Украинская певица Светлана Лобода, которая много лет выступала в России, подверглась хейту со стороны украинских политиков и коллег по цеху. На днях Андрей Данилко (Верка Сердючка) публично высмеял артистку за наигранные слезы в социальных сетях

Лорак объяснила, почему запела на украинском языке © Ани Лорак/Инстаграм Ирине Шихман в интервью. Речь идет об известном ролике, в котором певица плачет и говорит, что в Киеве у нее остается много родственников и они находятся в опасности.

Ранее певица Настя Приходько тоже резко осудила волонтерскую активность Лободы: «Господи, угомоните ботокс! Он начал у нее мигрировать в мозг! Этих надо моментально отрезать от Украины!»

В защиту Лободы выступила ее бывший продюсер и подруга — Нателла Крапивина. Она написала в своих соцсетях:

«Не хотела опускаться до того, чтобы комментировать всяких «недоделов» и неудачниц вроде Насти Приходько, но пройти мимо интервью Данилко с Шихман не могу. Андрей Михайлович даже в такое сложное время не гнушается зарабатывать политические очки и дивиденды, раздавая интервью направо и налево всем, кому не лень слушать одно и тоже. Я все понимаю про личную позицию, но, когда вся риторика сводится к тому, чтобы тупо обкладывать дерьмом коллег и по оруэлловским стандартам объявлять тех, кто «равнее», я задаюсь вопросом: «А судьи кто?» А теперь по делу: вот только короткий перечень того, что сделано Лободой и ее командой за последний месяц:

Бузова придумала, как ответить русофобу Максу Барских © Ольга Бузова / facebook

2. Отгружена фура с продуктами, медикаментами и бытовой химией, средствами гигиены для мам и детей, пребывающих в центрах для беженцев в Латвии.

3. Предоставлен автомобиль для волонтеров из Ирпеня в личное пользование, чтобы продолжать деятельность по спасению животных.

4. Ежедневный перевод средств для волонтеров в Киеве — миллионы гривен.

5. Организация и вывоз из горячих точек. На сегодняшний день вывезено более 100 семей.

Что сделали вы конкретно за это время, кроме того, что обсудили всех коллег на всех возможных платформах? Вам, Андрей Михайлович, пора подзавязывать с алкоголем, я думаю, и взглянуть на все трезвым взглядом».

Напомним, Лобода была одной из самых популярных и высокооплачиваемых артисток в России. За эту концертную деятельность украинцы ее не жаловали. Более того, националистически настроенные активисты регулярно срывали ее выступления на родине.

Чичерина сняла украинский флаг над мэрией Энергодара © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Так, бывший народный депутат и общественный деятель Ольга Червакова в своих соцсетях написала гневный пост о том, что Лободу на концерт никто не звал и она просто «примазывается» к благородному делу помощи украинцам.

«Очередной зашквар Светланы Лободы, в этот раз — в Латвии. Сегодня местные власти и волонтеры организовали в центре Риги благотворительный концерт в поддержку украинских беженцев "Помоги подняться". Накануне мероприятия фигурантка "черных списков" певцов с антиукраинской позицией сверстала фейковую афишу, влепила туда свое фото и заявила себя как основную участницу и чуть ли не организаторку, написав: "Вместе с Children' Hospital Foundation, президентом Латвии и первой леди страны мы соберем средства для гуманитарной помощи всем, кто вынужденно переехал в Латвию". Настоящие организаторы — Латвийский фонд детской онкологии и Рижская дума — были, мягко говоря, удивлены и сообщили продюсерам звезды, что ее никто не допустит на сцену, и отправили путем российского военного корабля.

Лобода не растерялась, и уже оттуда, куда ее послали, распространила фейковую информацию, будто концерт отменен "из-за погодных условий". Правда же заключается в том, что сегодня в Риге действительно пронесся шквальный ветер, но мероприятие все равно состоялось в помещении, а отменена была лишь его уличная трансляция, чтобы не подвергать зрителей опасности. Выступление Лободы отменили из-за ее многолетней деятельности в России, сообщило посольство Украины в Латвии. Свое отсутствие Лобода прокомментировала так, будто ее с латвийской площадки действительно сдуло ветром: "Наше живое выступление переносится на следующий раз". Даже не знаю, где у этой ловкачки будет "следующий раз". Ибо в России, где она активно гастролировала после аннексии Крыма и вторжения на Донбасс, она тоже неожиданно оказалась в списке нежелательных персон».

Лобода в ответ на информационное давление сегодня удалила все публикации из своего аккаунта, который насчитывал более 19 миллионов подписчиков.