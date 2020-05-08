8 мая 1965 года сразу шесть городов Советского Союза получили официальный статус городов-героев. В их компанию попала и крепость-герой Брест в Белорусской ССР. Несложно посчитать, что статусные звания Брестская крепость и города Москва, Ленинград, Киев, Одесса, Севастополь, Волгоград обрели всего за день до юбилея.

Почему же советское руководство и партийный аппарат КПСС ждали 20 лет после окончания войны, чтобы решиться на такой шаг? Что подвинуло их на него, и почему именно вышеупомянутые города стали героями в официальном толковании истории войны?

Говорили, что не время праздновать

На самом деле, впервые словосочетание «город-герой» было употреблено в СССР еще в 1942 году, а 1 мая 1945-го в Приказе Верховного главнокомандующего И.С. Сталина Ленинград, Сталинград, Одесса и Севастополь были официально названы городами-героями. «И назван мой город героем». Золотая звезда 12 городов и одной крепости © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

Но полноценного статуса, подтвержденного на уровне специального закона пришлось ждать 20 лет.

Затяжка во времени произошла по той же причине, по которой в 1947 году в СССР решили не делать День Победы днем отдыха. Руководство страны решило, что слишком велики потери, горе и страдание народов страны советов, что делать «праздник со слезами на глазах» выходным днем пока не стоит.

К первому крупному юбилею Победы, 10-летию, которое отмечали в 1955 году, все прошло тоже очень скромно — предсовмина СССР тов. Н. Булганин просто прочел доклад на торжественном заседании в Большом театре. Страна залечивала раны, нанесенные войной, и, хотя в целом были восстановлены все основные отрасли народного хозяйства, руководство решило повременить с новым праздником и новыми наградами.

Брежнев сказал: можно

Время пришло в 1965 году, когда новый первый секретарь КПСС Леонид Брежнев, сам фронтовик, решил, что государство может себе позволить строительство новой системы героических вех военной истории.

Справедливости ради надо сказать, что процесс был запущен еще при Никите Хрущеве. В 1961 году официально городом-героем был назван Киев, столица близкой сердцу генсека Советской Украины. День в истории. 8 апреля: к власти в СССР пришел днепропетровский клан © РИА Новости, Дмитрий Козлов | Перейти в фотобанк

А уже через несколько месяцев после отставки Хрущева, в декабре 1964 года на объединенном заседании президиума ЦК КПСС и коллегии Совета министров СССР рассматривался ряд вопросов, касающийся подготовки к празднованию 20-летия Великой Победы, в том числе и вопрос о городах-героях.

Намечено было многое, а времени оставалось — чуть менее полугода. Подготовительная стадия была отмечена особым Постановлением Президиума ЦК КПСС «О праздновании Дня Победы в 1965 г.», главным пунктом которого было отмечено:

«Отметить 9 мая 1965 года — день двадцатилетия победы советского народа и его Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне против немецко-фашистских захватчиков как всенародный праздник трудящихся Советского Союза, стран социалистического содружества и всех борцов за сохранение мира. Считать впредь День победы советского народа в Великой Отечественной войне — 9 мая — нерабочим днем».

Отдельными Указами предусматривались обширные празднества, регламентировалось их проведение. Одним из них стал и Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об утверждении положения о высшей степени отличия — звании «Город-Герой».

Заслуженные звания страны

Надо сказать, большая страна приняла известие о появлении системы наград городам, население которых совершило подвиг при защите Отечества с большим энтузиазмом.

Это был сильный, как сказали бы сегодня, пиар-ход властей. Ведь за 20 лет прошедших со времени окончания страшнейшей, разрушительной страны, унесшей жизни трех десятков миллионов советских людей, государство не только в кратчайшие сроки восстановило экономику, но и обеспечило ее уверенный рост. Пустыня возвращается. Конец великого плана преобразования климата на Украине © предоставлено автором

В сфере социальных достижений тоже было сделано немало. Один факт — в СССР карточная система на основные продукты питания была отменена в 1947 году, а в Великобритания просуществовала до 1954 года, а по отдельным продуктам — до середины 60-х.

Советский Союз в эти двадцать лет, кроме того, запустил в действие первую в мире атомную электростанцию, догнал США в жутком деле создания атомной и водородной бомб, ракетостроении, первым в мире запустил искусственный спутник земли и отправил человека в Космос. Сумасшедшая энергия Великой Победы дала возможность Союзу рвануть на первые мест в мире в самолётостроении, электровозостроении, в создании невиданных в мире шагающих экскаваторов и агрегатов тяжелого станкостроения. Как не казалось бы это невероятным сегодня, но в 50-60- годы СССР был признанным лидером в производстве компьютеров.

Вершиной этих достижений и призвана была стать новая система заслуг как отельных граждан, так и целых городов. Кстати, на полном серьёзе рассматривалась и возможность присвоения отдельным городам звания «город-герой социалистического труда». А вокруг самих почетных статусов пошли интриги.

Ни Харькову, ни Донецку

Бывший работник Донецкого облисполкома Владимир Лашевич уже в 90-е годы вспоминал:

«Еще после того, как звание «город-герой» дали Киеву, стали возмущаться харьковчане. На разных совещаниях с участием коллег, я от них слышал: дескать, наш город понес куда больше потерь в войне, был разрушен чуть ли не как Сталинград, а харьковские заводы отработали не хуже других на Победу.

Харьковский облисполком, засылал гонцов в ЦК КПСС на этот счет, но им намекнули, что ничего они не получат по той причине, что с именем Харькова связано несколько поражений нашей армии. Когда они возражали, что под Киевом в сорок первом поражение было еще более ощутимым, им отвечали, что Киев получил звание, как столица союзной республики, понесшей наиболее тяжелые потери в войне».

Лашевич рассказывает, что и Донецк пытался попасть в список городов-героев, но не в 1965 году, а в 1970-ом, к 25-летию Победы. Шахтерский кулак, пролетарский джаз и тонущий Горбачёв. Как отмечали столетие Донецка © РИА Новости, Юрий Сомов | Перейти в фотобанк

«Понимая, что никаких особых сражений кроме штурма Миус-фронта в Донбассе не было, Владимир Иванович Дегтярев (тогдашний первый секретарь Донецкого обкома КПСС, всесильный «хозяин Донбасса» — авт.) попытался зайти с той стороны, что, мол, Донецк, наши металлурги и шахтеры, железнодорожники, в тылу ковал Победу. Но на это никто в Москве не обратил внимания ровным счетом никакого».

Николай Травкин, бывший не одно десятилетие директором главного архитектурного института Донецкой области «Донбассгражданпроект», рассказывал автору этих строк лет 20 тому назад, что когда дончане во главе с тогдашним мэром Василием Мироновым, завели в ЦК разговор о желанной звезде для города, на дыбы встал главный идеолог брежневского СССР Михаил Суслов:

«Не вы одни такие умные. И Кемерово, И Свердловск о том же просят. Но награждаться будут в первую очередь города воинской славы».

Суслова очень раздражала донецкая напористость. Пользуясь случаем (дело было в 1969 году, когда Донецк придумал для себя первый в своей истории герб — молот в мозолистой рабочей руке) Суслов «наехал» на дончан: «А что это вы себе за герб там придумали, это вы молотком этим кому грозите?».

Эту же историю в разных вариациях в своих воспоминаниях упоминал бывший секретарь Черкесского горкома комсомола, а позже партийный журналист Михаил Гусев.

Из затеи с золотой звездой ничего не вышло, а к 100-летию Донецка он получил утешительный второй орден Ленина.

Но назван наш город героем

В семидесятых география городов-героев продолжала расширяться. 14 сентября 1973 года звание получили Керчь и Новороссийск, 26 июня 1974 года — Минск, 7 декабря 1976 года — Тула, 6 мая 1985 года — Мурманск и Смоленск.

Всего почетного звания были удостоены 12 городов бывшего Советского Союза и Брестская крепость. В 1988 года практика присвоения звания была прекращена постановлением Президиума Верховного Совета СССР.

И все-таки Донецк стал городом-героем. Уже в качестве столицы Донецкой народной республики. За ратную доблесть в боях с украинскими нацистами. Произошло это 22 августа 2017 года.

А на ближайшем к этой дате, международном фестивале кузнечного искусства, ежегодно проводимого в Донецке, мастера выковали для города и его парка кованных фигур памятную арку со Звездой Героя ДНР. Любой, кто приедет в Донецк, сможет под ней сфотографироваться на память и в знак уважения к русской воинской славе, принимающей в истории самые разные формы.