25 марта 1868 г. появился на свет Николай Василько - буковинский барон и одна из самых заметных политических фигур дореволюционной Буковины. Начав свою общественную деятельность в качестве русофила, Василько впоследствии переметнулся в противоположный лагерь и на короткий срок даже стал там одной из самых влиятельных фигур. Но своим так и не стал

Данные о месте рождения Василько разнятся. По одной версии — село Слобода-Комаровцы, по другой — Луковцы. В любом случае оба населенных пункта были частью входившего в состав Австро-Венгрии герцогства Буковина, а ныне приписаны к Черновицкой области Украины. День в истории. 4 марта: 170 лет назад Буковина была отделена от Галичины © Public domain

Клан Василько был одним из самых видных в Буковине. В 1855 году им был пожалован баронский титул, и они стали именоваться Василько-Серецки. Впоследствии, а буквально за несколько дней до распада Австро-Венгрии, роду был выписан уже графский титул.

Василько считали себя потомками древнего румынского боярского рода и были весьма обеспечены. Некоторые выходцы из этого клана стали заметными государственными деятелями в Австро-Венгрии. Например, Александр Василько-Серецки некоторое время был штатгальтером (губернатором) Буковины и одним из крупнейших землевладельцев не только в Буковине, но и во всей Австро-Венгрии.

В общем, Николай, будучи выходцем из очень влиятельной семьи, с детства воспитывался в соответствующем духе. Воспитание он получал преимущественно немецкое, учился в элитном Терезиануме, где обучались дети самых влиятельных фамилий страны. Однако для дальнейшей учебы в Вене он не остался, вернувшись в Черновецкий университет.

Буковина была едва ли не родовым владением клана Василько, так что логично, что и свою политическую карьеру он начал там. Как раз тогда в Австро-Венгрии началось пробуждение национальных меньшинств, и Василько увидел незанятую нишу в украинском лагере.

Причем поначалу он сошелся с русофилами или, как их называли политические оппоненты, москвофилами. В вышиванке и женском платье. «Король Украины» Вильгельм фон Габсбург © Public domain

Барон несколько лет был близким соратником филолога Эмиля Калужского — по совместительству члена-корреспондента Императорской Академии наук Петербурга. Вдвоем они создали русофильскую организацию «Народная Рада», которой покровительствовал также митрополит Сильвестр, одновременно считавшийся и русофилом, и румынофилом и активно препятствовавший попыткам галичан распространить свое влияние на Буковину.

Однако через несколько лет Василько резко изменил свои взгляды и переметнулся в противоположный лагерь, сделавшись страстным украинофилом. Барон начал демонстративно выдавать себя за украинца и даже свою присягу в качестве депутата Буковинского сейма приносил на мове.

Абстрактная геополитическая борьба за влияние на умы его не интересовала, здесь скорее был трезвый политический расчет.

Русофильское течение в ограниченных пределах поддерживали поляки в Галиции и румыны в Буковине. Но там все ниши были заняты, а вот украинофилы были как бы понарошку, они свою борьбу только начинали, и свободные места в лидерах еще были. Вдобавок Василько, хорошо образованный и неплохо произносивший речи, легко мог потеснить менее талантливых лидеров украинофилов.

К началу 1910-х Василько превратился в фактического лидера украинского движения на Буковине. Он также наладил сотрудничество с влиятельным лидером галичан Костем Левицким — будущим первым премьер-министром ЗУНР. День в истории: родился первый глава Западной Украины © Public domain

С началом Первой мировой Левицкий и Василько создали Главную украинскую Раду — координирующий и объединяющий все украинские партии и движения орган, выступавший с проавстрийских позиций.

По примеру галичан, начавших формирование сечевых стрельцов, Василько пролоббировал разрешение на создание Гуцульско-буковинского легиона.

Это было весьма живописное подразделение, вместо военной формы носившее расписные народные костюмы. Подряд был семейным — первым комендантом легиона стал двоюродный брат Николая — Штефан Василько-Серецки. В легионе служили около 1500 добровольцев. В основном они действовали непосредственно в Буковине и привлекались к патрулированию и охранным задачам.

Сами австрийцы, судя по всему, возлагали на подразделение в основном пропагандистские надежды и всерьез на него не рассчитывали. Во всяком случае уже в 1916 году легион был расформирован, а личный состав влили в состав Румынского легиона.

Сам Василько тоже столкнулся с проблемами.

Дело в том, что значительная часть украинских депутатов его не принимала. Некоторые даже считали барона агентом Габсбургов, специально внедренным в украинское движение, чтобы вредить ему. День в истории. 18 января: началась битва русских с гуцулами и поляками за румынско-венгерский перевал © topwar.ru

Василько действительно регулярно препятствовал радикалам, пытаясь проводить максимально умеренную и компромиссную линию. Программой-максимум для него было объединение всех украинских территорий Австрии в одну автономию.

Кроме того, он действительно имел тесные связи в высших политических кругах, каких не было у всех остальных украинских деятелей. По этой причине они ему не слишком доверяли и постоянно образовывали оппозицию. Для них он был австрийским аристократом, которого назначили «окормлять» национальную тему в выгодном Габсбургам направлении.

Подозрения украинской оппозиции (преимущественно из числа австрийской УНДП — самой влиятельной украинской партии), казалось бы, подтвердились в ходе Брест-Литовских переговоров, в которых участвовали УНР и Австро-Венгрия. Василько их тоже посетил, но в качестве члена австрийской делегации.

С крахом Австро-Венгрии, казалось, завершится и карьера Василько. Тем более что родная Буковина была поглощена Румынией.

Но самопровозглашенные украинские государства нуждались в связях барона. Хотя президент ЗУНР Петрушевич и не любил Василько, он был нужен ему. Так барон был назначен послом ЗУНР в Австрии. День в истории. 29 декабря: Румыния аннексировала Буковину © commons.wikimedia.org, otisarchives2

После захвата ЗУНР поляками контакты барона оказались востребованы уже Петлюрой. В 1919 году он был назначен представителем УНР в Швейцарии. Позднее вплоть до своей смерти в 1924 году Василько представлял в Германии интересы правительства УНР в изгнании.

Барон Василько был одной из самых заметных фигур дореволюционной Буковины. Но, несмотря на это, он фактически оставался чужим для всех политических сил того времени.

Русофилы и румыны считали его либо отступником, либо беспринципным интриганом и авантюристом.

А украинские деятели не принимали его за своего в силу происхождения и подозревали в том, что он отстаивает интересы Габсбургов под «украинским флагом».