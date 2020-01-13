В этот день в 1827 году в имении Бекетовка (Алферьево) Пензенской губернии у отставного прапорщика Николая Алексеевича Бекетова родился младший сын, которого нарекли Николаем. Казалось бы, ну родился четвёртый отпрыск в дворянской семье, не самой знатной и не самой богатой. Вон рядом соседи - у них в роду и губернаторы, и генералы, а тут...

Бекетовы

Семья Бекетовых ведет свою родословную от черкесских беков, приехавших в обозе второй жены Ивана Грозного, Марии Темрюковны. Однако этот факт никем не доказан. Первым реально отмеченным в исторических источниках представителем рода был Фёдор, имевший пять сыновей, получивших поместья у истоков Хопра.

«В первой половине XVII в. упоминается: Петр Б., боярский сын, стрелецкий сотник, письменный голова в Енисейске (1642—1644) и строитель Якутского острога (1653), во второй половине XVI в. — Тарас Иванович, московский дворянин Иван Ананьич, стряпчий Лев Ананьич и московский дворянин Никита Ананьич, от которых и произошли симбирские и нижегородские Б.», — сообщает энциклопедия Брокгауза-Ефрона. День в истории. 22 ноября: в Диканьке родился первый министр внутренних дел России © commons.wikimedia.org, Жерар, Франсуа Паскаль Симон/Государственный Эрмитаж

Заметные представители рода появляются лишь в царствование Елизаветы Петровны, когда премьер-майор Никита Афанасьевич попался на глаза государыне и был удалён от двора Шуваловыми. В «век золотой Екатерины» он дослужился до генерал-поручика и стал сенатором. Сестра его Екатерина Афанасьевна родила будущего баснописца и министра юстиции Ивана Ивановича Дмитриева.

Восемь тысяч десятин земли и 1824 крепостных — вот что было у ветви рода Бекетовых в Пензенской губернии. Интересные воспоминания оставил Ф.Ф. Вигель:

«…На обратном пути остановился я переночевать в селе Бекетовке, принадлежащем Алексею Матвеевичу Бекетову. Вот еще новое лицо, новый член бесчисленного пензенского дворянства, которого не случалось еще мне назвать. Жизнь Алексея Матвеевича Бекетова и сам он похожи были на те образцовые письма, которые можно находить в письмовниках: слог чист, все правильно и все формы соблюдены. Он не был ни скуп, ни мотоват, ни с кем ни заносчив, ни подобострастен, имел хороший рассудок, хорошее состояние — всего вдоволь, ничего лишнего…» Это был дед академика, пензенский прокурор.

Семья

Из Бекетовки и вышли в люди сыновья отставного прапорщика Николая Алексеевича и его жены — племянницы декабриста Якушкина: Алексей (в молодости дружил с Достоевским и Салтыковым-Щедриным), Андрей (профессор химии в петербургском университете, дед поэта Александра Блока) и Николай (профессор химии в петербургском и харьковском университетах).

А в детстве братья Бекетовы, как и полагалось в служилых семьях, учили историю страны по своей родословной. Особым предметом гордости и живым примером у них был дядя Дмитрий Алексеевич, партизан 1812 года. Ахтырский гусар, поручик Бекетов, выйдя после войны в отставку, поселился вместе с братом Николаем и целиком отдался занятиям наукой. День в истории. 21 декабря: под Харьковом родился первооткрыватель Донбасса © artmuseumtomsk.ru

Частым гостем в доме Бекетовых бывал Денис Давыдов. В октябре 1836 года он писал Пушкину: «Я ездил с собаками в Пензенской губернии с старинным моим подкомандующим 1812 года Бекетовым». Стихотворение, посвященное поэтом-партизаном Д. Бекетову, Пушкин напечатал в «Современнике»:

О ты, убивший жизнь в ученом кабинете,

Скажи мне: сколько чуд считается на свете?

Семь — нет: осьмое ты, педант мой дорогой,

Девятое — твой нос, нос сизо-красноватый,

Что, так спесиво приподнятый,

Стоит, украшенный табачною ноздрёй.

Опыты, которые он проводил в усадебной лаборатории, не могли не заинтересовать племянников. Неудивительно, что двое детей Николая Алексеевича, вопреки желанию отца, мечтавшего об их военной карьере, стали видными профессорами-химиками.

Учеба

Учился Николай в Первой Санкт-Петербургской гимназии, в 1844 году поступил в Санкт-Петербургский университет, но с третьего курса перевелся в Казанский университет, который окончил в 1849 году со степенью кандидата естественных наук.

Еще в Петербурге Николай Бекетов вместе братьями Алексеем и Андреем организовал литературно-философский кружок, который посещали Федор Достоевский, поэт Аполлон Майков, его брат критик Валериан Майков и другие. С осени 1846 года до февраля 1847 года участники этого кружка жили на одной квартире в складчину, составив «ассоциацию», которая распалась после отъезда Бекетова в Казань.

По окончании Казанского университета Николай Николаевич возвращается в столицу. В химической лаборатории Медико-хирургической академии, по воспоминаниям химика и композитора А.П. Бородина, Бекетов «за неимением посуды работал в битых черепочках и самодельных приборах». В 1853 году в Петербургском университете он защищает магистерскую диссертацию и, получив звание магистра химии, работает лаборантом профессора П. И. Ильенкова в Петербургском университете.

В Харькове

Взлёт научной карьеры Николая Бекетова связан с Харьковом — крупным университетским центром юга России. Там с 1855 года он был адъюнктом химии, а с 1859 г. — профессором Харьковского Императорского университета.

В Харькове же Николай Бектов женился на Елене Карловне Мильгоф, дочери екатеринославского аптекаря, здесь родились его дети — сын Алексей, потом дочь Екатерина, сыновья Николай, Владимир, Петр.

В 1858-1859 годах, накануне получения профессорского звания, Бекетов посетил университеты Франции, Германии, Британии, избирался членом Парижского химического общества, присутствовал на лекциях и работал в лабораториях видных европейских химиков той эпохи. День в истории. 12 сентября скончался создатель современной инфраструктуры Киева © commons.wikimedia.org, С фотографии Кордыша рисовал О. Б. Май, гравировал Л. А. Серяков | Перейти в фотобанк

В сентябре 1860 года харьковский профессор Николай Бекетов, наряду с Дмитрием Менделеевым и Николаем Зининым (в лаборатории которого он когда-то начинал путь в науке), представляет Россию на Первом Международном химическом конгрессе в Карлсруэ.

В Харькове Бекетов открыл вытеснение металлов из растворов их солей водородом под давлением и установил, что магний и цинк при высоких температурах вытесняют другие металлы из их солей. В 1859-1865 годах показал, что при высоких температурах алюминий восстанавливает металлы из их оксидов. Позднее эти опыты послужили отправной точкой для возникновения алюминотермии.

Тогда же Бекетов исследует зависимость химических свойств элементов от физических (относительной атомной массы, радиуса), от их связи с атомно-молекулярной механикой. Четыре года спустя Менделеев на этой базе создаст свою знаменитую периодическую таблицу химических элементов.

Главным направлением научной деятельности Н. Н. Бекетова стала физическая химия.

В 1865 г. он выдвинул ряд теоретических положений о зависимости направления реакций от состояния реагентов и внешних условий. В своем докладе на заседании Совета физико-математического факультета, сделанном 6 мая 1864 года, он говорил: День в истории. 5 декабря: в Виннице было забальзамировано тело лечащего врача Гарибальди и Бисмарка © Вячеслав Яковенко©ИА Красная Весна

«Между науками, входящими в состав физико-математического факультета, физика и химия составляют особенную группу сведений… По своей цели — изучения общих свойств и строения материи, по своему исключительно опытному методу, физика и химия вполне отделяются от так называемых естественных наук. С другой стороны, связь между химией и физикой с каждым днем увеличивается…»

Бекетов создал в Харькове термохимические лаборатории, в которых вместе с учениками исследовал химическое сродство. Николай Бекетов определил теплоты образования оксидов и хлоридов щелочных металлов, впервые получил безводные оксиды щелочных металлов (1870 г.).

В результате проведенных в Харькове работ в 1865 году Н. Н. Бекетов защитил докторскую диссертацию на тему «Исследования над явлениями вытеснения одних элементов другими».

В 1868 году Совет Новороссийского университета предложил Николаю Николаевичу должность ординарного профессора, но предложение из Одессы было отклонено доктором Бекетовым по просьбе ректора и Совета Харьковского университета.

С 1872 года Н. Н. Бекетов — организатор «Общества опытных наук». Здесь проходили доклады как самого ученого, так и специальные заседания. В Харьковском университете профессор раз в неделю читал публичные лекции по химии. По его инициативе было создано Общество для пособия нуждающимся студентам Харьковского университета, которое оказало в течение тридцати лет своего существования большую помощь многим бедным студентам.

Также Н. Н. Бекетов стал во главе инициативной группы для создания Харьковского общества распространения в народе грамотности. Николай Николаевич проводил платные лекции, сбор от которых поступал в фонд общества. День в истории. 10 декабря: между Харьковом и Белгородом родилась самая знаменитая русская художница © commons.wikimedia.org, Государственная Третьяковская галерея | Перейти в фотобанк

Он был первым председателем Харьковского отделения русского технического общества, учредителем Харьковского фармацевтического общества. Николай Николаевич был инициатором открытия Харьковской общественной библиотеки (ныне — им. Короленко). Проект здания библиотеки был безвозмездно выполнен сыном Н. Н. Бекетова — архитектором А. Н. Бекетовым.

С 1877 года Бекетов — член-корреспондент Санкт-Петербургской Академии наук, а в 1880 году он стал лауреатом Ломоносовской премии. В сентябре того же года переизбран заслуженным профессором Харьковского университета. В 1885 году он снова переизбран на 5 лет, однако уже в следующем году харьковский период Николая Бекетова завершился.

Харьковский календарь за 1871 год сообщал, что проживал профессор химии, коллежский советник Бекетов в съёмной квартире в домовладении Р. О. Рубинштейна по адресу: Скрыпницкий (ныне — Воробьёва) переулок, 5. Позднее, уже в чине действительного статского советника, Бекетов жил в другом доме того же домовладельца по ул. Чернышевской, 26 (не сохранился). Собственные дома в Харькове были уже у старшего сына профессора — выдающегося архитектора Алексея Николаевича Бекетова. В одном из них и по сей день проживают их потомки.

В Петербурге

Возвращение Бекетова в столицу в 1886 г. было связано с его избранием действительным членом Санкт-Петербургской Академии наук. Там он возглавил академическую химическую лабораторию, преподавал на Высших женских курсах.

В 1887-1889 гг. академик Бекетов преподавал химию наследнику-цесаревичу Николаю Александровичу (будущему Николаю II). В 1889-1909-м он читал в Московском университете курс «Основные начала термохимии». В Петербурге ученый проработал 25 лет, несколько раз, вплоть до 1911 г., избирался президентом Русского физико-химического общества.

Скончался тайный советник Николай Николаевич Бекетов 1911 года в Петербурге и похоронен на Смоленском православном кладбище.

Наследники День в истории. 12 ноября: родилась самая популярная харьковчанка © РИА Новости, Дмитрий Коробейников | Перейти в фотобанк

В Харькове память о Николае Бекетове в тени его знаменитого сына Алексея — архитектора, в честь которого открыты два памятника, станция метро и несколько десятков мемориальных досок. Именно он создал здания, составивших узнаваемый облик города. Его дом-музей можно посетить в Алуште, в Профессорском уголке. Умер Алексей Николаевич в голодную оккупационную зиму 1941 года.

Другой сын знаменитого химика, тёзка отца Николай Николаевич-младший стал знаменитым виноделом и владельцем богатых имений в Крыму. Путеводители начала XX века рекомендовали вина и виноградный сок имения Болгатур Н. Н. Бекетова. Он имел собственные магазины в Петербурге, Москве, Харькове, Екатеринославе, Екатеринбурге, Севастополе, Ялте, Гурзуфе и Алуште.

Его жена Александра Александровна в годы Великой Отечественной войны работала в харьковском госпитале. Рискуя жизнью, она передавала партизанам медикаменты и перевязочные материалы, многим харьковским евреям помогла спастись от гибели. 27 февраля 1943 года, за два дня до первого освобождения Харькова Александра Александровна Бекетова была схвачена нацистами и расстреляна в районе лесопарка.