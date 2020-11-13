13 ноября 1917 года завершилось октябрьское вооруженное восстание большевиков в Киеве. Итогом противостояния большевиков и войск Киевского военного округа, лояльных Временному правительству, стала фактическая победа третьей силы

Весть о падении Временного правительства в Петрограде дошла до Киева достаточно быстро. Ситуацию в городе осложняло то, что там присутствовали даже не две, а три влиятельные политические силы.

С одной стороны — Центральная Рада, конфликтовавшая с временным правительством по вопросу автономии Украины. С другой стороны — войска Киевского военного округа, находившиеся в лучшем состоянии, чем петроградский гарнизон и подчинявшиеся Временному правительству. Наконец, третьей силой были большевики — относительно слабые в Киеве, но поймавшие кураж после удачного восстания в Петрограде.

Самой внушительной силой была армия.

Войска КВО значительно превосходили и скромные силы Центральной Рады, и уж тем более отряды большевиков. Но у КВО была одна проблема — они больше никому не подчинялись. Временное правительство было свергнуто, а войска подчинялись только ему. С исчезновением ВП эти войска превратились в нечто непонятное, существующее на не совсем ясных основаниях, с такими же неясными полномочиями и отчетностью.

Центральная Рада и большевики по состоянию на 7 ноября были скорее тактическими союзниками.

И те и другие имели все основания радоваться падению Временного правительства, с которым у них был затяжной конфликт. К тому же в составе Рады было немало представителей социалистических партий и течений, и большевиков некоторые считали за своих.

Неудивительно, что уже 8 ноября стороны фактически заключили союз, создав Краевой комитет по охране революции на Украине. Фактически комитет был созван против войск КВО. Он состоял из представителей Центральной Рады, большинства украинских партий и нескольких крупных профсоюзов и комитетов. Более того, в его состав даже входили киевские большевики и сам Петлюра. А председателем комитета был будущий лидер УНР Порш.

Комитет попытался переподчинить себе войска КВО. В штабе, однако, еще надеялись, что ситуация в Петрограде изменится, поэтому отказались подчиняться самопровозглашенной власти. Возникла неловкая ситуация, поскольку сил для борьбы с армией комитет не имел.

9 ноября в комитете как следует подумали и пришли к выводу, что большевики, похоже, намерены устроить единоличную диктатуру. Комитет сделал официальное заявление, что он выступает против вооруженного захвата власти в столице России и поддерживает лозунг коалиционного «социалистического правительства».

Однако большевики, еще несколько дней назад готовые использовать этот лозунг в тактических целях, теперь не хотели о нем и слышать. В знак протеста против заявления комитета его покинули все большевики, которые сформировали свой ревком для захвата власти в городе.

В состав ревкома вошли руководители киевского отделения партии: Затонский, Пятаков, Гамарник.

Ревком незамедлительно начал готовить план захвата города и всех стратегически важных объектов. Опираться планировалось на рабочих завода «Арсенал», а также отряды распропагандированных солдат. В поддержку большевиков выступили солдаты авиационного парка и военнослужащие из одного из ранее украинизированных полков.

В отличие от Петрограда, в Киеве руководство гарнизона оказалось более решительным и не стало дожидаться, пока большевики окрепнут.

10 ноября войска совершили налеты на большевистские штабы, арестовав большинство членов ревкома.

Оставшиеся попытались поднять восстание. В нескольких районах Киева начались городские бои между войсками КВО и большевиками.

Причем значительную роль в них играл в последний момент оказавшийся в Киеве Корниловский ударный полк, в будущем составивший основу Добровольческой армии. Корниловцы наряду с чехословаками и юнкерами несколько дней участвовали в перестрелках с большевиками. Эпицентром столкновений был Печерский район.

Впрочем, стоит отметить, что противостоящие друг другу силы были достаточно незначительны. Большевики были обезглавлены арестом большей части ревкома. А военные вяло оборонялись, ожидая разъяснений обстановки в Петрограде.

12 ноября к уличным боям добавились и забастовки на тех предприятиях города, где у большевиков имелись более-менее сильные партийные ячейки.

Между тем, пока шли бои, в дело вступила третья сила.

Центральная Рада, воспользовавшись моментом, провозгласила себя единственной властью на Украине. Пока юнкера и большевики сражались друг с другом, лояльные Раде войска с успехом выполнили изначально намеченный большевиками план — взяли под свой контроль банки, почты, телеграфы, вокзалы и прочие стратегически важные здания.

Тогда же между Радой и большевиками был заключен лукавый союз. Лукавым он был потому, что и те и другие при первой возможности намеревались обмануть партнеров.

Рада рассчитывала окончательно слить войска КВО, а затем при поддержке украинизированных частей также слить и большевиков.

Большевики же в тактически целях готовы были признать власть Центральной Рады с учетом ее признания власти советов. А затем через Всеукраинский совет большевики могли бы совершить переворот с опорой на Красную гвардию.

Словом, союзники друг друга стоили.

Проигравшей стороной оказались войска КВО. Выждав почти неделю и убедившись, что в Петрограде никаких изменений к лучшему не предвидится, штаб КВО 13 ноября подписал с Центральной Радой и ревкомом большевиков соглашение о прекращении огня.

После этого войска КВО покинули Киев. Корниловцы поехали на Дон, остальные разбрелись кто куда.

Центральная Рада и большевики избавились от третьего лишнего.

Теперь им предстоял новый раунд борьбы уже за единоличную власть, который стартовал уже совсем скоро. Почти все члены большевистского ревкома осуществляли непосредственное руководство январским восстанием 1918 года, которое, впрочем, тоже не принесло им победы.