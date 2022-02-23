Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поручил министерству экономики страны приостановить сертификацию "Северного потока-2". Из министерства был отозван документ, на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию.
«Однозначно этим не сказано, что этим шагом вводятся санкции против "Северного потока — 2" или что он никогда не будет запущен», — сказал министр в эфире немецкой радиостанции Deutschlandfunk.
В России не раз заявляли, что "Северный поток-2" — исключительно экономический проект, который выгоден Европе, против него активно выступают США, пытающиеся продвинуть на европейских рынках свой сжиженный природный газ. Президент США Джо Байден ранее в ходе обращения к гражданам заявил, что Германия примет меры, чтобы российский газопровод не был запущен в эксплуатацию.