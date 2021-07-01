В этот день в 1999 году ушел из жизни Виктор Чебриков. Этот выходец из УССР стал правой рукой сперва могущественного главы КГБ, а затем и лидера всего Советского государства Юрия Андропова. Чебриков сменил своего товарища у руля спецслужбы и стал последним уроженцем Советской Украины во главе Госбезопасности

Будущий шеф одной из самых могущественных спецслужб мира родился в Екатеринославе (вскоре переименованном в Днепропетровск) в апреле 1923 года. Там же прошли его детство и юность. День в истории. 17 марта: родился создатель украинского КГБ © nvdaily.ru

В 18-летнем возрасте студент Днепропетровского металлургического института Чебриков был направлен на ускоренные офицерские курсы в Житомирское пехотное училище, а затем отправлен на фронт. Командовал взводом минометчиков, к концу войны дослужился до звания майора и стал командиром стрелкового батальона.

Любопытно, что в той же дивизии (161-я стрелковая) служил Сергей Горбачев — отец будущего генерального секретаря. Еще любопытнее тот факт, что Чебриков сыграл определенную роль в приходе к власти его сына.

Чебриков несколько раз был ранен и контужен, а в 1944 году награжден «полководческим» орденом Александра Невского.

Последний глава КГБ УССР и первый глава российской ФСК Николай Голушко, хорошо знавший его, в своей книге «В спецслужбах трех государств» упоминал, что Чебриков некоторое время находился в штрафбате из-за того, что его подчиненный случайно застрелил сослуживца. В официальных биографиях факт службы в штрафбате, как правило, не упоминается.

После окончания войны Чебриков подумывал о продолжении военной карьеры, но из-за проблем со зрением он был демобилизован, после чего вернулся в институт, а далее пошел по партийной линии. День в истории. 8 апреля: к власти в СССР пришел днепропетровский клан © РИА Новости, Дмитрий Козлов / Перейти в фотобанк

Чебрикова вполне можно отнести к представителям днепропетровского клана. Он был не просто уроженцем этого города, его политическое возвышение началось именно там. Но в силу возраста он был скорее представителем второго, более молодого, поколения этого клана.

С Брежневым до войны он знаком не был. Зато во время работы сначала в Днепропетровском горкоме, а затем и обкоме (второй секретарь) он сдружился с Владимиром Щербицким, который после возвышения Брежнева стал главой УССР.

Как раз Щербицкий и посоветовал Брежневу Чебрикова. После свержения Хрущева экс-глава КГБ Шелепин и сменивший его на этом посту его выдвиженец Семичастный представляли для нового генсека серьезную опасность.

К 1967 году Брежнев разделался с шелепинским кланом и провел «укрепление КГБ» лояльными кадрами. Одним из этих кадров был Юрий Андропов. Одновременно с ним в госбезопасность был направлен и Чебриков, кандидатуру которого Щербицкий и посоветовал генсеку.

Первоначально он был назначен главой кадрового отдела, который традиционно имел важное значение в советских спецслужбах. Хотя ранее Чебриков и Андропов не были знакомы, они на редкость хорошо сработались, сколотив полноценный альянс. Очень скоро Чебриков стал заместителем Андропова, а впоследствии одним из его самых доверенных людей. День в истории. 27 декабря: под Житомиром родился председатель КГБ, поставивший уникальный рекорд © commons.wikimedia.org, Антон Колесников/«Зеркало недели»

Вплоть до самого ухода Андропова Чебриков был его верным оруженосцем. После смерти Суслова Андропов был перемещен на его позицию в секретариат ЦК, что свидетельствовало о том, что именно он является главным фаворитом на роль нового генсека. Андропов, конечно же, желал сохранить связи с КГБ и сделать новым председателем своего доверенного человека Чебрикова.

Порой в СССР такие финты удавались. Например, это смог сделать Шелепин. Однако чрезмерно усилиться Андропову не дали. Новым шефом КГБ назначили близкого к Брежневу главу КГБ УССР Виталия Федорчука. Тем не менее, Андропову удалось отстоять Чебрикова, которого в рамках компромисса назначили первым заместителем Федорчука.

Всем было очевидно, что эта рокировка носит временный характер. Федорчука — бывшего особиста с замашками солдафона — сослуживцы сильно не любили. Им куда больше импонировал интеллигентный и рассудительный Чебриков.

Сразу после смерти Брежнева Федорчука отправили громить ненавистное Андропову МВД (сам Федорчук воспринял это как пощечину), а во главе КГБ встал Чебриков. Несмотря на начавшуюся чехарду с генсеками, он сохранял свой пост целых шесть лет.

Считается, что именно он сыграл определенную роль в приходе Горбачева к власти. День в истории. 19 января: загадочно погиб человек Брежнева в КГБ и создатель образа советского чекиста © commons.wikimedia.org,

В частности, заблокировал амбиции «хозяина» Ленинграда Григория Романова на кресло генсека. По линии КГБ были распущены дискредитирующие Романова слухи, что на свадьбе его дочери якобы использовался императорский сервиз из Эрмитажа, который пьяные гости били на счастье. Кроме того, Романова даже не проинформировали о смерти Черненко. Сам он был в отпуске в Литве и узнал о его смерти с большим опозданием и не успел вклиниться в борьбу за кресло генсека.

Чебриков не был человеком из команды нового генсека. Тем не менее, менять его Горбачев не решился. Более того, Чебриков стал полноценным членом Политбюро. При нем продолжалась андроповская линия на зачистку брежневских выдвиженцев под предлогом борьбы с коррупцией.

Кроме того, активизировалась работа по линии контрразведки. В 1980-е годы последовал целый вал разоблачений двойных агентов и кротов зарубежных спецслужб. Самые резонансные случаи — Толкачев, Кулак, Сметанин, Пигузов.

Однако со временем в отношениях Чебрикова с Горбачевым начались трения. Нельзя сказать, что председатель КГБ был реакционером и ретроградом, протестовавшим против любых реформ. Но и впереди паровоза бежать не хотел. Горбачеву же требовался максимально лояльный человек во главе Комитета.

В результате 1 октября 1988 года КГБ возглавил другой бывший заместитель Андропова — Владимир Крючков. А Чебриков формально ушел на повышение в секретариат ЦК. Уже через год он был отправлен на пенсию. Судьбоносный пленум: как выбрали Горбачева © РИА Новости, Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанк

Правда, вплоть до финала СССР он еще сохранял депутатский мандат и заседал в Верховном Совете. После распада Советского Союза Чебриков нашел себе весьма экзотичную работу, став начальником охраны Иосифа Кобзона. Звезду советской эстрады Чебриков охранял до самой смерти.

Интервью он практически не давал, мемуаров не писал, так что все свои секреты унес с собой. 1 июля 1999 года он умер в Москве в возрасте 76 лет.