5 мая 1821 года, а это, между прочим, без году и нескольких дней два века тому назад, завершился один из самых знаменитых в мировой истории карантин. В этот день на острове Святой Елены преставился Наполеон Бонапарт. Последние свои годы он провел в изоляции, хотя и не в самоизоляции

Деликатность эпохи не позволила победителям грохнуть корсиканского коротышку, хотя он того, скорее всего, и заслужил. Но его, от греха подальше, спровадили туда, откуда он гарантированно не мог сбежать. Таланты Бонапарта по этой части были прекрасно известны значительной части человечества того времени.



Почти шестилетнее пребывание Наполеона и его небольшого, но верного своему императору двора превратили каждый камушек острова Святой Елены в артефакт. И, разумеется, клочок земли в океане между Африкой и Америкой породил массу легенд, да и правдивых историй к жизни вызвал немало.



Кроме Наполеона самыми популярными живыми существами, когда-либо топтавшими тропинки острова Святой Елены, были гигантские черепахи. Их сюда в XIX веке завезли с Сейшельских островов. Тамошний начальник сделал презент руководителю этого острова.



С датами там путаница несусветная. Потому кто-то нахально и ложно считает, что Бонапарт мог кататься на панцирях громадных пресмыкающихся. Благо, его собственные размеры теоретически это позволяли. Другие, не желая отпускать хвост легенды, но и отказываясь слишком грешить против фактажа, говорят, что черепахи и Наполеон — просто современники. Скорее всего, это так.



Наиболее распространенная версия гласит, что четыре гигантские черепахи были высажены на берегах Свято-Еленинского острова в 1832 году. То есть Наполеона уже давно не было на свете. Причем зверушки были взрослые по черепашьим меркам — не менее 50 лет от роду. В принципе возраст Наполеона. Тот закончил свой невероятный земной путь в 51 год.



Безудержное желание связать гигантских черепах-долгожителей (если верить прессе, один самец из того помета и сейчас жив, если не помер только-только) с одной из самых ярких личностей человеческой истории, понятное дело, имеется. Выразилось оно в том, что немногие туристы, добравшиеся до острова (место не самое попсовое), пребывают в наивной уверенности и разносят по миру молву, что видели черепаху, которая лично смотрела в глаза Наполеону. Хорошая история, и не надо никого переубеждать. Лишнее!



Чего же при таких раскладах хотеть от простых советских моряков, которых судьба свела с гигантской черепахой на острове Святой Елены в 70-е годы минувшего ХХ века?



И вот тут мы подходим к сути рассказа. Боковой, но отнюдь не лишней, как и любая достоверная деталь, веточке пышного древа наполеоновских легенд. Причем потертой о панцирь загадочной черепахи.



Так случилось, что лет, наверное уже, 20 тому назад вашего автора журналистская судьба свела с любопытным собеседником. Свою срочную службу он проходил как раз в 70-е годы, причем на корабле космической связи.



Наверняка такие впечатляющие плавающие сооружения были, напичканные достижениями передовой науки того периода. Хотя сейчас многие, вполне вероятно, уже и не знают о таких кораблях. А раньше их на советских почтовых марках рисовали, столь красивы были эти суда и футуристичны, что ли.



Времена, заметим, были тогда непростые, холодная война и все такое. Империализм точил зубы и плел интриги. Короче говоря, советское судно специального назначения попало в затруднительную ситуацию в Чили. Была там злобная провокация, попытка заблокировать корабль, напряженная схватка на дипломатическом фронте… В конце концов, удалось вырваться. Это очень краткое изложение событий. Хотя и этот сюжет получается острый, хоть кино снимай.



Но тут мой собеседник неожиданно вспомнил деталь, которая показалась мне еще более любопытной. Итак, наши моряки прорвались в океан. И на обратной дороге, бороздя просторы южной Атлантики, зашли на остров Святой Елены. Причалили. Высадились.



Морякам дали увольнительную на берег. Поход-то получился напряженным, развеяться, прогуляться по твердой почве было совсем не лишне. К тому же этот остров прекрасен тем, что на нем особо не набедокуришь. Все на виду, заведений с соблазнами нет… Не зря сюда и Наполеона-то спровадили.



Все вернулись на борт в срок. Но наутро во время построения на капитана страшно было смотреть. Он неистово орал, употребляя выражения совсем далекие от печатных. В воздухе отчетливо пахло скандалом. Международным! Или, хуже того, всесоюзным, с занесением в личное дело.



Командир корабля получил скверную весть от властей острова. Претензию, связанную с этими самыми 200-летними черепахами. Точнее, с самым крупным их экземпляром. А мы же помним, что, согласно баечной традиции, как раз на нем Наполеон и катался, грустно вспоминая свой поход в Россию.



Философская, кстати, картинка. Колоссальная черепаха ползет безудержным травоядным танком, а на спине у нее маленький человечек, подмявший в свое время хороший такой кусок планеты. Спешить им некуда. Каждый мыслит о своем…



Наши моряки, короче говоря, к императорской черепахе тоже проявили определенный интерес. И даже приобщились к истории… В некотором смысле…



На «борту» черепахи появился текст. Благо, вполне приличный, зато не дающий шансов сказать, мол, не мы это натворили. Матросы написали название своего корабля и порт приписки. Получилось шикарно. Хотя и скандально!



Чтобы зачистить проблему, снять международную напряженность, на берег была срочно отправлена специальная команда с наждачной бумагой и прочими уместными инструментами. Панцирь был зашкурен и отполирован…



Несколько лет тому назад на острове Святой Елены открывали аэропорт, что важно. До того, чтобы добраться до большой земли, местным жителям приходилось пять суток пыхтеть на пароходе. К такому важному событию впервые отмыли дочиста самого старого черепахового самца Джонатана. Он на острове типа тотемного животного. Еще и похвалялись, мол, да-да, за 200 лет своих впервые помыли дочиста существо это удивительное.



А я когда читал, улыбался: "Та ладно вам. Вполне может быть, если бы внимательно посмотрели на панцирь, так оказалось бы, что некоторые его фрагменты не просто мыты, а чищены наждаком, бархоткой полированы". Привет вам от моряков Военно-морского флота Советского Союза, от русских парней, которые и через время до истории Наполеона дотянулись. Пусть и оригинально, и не вполне понимая, в чем таком они участвуют.