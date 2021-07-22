22 июля 1922 года был создан скаутский отряд «Лесные черти» - один из самых знаменитых отрядов «Пласта», выходцами из которого стали множество заметных фигур ОУН* и УПА*

В 1907-1908 годах в Британии усилиями полковника Баден-Пауэлла начало внедряться скаутское движение. Оно сразу завоевало бешеный успех, и все страны наперебой стали перенимать эту практику. День в истории. 1 июля: во Львове поляками убит украинский студент © commons.wikimedia.org, ЯдвигаВереск

Впервые дети стали полноправными объектами масштабной государственной идеологии, с младых ногтей готовившей их к службе в армии на благо своей страны. Причем дети не только не сопротивлялись, но и с величайшим энтузиазмом примыкали к движению, которое грамотно вовлекало их посредством игр.

В больших и независимых государствах скаутские организации стали важной ступенькой перековки юношества в соответствии с государственными задачами. Но в регионах, где компактно проживали нации, не имевшие своего государства, скаутское движение строилось на других началах. Скорее, это было полумасонские-полуреволюционные ячейки/братства, из которых потом вырастали полулегальные или совершенно нелегальные политические партии и движения.

В 1911 году молодому преподавателю естествознания в львовской гимназии Александру Тысовскому попала в руки книга Баден-Пауэлла «Скаутинг». Восхищенный этой находкой, он начал переводить книгу на украинский, заодно набрав из воспитанников гимназии первую группу скаутов.

В переводе с английского скаут — это разведчик. У казаков разведчиков называли пластунами, так что не мудрствуя преподаватель нарек молодую организацию «Пластом». День в истории. 30 сентября: завершилось самое кровопролитное сражение легиона УСС © uateka.com

В отличие от европейских скаутов, у которых военное начало их игр всеми силами затушевывалось, украинские пластуны с самого начала создавались как военизированная организация. Во время выездов на природу они учились не распознавать следы на песке или отличать разные виды трав, как другие скауты, а стрелять из револьверов и винтовок, делать перевязки в полевых условиях и в целом готовились к великой войне во славу Украины.

Австрийцы горячо поддержали начинание в Галиции и для большего охвата посоветовали объединиться всем скаутским организациям (одновременно с Тысовским своих скаутов создавали Иван Чмола и Петр Франко — брат знаменитого писателя и будущий депутат Верховного Совета УССР).

С началом Первой мировой практически все годные по возрасту пластуны оказались в числе Сечевых стрельцов, а одним из сотников стал сам Чмола, вскоре попавший в русский плен.

После Февральской революции пластуны стали активно подминать под себя украинские территории, вытесняя с них русских бойскаутов: где при поддержке местных властей, а где просто переманивая их в свои ряды. Скоропадский покровительствовал пластунам, при нем они развернули в городах весьма бурную деятельность. Выходцы из «Пласта» занимали множество офицерских позиций у сечевиков и в других подразделениях армии УНР.

Однако с крахом УНР деятельность организации была свернута. День в истории. 30 июля: украинские националисты в Праге создали предтечу ОУН* © предоставлено автором

Сохраниться ей удалось только в Галиции и Волыни, но под польским контролем. Именно там 22 июля 1922 года был создан курень «Лесные черти» — один из самых знаменитых скаутских отрядов «Пласта» с говорящим названием.

Достаточно только упомянуть самого знаменитого «черта» — руководителя УПА* Романа Шухевича, который начал осмысленную политическую деятельность именно в этом отряде, вступив в него в возрасте 15 лет.

Среди других видных «лесных чертей» можно отметить боевика УВО Григория Писецкого, участника экспроприаций и налетов, которые проводила эта организация; Андрея Пьясецкого — одного из министров в виртуальном самопровозглашенном правительстве Стецько 1941 года; будущего краевого проводника ОУН* Степана Охримовича; Александра Пашкевича — руководителя разведки краевой экзекутивы ОУН на западноукраинских землях; Евгения Врецьону — одного из руководителей службы безопасности ОУН и члена УГОС (Украинского главного освободительного совета — еще одного виртуального украинского правительства, сформированного по инициативе бандеровской фракции ОУН); Николая Плавьюка — последнего главу УНР в изгнании.

В Польше фактически копировалась структура не западных скаутов, а скорее советских пионеров. Когда юношеские и молодежные организации были лишь этапом, ступенькой к вступлению в партию для взрослых. Если пионерия и комсомол готовили к вступлению в ВКП(б)\КПСС, то «Пласт» был такой же ступенькой для УВО или ОУН. Практически весь актив этих организаций состоял из числа выходцев из «Пласта». Бандера пришел, порядок не навел. Какую роль на самом деле Бандера играл в ОУН* © РИА Новости, Александр Мазуркевич / Перейти в фотобанк

Среди сколько-нибудь заметных оуновцев трудно найти хотя бы несколько тех, кто миновал бы «Пласт», настолько всеобъемлющей организацией он был для украинцев Галиции.

Во всех странах того времени скаутов готовили к смерти. Даже у английских скаутов первоначальным лозунгом был «Будь готов умереть за Родину», который в процессе сократился до более нейтрального «Будь готов». В «Пласте» от скаутов никогда не скрывалось, что все они умрут. Даже в гимне «Лесных чертей» (который до сих пор остается официальным) содержались такие строки:

Флаг наш! Многие падут в бою,

Многие погибнут в тюрьмах и ссылках,

И всем им перед смертью их страшной

Явись ты в последних их снах.

Поляки посматривали на деятельность украинских скаутов с видимым недовольством. Слишком уж радикальной была их направленность. Можно даже сказать, что поляки на удивление долго терпели у себя под боком откровенно враждебную и радикальную организацию.

«Пласт» запретили только в 1930 году, причем самую непосредственную роль в запрете сыграли именно «Лесные черти». День в истории. 17 июня: в Польше создан лагерь для украинских националистов © commons.wikimedia.org, Christian Ganzer

Это произошло после того, как особым образом отличился выпускник отряда Григорий Писецкий. Став боевиком УВО, он регулярно участвовал в экспроприациях, ограблениях и налетах. После одного из них он вступил в перестрелку с полицией и в конце концов покончил с собой. Полиция провела расследование и выяснила, что к чему.

Под предлогом того, что «Пласт» выращивает отмороженных террористов и асоциалов, организация была запрещена на территории Польши.

Действия со стороны польских властей, а также массовые посадки бывших пластунов, ставших активом ОУН и УВО, привели к тому, что «Пласт» начал переживать очень тяжелые времена. Мало кто из родителей (за исключением особого сорта радикалов) добровольно отдал бы ребенка в запрещенную организацию, откуда он выйдет с промытыми мозгами и к 25 годам погибнет в перестрелке с полицией или сгинет от чахотки в тюрьме.

Поэтому деятельность «Пласта» пришлось перенести в Закарпатье. Там местные украинцы были еще непуганые и не совсем представляли себе последствия. Но в итоге в Закарпатье пластуны развернуться на успели из-за начавшейся мировой войны.

Возродиться пластуны смогли только после войны уже в эмиграции. День в истории. 2 июля: бандеровцы открыли в Киеве свой первый съезд © antifashist.com / antifashist.com / Перейти в фотобанк

Их основными центрами стали США, Канада и Германия. Впрочем, радикализма у новых пластунов значительно поубавилось, смертников там штамповать перестали. В итоге «Пласт» как одна из заметных эмигрантских организаций благополучно дожил до распада СССР и вернулся на постсоветскую Украину.

В 2008 году украинские скауты даже были приняты во Всемирную скаутскую организацию (это примерно как если бы остальные масоны наконец признали давно существовавшую «дикую» ложу). В последние годы слегка захиревший в 90-е «Пласт» начал получать от властей официальную поддержку на государственном уровне.

Что касается «Лесных чертей», то они существуют и по сей день.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ.