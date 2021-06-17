В этот день в 1937 году казнен Борис Юзефович, также известный как Борис Северный, — руководитель печально знаменитой Одесской ЧК

О детстве и ранних годах Юзефовича не известно практически ничего. Он родился в Одессе в 1888 году. Отец будущего чекиста был врачом, некоторые источники уточняют его специальность — дантист. День в истории. 18 января: Провозглашена Одесская республика © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

Юзефович в 17 лет примкнул к революционерам, но долгое время поддерживал меньшевиков. К большевикам он переметнулся только в 1917 году.

Известно, что за подпольную деятельность он дважды высылался в Архангельскую губернию, но оба раза ненадолго. В последний раз он угодил под амнистию в 1913 году, после чего вернулся в Одессу и устроился работать электриком на одном из местных предприятий.

В 1917 году Юзефович, знавший всех и всё в Одессе, был включен в состав городского Совета. Большевикам такие кадры были нужны, так что они сманили его к себе и поручили создавать в городе Красную гвардию.

После октябрьского переворота в Петрограде и последовавшего за ним провозглашения независимости УНР большевикам, наряду с успешным наступлением на Киев, удалось провозгласить еще и Одесскую советскую республику, которая претендовала на контроль над Херсонской губернией и даже Бессарабией. Просуществовала республика недолго, вплоть до прихода австрийцев, оккупировавших эту часть России согласно Брестскому миру.

Вот тут и пригодился Юзефович, знавший город как свои пять пальцев. Де-факто он стал одним из руководителей красного подполья в городе. Формально он считался руководителем контрразведки подпольного обкома. Что такое подпольная контрразведка — трудно сказать, по всей видимости, ее деятельность мало чем отличалась от обычной ОПГ. День в истории. 29 июня: в Одессе чекисты пустили в расход военного министра Украины © Public domain

К слову, о бандитах: Одесса еще с дореволюционных времен была одним из немногих городов, где существовала развитая организованная преступность. Перейдя в подполье, большевики причудливо переплелись с местным криминалом. Считается, что именно Юзефович вел переговоры со знаменитым Мишкой Япончиком, по результатам которых между ворами и большевиками был заключен союз. Обе стороны договорились помогать друг другу.

Весной 1919 года большевики вернулись в Одессу и принялись карать и мстить. На этот раз была создана уже полноценная Одесская ЧК, которую возглавил сначала Генкин, а затем Саджая. Юзефович был при них заместителем.

После прихода белых Юзефович опять ушел в подполье. Тогда же и появился псевдоним Юзефовича — Северный. Он взял его по той причине, что лично контролировал северную часть города. По тем же мотивам его ближайший соратник, «подпольный чекист» Семен Кессельман взял псевдоним Западный, а его брат Арнольд — Южный.

Наконец в феврале 1920-го, после окончательного ухода белых, воссозданную Одесскую ЧК единолично возглавил уже сам Юзефович. Его упоминал даже Бунин в «Окаянных днях»:

«Вечером у нас опять сидел Волошин. Чудовищно! Говорит, что провел весь день с начальником чрезвычайки Северным (Юзефовичем), у которого "кристальная душа". Так и сказал: кристальная». Однажды на «Мосфильме». Как знаменитая одесская подпольщица стала врагом народа © kino-teatr.ru

Однако же обладатель «кристальной души» продержался во главе ЧК недолго. Все испортил Манцев из Цупчрезкома. За этой невыговариваемой аббревиатурой скрывалось Центральное управление чрезвычайными комиссиями Украины по борьбе с контрреволюцией и саботажем.

Манцев, приехавший в Одессу, поднял шум. Дескать, местные чекисты совершенно разложились и настолько тесно переплелись с бандитами, что уже не поймешь, где заканчивается ЧК и начинаются бандиты. Половина чекистов укрывалась в подполье у воров, теперь им должны и только и занимаются тем, что отпускают преступников по ходатайствам.

В общем, Манцев призвал всех разогнать и прислать на усиление группу не связанных с местностью чекистов. Его предложение было одобрено, и вскоре в Одессу прибыл ударный отряд чекистов во главе с Реденсом (будущим свояком Сталина), который и принял дела у Юзефовича.

Юзефович, впрочем, не пропал, а перевелся в РККА, где некоторое время возглавлял Разведуправление Вооруженных сил Украины и Крыма.

К 1923 году самостоятельность республик постепенно стали сворачивать, а его подчиненные вдобавок развернули весьма специфическую деятельность. За солидное вознаграждение они помогали желавшим бежать через границу с Румынией. День в истории. 10 декабря: в Одессе родился сталинский прокурор №1 © РИА Новости, Петров / Перейти в фотобанк

При этом не совсем понятно, то ли они действительно помогали бежать, то ли это была инсценировка, а попавших в ловушку беглецов они затем грабили и убивали (этот сюжет, естественно, в исполнении румынских силовиков был обыгран одесситами Ильфом и Петровым в «Золотом телёнке». — Прим. ред.). Так или иначе по результатам скандала несколько подчиненных Юзефовича угодили под трибунал, а сам он был снят с поста.

Некоторое время он пытался учиться в Военной академии РККА, но потом ушел из нее на обычный рабфак. Какое-то время он работал в Европе в качестве уполномоченного организации, экспортирующей советский лен. В 1934 году Юзефович был назначен директором Тульского патронного завода. В этой должности он и оставался вплоть до ареста и расстрела в 1937 году.

Дочь Юзефовича — Юдифь также была арестована и несколько лет провела в Ивдельлаге. Впоследствии, в конце 80-х годов, она стала активисткой «Мемориала» и даже возглавляла одно из столичных отделений организации.