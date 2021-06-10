10 июня 1574 года у бессарабского озера Кагул состоялось сражение между войсками Молдавского княжества и силами Османской империи. Его последствия для региона сопоставимы со сражением на Косовом поле для Сербии. Что же спровоцировало гнев турок?

Турецкое господство над Молдавским княжеством формировалось постепенно. Стефан Великий против всех. Как Польша, Венгрия и Турция боролись за контроль над Молдавией © commons.wikimedia.org, Cezar Suceveanu

В конце XIV в. Османская империя аннексировала черноморские города-княжества (Аккерман и Килию) и добилась регулярной выплаты Молдавией дани. В 1538 г. Сулейман Великолепный расширил османские владения на Днестре и Дунае, приобрёл право назначения Портой господарей. Усиление политической зависимости Молдавии от Турции привело к увеличению даннической нагрузки на княжество.

Большинство господарей покорно принимали рост финансовых обязательств перед османами. Неординарность Иона Лютого состояла в том, что, опираясь на ещё сохранявшуюся автономию Молдавского княжества, он решил бросить вызов алчному сюзерену. То была едва ли не последняя попытка в истории Молдавии сбросить османское иго собственными силами.

Жизненный путь Иона до обретения им статуса монарха не предвещал таких решительных действий с его стороны. До восшествия на престол он успел пожить в Греции, России, Польше, Турции, занимался торговлей и чиновничьим делом.

В Москве он пребывал около 1566 г., состоял на царской службе, женился на дочери князя Симеона Ростовского. Последнее стало возможным благодаря аристократическому происхождению молдавского «Иоанна Грозного» (речь о котором впереди), а также протекции в российских верхах. В браке с русской княжной у Лютого родилась дочь. Девочка и её мать, однако, вскоре умерли во время эпидемии чумы в Москве.

Во время тех трагических событий Ион делал карьеру на османской службе. Прибыв в турецкую столицу в свите польского магната, он добился должности драгомана (переводчика и официального представителя) Порты. При очередном низложении султаном молдавского господаря (в 1572 г.) Ион был назначен на высшую должность в княжестве. Битва за Покутье. Как поляки остановили молдавскую экспансию в Галичину © Public domain

Предшественник Лютого обвинялся в слишком близких отношениях с Польшей. В тот период Речь Посполитая рассматривала Молдавию в качестве своей сферы влияния. То и дело на территорию княжества проникали отряды польских магнатов, старавшихся повлиять на здешнюю политику. В Польше находили убежище свергнутые господари и опальные бояре.

Правление Иона началось со вторжения молдавских войск, поддерживаемых османской дипломатией, в польские Покутье и Подолье. Целью данной кампании являлось прекращение поддержки властями Речи Посполитой Богдана Лэпушняну — политического соперника Иона, а также возврат под молдавский суверенитет Хотина, захваченного ранее поляками.

В апреле 1572 г. Ион занял молдавский престол, а уже летом начались молдавско-польские переговоры. Речь Посполитая вынуждена была уступить, поскольку в июле, со смертью короля Сигизмунда II Августа, пресеклась династия Ягеллонов, начался период бескоролевья. Кракову было явно не до экспансии на молдавском направлении.

В этих условиях молдавский господарь решил сыграть важную партию в развернувшейся геополитической игре на фоне избирательной кампании в Польше.

Как известно, на освободившуюся польскую корону претендовали французский принц Генрих Валуа, эрцгерцог Эрнст Австрийский, российский царь Иван IV Грозный, воевода Стефан Баторий и ряд других кандидатов. Сюзерен Молдовы — султан был на стороне француза. Сказывалась антигабсбургская солидарность Парижа и Стамбула.

Господарь не мог разделять этого выбора по ряду причин. День в истории. 23 октября: казаки в первый раз прогневили турецкого султана © kulturologia.ru / kulturologia.ru / Перейти в фотобанк

Во-первых, французы ратовали за передачу молдавского трона ключевому стороннику Валуа в Польше — воеводе Альбрехту Ласкому. Во-вторых, в случае формирования османско-польского альянса заинтересованность Порты в лояльности молдавских элит становилась меньшей, а вместе с тем сокращалось пространство для политического манёвра для молдавских господарей (в случае если эта должность вообще сохранилась).

Третьим и самым загадочным обстоятельством было то, что по каким-то причинам молдаванин питал симпатию к русскому кандидату на польский престол.

О кратковременном «московском» периоде жизни Иона Лютого не известно практически ничего. Но есть сведения, что правительство Ивана Грозного проявляло большой интерес к молдавским делам.

Так, в 50-е гг. XVI в. от имени царя в Молдавию неоднократно направлялась материальная помощь для облегчения выплаты дани османам. Грозный обязательно направлял подарки молдавским правителям, когда те отправляли посольства в Москву. Практиковалась и такая форма поддержки, как дозволение молдавским чиновникам закупать по льготным ценам в России товары для дальнейшего преподнесения османским сановникам.

Очевидно, что пребывание в России представителя господарской династии (по одной версии, Ион Лютый приходился внуком самому Стефану III Великому), не могло остаться без внимания московского правителя.

Вполне возможно, что между российскими органами власти и претендентом на престол Молдавии (впервые Ион попытался добыть корону предков в первой половине 50-х гг.) завязалось сотрудничество. Гельветская церковь восточных кресов. Краткая история протестантизма в польской Украине © commons.wikimedia.org, MichalPL

Как только Ион закрепился в Яссах (новой столице Молдавского княжества), он направил в Москву посольство, во главе которого стоял известный в Молдавии переговорщик — епископ Исайя. Формальным поводом этого манёвра был вывоз из Москвы жены и дочери молдавского князя (Ион Лютый к тому времени ещё не знал об их смерти). Однако неформально посланцы, видимо, обсуждали в Москве стратегию Молдавии в отношении Польши.

В своём ответном послании Иону Грозный сообщил скорбную новость о смерти его жены и дочери, а также предложил вступить в новый брак, на сей раз с княжной из рода Мстиславских.

По объективным причинам этот контакт царя и господаря прервался очень быстро, и сложно сказать, вкладывал ли Грозный в данное династическое действо политический смысл. Ведь Мстиславские вели происхождение от знаменитых литовских князей Гедимина и Ольгерда, Молдавия же имела протяжённую границу с Литовским княжеством.

Геополитический интерес господаря Молдавии в избрании Ивана Васильевича королём Польши состоял в возникновении мощного славянского альянса, противостоящего Османской империи. Во время тайных контактов с польскими магнатами послы Иона выражали готовность своего шефа присоединиться к антитурецкой коалиции, если она обретёт такую конфигурацию.

В распоряжении Иона Лютого не было мощной армии или больших материальных ресурсов. Однако через его владения проходил обмен посланиями Порты и польскими сторонниками Валуа. Этим он и воспользовался для нанесения мощного удара по французскому претенденту.

Ведь в силу исторического противостояния Польши и Турции поддержка Портой одного из соискателей королевской короны в Кракове не могла быть явной. Не родись красивой. История волынской княжны, ставшей пешкой в королевской игре © navkoloua.com

В 1573 г. незадолго до вынесения решения Краковского сейма по новому монарху господарь смог перехватить два письма османского визиря французскому послу в Польше и лидерам избирательной коллегии.

Послания были преданы гласности и вызвали огромный скандал. В обращении к дипломату визирь прямо заявлял о поддержке Турцией интересов Франции в Польше. В послании же к профранцузской части польской магнатерии и вовсе содержалось бесцеремонное указание от имени султана как можно скорее избрать Генриха в короли.

Французской дипломатии пришлось проявить чудеса изворотливости, чтобы «замять» случившийся конфуз. Тем не менее для основных геополитических игроков стало очевидным, кому подыгрывает молдавский правитель.

В тот же день, когда Валуа был всё-таки избран главой Речи Посполитой, господарь получил послание султана с требованием удвоить размер ежегодной дани Порте (до 80 тыс. золотых).

Ион-воевода не мог пойти на выполнение этих требований, т.к. усиление фискального гнёта било по его социальной базе: мелким землевладельцам и крестьянству. Разборки ширинских с ханскими. Как кланы определяли внутреннюю политику татарского Крыма © РИА Новости, Юрий Лашов / Перейти в фотобанк

В столице Молдавского княжества было созвано «собрание сословий» — широкий представительный орган, очень напоминавший русские Земские соборы. На нём господарь выступил с проникновенной речью о губительности новых требований османов и необходимости вооружённого отпора.

Иона поддержала основная часть собравшихся, однако аристократия не желала рисковать своими привилегиями и идти на конфликт с Турцией (прямо как русские бояре были не в восторге от Ливонской войны). Бояр вынудили принести клятву верности антиосманской борьбе, но их интриги продолжились.

В марте 1574 г. султан Селим II низложил молдавского «Иоанна Грозного» и назначил на место господаря брата валашского правителя Александра II Петра, прозванного Хромым. Этот назначенец согласился выполнить требование о двукратном увеличении дани.

Восшествие на престол Петра Хромого должна была обеспечить коалиция османских, крымских, валашских и трансильванских войск.

Столкновение становилось неизбежным. Готовясь к нему, Лютый мобилизовал 35-тысячное «Большое войско». На помощь молдаванам явилось 12 сотен запорожских казаков во главе с Иваном Сверчевским.

В апреле произошло первое крупное столкновение противников. День в истории. 28 февраля: в Прибалтике погиб легендарный гетман запорожцев © Алексей Даничев / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

В районе Фокшан у селения Жилиште молдаване разбили численно превосходивший их вражеский отряд. Последовала атака войска Лютого на Валахию и османские владения. Был занят Бухарест, разгромлен город Браил, осаждены Бендеры, нанесено поражение отряду османов под Аккерманом.

Новый отряд запорожцев в 600 человек вторгся на юг Пруто-Днестровья, где стал разорять татарские кочевья.

Однако переброске основных османских сил через Дунай молдаванам помешать не удалось. Во многом это произошло из-за предательства гетмана княжества Иеремии Чернэуцану.

Кагульская битва 10 июня 1574 г. стала генеральным сражением той судьбоносной кампании. Это последний в истории случай применения «Большого войска» Молдавии, включавшего кроме боярских дружин и отрядов служилых людей также крестьянское ополчение. Битва шла с большим упорством, но её результат был предрешён переходом на сторону противника почти всей молдавской кавалерии, состоящей из боярских отрядов.

Видя бесперспективность сопротивления, Ион Лютый решил сдаться под гарантию визиря сохранить жизнь простым воинам. 14 июня господарь капитулировал, однако сразу же после его убийства последовало истребление оставшейся части молдавского войска. Хан-реформатор Сахиб Герай. Чем закончилась попытка навести порядок в Крыму © Художник Юрий Никитин

Летописцы сообщают, что турки привязали тело поверженного врага к хвостам двух верблюдов и те разорвали его.

Так завершилась жизнь молдавского союзника русского царя Ивана Грозного. В недолгое правление Иона Лютого можно без труда обнаружить несколько параллелей с политикой русского самодержца. Это и репрессии в отношении светской и церковной аристократии (за что, собственно он и удостоился прозвища Лютый), и стремление сформировать новую элиту за счёт «худородных» боярских родов, и стремление к максимальной концентрации власти (показательно, что Ион чеканил медную монету со своим изображением на лицевой стороне и надписью: «Отец молдавский»).

Однако опыт построения сверхцентрализованной политической системы в условиях небольшого государства, в отличие от большой России, оказался неудачным. Молдавские правители были и далее обречены лавировать между соседними державами и боярскими группировками.