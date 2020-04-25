Советская украинизация до сих пор остается малоизученным феноменом отечественной новейшей истории. Прояснить этот вопрос позволяет изучение документов той эпохи, одним из которых является программная статья Николая Скрипника - одного из идеологов и практических реализаторов политики коренизации в Украинской СССР

Дирижер советской украинизации

Николай Скрипник родился в поселке при железнодорожной станции Ясиноватая Бахмутского уезда Екатеринославской губернии. Образование он начал в двуклассной школе Ясиноватой, а завершил в Санкт-Петербургском технологическом институте. Впрочем, диплома инженера он так и не получил, поскольку вскоре после поступления был выслан из столицы в Екатеринослав за революционную деятельность.

К тому моменту Скрипник был уже активным членом рабочего социал-демократического движения, и вслед за первым арестом и ссылкой последовали и другие, которые перемежали конспиративную работу и попытки легальной политической деятельности. 21 сентября. Издано постановление о введении украинского языка в образовании, печати и административном аппарате © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

Черту под ними подвела Февральская революция, после которой Скрипник стал членом Петросовета, входил в созданный Троцким Военно-революционный комитет, осуществивший октябрьский переворот. В декабре 1917-го Ленин отправляет Скрипника на Украину, разбираться с тамошними запутанными делами.

В 1918 г. Скрипник возглавлял правительство Советской Украины — народный секретариат УССР, по окончании Гражданской войны занимал высокие посты в украинском Совнаркоме: был народным комиссаром внутренних дел, затем юстиции и, наконец, с 1927 г. — народного просвещения. На этом посту он деятельно возглавил украинизацию.

Помимо руководства наркоматом, член политбюро ЦК КП(б)У Скрипник был главным редактором Украинской Советской энциклопедии, заведующим кафедрой национального вопроса, директором Всеукраинского института марксизма-ленинизма, руководил ассоциацией историков, был секретарём фракции Всеукраинской академии наук и т.д.

У всех этих и целого ряда других учреждений, была единая конечная задача — украинизация всех сторон общественной жизни УССР. В этом Скрипнику активно помогала целая плеяда выходцев из Галичины, назначенных им на руководящие должности. При этом сам нарком проводил избранный им курс с чисто большевистской энергичностью и соответствующими ей методами.

Однако в 1933 г. Скрипник был подвергнут критике, снят с должности наркома и, не дожидаясь ареста, покончил с собой. Большой террор в маленьком Политбюро. Как Сталин зачистил руководство Советской Украины © РИА Новости, Анатолий Гаранин | Перейти в фотобанк

Представленная вниманию читателей статья (публикуется в переводе) относится к разгару украинизаторской деятельности Скрипника. Она была опубликована в журнале «Коммунист» (центральном органе советской украинской печати) и одесской газете «Черноморская коммуна» в июле 1929 года.

Эта статья крайне интересна тем, что под мишурой советской риторики в тексте абсолютно отчетливо просматривается противостояние украинского национализма идее Новороссии и Одессе как ее оплоту.

«Новороссии нет, даже не то что она уничтожена, а она совсем не существует», — заявляет в 1929 году Скрипник. «Мы похоронили Новороссию» — сообщает в 2019 году Порошенко в прощальном обращении к украинской нации в последний день своего президентства (этот тезис он в последние годы озвучивает регулярно). Самому Скрипнику к тому моменту оставалось жить всего четыре года. Нельзя предугадать, сколько отведено Порошенко, но с уверенностью можно утверждать, что Новороссия, и как исторический регион, и как политическая идея, переживет его очень надолго.

Николай Скрипник. К украинизации «Одесских известий»

31 августа 1929 г. «Одесские известия» переходят на украинский язык, принимая название «Чорноморська комуна». Нельзя не подчеркнуть огромного значения этого факта, а именно большой вес имеет то, что издается еще одна украинская газета и что еще в одном округе Украины будет издаваться и идти большевистское слово на живом украинском языке как в город, так и на село. Газетные отряды для проведения партийной линии в национальном вопросе продолжают увеличиваться (1). Поэтому нужно всячески приветствовать украинизацию газеты «Одесские известия».

Но этот факт украинизации значительно более весом. Он выходит за региональные пределы, он характеризует дальнейшие шаги нашего развития. В украинизации «Одесских известий» самое яркое то, что переводится на украинский язык газета, издаваемая в Одессе. Другой Грушевский. Часть II. Украинизатор Донбасса и Кубани © из личного архива автора

Что такое была Одесса в старые, дореволюционные времена, на протяжении целого XIX и начала ХХ столетия? Одесса была столицей (2) «Новороссии» — новой страны, колонизированной только на протяжении XIX столетия. Одесса всегда трактовалась как интернациональный город с намешанным из разных национальностей населением, со своеобразным бытом, со своеобразным жаргоном русского языка, — ведь даже жители Одессы называли себя «одесситами».

Я вспоминаю, как в конце 1903 года, — когда я работал в Одессе и мы опубликовали первое в то время воззвание Одесского Комитета нашей партии на украинском языке, — на подпольном собрании в катакомбах, где присутствовали работники каменоломен с Дальника (3), Пересыпи (4) и ближайших сёл, — полурабочие, полукрестьяне — обсуждали там это украинское воззвание наше, и один из тех работников сказал: «мы не малороссы, мы не великороссы, мы полуруссы».

«Новороссия» по официальному названию, «Полуруссия» в понимании многих жителей этой колонизованной страны, Одесщина на протяжении многих десятилетий рассматривалась многими и многими как страна, которая никак не принадлежит Украине. Так рассматривали ее даже некоторые представители национализма. Я вспоминаю, например, когда восстание украинских рабочих и крестьян освободило Киев от банд Центральной Рады (5), которая бежала на Запад искать поддержки у немецких империалистов, в кабинете генерального секретаря зарубежных или межнационациональных дел Центральной Рады, Шульгина (6), я нашел его письмо, где он писал какому-то знакомому из Одессы, что «Одесса не относится, понятное дело, к Украине». День в истории. 6 сентября: в Харькове было утверждено украинское «правописание раздора» © img.novosti-n.org | img.novosti-n.org | Перейти в фотобанк

История обманула и великодержавные колонизаторские надежды русских националистов, которые желали из Одесщины сделать твердыню русского национализма на подступах к Константинополю, и рассуждения украинских националистов типа Шульгина. Пролетарская революция разбила все исторические расчеты буржуазии разных национальных оттенков, на жизненное пространство вышли широкие трудящиеся массы. Пролетариат, выполняя свои исторические задачи, поднял на свои рамена организацию украинской пролетарской державы и строительство новой советской украинской культуры.

Из торгового узла, откуда тянулись на Восток нити империалистических попыток русского капитализма, Одесса становится одним из окружных центров Советской Украины, откуда на село, на широкие массы большинства населения идут нити пролетарского влияния (7). Промелькнула в Одессе разноцветная гамма национальных флагов вооруженных войск всевозможных интервентов и контрреволюционных банд. На 9-м году окончательной победы пролетарской власти в Одессе под красным флагом Революции прошли огромные внутренние процессы. Ярким свидетельством этого является переход «Одесских известий» на украинский язык.

Нельзя думать, что всё это проходит и пройдет совершенно гладко и без какой-либо борьбы. Классы не сдаются без боя. В Одессе еще до сих пор существуют, да и не тлеют, а пышно обнаруживают себя остатки старого торгового капитализма и построенных им мелкобуржуазных классов; эпигоны колонизаторства энергичнее всего проявляют себя на Украине именно в Одессе. День в истории. 13 декабря: родился украинский литератор — автор предвыборного слогана Порошенко © Public domain

Вспомним ту свистопляску, которую затеяла одесская мелкая и средняя буржуазия, те вопли, которыми она встретила украинизацию одесской оперы, — а это было лишь 3 года тому (8). Теперь, правда, одесское мещанство и так называемая «интеллигенция», то есть недопереваренные пролетарской революцией остатки буржуазной культуры одесской, по поводу оперы не протестуют. Украинская опера окончательно вошла в культурную жизнь Одессы, но можно ждать несомненно, что украинизация одесской газеты встретит со стороны одесских мелких буржуа, — даже и тех, кого еще недовычистили из партии — большое недовольство, молчаливый отпор, а иногда и немолчаливые протесты.

Одесская буржуазия будет протестовать против того, что пролетарская власть уничтожает последние остатки свободы прессы: нельзя издавать газеты на том языке, на котором хочешь. Но пресса советской республики — это пресса пролетариата и широких трудящихся масс и пресса для пролетариата и широких трудящихся масс.

«Одесские известия» имели до сих пор 35 — 40 000 тиража. Бойкот одесской мелкой буржуазии может на первые месяцы даже вдвое снизить этот тираж украинизированных «Одесских известий». Так было и с нашим центральным органом «Клммунист». Теперь же, однако тираж «Коммуниста» превосходит предыдущее положение, завоевав новые кадры читателей из рабочих и трудящегося селянства, отвоюет себе широкие тиражи и «Чорноморська комуна».

Миграция рабочего населения и тем паче намеченная 5-леткой социалистического строительства широкая мобилизация новых рабочих кадров приводит к языковому перевороту в рабочем классе, и вырывает последний фундамент из-под ног буржуазного и мелкобуржуазного влияния на рабочий класс, влияния завуалированного в одежды языковых, диалектологических, националистических и тому подобных разговоров. День в истории. 15 ноября: принято новое украинское правописание © narodna-pravda.ua | narodna-pravda.ua | Перейти в фотобанк

Новороссии нет, даже не то, что она уничтожена, а она совсем не существует. Я, может быть, единственный, кто в день украинизации «Одесских известий» вспомнил это слово — «Новороссия». Оно стало чужим для жизни, для целой страны, для всего населения, в том числе стало чужим даже для мелкой одесской буржуазии.

Искреннее поздравление рабочим и трудящимся селянам Одесщины с новым органом коммунистической мысли, передаваемой украинским языком.

Искреннее пожелание товарищам из «Черноморской коммуны» хорошо и энергично бороться за мелкобуржуазными предрассудками и с буржуазным сопротивлением задаче присоединить Одессу к новой пролетарской украинской социалистической культуры.

«Комунiст», 31.7.1929, ч. 173 (2859) «Чорноморська комуна» 31.7.1929, ч. 1.

Перевод выполнен по изданию: Скрипник М. «Статтi й промови з нацiонального питання. — Мюнхен: «Сучаснiсть», 1974. — Т. II, ч. 2 — С. 235-238.

Перевод, вступительная статья, примечания — Александр Васильев

Примечания

1) За 1928—1929 годы было украинизировано множество рабочих газет, таких как «Красный горняк» (Кривой Рог), «Пролетарий Зиновьевщины» (Зиновьевск, затем Кировоград, сейчас Кропивницкий — новые названия Елисаветграда), «Звезда» (Днепропетровск, до 1926 г. Екатеринослав), «Рабочий Кременчужчины», «Харьковский пролетарий» и т.д.

2) Начиная с 1805 г., когда градоначальник Одессы Дюк Ришелье был назначен генерал-губернатором Новороссийского края, и вплоть до ликвидации Новороссийского и Бессарабского генерал-губернаторства в 1876 г. Одесса была административным центром края. После этого город сохранял значение экономического, а также «умственного» центра Новороссии, здесь был расположен Новороссийский университет, выходили такие периодические издания, как справочник «Новороссийский календарь» и газета «Новороссийский телеграф». В начале ХХ века статус экономической и неформальной столицы Новороссии начал оспаривать быстро растущий промышленный Екатеринослав. «Значит, хохол – не русский?»: Василий Шульгин и украинский вопрос © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

3) Современное село Великий (Большой) Дальник Беляевского района Одесской области в непосредственной близости от города, к западу от него. До 1917 г. слобода на землях Одесского градоначальства. Не путать с селом Дальник Овидиополького района Одесской области.

4) Пересыпь — рабочий пригород Одессы.

5) Взятие Киева советскими войсками под общим командованием начальника штаба Южного революционного фронта Михаила Муравьева 26 января (8 февраля) 1918 года. Собственно восстание Киевских рабочих, проходившее в те дни (16—22 января), было подавлено силами Центральной Рады.

6) Александр Яковлевич Шульгин. Украинский политический деятель. Племянник видного русского националиста, депутата Государственной думы Василия Шульгина. Член Центральной рады, с июля 1917 по февраль 1918 года руководитель внешнеполитического ведомства Рады — генеральный секретарь межнациональных дел. Его племянник Владимир Шульгин погиб в известном бою за станцию Круты 29 января 1918 г. При гетмане, Директории УНР и в эмиграции Александр Шульгин — на дипломатической работе. В 1929 году — министр иностранных дел в правительстве Украины в изгнании, в 1939—1940 гг. глава этого правительства. «Великороссы — палачи украинского народа». Ленин как украинский политик © РИА Новости, кинокадр | Перейти в фотобанк

Александр Шульгин выступал с публичной резкой критикой советской власти на Украине. В этом контексте стоит воспринимать упоминание его Скрипником: присоединив Одессу к Украине, советская власть сделала для украинского дела больше, чем такие националисты, как Шульгин, которые Одессу Украиной не считали.

7) Взгляды Скрипника на национальный вопрос соответствовали принципам ленинской национальной и, что не менее существенно, аграрной политики. Не видя надежной опоры в мелком собственнике — крестьянине (в украинском — в особенности), большевики надеялись превратить его в сельскохозяйственного пролетария. Для чего требовалось осуществить «смычку города и деревни» (снабдить коллективизированное крестьянское хозяйство механизированными средствами производства).

На Украине «смычка» осложнялась культурной дистанцией между русскоязычным городом и украиноязычным селом. Поэтому Ленин, а вслед за ним и Скрипник, категорически выступали за включение в состав Советской Украины промышленно развитой Новороссии, пролетариат которой должен был быть украинизирован, с тем чтобы осуществить социалистическую трансформацию украинского крестьянства.

Этот процесс Скрипник описывал диалектической формулой: «Равнять город по отношению к языку по украинскому селу, лишь бы привести к равнению украинского крестьянина по пролетарскому городу». Лев Троцкий как украинский политик. Борьба за независимость Украины от сталинского СССР © homsk.com

8) О сопротивлении украинизации одесской музыкальной жизни см. постановление «Про музичну пропаганду та музичну дiяльнiсть серед трудящоi людностi в Одесi» (О музыкальной пропаганде и музыкальной деятельности среди трудящегося населения в Одессе) от 05.06.1928. «Статтi й промови», С. 89 — 95.

Документ посвящен деятельности одесского Филармонического общества (ОФО), которое было обвинено в разнообразной антиукраинской, а значит, антисоветской деятельности на музыкальной ниве.

В частности, п. 8 документа констатировал, что «из недр ОФО или, лучше сказать — из состава его членов, исходит борьба против проведения мероприятий украинской культуры в Одессе.

Так, например, во время организации украинской Оперы в Одессе это проявилось в негативном отношении многих членов ОФО к украинской опере в Одессе, а также в деятельности самого ОФО и его правления: так, в первом сезоне украинской оперы в Одессе ОФО всегда, якобы согласно некому плану, во время каждой премьеры оперы ставили концерты, приглашая выдающихся музыкантов и создавая таким образом нездоровую конкуренцию между оперой и концертантами и тем самым подрывая деятельность организации, которая ведет работу на украинском языке в Одессе». Как на самом деле Сталин относился к Украине © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

В п. 9 констатировалось, что «подобные меры были и против других примеров украинской музыкальной культуры, так, например, концерту капеллы «Думка» ОФО противопоставило различные мероприятия, проведя концерт выдающегося музыканта Оборина в то же самое время».

«Музыкант Оборин» — Лев Николаевич Оборин, выдающийся пианист, в 1927 г. ставший лауреатом первого Международного конкурса пианистов им. Ф.Шопена в Варшаве и проводивший после этого широкую гастрольную деятельность в СССР и за рубежом.