Народная милиция ДНР освободила Волноваху. Украина продолжает нести потери. Минобороны РФ установило новые правила выезда на гуманитарные коридоры. Украинцы запугивают родных и близких российских военных и выуживают у них информацию

Об освобождении Волновахи на утреннем брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Группировкой войск Донецкой Народной Республики освобожден город Волноваха. Также взяты под контроль населенные пункты Ольгинка, Велика-Анадоль, Зеленый Гай. Продвижение в глубину составило до 6 километров», — отметил он.

Кроме того, Конашенков рассказал о ситуации в Мариуполе. По его словам, продвижение подразделений Народной милиции ДНР с восточного, северного и западного направлений составило до 800 метров.

«Подразделения российских Вооруженных Сил, продолжая наступательные действия, вышли на рубеж Петровское — Евгеновка — Октябрьская. Продвижение вперед составило 17 километров», — также сообщил Конашенков.

Генерал-майор сообщил, что утром 11 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. В результате были выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске.

Примечательно, что видео из последнего сейчас активно распространяется в украинском сегменте соцсетей. Как позже сообщил мэр города Руслан Марцинкив, система оповещения в городе не сработала.

«За сутки истребительной авиацией и войсковой ПВО сбито три украинских вертолета Ми-24, восемь беспилотных летательных аппаратов, в том числе пять "Байрактар ТБ-2". Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 107 объектов украинских вооруженных сил. В том числе: шесть пунктов управления и узлов связи, 14 складов боеприпасов и ГСМ, 11 мест скопления боевой техники», — также сообщил Конашенков.

За всё время проведения операции выведено из строя 3213 объектов военной инфраструктуры Украины.

Уничтожены: 98 самолетов, 118 беспилотных летательных аппаратов, 1041 танк и других боевых бронированных машин, 113 реактивных систем залпового огня, 389 орудий полевой артиллерии и минометов, 843 единицы специальной военной автомобильной техники.

Минобороны РФ также опубликовало видео удара российского беспилотника по позициям украинских националистов.

А ещё раньше — в ночь на 10 марта, Минобороны также сообщило о новых правилах прохождения гуманитарных коридоров.

В ответ на вероломство

В четверг, 10 марта, за час до полуночи, Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине сделал срочное заявление. Оно касалось гуманитарных коридоров из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.

Но рассказали в штабе и о вероломстве украинской стороны.

«Обращаем внимание украинской стороны, что нами достоверно установлено: при проведении гуманитарных операций 10 марта 2022 г. на маршрутах из города Тростянец в направлении Полтавы, а также из Запорожья в Энергодар часть штатных водителей автобусов гуманитарных колонн была заменена на сотрудников СБУ, которые в ходе движения осуществляли разведку и фиксировали объективную информацию о расположении подразделений Вооружённых Сил России», — указывалось в сообщении.

При этом городов Энергодар и Сумы сотрудники СБУ попытались передать разведывательные сведения, что оперативно пресекли.

«Данные факты считаем недопустимыми. Предупреждаем украинскую сторону, что в дальнейшем гуманитарные колонны будут пропускаться только после заблаговременного предоставления списков автомобильного транспорта и должностных лиц, сопровождающих гуманитарные колонны, в том числе водителей, по следующей форме: номер по порядку, марка транспортного средства, регистрационный номер, Ф.И.О., номер паспорта, гражданство, для водителей — номер водительского удостоверения с указанием разрешенных категорий транспортных средств. С целью устранения провокаций представление указанных документов, начиная с 11 марта 2022 г., становится обязательным», — сообщили в штабе.

Кроме того, с целью исключения сбора разведывательных данных о расположении подразделений ВС РФ каждая колонна будет проверятся на наличие средств связи и коммуникации.

«Телефоны и другие средства коммуникации разрешается иметь только представителям Международного Комитета Красного Креста, остальным должностным лицам любые технические средства коммуникации запрещены, в случае обнаружения таковых, они подлежат изъятию», — отмечалось в сообщении штаба.

Тем временем украинцы для сбора информации о российских военных начали использовать такое приложение, как TikTok.

Охота на родственников

Как заявил 10 марта украинский журналист Анатолий Остапенко, ему вместе с коллегой из проекта «Слідство. Інфо» Дмитрием Реплянчуком якобы удалось идентифицировать нескольких военнослужащих ВС РФ.

Они изучили российский сегмент TikTok, обращая внимание на хештеги, связанные с армией России. Так Остапенко и Реплянчук выходили на тех, кого считают родственниками российских военных.

«Во время поиска тиктоков некоторые родственники военных постили ролики с их местонахождением. Мы бы вам их показали, но мы уже передали их нашим военным», — заявил Остапенко.

Позже в тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о том, что украинские националисты пытаются запугивать родственников российских военных.

«Бандеровские банды настолько уже ослабли морально и физически, что принялись за самые мерзкие и низкие методы психологического воздействия. Они, используя общедоступные базы телефонов, обзванивают родственников военнослужащих и сообщают им об их смерти. Конечно, это неправда, но родственники порой не могут дозвониться до военнослужащего, потому что он находится на важном задании и не может использовать сотовую связь», — отметил Кадыров.

Он сравнил такие методы с фашистскими и привел в пример чеченскую поговорку: «побоявшийся подраться с конём, подрался с седлом».

«Знайте, в век цифровых технологий невозможно совершить подобный гнусный поступок, не оставив следы. У нас есть логи и другие данные, которые позволяют вычислить телефонных чеченоговорящих шайтанов, и спрос с них будет спрошен. А чеченцы умеют спрашивать и через десятки лет», — подчеркнул Кадыров.

Тем временем украинцы продолжают ожесточённо обстреливать Донбасс.

Обстрелы Донбасса

Утром 11 марта представительство ДНР в СЦКК сообщило, что вооружённые формирования Украины за прошедшие сутки выпустили по территории ДНР 355 боеприпасов.

«За истекшие сутки представительство сообщало о 28 фактах ведения огня со стороны ВФУ. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов — 355 единиц», — сказано в сообщении.

Украинские военные применяли РСЗО, артиллерию калибром 122 мм, минометы калибром 82 и 120 мм. В результате обстрелов ранено 11 мирных жителей, в том числе двое детей. Кроме того, было повреждено 20 домостроений на окраинах Донецка и предместьях Ясиноватой.

Утром 11 марта под мощным огнем оказалась Горловка и ее окрестности. По информации СЦКК, за два часа украинские военные выпустили по ней больше 250 боеприпасов, включая 110 ракет из реактивной системы залпового огня «Град», тяжелой артиллерии, минометов и зенитных установок.

Как сообщило представительство ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки зафиксировали 4 обстрела территории ЛНР по 3 населённым пунктам республики, в результате которых в Стаханове был поврежден Стахановский ремонтно-механический завод.

«Корректировку огня противник осуществлял при помощи БПЛА типа "Крыло", который был оперативно обнаружен и принудительно посажен совместными усилиями ПВО и РЭБ Народной милиции», — сообщило представительство ЛНР в СЦКК.

Утром 11 марта Стаханов снова обстреляли.

«Со стороны вооруженных формирований Украины в 9:30 (совпадает с московским. — Ред.) зафиксирован обстрел: с направления населенный пункт Мироновский — Логвиново: миномет 120 миллиметров (15 мин); в 9:35 населенный пункт Попасная — Стаханов: артиллерийское орудие 122 миллиметра (6 снарядов)», — отмечалось в сообщении представительства ЛНР в СЦКК.

Обстановка в Донбассе продолжает оставаться напряжённой.