В четверг, 24 марта, на известного российского журналиста Александра Чаленко напал украинский националист. Напавший оскорблял журналиста за его позицию в отношении происходящего в Украине. Подробнее об инциденте рассказал сам Чаленко

В Москве на известного российского журналиста Александра Чаленко напал украинский националист © РИА Новости, Владимир Трефилов

«В четверг вечером, около 19.30, на выходе со станции метро на западе Москвы меня кто-то сильно схватил сзади за левую руку и поволок из метро. Лица человека я сначала не увидел. Уже на выходе он силой вытолкал меня за угол.

Всё произошло в считаные секунды. Я был в недоумении, но не сопротивлялся: подумал, это шутка кого-то из моих знакомых. Сейчас я увижу человека, мы рассмеемся, обнимемся. Может быть, выпьем кофе.

Но когда мы зашли за угол, схвативший меня за руку резко дёрнул её и развернул меня. Передо мной оказался крепкий, среднего роста мужчина за пятьдесят — с короткими седыми волосами.

Он пристально и враждебно, не сводя глаз, стал смотреть на меня. А я на него. В первые секунды он ничего не говорил, а я пытался понять, кто это. Не смог вспомнить. Видимо, выглядел я в этот момент растерянно.

Тут он начал говорить — грубо, используя мат:

— «Ну что, м***к, тварь?! Я тебя постоянно вижу по телевизору. Ты у меня, д***б, вызываешь омерзение…»

Тут я начинаю понимать, что мы не знакомы. Оказывается, это зритель политических ток-шоу.

— А почему вы мне тыкаете? Вы кто такой?

— Я москвич, а ты д***б.

Тут я заметил, что он всё это время снимает меня на свой смартфон.

— Ну что, боишься (в оригинале было более грубое слово. — Ред.)?

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Я все-таки вырываюсь и ухожу. Слышу, мужчина мне что-то кричит. Здесь у меня проходит первичный шок. Я поворачиваюсь, вижу, что он снова идёт ко мне. Начинаю осознавать, что этого человека нужно задержать и отвести в полицию.

Подхожу к нему, достаю свой смартфон. Думаю: если не задержу, хотя бы сниму на видео и выложу в социальные сети. Но тут мужчина выбивает у меня телефон из рук. Начинает истерить:

— Я сам родом из Черкасс. У меня родной брат воюет против вас, суки…

Я поднимаю телефон, хватаю этого человека и говорю, что отведу его в полицию. Вокруг нас собирается толпа.

Я обращаюсь к собравшимся, объясняю, что я журналист, на меня только что напал этот человек. Прошу вызвать полицию.

Кто-то начинает звонить. Тут напавший на меня пытается вырваться и уйти. Видимо, испугался.

— Я не нападал, я просто хотел высказать свою точку зрения…

— Поэтому напал на меня, схватил, толкал, провоцировал драку и матерился? Как тебя зовут?

Тут он неожиданно начинает рассказывать о себе.

— Игорь.

— А фамилия?

— Петровский. Я ничего не провоцировал, не нападал, не ругался…

— Ты снимал меня на телефон. В полиции посмотрим твою запись, и всё будет понятно: что ты говорил, как себя вел.

Перепуганный Петровский продолжает вырываться, мне пришлось посадить его на бетонную мусорную урну. Он начал просить его отпустить. Я отказался: ждём полицию — и всё.

Тут ко мне подошла девушка. Говорит, что видела, как напавший на меня выбросил свой мобильный в урну. Подошли также парень-чеченец и охранник из ближайшего магазина, предложили помощь. Чеченец склонился надо мной и произнёс на ухо:

— Я бы ему врезал, но я чеченец, потом скажут: чеченец избил русского. Но я буду рядом.

Тут девушка, которая предупредила, что Петровский выкинул телефон в урну, закричала:

— Смотрите, он телефон свой разбивает!

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Полиции всё нет и нет. Тогда я решаю снять на видео напавшего. Требую показать свой паспорт, он показывает. Оказывается, передо мной действительно стоит Игорь Петровский. Паспорт у него — российский.

Когда я снимаю видео, Петровский все отрицает, обращается ко мне на «вы». Полиция всё не прибывает, поэтому я отпускаю нападавшего. А завтра напишу заявление о нападении».

Александр Чаленко. Родился в Донецке. Получил философское образование. Большую часть жизни проработал в Украине, в Киеве в различных ведущих изданиях, знаком лично с большинством действующих украинских политических деятелей — от президентов и народных депутатов до крупных предпринимателей.

За выступление на круглом столе в Харькове, где он высказался в защиту русских и русского языка, против него в 2014 году было возбуждено уголовное дело по 110 статье УК Украины за госизмену.

Тогда же был вынужден покинуть Украину вместе с семьей, в настоящее время является обозревателем издания Украина.ру, регулярно выступает на российских телеканалах с критикой украинского режима, президента Владимира Зеленского и его окружения, так же остро ранее выступал и против президента Петра Порошенко.

Ниже — видео с инцидентом: