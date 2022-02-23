Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что заморозка газопровода "Северный поток-2" не означает то, что он никогда не заработает. Слова министра передаёт РИА Новости 23 февраля

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поручил министерству экономики страны приостановить сертификацию "Северного потока-2". Из министерства был отозван документ, на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию. Хотят унизить Россию и Германию: Рар объяснил нападки США на «Северный поток-2» © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

«Однозначно этим не сказано, что этим шагом вводятся санкции против "Северного потока — 2" или что он никогда не будет запущен», — сказал министр в эфире немецкой радиостанции Deutschlandfunk.

В России не раз заявляли, что "Северный поток-2" — исключительно экономический проект, который выгоден Европе, против него активно выступают США, пытающиеся продвинуть на европейских рынках свой сжиженный природный газ. Президент США Джо Байден ранее в ходе обращения к гражданам заявил, что Германия примет меры, чтобы российский газопровод не был запущен в эксплуатацию.