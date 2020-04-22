22 апреля 1870 года родился Владимир Ленин. В последние годы часто спорят уже не о роли Ленина в истории России, а о том, был ли он крестным отцом Украины или же, наоборот, ее могильщиком. Отчасти верны и первый, и второй варианты

Ленин действительно стал могильщиком левого национализма УНР, но он же стал отцом советского национализма УССР. В своем развитии Ленин за несколько лет проделал путь от полного равнодушия и отсутствия интереса к украинскому вопросу до категорического сторонника независимости Украины.

Галицийский период

Долгое время Ленин игнорировал украинский вопрос. В тех пропагандистских или полемических документах, где Ленин бичевал Российскую империю за «неслыханное угнетение инородцев», он упоминал исключительно поляков, евреев и финнов, в некоторых случаях армян. Дмитрий Донцов. Как из русского социалиста стать украинским сепаратистом © Public domain

Например в единственной пропущенной цензурой к публикации книге Ленина «Развитие капитализма в России» слово «Украина» не упоминается вообще, зато многократно встречается термин «Новороссия», которым принято было обозначать высокоразвитые южные губернии.

Первое упоминание украинцев в ленинских работах удивительным образом совпало с переездом Ленина в Галицию в конце 1912 года. В ноябре того же года Ленин впервые перечисляет украинцев в числе наиболее угнетаемых наций наряду с поляками и финнами. В тезисах для выступления депутатов социал-демократической фракции в Государственной Думе, он пишет:

«Всякий шовинизм и национализм встретит себе беспощадного врага в социал-демократической фракции, будет ли это грубый, зверский правительственный национализм, давящий и душащий Финляндию, Польшу, Украину, евреев и все народности, не принадлежащие к великорусской».

В Галиции Ленин внезапно превратился в страстного сторонника украинской независимости. Он разразился бешеными нападками на кадетских публицистов, которые позволили себе раскритиковать выступление будущего теоретика украинского национализма Дмитрия Донцова, требовавшего немедленного отделения Украины от России.

В 1913 году Ленин переходит к идее двух культур: национальной и пролетарской. Национальная культура, по мысли Ленина, принадлежит буржуазии и угнетателям, тогда как только на основе интернациональной пролетарской культуры и возможна дальнейшая связь между разными государствами. «Москвофильский социализм» в Галичине. От студенческого кружка до Советской Украины © НБУ им. Вернадского

Свою идею именно на примере украинского вопроса он отстаивал в полемике с Львом Юркевичем (тот выступал за отдельную украинскую пролетарскую партию и обвинял большевиков в великодержавном шовинизме; Ленин же обвинял Юркевича в национал-социализме не за стремление к независимости Украины, а за попытки создать отдельную партию):

«Если украинский марксист даст себя увлечь вполне законной и естественной ненавистью к великороссам-угнетателям до того, что он перенесет хотя бы частичку этой ненависти, хотя бы только отчуждение, на пролетарскую культуру и пролетарское дело великорусских рабочих, то этот марксист скатится тем самым в болото буржуазного национализма.

Точно так же и великорусский марксист скатится в болото национализма, не только буржуазного, но и черносотенного, если он забудет хоть на минуту требование полного равноправия украинцев или их право на образование самостоятельного государства…

Не «национальную культуру» должны поднимать мы на щит, а разоблачать клерикальный и буржуазный характер этого лозунга во имя интернациональной (международной) культуры всемирного рабочего движения».

В то время Ленин не был сторонником федерации. В переписке с Шаумяном он разгромил его за ошибочно понятые лозунги:

«Мы в принципе против федерации — она ослабляет экономическую связь, она негодный тип для одного государства.

Хочешь отделиться? Проваливай к дьяволу, если ты можешь порвать экономическую связь или, вернее, если гнет и трения «сожительства» таковы, что они портят и губят дело экономической связи.

Не хочешь отделяться? Тогда извини, за меня не решай, не думай, что ты имеешь «право» на федерацию. Праздник Мазепы и блокада Крыма. Идеолог украинского национализма Дмитрий Донцов в 1918 году © Public domain

Право на самоопределение есть исключение из нашей общей посылки централизма. Исключение это безусловно необходимо перед лицом черносотенного великорусского национализма, и малейший отказ от этого исключения есть оппортунизм (как у Розы Люксембург), есть глупенькая игра на руку великорусскому черносотенному национализму».

Таким образом, Ленин воспринимал идею о самоопределении лишь как ловкий пропагандистский ход, позволявший играть против «черносотенцев». Однако позднее эта идея настолько поглотит Ленина, что станет важнейшим пунктом его платформы.

В годы «империалистической» войны

С началом Первой мировой войны Ленин формулирует в брошюре «Социализм и война» новую идею: царизм ведет войну для окончательного удушения украинцев, долг всякого социалиста этому помешать:

«Нигде в мире нет такого угнетения большинства населения страны, как в России: великороссы составляют только 43% населения, т. е. менее половины, а все остальные бесправны, как инородцы. Из 170 миллионов населения России около 100 миллионов угнетены и бесправны. Царизм ведет войну для захвата Галиции и окончательного придушения свободы украинцев, для захвата Армении, Константинополя и т. д.»

В годы Первой мировой войны произошло нечто, из чего Ленин сделал весьма необычный вывод. «Депутат-мародер» в вышиванке. Киевские «свинарчуки» за 100 лет до Порошенко © Public domain

Узнав о том, что украинцы не очень хорошо поддаются пропагандистской обработке в австрийских лагерях военнопленных, он окончательно убедился, что признание независимости Украины — это важнейший элемент революционной тактики. В письме Арманд он пишет:

«У нас было недавно двое бежавших пленных. Интересно было посмотреть «живых», эмигрантщиной не изъеденных, людей. Типики: один — еврей из Бессарабии, видавший виды, социал-демократ или почти социал-демократ, брат — бундовец и т. д. Понатерся, но лично неинтересен, ибо обычен.

Другой — воронежский крестьянин, от земли, из старообрядческой семьи. Черноземная сила. Чрезвычайно интересно было посмотреть и послушать. Пробыл год в немецком плену (вообще там тьма ужасов) в лагере из 27 000 чел. украинцев. Немцы составляют лагеря по нациям и всеми силами откалывают их от России; украинцам подослали ловких лекторов из Галиции. Результаты?

Только-де 2000 были за «самостийность» (самостоятельность в смысле более автономии, чем сепарации) после месячных усилий агитаторов!! Остальные-де впадали в ярость при мысли об отделении от России и переходе к немцам или австрийцам.

Факт знаменательный! Не верить нельзя. 27 000 — число большое. Год — срок большой. Условия для галицийской пропаганды — архиблагоприятные. И все же близость к великорусам брала верх!

Отсюда не вытекает, конечно, нимало неверность «свободы отделения». Напротив. Но отсюда вытекает, что, авось, от «австрийского типа» развития судьба Россию избавит». В вышиванке и женском платье. «Король Украины» Вильгельм фон Габсбург © Public domain

Под австрийским типом Ленин подразумевает т.н. национально-культурную автономию, которую он ненавидел всеми силами. Как уже говорилось, Ленин считал, что национальная культура — это морок, навязываемый буржуазией. Поэтому национально-культурная автономия разделяет пролетариат гораздо сильнее, чем любые государственные границы и декларации независимости.

Еще в 1913 году он писал:

«Принцип культурно-национальной автономии и разделение по национальностям школьного дела в пределах одного государства отвергается как безусловно вредный с точки зрения демократии вообще и интересов классовой борьбы пролетариата в особенности».

Между революциями

Многие ошибочно считают, что тезис о праве на самоопределение был важным пунктом марксизма. Однако Маркс и Энгельс в действительности были сторонниками крупных государств и вовсе не ставили этот принцип во главу угла, применяя его лишь выборочно и в некоторых случаях. Например, они одобряли право на самоопределение в отношении Польши, зато считали славянские народы Австрии и Венгрии выдумками «русского генштаба» (точнее панславистов). Возвращение блудного профессора. Как московский поезд вёз в Киев «первого президента Украины» Михаила Грушевского © commons.wikimedia.org,

Однако, отделение одного государства от другого Ленин воспринимал гораздо спокойнее чем существование национальных пролетарских партий. Вернувшись в Россию после февральской революции, Ленин выступил с тезисами на 7-й конференции РСДРПб:

«Мы к сепаратистскому движению равнодушны, нейтральны. Если Финляндия, если Польша, Украина отделятся от России, в этом ничего худого нет. Что тут худого? Кто это скажет, тот шовинист….

Если будет Украинская республика и Российская республика, между ними будет больше связи, больше доверия. Если украинцы увидят, что у нас республика Советов, они не отделятся, а если у нас будет республика Милюкова, они отделятся…

Но всякий русский социалист, который не признает свободы Финляндии и Украины, скатится к шовинизму. И никакими софизмами и ссылками на свой «метод» они себя никогда не оправдают».

В июне 1917 года Ленин публикует в «Правде» статью по украинскому вопросу, в которой в очередной раз критикует всех, кто боится отделения:

«Проклятый царизм превращал великороссов в палачей украинского народа, всячески вскармливал в нем ненависть к тем, кто запрещал даже украинским детям говорить и учиться на родном языке… Лев Троцкий как украинский политик. Борьба за независимость Украины от сталинского СССР © homsk.com

Ни один демократ не может также отрицать права Украины на свободное отделение от России: именно безоговорочное признание этого права одно лишь и дает возможность агитировать за вольный союз украинцев и великороссов, за добровольное соединение в одно государство двух народов».

Начиная с 1912 года Ленин неоднократно подчеркивает в своих работах, что великороссы составляют лишь 43% населения империи. Тогда как все остальные национальности — 57%. Но, если считать великороссов вместе с малороссами, как это и делалось, то их было уже 60%, т.е. большинство страны.

До 1917 года восклицания Ленина о неслыханном угнетении всех национальностей кроме великороссов были не более, чем попыткой заручиться симпатией меньшинств. Попытки партии подняться исключительно за счет пролетариата не удались, его численность в России была не настолько велика, к тому же не все рабочие поддерживали большевиков.

Так что Ленин решил переориентироваться на национальные меньшинства, резонно посчитав, что все они в совокупности будут значительной силой.

У власти

После 1917 года, когда большевики пришли к власти, лозунг о самоопределении стал важным тактическим элементом. При его помощи Ленин выбивал стулья из всех соперников поочередно. Он задумал весьма сложную «многоходовочку», в ходе которой большевикам пришлось балансировать на грани. Как на самом деле Сталин относился к Украине © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

Ленин охотно и с удовольствием публично признал независимость всех пожелавших того окраин, рассчитывая на то, что пока местная власть там еще не прочна, местные социалисты при поддержке Москвы быстро и без сопротивления смогут советизировать отделившуюся от России страну.

Пролетариат переключится на борьбу с буржуазией и не будет стремиться к дальнейшему размежеванию, и все новообразованные советские республики воссоединятся в новый союз. Государственные границы при таком раскладе вообще не будут играть роли, главное не допустить партийного размежевания. Все национальные компартии должны быть строго подчинены большевикам, любые партийные виляния в сторону самостоятельности сразу же пресекались, если иное не требовалось по сиюминутным тактическим соображениям.

Опасность была в том, что тезис Ленина о двух культурах — национальной и пролетарской, был весьма сомнительным. Даже многие соратники по партии его не разделяли. И один раз вдохнув независимости, многие уже не захотели бы возвращаться назад даже в форме союза или конфедерации. Так оно и получилось.

Почти везде советизация встречала серьезное сопротивление несмотря на то, что Ленин требовал невероятных уступок «национальному самосознанию» на местах. Трения возникли даже с украинскими большевиками, которые провозгласили советскую республику в Харькове, не сумев сделать это в Киеве.

После прибытия в Харьков Антонова-Овсеенко между ним и местным ЦИКом возникли недопонимания. Овсеенко резонно полагал, как и большинство большевиков, что все декламации о независимости и т.п. вещах — это тактическая уловка Ленина, поэтому оказался излишне бесцеремонен и начал назначать своих людей. День в истории. 1 октября: под Херсоном родился нарком, благодаря которому большевики удержали власть © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

Ленину, однако, важно было на первых порах создать иллюзию независимости, поэтому он яростно телеграфировал командующему армией:

«Ради бога, приложите все усилия, чтобы все и всяческие трения с ЦИК (харьковским) устранить. Это архиважно в государственном отношении. Ради бога, помиритесь с ними и признайте за ними всяческий суверенитет. Комиссаров, которых Вы назначили, убедительно прошу Вас сместить. Очень и очень надеюсь, что Вы эту просьбу исполните и абсолютного мира с харьковским ЦИК достигнете. Тут нужен архитакт национальный».

В конце 1919 года, когда стало ясно, что дело идет к победе, многие большевики стали выступать за возвращение к понятной форме централизованного государства. Но Ленин, будучи уверенным в том, что это именно его провидение позволило удержаться у власти, не только категорически отказался от этой идеи, но и настоял на максимальном углублении своих тезисов о самоопределении.

В декабре 1919 года в работе «Выборы в Учредительное собрание и диктатура пролетариата» он в очередной раз растолковал соратникам по партии, что национальная политика уступок — это навсегда. Потому как границы не важны, и все эти национальные вопросы, преподавание на национальном языке и т.д. — это вообще не важно, главное — удерживать контроль над пролетариатом, а какими методами, это второстепенный вопрос: Фанни Каплан: волынянка, с которой официально начался «красный террор» © Public domain

«Игнорировать значение национального вопроса на Украине, — чем очень часто грешат великороссы (и, пожалуй, немногим менее часто, чем великороссы, грешат этим евреи), — значит совершать глубокую и опасную ошибку. Не может быть случайностью разделение русских и украинских эсеров на Украине еще в 1917 году.

И, как интернационалисты, мы обязаны, во-первых, особенно энергично бороться против остатков (иногда бессознательных) великорусского империализма и шовинизма у «русских» коммунистов; во-вторых, мы обязаны именно в национальном вопросе, как сравнительно маловажном (для интернационалиста вопрос о границах государств вопрос второстепенный, если не десятистепенный), идти на уступки.

Важны другие вопросы, важны основные интересы пролетарской диктатуры, важны интересы единства и дисциплины борющейся с Деникиным Красной Армии, важна руководящая роль пролетариата по отношению к крестьянству; гораздо менее важен вопрос, будет ли Украина отдельным государством или нет».

Создав выдающийся аппарат подавления, большевики, несомненно, могли бы обойтись без признания независимости республик. Многие большевики и в 1919 и в начале 20-х, когда шло обсуждение проекта СССР, выступали за то, чтобы прекратить заигрывать с огнем. При жизни Ленина республики могли упразднить не один раз.

Но лозунг о самоопределении был важным пропагандистским элементов советской системы, а Ленин до последнего дня верил в грядущую мировую революцию. Он убежденно верил в тезис о двух культурах и в то, что «придуманная буржуазией» национальная культура со временем отомрет, поскольку ее место займет пролетарская интернациональная культура, после чего национальный вопрос сам собой отпадет (как и многие социалисты, Ленин до конца не избежал влияния утопий XVIII века). А если этот вопрос отпадет, то и отделяться никто никуда не будет. День в истории. 27 июня: родился одессит, сохранивший тело Ленина © mgnot.ru

После смерти Ленина провозгласили не то святым, не то сразу новым богом. Так что его заветы в национальной политике не подлежали пересмотру и применялись уже тогда, когда о мировой революции никто и не помышлял.

Более того, ленинский тезис о двух культурах забылся. Если сам Ленин насмехался над культурным автономизмом и бичевал национальную культуру, то его преемники, позабывшие контекст всех этих уловок и тактических ухищрений, стали не щадя своих сил пестовать национальные культуры, считая это неотъемлемой частью марксизма-ленинизма. Кроме того, ленинский лозунг о самоопределении народов и свободе выхода из Союза стал краеугольной частью советской платформы и присутствовал без каких-либо оговорок во всех без исключения советских конституциях.

***

До 1912 года Украина и украинский вопрос для Ленина вообще не существовали. С 1912 по 1917 годы украинцы заинтересовали Ленина как национальное меньшинство, которое при отрыве от великороссов превращает русских из большинства (60%) в меньшинство (43%) в Российской империи.

Поэтому Ленин еще до революции фактически солидаризировался с наиболее радикальными представителями самостийных кругов, став первым великоросским политиком, объявившим о возможности и даже желательности государственного размежевания великороссов и малороссов.

С 1917 года Украина стала для Ленина чем-то типа витрины социализма, поскольку это была крупнейшая национальная республика (РСФСР бонусы национальных республик не полагались). На примере Украины другие «угнетенные национальности» должны были воочию убедиться в новой национальной политике большевиков. Образование СССР: как закладывали атомную бомбу © commons.wikimedia.org, Степан Дудник

По настоянию Ленина в декабре 1919 года (т.е. в тот момент, когда УНР Петлюры перестала существовать даже как относительно регулярная армия) ЦК принял резолюцию «О советской власти на Украине», в которой говорилось:

«Ввиду того, что украинская культура (язык, школа и т. д.) в течение веков подавлялась царизмом и эксплуататорскими классами России, ЦК РКП вменяет в обязанность всем членам партии всеми средствами содействовать устранению всех препятствий к свободному развитию украинского языка и культуры.

Поскольку на почве многовекового угнетения в среде отсталой части украинских масс наблюдаются националистические тенденции, члены РКП обязаны относиться к ним с величайшей терпимостью и осторожностью, противопоставляя им слово товарищеского разъяснения тождественности интересов трудящихся масс Украины и России.

Члены РКП на территории Украины должны на деле проводить право трудящихся масс учиться и объясняться во всех советских учреждениях на родном языке, всячески противодействуя попыткам искусственными средствами оттеснить украинский язык на второй план, стремясь, наоборот, превратить украинский язык в орудие коммунистического просвещения трудовых масс.

Немедленно же должны быть приняты меры, чтобы во всех советских учреждениях имелось достаточное количество служащих, владеющих украинским языком, и чтобы в дальнейшем все служащие умели объясняться на украинском языке». 21 сентября. Издано постановление о введении украинского языка в образовании, печати и административном аппарате © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

Однако из временной тактической уловки эта политика превратилась в фундаментальную.

Выращивая поколение за поколением национальной интеллигенции, большевики сами рыли себе яму. С одной стороны, создавались все условия для осознания людьми своей национальной самобытности. С другой стороны, все малейшие отступления от заданного курса жестко пресекались и карались сверху в ручном режиме, что не могло не вызывать озлобления у местной интеллигенции и номенклатуры.

То, что когда-то помогло большевикам оседлать революционную стихию, через несколько поколений стало их ахиллесовой пятой.