По итогам войны Россия сохранила за собой и Крым, и Севастополь, лишь потеряв (и то, временно) право на дислокацию там военного флота. Таким образом победу антироссийской коалиции можно в полной мере назвать «пирровой»

В Крымской войне Россия, фактически, воевала с «объединенной Европой». Боевым действиям предшествовала длительная информационная кампания. По поводу этой пропагандистской активности поэт Федор Тютчев в 1854 году писал: Не Крымом единым. Англо-французские набеги на побережье Новороссии © commons.wikimedia.org, George Greatbach; H W Nicholls

«Давно уже можно было предугадать, что эта бешеная ненависть, которая с каждым годом всё сильнее и сильнее разжигалась на Западе против России, сорвётся когда-нибудь с цепи. Этот миг и настал…Это весь Запад пришёл высказать своё отрицание России и преградить ей путь в будущее. России просто-напросто предложено самоубийство, отречение от самой основы своего бытия, торжественное признание, что она не что иное в мире, как дикое и безобразное явление, как зло требующее исправления».

В принципах информационной работы Запада с тех времен мало что изменилось.

На фоне геополитического противостояния России с блоком НАТО, одними из «флагманов» которого являются те же Британия, Франция и Италия, чьи солдаты штурмовали Севастополь, становится понятно, каким именно «современным историческим реалиям» не соответствуют бюсты героев обороны Севастополя посреди города Днипро. Ведь Украине так хочется в этот блок вступить.

Адмиралы

Днепропетровский мемориал состоял из восьми бюстов. Три из них — изображения адмиралов: Павла Нахимова, Владимира Корнилова и Владимира Истомина. Все они погибли, обороняя Севастополь.

Адмирал Павел Нахимов родился под Смоленском, в регионе, который долгое время был частью Литовской Руси, но в итоге стал форпостом Руси Московской. Нахимов жил морем и свою жизнь положил на служение Империи не только на ниве военных заслуг. В молодости, в самом начале карьеры, он совершил кругосветное путешествие в составе экспедиции Михаила Лазарева на фрегате «Крейсер».

После того, как Лазарев стал начальником штаба Черноморского флота за ним последовали многие из служивших под его началом офицеров. В то время главной базой флота был Николаев, который вместе с Севастополем составлял единую административную единицу — военное губернаторство. Лазарев ввел правило, что капитан строящегося корабля должен назначаться еще до спуска на воду, досконально изучив его при постройке.

Нахимов прибыл в Николаев и в 1834 — 1836 гг. руководил строительством линейного корабля «Силистрия», которым затем командовал. На «Силистрии» он неоднократно заходил в Одессу. «Деколонизация» Николаева начинается с памятника основателю города © commons.wikimedia.org, CC BY 3.0/Александр Андрейко

Во время обороны Севастополя Нахимов был назначен командиром порта и временным военным губернатором города. У подчиненных пользовался колоссальным уважением, матросы малороссы называли его «батькой».

Вице-адмирала Владимир Корнилов тоже начинал свою карьеру с того, что ходил в море в 1827 года под командованием Лазарева, а службу на Черноморском флоте — в 1833 г. в Николаеве, где он состоял при Лазареве офицером для особых поручений. Затем Корнилов руководил постройкой фрегата «Флора» и линейного корабля «12 апостолов» (1838), которыми командовал.

На одном из зданий Николаева сохранилась мемориальная табличка: «В этом доме в 1848 году жил известный флотоводец, герой обороны Севастополя, адмирал В. А. Корнилов».

С 1851 года Корнилов стал фактическим командующим Черноморским флотом. Именно Корнилов разрабатывал и внедрял методы «активной обороны». Под его командованием проходили многочисленные вылазки, диверсии и контратаки. Убит он был все на том же Малаховом кургане 5 октября 1854 года.

Контр-адмирала Владимир Истомин стал адмиралом за блестящие действия в ходе сражения в Синопской битве, где фрегат Истомина «Париж» (что, в целом, тоже выглядит довольно ироничным названием для Крымской войны), проявил себя настолько, что Нахимов приказал поднять флаг «благодарности» экипажу фрегата и его капитану.

Во время осады Севастополя Истомин, будучи начальником четвертой линии обороны города, куда входил и Малахов курган, практически жил на боевых позициях. Особенно, после смерти Нахимова. Там же Истомин и погиб 7 марта 1855 года.

Нахимов, Корнилов и Истомины были похоронены в склепе севастопольского Владимирского собора был вместе с Лазаревым.

Они отдали свою жизнь за Крым, но, с точки зрения мэра Днепра это была какая-то «неправильная» жизнь, которая «не вписываются в современные украинские исторические реалии». Скорее всего потому, что в отличие от нынешних «героев Украины», типа Степана Бандеры, гетмана Мазепы и прочих, до конца были верны Отечеству и никогда даже мысли не допускали о том, чтобы бежать от боя, а уж тем более — предать.

Матросы

Часть бюстов мемориального комплекса посвящена иным героям, без которых длительная и героическая оборона города была бы невозможна. Это памятники матросам Петру Кошке, Федору Заике и Игнатию Шевченко, а также легендарному врачу Николаю Ивановичу Пирогову и медсестре Дарье Михайловой (Севастопольской). Власти Николаева уничтожают историческую память горожан © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

Петр Кошка родился на территории нынешней Винницкой области Украины. Он стал не только историческим персонажем, но и литературным (в сочинениях Льва Толстого и Сергея Сергеева-Ценского), и, даже, в некотором роде, фольклорным. Кошка прославился многочисленными вылазками в стан неприятеля, захватом пленных, угоном вражеских лошадей, и прочими дерзкими диверсионными действиями.

Осаду Севастополя он пережил, и умер от горячки уже в 1882 году, в родном селе Ометинцы после того, как спас двух девочек, провалившихся под лед. В качестве художественного персонажа упоминался

Весной 2014 г., после победы Майдана, бюст, установленный на родине героя был демонтирован.

Федор Заика вошел в историю обороны Севастополя под прозвищем «нахимовский лев». Этот сын хлебороба из села Красное, в современной Черниговской области, был свиреп в схватке, и предпочитал идти на врага в рукопашную.

Место рождения матроса Игнатия Шевченко, неизвестно. В Севастополь он попал из Николаева, где служил в 37-м флотском экипаже. Помимо успешных вылазок в ходе «активной обороны» он прославился своим посмертным подвигом. Шевченко грудью закрыл от пуль своего офицера Брилева. В посмертном приказе о награждении говорилось:

«Товарищи! Каждый день вы являете себя храбрыми и стойкими русскими воинами; каждый день поступки ваши заслуживают и полного уважения, и удивления; говорить о каждом отдельно было бы невозможно, но есть доблести, которые должны навсегда остаться в памяти нашей…».

Медики

Дарья Севастопольская была одной из первых в истории «сестер милосердия». Во время войны она потеряла отца. Восемнадцатилетняя сирота, не имея медицинского образования, она на свои деньги организовала перевязочный пункт.

За свою деятельность Даша была награждена Николаем I золотой медалью «За усердие». В историю она вошла именно как Севастопольская, и только относительно недавно нашлись архивные документы, которые позволили узнать, что в девичестве она была Дарьей Лаврентьевной Михайловой. Почему самый знаменитый русский хирург навечно упокоился в Виннице © Вячеслав Яковенко©ИА Красная Весна

После войны она поселилась с мужем под Севастополем, а затем некоторое время жила в Николаеве. По одной из версий, последние годы жизни она также провела в Севастополе.

Николай Пирогов был главным хирургом осажденного города. Прибыв на юг России известным профессором, после войны он не стал возвращаться в столицы, а был назначен на высокий пост попечителя Одесского, а затем Киевского учебных округов. Уйдя в отставку, он проживал в своём имении под Винницей, где и был похоронен.

Таким образом все герои первой обороны Севастополя, изображения которых находились в парке Днепра, имели непосредственное отношение не только к Крыму, но и к территориям, которые сегодня всё еще находятся в составе Украины. Однако на Украине им нет места.

«Современные исторические реалии»

Вот таких героев убрали куда-то в запасники музея из Севастопольского парка Днепра за «несоответствие реалиям». Об этих новых реалиях еще в 2018 году в интервью радио «Свобода» откровенно говорил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович:

«декоммунизацию можно назвать лишь первым этапом деколонизации, потому что, снимая слой коммунистического бремени, тоталитарного прошлого, под ним мы часто встречаем российское имперское прошлое, которое часто не менее антиукраинское, чем было коммунистическое. Так вот в контексте деколонизации — это непочатый край работы». Являлась ли Украина колонией России © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Несколько лет назад волну «деколонизации» пережил Николаев — еще один город Новороссии, где сохраняется память о трагических и славных страницах русской истории.

Тогда по решению местных депутатов из сессионного зала городского совета были убраны портреты Григория Потёмкина, Михаила Фалеева, Михаила Лазарева, Степана Макарова, Александра Грейга и Богдана Глазенапа. Затем начались разговоры о переносе подальше с глаз памятника основателю города Михаилу Фалееву.

Напомним, что замечательный памятник адмиралу Грейгу, был снесён в Николаеве в первые годы советской власти. А уже в брежневское время в городе появилась своя аллея адмиралов с бюстами Лазарева, Нахимова и Корнилова, а также Беленсгаузена, Ушакова и Бутакова, пока всё еще украшающая пространство перед Музеем судостроения и флота.

И хотя при президенте Зеленском Вятрович лишился своего поста, но дело его живёт. И демонтаж бюстов героев обороны Севастополя по указке мэра Филатова — еще один шаг по окончательной «деколонизации» т.е. в реальности дерусификации некогда цветущего русского города Екатеринослава.