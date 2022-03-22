Необходимость добиться мира, который прекратил бы страдания миллионов и избавил от риска более масштабного военного конфликта, должна заставить Запад срочно найти компромисс с Россией. Об этом говорится в статье, опубликованной 21 марта в журнале Foreign Affairs, считающемся наиболее авторитетным в вопросах внешней политики американским изданием

Повторяя тезисы американской пропаганды о «вопиющей агрессии» России, авторы Томас Грэм и Раджан Менон, признают, что быстрая «победа правильной стороны», которая, по их мнению, была бы достигнута наказанием России, недостижима, «по крайней мере, пока что».

«Не Мединский и Подоляк». Военный эксперт о том, кто представит Россию и Украину, когда начнутся реальные переговоры © пресс-служба президента Украины / РИА Новости/Алексей Никольский

«По мере роста числа погибших, масштабов разрушений и риска расширения конфликта приоритетом должно стать прекращение страданий. Этого можно достичь только посредством дипломатического взаимодействия, которое приводит к политическому урегулированию», — говорится в статье.

Прекращение огня было бы желательным, но не обязательно необходимым условием переговоров, полагают авторы.

Полная демилитаризация Украины и её включение в российскую сферу влияния, на чём, по мнению Грэма и Менона, настаивает Москва, является неприемлемым. Однако «Киев и его партнёры» должны подумать, на какие уступки можно будет пойти, говорится в статье.

Авторы полагают, что приёмом Украины и других постсоветских стран в НАТО вполне можно пожертвовать. Однако Россия должна принять факт сохранения Украиной военного сотрудничества с Западом для обеспечения своей обороны. Генсек НАТО отверг компромиссы по нерасширению на восток © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Ни одна из сторон не будет удовлетворена найденным в конце концов компромиссом, но без тяжёлых компромиссов война может и не закончиться, отмечают авторы. Быстрая и решительная победа над Россией в настоящее время невозможна. США и их союзники не желают вступать в прямое столкновение с Россией, так как это может вызвать ядерную войну.

«Смена режима» в России тоже не кажется им вероятным вариантом.

«Сторонники этого пути предполагают один из двух сценариев: появление нового диктатора, готового закончить войну без победы, или, что ещё лучше, массовые протесты, которые в итоге приведут к демократической России. Они упускают из виду третий результат, который нельзя исключать: затяжные политические потрясения и насилие, дестабилизирующее ядерную сверхдержаву», — говорится в статье.

Жёсткие санкции тоже не помогут быстро закончить войну, как они не помогли добиться Западу своих целей в Северной Корее, указывают авторы. Хазин объяснил, почему Запад не выдержит собственных санкций © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Кроме того, США и ЕС также находятся на пределе своих возможностей использовать санкции, не испытывая на себе их экономических последствий. Санкции уже подстегнули инфляцию в этих странах и усугубили проблемы с цепочками поставок, которые до этого пострадали от пандемии COVID-19.

«Требования создать бесполётную зону над Украиной или ужесточить санкции с целью свержения путинского политического порядка несут в себе риск катастрофических непредвиденных последствий без достижения желаемых результатов», — отмечается в статье.

Таким образом, украинская армия и нерегулярные силы должны продолжать «жёсткое сопротивление», чтобы потери российской армии, вместе с ухудшением экономического положения и страхом перед народным недовольством, вынудили бы Путина пойти на политическое урегулирование, утверждают авторы.

Жители Мариуполя рассказали правду о происходящем © Украина.ру

«Переломный момент для того, чтобы обе стороны заключили соглашение, которое может положить конец войне, может наступить всего через несколько недель», — полагают Грэм и Менон.

Переговоры не будут ограничиваться Украиной и Россией, указывают авторы. Они считают, что единственный собеседник, который будет приемлем для России — это США, поскольку только они обладают достаточной военной мощью, чтобы изменить баланс сил на континенте и выступить гарантом окончательного урегулирования.

Центральной темой переговоров будет, разумеется, вопрос о членстве Украины в НАТО. Ранее президент Украины Владимир Зеленский был не готов к дискуссиям по этому вопросу, точно так же, как США и НАТО отказывались обсуждать с Россией мораторий на расширение НАТО на восток. Но похоже, что позиция Зеленского изменилась, отмечают авторы, и рекомендуют США и союзникам «решить, готовы ли они закрыть дверь НАТО перед другими бывшими советскими республиками». Foreign Policy: Решение кризиса на Украине - отказ от расширения НАТО © РИА Новости, Александр Мазуркевич / Перейти в фотобанк

Ещё один вопрос, который будет трудно решить — это поиск путей, который позволит будущей нейтральной Украине быть уверенной в своей безопасности, говорится в статье.

После «вторжения России» украинские руководители не согласятся на новое издание «Будапештского меморандума», считают авторы. России будет трудно согласиться с таким требованием, однако её можно будет убедить принять его, если Украина согласится не допускать на свою территорию боевые части, вооружение или базы НАТО. Взамен Украина может добиваться ограничения военного присутствия России в приграничных районах, говорится в статье.

Процесс урегулирования должен включать процедуру определения будущего статуса Крыма и Донбасса, полагают авторы.

«В идеале эта процедура должна завершиться решением, основанным на референдумах под международным наблюдением, признанных свободными и справедливыми», — пишут они.

В статье признаётся, что такой референдум в Крыму подтвердит желание его жителей находиться в составе РФ, и даётся совет Украине принять эту реальность, хотя бы и без формального признания.

По мнению авторов, исход референдума на Донбассе будет менее определенным. Они дают совет Украине настаивать на проведении такого референдума на всей территории ДНР и ЛНР, а не только на той, которую эти республики контролировали до начала российской спецоперации.

«Это почти наверняка приведёт к поражению сепаратистов», — утверждается в статье.

Авторы на разъясняют, на чём основана такая уверенность.

Наконец, соглашение должно включать положения о восстановлении разрушенной войной Украины, говорится в статье.

Авторы считают, что РФ должна покрыть большую часть расходов на восстановление, а США, ЕС и международные финансовые организации — взять на себя остальное.

Однако для того чтобы убедить Россию взять на себя финансовые обязательства, необходимо, чтобы США и их союзники представили свой план снятия санкций. Москва захочет узнать условия и график их поэтапного ослабления, и, в конечном итоге, полной отмены. Без этого у России не будет стимула, чтобы соглашаться на урегулирование, утверждается в статье.

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«Россия и Украина могут быть готовы пойти на необходимые уступки только после того, как обе стороны придут к выводу, что цена продолжения боевых действий перевешивает жертвы, на которые придётся пойти для дипломатического урегулирования», — указывают авторы.

А страны Запада будут энергично настаивать на урегулировании только тогда, когда они поймут, что санкции в отношении России обернутся для них очень серьёзными экономическими потерями, отмечается в статье.

Авторы считают, что ни одна из трёх упоминаемых ими сторон ещё не готова к стадии принятия соглашения. Однако, учитывая растущие потери сторон на поле боя и нестабильную социально-экономическую ситуацию на Западе, время для подписания соглашения может наступить раньше, чем ожидалось, пишут Грэм и Менон. Прочное урегулирование должно обеспечить баланс интересов всех сторон в конфликте, полагают они.

«В предложенной здесь схеме ни одна из сторон не достигает своих конечных целей, но каждая получает то, что ей срочно необходимо — это неизбежный результат любых переговоров, направленных на прекращение ужасной войны», — говорится в статье.

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«Стоит помнить, что Запад выиграл холодную войну не одним махом, а путём серии шагов, которые включали, когда это было необходимо, компромиссы с Москвой для предотвращения войны», — рассказывают Грэм и Менон.

По их мнению, результатом стало неуклонное накопление преимуществ Запада в течение 40 лет, что и позволило в конце концов выиграть Холодную войну.

«Именно такой подход сегодня должен принять Запад», — подытоживают авторы.