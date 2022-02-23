Реакция руководства Польши на признание Россией республик Донбасса была в целом предсказуемой. Осуждение, взывания к Брюсселю и Вашингтону об ужесточении санкций против Москвы. Но вместе с этим у Варшавы появился и повод для радости

Польское руководство практически сразу включилось в активную деятельность после признания Россией республик Донбасса.

Сразу после выступления Владимира Путина президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с рядом западных лидеров. И одним из первых стал Анджей Дуда.

Сразу после переговоров на страницах польского президента в соцсетях появились заверения Киева в безусловной поддержке «в его борьбе против российской агрессии». Границы республик Донбасса и перспективы войны © REUTERS, Gleb Garanich

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в тот же вечер заявил, что признание Россией ЛДНР является «актом агрессии против Украины, на который следует ответить однозначно в виде немедленных санкций».

«Решение о признании самопровозглашенных "республик" является окончательным отказом от диалога и грубым нарушением международного права. Это акт агрессии против Украины, на который нужно ответить однозначно в виде немедленных санкций. Это единственный язык, который может понять Путин», — заявил Моравецкий.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, председательствующий в этом году в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), упрекнул Россию в нарушении минских соглашений.

«Этот шаг является нарушением международного права и основополагающих принципов ОБСЕ и идет вразрез с Минскими соглашениями. Как и все государства-участники ОБСЕ, Россия взяла на себя обязательства уважать суверенитет и территориальную целостность других государств. Мы призываем Россию немедленно отменить это решение. Признание только усилит дальнейшую напряженность и отделит население, живущее в этих регионах, от остальной части их страны, Украины», — указано в заявлении польского дипломата. Любопытно, почему подобного рода призывы не звучали ранее в адрес официального Киева, когда тот не выполнял минские договоренности, а порой и открыто от них отказывался.

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер сообщил, что в «условиях российской вооруженной агрессии» Украина имеет право защищаться. «Польша поставит Украине очередную партию вооружений, в частности: минометы, боеприпасы и зенитное оружие», — сказал Мюллер в эфире гостелевидения. Ранее оружие Киеву уже поставляли страны Прибалтики, Великобритании и Чехии.

Радость санкциям

На следующий день после признания — 22 февраля — с Запада стали приходить первые новости о планах ввести новые санкции против России. Так, в ЕС указали, что будут работать по данному вопросу с США и Великобританией. Сообщается, что санкции Евросоюза могут включать ограниченный список физических и юридических лиц, т.е. персональные санкции, а также запрет на добычу полезных ископаемых в ДНР и ЛНР, а также на торговлю с ними.

СМИ сообщили также о планах Запада принять санкции и против банков: ВЭБ, банка «Россия» и Промсвязьбанка.

В Польше возможность такого развития событий вызывает одобрение. Одно из главных направлений её внешней политики — играть на конфликте Запада и России и увеличивать тем самым собственное значение как «форпоста Европы перед восточной угрозой».

Но наибольшую радость в Варшаве вызвали новости из Берлина. Заморозка «Северного потока-2». Европа стреляет себе в ногу, а Украина в голову © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что остановлена будет сертификация «Северного потока — 2». По его словам, «она не может продолжаться с учетом действий России».

Польский премьер Моравецкий воодушевленно прокомментировал данную новость: «Приостановка проекта «Северный поток — 2» — это очень позитивная новость. Но мы ждем и дальнейших шагов в данном направлении. Последствия зависимости континента от российских энергоснабжений ощущают сегодня все жители ЕС. Мы неоднократно обращались к нашим партнерам в Германии с призывом заблокировать этот вредный и опасный геополитический проект. Сегодня, когда миру на континенте вновь угрожает агрессия с востока, мы с удовлетворением говорим, что были правы с самого начала. Европа — от Лондона до Берлина — наконец-то приняла польскую точку зрения».

Энергетическая конкуренция

С самого начала строительства российско-германского газопровода «Северный поток — 2» Польша была одним из главных его противников и лоббировала отказ от проекта в ЕС. Официальная позиция была такова, что газопровод «Северный поток — 2» является угрозой для безопасности «всего региона», но прежде всего для Украины. Мол, Запад будет зависеть от российских энергоносителей, что может стать инструментом «политического шантажа» Москвы.

Президент Анджей Дуда сообщал, что «СП-2» не соответствует нормам ЕС. По его словам, данный проект нарушает «энергетическое единство» Европы. Позже Дуда заявлял, что строительство газопровода является проблемой в отношениях его страны и Германии.

Именно Варшава была инициатором обращения (под которым подписались ещё семь стран Восточной Европы), направленного против реализации российского газопровода.

На самом деле за политическими заявлениями могут стоять, скорее всего, конкретные экономические интересы. Польскому руководству не нравится инициатива по перестройке газового рынка, которую повлечет за собой проект. Поставки, которые идут через Белоруссию и Польшу, могут быть снижены. Поэтому у Варшавы есть прямой экономический риск от этого проекта. Помимо этого, там наверняка не хотят укрепления экономических связей РФ и Германии.

Но пойдет ли германское руководство действительно на заморозку сертификации газопровода, на что так надеются в Варшаве, пока остается под вопросом. «СП — 2» выгоден Германии не меньше, чем России, и станут в Берлине идти на экономические потери и энергетические риски ради геополитических целей — вопрос открытый.

Так что, праздник на варшавской улице может быть временным. Тем более, что Германия тоже стала искать варианты с решением вопроса по "Северному потоку-2" в собственных интересах.