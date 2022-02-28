Четвертый день спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины принес новые успехи в Донбассе, силы ДНР и ЛНР стали еще ближе к Мариуполю, где готовятся обороняться соединения неонацистов. В Белоруссии не без проблем согласовали переговоры, а Владимир Зеленский выпускает из тюрем уголовников и раздает оружие

Война или мир? Момент истины для Владимира Зеленского © скриншот видео

Переговоры в Белоруссии

Утром пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил, что российская делегация во главе с помощником президента России Ростиславом Мединским находится в белорусском городе Гомель и ждет там представителей Киева. Отмечалось, что место для переговоров выбирала украинская сторона.

Ранее Украина в лице президента Владимира Зеленского несколько раз меняла свою позицию по вопросу переговоров. Сначала украинские власти призывали Москву начать диалог с ними, потом, когда согласие на это было получено, их не устроила Белоруссия как место проведения, затем в Киеве заявили, что не принимают предварительных условий России и на переговоры не пойдут.

Тем не менее, украинской стороне дали время до 15:00 мск, чтобы согласовать переговоры и прибыть в Гомель.

Как рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, до Зеленского пытались дозвониться всю ночь, однако он не выходил на связь.

«За ночь его пытались найти, нашли к утру Зеленского. Возможно, ответ — переговорим. И так доверительно, человек в неадеквате. Он не понимает, что происходит», — сказал белорусский лидер, отметив, что если Украина не сядет за стол переговоров, то рискует потерять свою государственность.

Вскоре с видеообращением выступил Зеленский. Он заявил, что украинская делегация не поедет в Гомель, предложив встречу в Баку, Будапеште, Варшаве или Стамбуле.

Ближе к 15:00 стало известно, что Украина все же направляет свою делегацию в Белоруссию, однако не в Гомель, а в один из пограничных пунктов на белорусско-украинской границе в Гомельской области. Это произошло вскоре после разговора Лукашенко с Зеленский, последний заявил, что президент Белоруссии пообещал ему, что по Украине не будут наноситься удары с территории республики.

По состоянию на 22:00 переговоры еще не начались.

Боевые действия

Впервые с начала спецоперации, в Минобороны РФ рассказали о потерях российских вооруженных сил. Сообщается, что среди российских военнослужащих есть погибшие и раненые, их точное число не называется.

«Российские военнослужащие проявляют мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции. К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи. Но наши потери многократно меньше уничтоженных националистов. И потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил», — заявляют в ведомстве.

Также в министерстве рассказали, что есть случаи попадания российских военнослужащих в плен.

«Мы продолжим достойно относиться ко всем сложившим оружие военнослужащим украинских вооруженных сил. Понимаем, что они давали присягу народу Украины. Все сложившие оружие и прекратившие сопротивление будут возвращены своим семьям. Но мы знаем, как относятся украинские нацисты к немногим захваченным российским военнослужащим. И видим, что истязания и пытки те же, что были у германских нацистов и их прихвостней-полицаев в Великую Отечественную», — сообщают в Минобороны.

Отмечается, что Россия фиксирует всех неонацистов, которые причастны к издевательствам над пленными. Устанавливаются их личные данные, происходит идентификация по лицам, голосу, IP-адресам и переписке.

«Также это касается руководителей киевского режима и их исполнителей, прямо призывающих к издевательствам над российскими военнослужащими в нарушение конвенции по обращению с военнопленными. Все вы будете найдены и неминуемо понесете суровую ответственность», — резюмировали в Минобороны.

По состоянию на 27 февраля российской армией с начала спецоперации поражены 1067 объектов военной инфраструктуры Украины, среди них 27 пунктов управления и узлов связи, 38 комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса» и 56 РЛС.

За последние сутки Украина лишилась 7 зенитных ракетных комплексов, в том числе одного С-300 у Краматорска. Сбиты 3 ударных беспилотника «Байрактар ТБ-2» под Черниговом. Володин: киевский режим - это филиал США © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Тем временем, наступление в Донбассе продолжают силы ДНР и ЛНР. Народная милиция Донецкой Народной Республики в ходе наступления на мариупольском направлении освободила еще четыре населенных пункта и вышла к крупному железнодорожному узлу Волноваха. Народная милиция Луганской Народной Республики освободила Новоахтырку и Смоляниново.

Давление Запада и ответ Путина

Накануне США пообещали «пустить рубль в свободное падение» в рамках санкций против РФ за спецоперацию на Украине. Вместе с ЕС Соединенные Штаты планируют заморозить активы российского Центробанка. Также страны Запада пообещали увеличить поставки вооружения Украине.

На это на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым отреагировал президент Владимир Путин.

«Западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны», — сказал он.

Российский лидер отдал приказ перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства.

Уголовники выходят на свободу

«Пугать их бессмысленно»: Александр Михайлов о приведении ядерных сил РФ в боевую готовность © Twitter, Александр Михайлов

Сегодня интернет облетело снятое очевидцами видео из Киева, как двое мужчин в гражданской одежде, но в бронежилетах и с автоматами останавливают автомобиль, заставляют выйти из него водителя, бьют его прикладом, а когда тот пытается убежать от нападавших, то по нему открывают огонь.

На этом фоне украинцы обсуждают решение властей выпустить из тюрем участников конфликта в Донбассе в 2014-2015 гг., которые были осуждены за различные преступления, в том числе убийства, и отправились по колониям.

Накануне о своем освобождении сообщил бывший комбат батальона «Донбасс» Семен Семенченко, который находился в СИЗО в качестве обвиняемого по делу о создании ЧВК. Согласно Офису генпрокурора Украины, из мест лишения свободы ради участия в боевых действиях против РФ освобождены Сергей Торбин (осужден по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк) и Дмитрий Балабуха (убийство гражданского), причем горбину разрешили набрать десять человек из числа заключенных для формирования своего отряда. «Донбасс – Россия, сдаем оружие по своей инициативе»: откровения украинских пленных

Известно, что прошение об «отправке на фронт» написал экс-командир батальона «Торнадо» Руслан Онищенко, причастный к убийствам и грабежам в Донбассе.

О том, что украинские власти, помимо неонацистов, будут делать ставку на уголовников и военных преступников, по-сути подтвердил и Зеленский, который сегодня объявил о начале формирования иностранного батальона, куда, судя по всему, войдут наемники и единомышленники украинский неонацистов из-за рубежа.