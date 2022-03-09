То, что должно произойти, обязательно когда-нибудь произойдёт. В 2014 году я писал, обращаясь к оставшимся на Украине антифашистам, убеждая их как можно скорее покинуть страну. Мотивировал я это тем, что рано или поздно нацисты начнут полную зачистку остатков пророссийского актива

Вариантов было немного:

1. Украинские провокации достигают того уровня, когда Москва не может больше их игнорировать и начинает антинацистскую операцию. Прежде чем российские танки дойдут до крупных городов, нацисты должны были устроить там резню пророссийского актива (чтобы России не на кого было опереться).

2. США поджигают Украину изнутри или разбивают её о Россию, чтобы создать Москве как можно больше проблем. По вышеуказанной причине прежде чем российские танки дошли бы до крупных городов, нацисты устроили бы там резню пророссийского актива.

3. Украину никто не трогает. Она сама догнивает и начинает с ускорением разваливаться. В результате внутренних противоречий (борьба нацистско-олигархических банд за остатки кормовой базы) на остатках украинской территории вспыхивает гражданская война всех со всеми, в которой противоборствующие стороны обвиняют друг друга в «работе на Кремль» и, решая свои проблемы, режут уже не только актив, но всех даже отдалённо подозреваемых в симпатиях к Москве. Прежде, чем Россия успеет прекратить безобразие (а кроме неё никто этим озабочен не будет), резня достигнет пика, а её ожесточённость будет объяснена «российской агрессией». Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

В 2014 году сложилось так, что у России было недостаточно сил для проведения на Украине эффективной операции, а США, решили попытаться создать в Киеве устойчивый антироссийский режим. Свою ошибку американцы поняли уже к 2016 году, но Обама сменить стратегию не успел, а Трампу этого не дали сделать демократы, обвинявшие его в «работе на Кремль».

К концу 2020 года Россия была в целом готова к силовому разрешению украинского кризиса. Основные военные, экономические, финансовые и прочие проблемы были решены, политические и дипломатические средства воздействия на ситуацию исчерпаны во взаимоотношениях не только с Украиной, но и с Западом. В США Трамп потерял власть, а Байдену ничто не мешало сбросить Украину с баланса. Но в это время уже вовсю бушевал коронакризис, затормозивший развитие глобального политического кризиса и давший киевскому режиму лишний год жизни.

Но сколь верёвочке не виться, а конец всё равно будет. Избежавшая в силу стечения обстоятельств в 2014 году ускоренного развития событий по одному из трёх вышеуказанных вариантов, к 2022 году Украина, как насмешку судьбы, получила все три в букете. Коридоры, атака на Лавру, похищение Джангирова, признание Нуланд, оружие на ЗАЭС. Хроника событий на Украине на утро 9 марта © REUTERS, Gleb Garanich

Внутреннее гниение дошло до прямого противостояния команды Зеленского и старых олигархических команд за остатки кормовой базы. Причём обе стороны изначально стали использовать для борьбы друг с другом неконституционные методы (репрессии «по решению СНБО» и угроза государственного переворота в ответ). Внутриукраинские противоречия грозили взорвать ситуацию в любой момент. США не имели ни сил, ни желания финансировать стабилизацию ситуации на Украине, наоборот, они радостно готовились сбросить Киев с баланса, стремясь при этом как можно сильнее задеть Россию.

Москва накопила достаточно сил для того, чтобы начать операцию по усмирению нацистов раньше, чем Вашингтон даст старт уже подготовленной кровавой провокации, в которой Россию заранее обвинили, и не обращать при этом внимание на мнение Запада. Последовательный отказ США от компромисса и неспособность европейских партнёров воздействовать на своего «старшего брата» не оставили России возможности дождаться естественного конца украинской государственности.

Украинский режим обречён именно потому, что он никому уже не нужен живым. Ни США, ни Европа не желают дальше оплачивать банкет нацистских маргиналов, но и свой провал признавать не хотят, пытаясь представить дело таким образом, что только «российская агрессия» прервала «расцвет» «молодой демократии». Как было сказано выше, возможности дипломатического манёвра были Москвой исчерпаны. Единственным (хоть и не гарантированным) способом попытаться не дать США, начав с Украины, развязать европейскую (с угрозой перерастания в мировую) войну, стала быстрая и эффективная военная операция по ликвидации украинского нацистского режима.

Именно ликвидация нацистского режима и устранение потенциальной возможности угрожать безопасности России с украинской территории, а не превращение испепелённой нацистами украинской территории в цветущий сад — цель проводимой операции. Об остальном, как говорила Скарлетт О`Хара, мы подумаем завтра. Ведь завтра будет другой день. Отношение Великобритании к спецоперации РФ на Украине: разорить чужой «задний двор» © REUTERS, Henry Nicholls

А вот о чём следует подумать сегодня, так это о нацистском терроре против остатков украинских антифашистов (именно антифашистов, поскольку далеко не все из них русофилы). В полном соответствии с исторической предопределённостью, неизбежность ликвидации украинского нацистского (кстати, это уже практически синонимы) государства, сделало неизбежным всплеск нацистского террора. К сожалению, люди оставшиеся на Украине, были к этому совершенно не готовы. Короткий испуг весны 2014 года сменился у них привычкой к тому, что если правила режима нарушать не сильно, то ничего страшного не произойдёт. Надо только не произносить определённые запретные формулы и не производить определённые запретные действия, и можно будет жить в умеренной безопасности, а некоторым даже продолжать политическую деятельность.

Мне, к сожалению, так и не удалось убедить их в том, что опасность никуда не делась, она лишь притаилась за углом, готовая в любой момент выскочить с зазубренным ножом в одной руке и удавкой в другой. Оставшиеся на Украине антифашисты (ещё раз подчеркну, далеко не все русофилы) обосновали своё решение совершено инфантильным соображением: нельзя, мол, всем уезжать и оставлять страну нацистам. Кто-то должен бороться на месте.

Тех политиков, которые стремились устроиться легальной оппозицией нацистскому режиму я могу понять — это их заработок (и очень неплохой). Их мне не жаль. Они знали, на что шли. Но вот политологов, журналистов, общественных активистов, обманутых этими политиками и решивших, что с нацистским режимом целесообразно бороться изнутри, что не такой уж он и плотоядный (глядишь, со временем остепенится), что избрание клоуна вместо кондитера открывает перед ними мирные перспективы пацификации режима, не понимавших, что все их «свободы» — не более чем игра самоуверенной кошки с глупой мышкой, их всех надо спасать. Притом что наши возможности ограничены, а нацистские убийцы уже начали действовать. Чудовищная провокация: СБУ собирается отравить Харьков радиацией и обвинить Россию © objectiv.tv

Уже выпущены постановочные ролики Василия Волги, Юрия Дудкина, Дмитрия Джангирова, перехвачен контроль над их аккаунтами в социальных сетях. Очень хотелось бы ошибиться, но если мы увидим кого-нибудь из них живым, это будет чудо. Они больше не нужны похитившим их подонкам, которым явно не хочется тратить время и силы на то, чтобы кормить и охранять своих пленников. Их задача захватить и заставить на камеру осудить «российскую агрессию» следующую жертву. Те же, кого они уже захватили и сломали, не просто отработанный материал, а нежелательные свидетели, способные много интересного рассказать мировому сообществу о нацистских методах работы с оппозицией на Украине.

Есть и ещё одна проблема. СБУ (а зачистка ведётся под его эгидой) не просто уничтожает условный пророссийский актив (то есть тех, кто способен строить на Украине нормальную новую жизнь в сотрудничестве с Россией). Она расчищает место для своих кадров, подбираемых из не слишком запятнанных сотрудничеством с нацистским режимом майданных активистов, которые могут «прозреть» и пойти работать в новосоздающиеся органы власти на небольшие и незаметные должности, позволяющие однако информационно и административно поддерживать бандеровское подполье, саботировать работу по денацификации, по возможности выводя из-под удара бандеровских активистов и подставляя активистов пророссийских или просто антинацистских. Чем меньше на Украине останется более-менее адекватных граждан, тем проще будет пробандеровскому активу проникать в новую власть, готовя возрождение бандеровщины.

Поэтому потенциальных конкурентов СБУ и его боевики зачищают без жалости.

Понятно, что окончательно вывести уцелевших антифашистов из-под удара может только приход российской армии. Но армия не может ускорить проведение операции ради нескольких десятков или даже сотен частных лиц, которым не повезло оказаться в ненужное время в ненужном месте. Так что её прихода надо суметь дождаться. Украинское ноу-хау: винтовка рождает не только власть, но и предателей © Министерство обороны Украины/Anthony Jones

Поэтому повторю то, что я когда-то говорил покойному Олесю Бузине и пару раз писал в своих статьях. Нам не нужны мёртвые герои, нам нужны живые соратники. Не надо стесняться прятаться, не надо рефлексировать из-за необходимости пару недель ничего не писать в социальных сетях. От того, что вы лишний раз не изложите своё мнение, ничего не изменится: операция будет доведена до конца и её поддержка российским обществом не упадёт. Ваша аудитория спокойно дождётся вашего возвращения к активной общественной жизни и будет только рада тому, что вы живы и здоровы.

Можно и даже нужно бросаться с гранатой под танк, когда за спиной Москва, а вы защищаете последний оборонительный рубеж. Но если наши войска добивают врага на улицах Берлина, спасение жизней будущих строителей послевоенного мира гораздо важнее ускорения процесса уничтожения последних опорных пунктов врага. Лучше подождать пока подойдёт артиллерия, чем бессмысленно геройствовать.

Если вы предполагаете, что за вами могут прийти, то смените место жительства, спрячьтесь на время у надёжных людей, там, где никому не придёт в голову вас искать. Спрячьте в надёжное место родственников, которыми вас могут шантажировать — эти твари ни перед чем не остановятся.

Если вы таки попали к ним в руки — скажите на камеру то, что они хотят. Всё равно никто не поверит, что вы изменили свою позицию, тем более после их жесточайших проколов с Волгой, Дудкиным и Джангировым, которых они чуть ли не на одном и том же диване записывали. Не рискуйте своими родственниками, если они оказались в руках нацистов. Просто о сложном. Цели и задачи России в операции по демилитаризации и денацификации Украины © коллаж Украина.Ру

Даже если вас взяли одного и вы уверены, что способны вынести все пытки и не сломаться, лучше не экспериментировать. На самом деле сломать можно почти любого человека, особенно если палачи изобретательны и у них достаточно времени. Причём, судя по тому, как мало внимания они уделяют минимальной правдоподобности своих роликов, их главная задача заключается не в том, чтобы использовать вас для пропаганды, а именно чтобы сломать и показать миру сломленным, удовлетворяя животный инстинкт майданной тусовки, начинавшей с того, что ставила своих политических оппонентов на колени, а заканчивающей их зверскими убийствами.

Просто сделайте всё для того, чтобы выжить и постарайтесь не попасть в руки этих изуверов.

Ну а самим нацистам я хочу сказать: бегите. Не думайте, что вы все успеете вовремя удрать. Успеют только самые торопливые. Спешите, не теряйте времени на бессмысленную месть. Ваш главный шанс в бегстве, кто первый им воспользуется, тот может в ближайшее время стать дорогостоящей музейной редкостью, поскольку после окончания завершающейся операции увидеть живого украинского нациста будет не проще, чем встретиться со снежным человеком. Помните, что тратя своё драгоценное время на поиск, пытки и убийства наших товарищей, вы ставите под угрозу свои никчемные жизни.

Ни в коем случае не останавливайтесь на Западной Украине — бегите дальше. Вы же по причине своей тупости и жадности наследили так, что вас обязательно найдут. Вы, пытаясь погреть руки на пожертвованиях людей в поддержку канала Джангирова, вписали данные карточки своего подельника Сергея Притулы. Думаете, он вас всех не сдаст?

Допустим, Притулу вы можете убить — не жалко. Думаете, никто не видел номера машин и ваши лица, когда вы организовывали похищения. Думаете, ваши коллеги из соседних подразделений СБУ не знают, чем вы занимались и не сдадут вас с потрохами, чтобы засвидетельствовать свою лояльность новой власти? Подумайте, если сможете. Они же такие, как вы, а вы же мать родную продадите за копейку, пытаясь выслужиться перед любой властью. Ваш последний шанс в быстром бегстве. Бегите в Европу и учите там немцев, французов, поляков и прочих шведов любить Украину. Они это заслужили. Торопитесь, не ровен час европейцы поймут, что вы — чума хуже, чем азиатско-африканские боевики несостоявшегося «халифата», и закроют границу.

Тем, кто пытается спрятаться за «живым щитом» в осаждённых городах советую сдаться. Армейцам просто сдаться, а разным «гвардиям» и «территориальным оборонам» сдаваться коллективно. Так вы избежите опасности быть подстреленными в спину своими же «побратымами», возмущёнными тем, что вы их опередили в процессе спасения своих тушек. Кроме того, у нацистов сдающихся батальонами, полками, бригадами и целыми «территориальными оборонами» далеко не нулевые шансы дожить до денацификации, а у некоторых даже лет через 15-20 выйти на свободу. А то «киборги» в Донецком аэропорту не прислушались к разумным советам, не сдались коллективно, а потом, в процессе боя, индивидуально как-то уже не получилось — трудно, знаете ли, разобрать кто там сдаётся, а кто всё ещё стреляет. Так что поднимайте белые флаги и строем двигайтесь к ближайшей позиции российских войск. Будете жить почти все.

Понимаю, что некоторые меня осудят за содержание обращения к нашим и не нашим. Но повторю ещё раз: у нас нет сегодня печальной необходимости в мёртвых героях, а мёртвые герои уже есть. Лучше, чтобы побольше героев осталось в живых, даже если из-за этого они не смогут совершить свой героический подвиг. Потому что хорошие люди должны жить как можно дольше.

Что же касается наших врагов, то чем охотнее они будут сдаваться и чем быстрее убегать, тем быстрее мы завершим операцию и тем меньше наших солдат и наших товарищей, боровшихся на оккупированной территории, погибнет. Лишних людей у нас нет — лишние бегут на Запад.