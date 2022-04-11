Количество стран, осуждающих Россию за спецоперацию на Украине, всё ещё велико. Однако всё чаще с разных концов света начали звучать сомнения в невинности Киева, а украинские власти — получать отказ на просьбы о поставках оружия

За последние три дня на Украине высадился целый десант европейских высокопоставленных политиков. 8 апреля в Киев на поезде прибыли верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, кроме столицы, они посетили ставшей всемирно известным город Буча.

По итогам визита Боррель написал в Twitter, что «невинный украинский народ заплатил невообразимую цену», и расследование «военных преступлений России в Буче и других местах» просто необходимо, и даже выразил готовность помочь в сборе доказательств «вины Москвы» Генеральной прокуратуре Украины. Западные «правила» против законов: Неменский высказался о скандальном заявлении Борреля © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Кроме того, без суда и следствия он объявил, кто нанёс удар по вокзалу Краматорска (который совершили как будто прямо к приезду высокопоставленных зарубежных гостей): «Я строго осуждаю неизбирательную атаку на железнодорожную станцию Краматорска, которая была совершена Россией и привела к гибели десятков людей, а также оставила ещё больше раненых. Это ещё одна попытка перекрыть путь отхода для тех, кто пытается бежать от этой неоправданной войны, которая приводит к человеческим страданиям».

Вслед за Боррелем глава Евросовета Шарль Мишель заявил: «Ещё больше санкций против России и ещё больше вооружений для Украины уже на пути из Евросоюза».

О презумпции невиновности в «демократической» Европе, видимо, не слышали. А тем украинская сторона, так защищаемая Западом, сама запуталась в показаниях: сначала объявили, что удар нанесён российской ракетой «Искандер», а позже президент страны Владимир Зеленский сказал о «Точке-У» — которая, как подчеркнуло Министерство обороны РФ, полностью снята с вооружения российской армии после перехода на «Искандеры», зато есть на вооружении у ВСУ.

«Обратите внимание. Если Бучу несколько недель продолжают каким-то образом обыгрывать, то по Краматорску как-то очень быстро замолчали. Видимо, предъявленные тут же, в тот же день, доказательства, включая баллистические факты и целый ряд других, в том числе хотя бы отсутствие у нас на вооружении этой самой «Точки У», — подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров 11 апреля. Лавров отметил остервенелость в риторике Борреля © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

Из ряда вон выходящим министр назвал заявление Борреля о том, что ситуация на Украине должна быть решена военным путём. Таким образом, глава дипломатии стал 1-м политиком ЕС, выступившим с таким призывом.

«Когда глава дипломатии, страны ли или организации, как в данном случае Боррель, представляет дипломатию Евросоюза, о том, что конкретный конфликт может быть решён исключительно военным путём, значит, либо у него что-то накопилось личное, либо он оговорился, либо ляпнул что-то, что ему никто не поручал», — предположил Лавров.

Вслед за руководством ЕС на Украину нагрянул премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, причём визит официально не анонсировался. По итогам встречи с Зеленским он объявил о предоставлении новой партии военной помощи Киеву, а также предоставлении дополнительных кредитных гарантий на $500 млн по линии Всемирного банка.

Однако не всё так однозначно: не все европейские политики готовы покорно следовать риторике руководства ЕС, невзирая на своё собственное мнение по сложившейся ситуации. В тот же день, что и Джонсон, визит на Украину нанёс канцлер Австрии Карл Нехаммер. Он побывал в Киеве и Буче, провёл переговоры с Зеленским, премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и мэром столицы Виталием Кличко.

Как уточняла накануне австрийская сторона, поездка была направлена на оказание гуманитарной и политической поддержки Украине. Ранее Вена уже предоставила Киеву 10 000 касок и 9 100 бронежилетов для спасателей, а также выделила €17,5 млн.

«Мы будем продолжать завинчивать санкции в рамках Европейского союза, пока война не завершится. Сейчас мы приняли новый пакет санкций. Он не будет последним. Это делается с целью, чтобы завершилась война», — заявил Нехаммер на пресс-конференции с Зеленским. Французский экономист рассказал о просчете Европы при попытке наказать РФ © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Однако в отличие от Борреля, фон дер Ляйен и Джонсона, Нехаммер решил не ограничиваться посещением Украины, и поздно вечером 10 апреля через Турцию вместе с внешнеполитическим советником и личной охраной через Турцию полетел в Россию

«Я встречусь с Владимиром Путиным в Москве. Мы нейтральны в военном плане. Нужны гуманитарные коридоры, прекращение огня и полное расследование военных преступлений», — написал Нехаммер в Twitter, добавив, что заранее проинформировал о поездке глав Еврокомиссии и Евросовета, канцлера ФРГ, президентов Турции и Украины.

Как пишет австрийская газета Kronen Zeitung, в окружении канцлера отметили, что он хочет выступать в роли «строителя мостов» и попробовать сделать так, чтобы ситуация стала чуть ближе к мирной, а для этого необходимо проводить не только телефонные разговоры, но и совершать визиты. Любопытно, что ранее лидеры РФ и Австрии не только не встречались лично, но и не разговаривали по телефону (Путин только направлял телеграмму с поздравлениями после избрания Нехаммера в декабре прошлого года).

Канцлер Австрии стал 1-м политиком ЕС, посетившим Россию после начала военной спецоперации на Украине. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, разговор лидеров в закрытом режиме будет посвящён ситуации вокруг Украины, а все остальные вопросы предложил адресовать Вене. Вполне вероятно, в Москву Нехаммер прилетел не только из миротворческих соображений — вероятно, речь пойдёт о дальнейших поставках энергоресурсов.

Несмотря на отказ республики переходить на расчёты в рублях, она выступила против распространения ограничительных мер на эту сферу, поскольку сама получает до 80% газа из РФ.

Газета Financial Times пишет, что Австрия хоть следует заодно с европейскими союзниками по вопросу антироссийских санкций, но при этом продолжает настаивать на диалоге с Москвой для разрешения конфликта, не будучи членом НАТО, республика часто выступала в качестве посредника между Европой и Россией в стратегических интересах.

Как отмечает издание, визит Нехаммера в Москву почти наверняка вызовет раздражение на Западе, поскольку ЕС и его партнёры изо всех сил стремятся выступать единым фронтом против «воинственности» РФ. А на Украине, по сообщению немецкого таблоид Bild, поездка канцлера Австрии «вызывает ощущение настоящего ужаса».

Тем временем Нехаммера, по информации Kronen Zeitung, подвергли критике за визит на Украину — его обвинили в том, что, поставил под угрозу нейтралитет республики, продемонстрировав поддержку Киеву. К слову, украинская правительственная делегация на переговорах с российскими коллегами выразила желание сделать свою страну нейтральной и в качестве основы взять именно австрийскую — или шведскую — модель. Песков оценил шведско-австрийский вариант демилитаризации Украины © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Недовольство слепой поддержкой Украины крепнет в разных странах Запада, и его не боятся высказывать, в том числе лично президенту Украины.

В интервью немецкому изданию Bild Зеленский заявил: «Самая плохая вещь прозвучала от одного из лидеров ЕС, но я не хочу говорить, от кого. Она была такой: покажите нам доказательства, что правда это (инцидент в Буче — ред.) так было, что это не декорации, покажите нам эти доказательства».

На уточняющий вопрос он лишь подтвердил, что это был глава правительства одной из стран ЕС, но не канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Источники изданий «Европейская правда», «РБК Украина» и «Украинская правда», не зависимые друг от друга, сообщили, что речь о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане. Его имя назвал и депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

Фактически этот факт подтвердили в Будапеште. Пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши подчеркнул, что «Орбан, конечно, осуждает массовое убийство в Буче, и Венгрия полностью поддерживает международное расследование, цель которого — выяснить, кто совершил кровопролитие», а далее процитировал премьер-министра: «Я считаю, что все зверства должны быть расследованы. Во всяком случае гражданское население в необходимо защитить, а жестокое обращение с гражданским населением должно быть осуждено самым решительным образом, и такие случаи должны быть расследованы. Мы хотим независимого и беспристрастного расследования».

Впрочем, Орбан — ко всему прочему пошедший наперекор ЕС и согласившийся покупать российские энергоресурсы за рубли — не единственный, кто не верит в украинские страшилки про Россию. Чем дальше продолжается серия телевыступлений Зеленского перед парламентами западных стран, тем чаще депутаты его бойкотируют.

Только за последнюю неделю в Греции слушать украинского президента отказались депутаты Компартии Греции и правой партии «Эллиники лиси» («Греческое решение»), а его решение дать слово бойцам батальона «Азов» греческого происхождения серьёзно возмутило политиков, бывший премьер-министр страны, а ныне глава оппозиционной партии СИРИЗА — Прогрессивный альянс Алексис Ципрас даже не посчитал нужным встать по окончании этого перформанса; в Италии, по информации местной газеты Il Fatto Quotidiano, почти все сенаторы отказались слушать Зеленского, а американское издание Politico отмечает, что в парламенте Италии сформировался солидный блок из правых и левых сил, члены которого последовательно выступают против планов правительства увеличить военные расходы на помощь Киеву и поставлять ему оружие, что вызывает напряжённость в правящей коалиции премьер-министра Италии Марио Драги. Что-то пошло не так: выступление Зеленского в парламенте Греции кончилось громким скандалом © REUTERS, Costas Baltas

Сомнения в том, что Украина — лишь жертва «агрессии России», звучат даже в Америке, причём от людей, которые прекрасно знакомы с международнополитической кухней. Бывший посол США в СССР Джек Мэтлок сказал в эфире телеканала CNN, что самая главная цель сейчас — это закончить конфликт на Украине, а добиться этого можно только с помощью дипломатии.

Явно не того телевизионщики хотели услышать от бывшего дипломата, и чтобы он не сорвал передачу окончательно, ведущая Ана Кабрера немедленно прервала собеседника: «Извините, я хотела поговорить про дипломатию чуть позже, а сейчас давайте обсудим то, что мы увидели в Буче. По словам Зеленского, это служит свидетельством того, что к украинцам относятся просто как к животным, и он называет это геноцидом. Также он заявил, что после увиденного в Буче сложно вести хоть какие-то переговоры с Россией. И даже после такого Вы считаете, что конфликт можно закончить дипломатическим путём?»

Мэтлок не растерялся и продолжил: «Во-первых, мы точно не знаем, что на самом деле произошло в Буче. А во-вторых, нет никаких доказательств, что в этом виновата Москва. Дело в том, что украинцам необходимо заключить сделку с Россией, чтобы она могла оставить себе Крым, где большинство населения русские и где расположена их военно-морская база. Потому что делать из России — ядерной державы эквивалентной США — страну-изгоя точно не входит в наши с вами интересы».

Теперь дипломат не скоро появится в эфире CNN. Если появится вообще. Хотя западные СМИ в курсе, что никаких доказательств вины России нет, о чём редакциям регулярно сообщают собственные корреспонденты, работающие на Украине. Борис Рожин: России следует готовиться к долгой войне с США и НАТО на Украине © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Андрей Блинский

Подтверждает это также бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер. На вебинаре, посвящённом событиям на Украине, он опроверг утверждение Киева и западных стран о том, что к убийству мирных жителей Бучи причастны российские военнослужащие. По словам американского военного эксперта, украинские каратели стреляли в людей на улицах, стучались в дверь к тем, кто сотрудничал с российскими военными, и убивали их.

«У нас есть видеозапись, где украинская полиция, а именно группа «Азов», гордо заявляет, что направляется на сафари. Название украинского специального полицейского подразделения, которое вошло в Бучу, было «Сафари». И они проводили сафари, чтобы зачистить пророссийских коллаборационистов. «Чистка» означает убить. Не схватить, а убить. И они делают это. А затем они ходят и снимают трупы, и говорят, что это сделали русские», — рассказал Риттер.

Он отмечает, что тела, запечатлённые на видеозаписи, не выглядят как пролежавшие несколько дней с того момента, как российские войска покинули Бучу, — это только что убитые люди. Кроме того, есть свидетельство мексиканского журналиста, который попал в город в тот же день, когда украинцы объявили об инциденте, снимал погибших и видел свежую кровь.

«Эти люди были убиты 1 апреля украинской Национальной полицией, а затем президент США выходит и говорит, что это военное преступление, совершённое русскими, и Владимир Путин должен быть привлечён к ответу в Гааге. Это война пропаганды. <…> Люди были убиты. Не русскими, а украинцами. Но это не тезис, который продвигают тут (в США — ред.). Здесь утверждают противоположное», — заявил военный эксперт.

Не говорят западные СМИ и о том, что Россия уверенно побеждает в спецоперации на Украине, а об этом свидетельствуют все показатели, добавляет Риттер.

Недовольство звучит не только с Запада, но и с Востока, причём не только от Китая, всецело поддерживающего позицию Москвы, в том числе на голосованиях в ООН. 11 апреля Зеленский в обращении к депутатам Южной Кореи, как и ото всех, просил помощи: «У вас есть то, что могло бы быть незаменимым для нас. У вас есть такие бронемашины, противовоздушные, противокорабельные и противотанковые вооружения». Американский журналист объяснил, почему Google прячет все неугодные Западу российские сайты © CC0, Pixabay

Однако несколькими часами ранее информационное агентство Рёнхап сообщило, что с подобной просьбой к министру национальной обороны Республики Корея Со Уку 8 апреля обращался в телефонном разговоре министр обороны Украины Алексей Резников, а незадолго до него — американское посольство в Сеуле, — однако получил отказ, мотивированный тем, что «видит ограничения в поставках летального оружия на Украину ввиду ситуации в сфере безопасности Южной Кореи и влияния этого шага на военный потенциал южнокорейской армии».

И эта ситуация явно загоняет Зеленского в угол, свою панику он уже плохо скрывает. В интервью Associated Press накануне президент, отвечая на соответствующий вопрос, предъявил претензии, что Украина не получила достаточно оружия для того, чтобы переломить ситуацию на поприще боевых действий: «Всё оборудование, всё, что они (западные страны — ред.) уже присылают, для некоторых видов оборудования это сделано поздно. Потому что, когда мы, например, говорим о Мариуполе, когда вы теряете тысячи людей, и что теперь? От лидеров некоторых стран я вижу 100%-ную поддержку, это действительно так. А некоторые европейские лидеры поменяли позицию».

И то не секрет, что многие западные политики увидели в нынешней ситуации на Украине шанс просто избавиться от вооружений производства ещё СССР, чтобы взамен получить от США современные образцы. Передавать последние разработки ВСУ, «находящейся на передовой», не спешат просто потому, что украинские военные не умеют ими пользоваться, а российские и советские образцы для них привычнее, в частности система ПВО С-300.

Пошатнулась поддержка Киева со стороны таких, казалось бы, верных союзников, как Грузия. И хотя президент страны Саломе Зурабишвили заверяет, что это не так, что правительство страны и правящая партия не отказывались поддерживать антироссийские санкции, на самом деле премьер-министр Ираклий Гарибашвили публично ранее объявил, что Тбилиси не будет присоединять к ограничительным мерам Запада, поскольку это не отвечает национальным интересам республики, а теперь подчёркивает, что открывать «второй фронт» против России не собирается.

Похоже, мировое сообщество начинает потихоньку прозревать, хотя выражения солидарности с Москвой ждать, конечно же, не стоит.