Первые впечатления от недавней поездки в Херсон были смешанные. С одной стороны, видны следы боёв в регионе и сгоревшая техника ВСУ вдоль дорог, с другой – абсолютно мирная жизнь, особенно в сравнении с Донбассом, где ведутся активные боевые действия и даже в крупных городах небезопасно

Когда польские войска войдут на Украину и почему обстреливают Херсон - Стариков © Украина.ру

Когда общаешься с местными и смотришь новости, то всё больше верится в то, что Украина в Херсон действительно больше не вернётся. Ни одно из анонсированных Украиной «освобождений Херсона» не оказалось правдой. Мэр города Игорь Колыхаев, который откровенно саботировал работу, смещён с должности, а на его место назначен депутат горсовета Александр Кобец. У области тоже новый руководитель. Владимир Сальдо, который десять лет был мэром Херсона (с 2002 по 2012). Новые местные власти заявляют, что возвращение Херсонской области под контроль Украины исключено и, более того, говорят, что регион уже готовится к переходу в рублевую зону. Это можно будет только приветствовать, ведь это один из наиболее острых вопросов для жителей города и области, однако, об этом чуть позже.

Украина обстреляла подконтрольный России Херсон. Последствия © Украина.ру

Тем временем в самом городе вещает российское телевидение и радио (удар в район телевышки не смог нарушить вещание). Так как в Херсоне не было активных боевых действий, здесь сохраняется относительное спокойствие и мир. Людей и машин на улице море, дети играют на детских площадках, и до сих пор, несмотря на все проблемы, южный город выглядит необычайно живым и солнечным.

К слову, о проблемах. В первую очередь стоит вопрос снабжения региона продуктами, бытовыми товарами и, что наиболее важно, лекарствами. Ко всему, те же аптечные сети отказываются торговать даже в случае поставок из России, потому что по украинским законам это преступление.

Топливо в регион начало поступать, однако его не хватает, а цены покажутся жителям России совершенно дикими. Когда наша съемочная группа была в городе, то на заправках начало появляться топливо, правда по ценам вдвое, а то и втрое, дороже, чем в РФ (при этом, невзирая на цену, очереди на заправках были весьма значительными). Газ стоил примерно 29-30 (около 100 рублей) гривен за литр, а бензин доходил до 55 гривен за литр, то есть, почти до 200 рублей за литр. По сообщениям с мест, сейчас цена снизилась до примерно 90 рублей за литр. Отдельно стоит вопрос с посевной, которая, ко всему, безнадёжно опаздывает. Кое-как (далеко не всем и не везде), удалось решить вопрос с топливом для техники, однако вопрос с поставкой фермерам удобрений, гербицидов, посевных материалов и запчастей для техники остаётся открытым. Хоть многие логистические цепочки и нарушены, но местные жители надеются на то, что в скором времени эта проблема будет решена.

Украинская власть не вернётся в Херсон уже никогда — Журавко © Украина.ру

Местный житель Степан (имя изменено) уверен, что «людям хочется правды, хочется работать, хочется трудиться, хочется, чтобы за это платили, чтобы можно было купить продукты. Хочется адекватные цены на коммунальные услуги. Хочется, чтобы было меньше разных ненужных вещей, которые приходилось терпеть восемь лет».

В общем, вопросов более чем достаточно и именно от эффективности решения этих вопросов, во многом, будет зависеть поддержка со стороны населения. Причём не только в Херсоне. Открытые сторонники России, которых, к слову, довольно много в городе, до сих пор боятся публично выходить с поддержкой и одобрением. Самое главное — дать людям уверенность в завтрашнем дне. Понимание того, что будет дальше. И это тот вопрос, который ни в коем случае нельзя отдавать на откуп украинской пропаганде, которая на освобожденной территории все равно продолжает действовать — через Интернет, телевидение, радио.