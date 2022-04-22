Наступление ВС РФ на Украине основывается на сирийской тактике, в США смирились, что Россия возьмет под свой контроль юго-восток Украины, при этом у России нет задачи «поработить страну»

Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 22 апреля.

«Полностью ликвидировать украинскую государственность»

России стоит проводить спецоперацию на Украине до тех пор, пока не удастся выйти на западные границы Украины, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. Только тогда, поясняет он, НАТО перестанет поставлять на Украину оружие и осваивать ее военным путем.

При этом, говорит Безпалько, «если кому-то из граждан Украины это не нравится — пусть едут в Польшу, все остальные — приспосабливайтесь».

«Так же, как вы это предлагали жителям Донбасса. Единственный способ обеспечить нашу национальную безопасность — полностью ликвидировать украинскую государственность и полностью подчинить себе украинскую территорию. Неважно, каким путем.

Большинство граждан Украины — обычные обыватели. Достаточно просто переключить информационные потоки и вычислить всех подпольщиков. Сейчас же не 20-е и не 40-е годы. Сейчас другие технологии. И тогда цели спецоперации будут достигнуты», — заявил Безпалько. Богдан Безпалько: Россия пока не собирается ликвидировать Зеленского, но это надо сделать © РИА Новости, Нина Зотина

Тактика ВС России

Сейчас наступление ВС РФ идёт по всей линии фронта, отмечает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. Оно не такое быстрое, как многим бы хотелось, но «оно основывается на сирийской тактике, когда мы откусываем какой-то кусок укреплений, перемалываем его и движемся дальше. При этом мы обеспечиваем максимальную сохранность техники и личного состава».

Также ВС РФ поражают технику противника при помощи высокоточного оружия и артиллерии, сказал Кнутов, ведут дистанционную войну.

«У нас почти полностью освобождена Запорожская область, мы частично выходим на Днепропетровскую область. О самом Запорожье пока речи нет, но после освобождения Донбасса мы можем выйти на восток, юго-восток и юг.

Юг — это Николаев и Одесса, которые важны нам, потому что это базы НАТО. Если мы берем их под контроль, мы лишим Альянс и киевский режим серьезных возможностей. С военной точки зрения Николаев и Одесса важнее Киева», — заявил эксперт.

Он прогнозирует, что в ближайшее время мы увидим продвижение российских войск к Николаеву — «можно будет отрезать Одессу без штурма и применения реактивной артиллерии и авиации». Юрий Кнутов: Установление контроля над Одессой и Николаевом – не мечта, а конкретная цель России © warfiles.ru

«Будет установлена граница, проходящая через Украину»

Запад продолжает поставлять оружие Украине. В частности, поставки противоракетных комплексов «Джавелин» и ракет «Стингер» набрали такие обороты, что сейчас выстраивается дополнительное производство «Джавелинов», сообщила политолог-американист Вероника Крашенинникова.

Всё это, указала она, исключительно выгодно американскому ВПК и военному бюджету.

«Соединенным Штатам, их ВПК, власти выгодны поставки вооружений в войне до последнего украинца», — заявил политолог.

При этом, считает она, в США уже в некоторой степени смирились, что Россия «возьмет под свой контроль юго-восток Украины в широком смысле этого термина».

«Да, они готовы поставлять оружие, чтобы погибали украинцы, и Зеленскому не дают сдаваться, не дают отводить войска. Им выгодно, чтобы Зеленский воевал до конца.

Но дело в том, что конец подразумевает и его собственный конец. К сожалению, украинские жизни тоже в этом противостоянии приносятся на алтарь Соединенными Штатами», — сказал Крашенинникова. Вероника Крашенинникова о том, кто и как в США обогащается за счет войны на Украине © РИА Новости, Нина Зотина

Она прогнозирует, что в какой-то момент активные боевые действия будут закончены, и «будет предполагаемо установлена какая-то граница, проходящая через Украину».

«Восточная часть будет под контролем России, а западная — под полным контролем Соединенных Штатов», — сказала политолог.

«Перед Россией не стоит задача поработить Украину»

Известный украинский политолог Кость Бондаренко впервые с 24 февраля дал интервью, где рассказал о своем видении происходящего. В беседе с коллегой, политологом Русланом Бортником, эксперт проанализировал текущую ситуацию и сделал прогноз на будущее.

По мнению Бондаренко, 24 февраля президент РФ Владимир Путин перешёл некий Рубикон: фактически сжёг мосты с Западом, и на сегодняшний день стало очевидно, что не может быть некого компромисса между условными двумя полюсами.

При этом, поясняет политолог, мы наблюдаем крах однополярного мира — мира, в котором задает тон только Вашингтон. И видим мир, в котором уже несколько полюсов, и государства, которые ориентируются на тот или иной полюс, радикальным способом ограждаются от этого монополярного мира, перечеркивают то, что казалось ценностным на протяжении нескольких десятилетий (идеи, идеалы, принципы, бренды).

«Украина в этом отношении является только поводом большой драмы, которая разворачивается на наших глазах.

Война в Украине тоже, возможно, предваряет некий вариант Третьей мировой войны. И не обязательно эта война будет проходить на полях сражений, она может проходить в торгово-экономическом, политическом и прочих измерениях», — заявил эксперт. Кость Бондаренко: Война в Украине предваряет Третью мировую войну, но не является ее частью © РИА Новости, Нина Зотина

При этом, уверен Бондаренко, перед Россией «не стоит задача поработить Украину»: задача в том, чтобы стать центром влияния и «страной, интересы которой принимали бы в расчет и в Вашингтоне, и в Лондоне, и в Пекине», а происходящее на Украине — иллюстрация, что Россия готова действовать решительно, напористо.

«Пока что с точки зрения Запада все идеально: на территории Украины идут боевые действия, Россия всячески ослабляется. Что еще Западу желать в этой ситуации? Только желать победы украинскому оружию, не особо думая о самих украинцах.

Что касается украинских политиков, им нужно думать об ответственности перед своими согражданами, а не только перед стратегическими партнерами. Необходимо думать об исторической ответственности перед собственным народом. Нужно демонстрировать государственную мудрость, а не только молодецкий задор», — сказал политолог.