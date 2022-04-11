США для достижения своей целей готовы принести в жертву население Украины и саму Украину – и будут делать всё, чтобы конфликт длился как можно дольше

Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 11 апреля.

«США делают всё, чтобы конфликт длился максимально долго»

Запад продолжает накачивать Украину оружием. В частности, еще на прошлой неделе американский Сенат одобрил проект закона о ленд-лизе, который призван упростить оказание военной помощи Украине.

Процесс накачки оружием закончится только тогда, когда закончится специальная операция на Украине, говорит военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев. До этого момента будет продолжаться поставка вооружений — «совершенно бессмысленная, которая будет приводить к новым жертвам».

При этом, продолжает он, если поставки будут крупными, придется разрушать инфраструктуру, например, Львовской области. Владимир Евсеев: НАТО хочет воевать до последнего украинца, а Россия — нет © РИА Новости, Нина Зотина

«Фактически США пытаются поддерживать войну. Делают все, чтобы эта война длилась максимально долго. Иногда хочется факел им перекинуть.

Не надо разжигать другие государства. Вам мало того, что у вас происходило на собственной территории? Когда у вас в городе Вашингтоне, в столице государства, грабили магазины и избивали, вы что, хотите, чтобы эта волна к вам пришла?

Вы что, хотите, чтобы эти украинские националисты, которых вы воспитывали в духе ненависти в течение десятилетий, чтобы они приехали к вам туда и устроили вам там проблемы?» — задал ряд риторических вопросов Евсеев.

«Это конфликт России с США и НАТО на территории Украины»

Советник главы Офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что вооруженное противостояние между Россией и Украиной постепенно примет формат арабо-израильского конфликта и может продлиться до 2035 года.

В целом же украинские представления о целях и задач существования Украины и украинского народа, который запечатлен в украинском национализме, предполагают вечную борьбу с москалями, с Россией и с ее ставленниками на Украине. Об этом сказал политолог Олег Неменский.

По его словам, трудно представить, как может существовать такой народ, имеющий конкретные исторические задачи, если москалей вдруг не станет. Это выбивается из всей теоретической основы украинского национализма.

«А не стать их может не только в случае физического истребления, но и в результате заключения крупного мира между Россией и Украиной, когда получится так, что Россия и Украина будут мирно сосуществовать рядом. Получается, что бороться с москалями уже и не надо», — отметил политолог.

Такой формат существования с Россией и русским в украинстве не предполагается, добавил эксперт, поэтому идеологи этой концепции, в числе которых выступает и Арестович, настраивают народ на продолжительную войну. Олег Неменский: Позитивные цели спецоперации на Украине до сих пор не заявлены, только негативные © РИА Новости, Нина Зотина

«Кампания действительно переросла в масштабные боевые действия, которые с точки зрения украинского национализма вряд ли быстро закончатся.

А вообще Арестович поскромничал. Наверное, он хотел сказать, что война будет длиться вечно, но потом понял, что народ сильно пугать нельзя, и ограничился 2035 годом. Это ориентация на вечную борьбу до истребления одной из сторон», — заявил Неменский.

Заявления Арестовича о затяжной войне прокомментировал также эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Он убеждён, что США и НАТО не дадут закончить конфликт, поэтому нужно учитывать этот сценарий и готовиться к длительному конфликту к США и НАТО на Украине, «потому что Украина для них — это просто инструмент войны».

«Это не арабо-израильский конфликт. Это именно конфликт с США и НАТО на Украине. И все вопросы нужно рассматривать именно с этой точки зрения», — подчеркнул Рожин. Борис Рожин: России следует готовиться к долгой войне с США и НАТО на Украине © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Андрей Блинский

При этом, отмечает эксперт, США готовы принести в жертву население Украины и саму Украину, «так что переговоры с ним бессмысленны: надо просто достигать своих целей военными средствами — иначе никак».

Зайдут ли польские войска на территорию Украины?

Сейчас Польша активно вовлечена в вооружённый конфликт на Украине: поставляет Киеву оружие, стала главной базой поставок вооружений с Запада. При этом обсуждается возможное введение на территорию Украины польских вооружённых сил — напрямую или в составе «миротворческой миссии».

Впрочем, польский публицист Рональд Ласецки считает такой сценарий правдоподобным, поскольку против польской концепции «миротворческой миссии НАТО» выступили ведущие лидеры Запада, руководство НАТО и даже сама Украина. Рональд Ласецки: Поляки могут ненавидеть сильную Россию, но уважать её будут © из личного архива Р. Ласецки

«Если бы не нынешняя антироссийская истерия в Польше, навязывающая единодушие и заставляющая замолчать любых критиков, эта идея, вероятно, считалась бы очередным интеллектуальным мыльным пузырём правительства, и высмеивалась бы и поляками.

Однако реальной я считаю возможность поставок тяжелых вооружений на Украину. Запад сейчас будет усиленно «прокачивать» Украину в военном отношении, чтобы не дать России победить на Донбассе. Россия наносит удары по военным складам, казармам и складам горючего украинской армии, чтобы сделать эту победу возможной.

Запад попытается нейтрализовать последствия этих атак, увеличив собственные поставки вооружений для Украины», — пояснил Ласецки.