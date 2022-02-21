Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев может признать Будапештский меморандум, согласно которому бывшая УССР отказалась от ядерного оружия, неработающим документом. Вопрос, может ли бывшая советская республика повторить успех Пакистана и КНДР, становится еще более интересным

«С 2014 года Украина трижды пыталась созвать консультации государств — гарантов Будапештского меморандума. Трижды — безуспешно, — пожаловался Зеленский. — Сегодня Украина сделает это в четвертый раз (…). Но и Украина, и я делаем это в последний раз. Я инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума».

Если же другие страны-участницы соглашения не пойдут на встречу, ли не выработают некие гарантии безопасности для Киева, то нынешняя власть «будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года поставлены под сомнение», пригрозил глава государства.

Будапештский меморандум, про который говорил Зеленский, Украина подписала в конце 1994-го. Бывшая УССР согласилась ликвидировать доставшийся ей от Советского Союза ядерный арсенал в обмен на гарантии безопасности со стороны США, Великобритании и России. События 2014-го Москвой и Киевом трактуются по-разному — с российской стороны не говорят о нарушении документа, с украинской — настаивают на том, что «Крымская весна» и война в Донбассе стали отказом от обязательств. Эксперты о предложении Зеленского вернуть Украине ядерное оружие: "Нас не слышат" © president.gov.ua

Президент России Владимир Путин отметил, что «утрата Украиной территориальной целостности явилась результатом не внешнего воздействия, а сложных внутренних процессов, которые с Россией и ее обязательствами по Будапештскому меморандуму никак не связаны». К слову, меморандум был подписан в связи с присоединением Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия. И готовы ли украинские власти к разрыву этого соглашения, Зеленский не уточнял.

Хотя внутри Украины несколько лет подряд различные деятели выражали сожаление тем, что страна отказалась от ядерного оружия, и вслух помечтала, что если б оно было, то ситуация, дескать, была другой. Отличился даже министр обороны страны Валерий Гелетей, который что-то сказал о возможности подобных разработок. Хотя он, как и некоторые украинские военные, любил громкие заявления — как-то рассказал о якобы имевшем место использовании Россией тактического ядерного оружия. Поэтому его слова можно было списать на угар боевых действий.

Первый президент независимой республики Леонид Кравчук в заочной полемике с желающими пересмотреть прошлое резко ответил, что считает тот шаг правильным — у нового государства не было средств даже на утилизацию арсенала. Да и даже сохранение потенциала было невозможным, по его словам. «Мы с ядерным оружием, не имея систем управления, испытания, воспроизводства, были бы похожи на обезьяну, которая держит в руках гранату и зажала чеку. Ей сказали не отпускать — она держит. А потом ей надоело — она отпустила. Взрыв», — описал Кравчук возможный сценарий развития.

Но мнение основателя современной Украины не уняло некоторых мечтателей. Так, бывший представитель Киева при НАТО генерал-майор Петр Гаращук высказался в 2018-м, что у Украины есть возможности для создания собственного ядерного оружия. «В мире нет на сегодняшний день завода по выпуску таких ракет, межконтинентальных баллистических, какой был в бывшем СССР, потом в независимой Украине, находился в Днепропетровске. Ни США, ни Россия, ни Китай не выпустили ракету, которая называется «Сатана», — хвалился военачальник.

У украинских ракетчиков, действительно, сохранились с советского времени компетенции, причем востребованные и теми странами, кто был заинтересован в создании своих средств доставки. В том числе и ядерного орудия. В 2018-м эксперты Организации объединенных наций объявили о том, что специалисты из бывшей УССР были как-то причастны к ракетной программе Корейской народно-демократической республики (КНДР). Двигатели для «Хвасонов» были «с большой долей вероятности» созданы на базе РД-250 днепропетровского «Южмаша». Это, кстати, показывает, что как и во многих других случаях амбициозный ядерный проект некоторые государства могли реализовать только при содействии извне — тот же Пакистан пользовался финансовой поддержкой других стран, которые помогали ему создать «мусульманскую бомбу».

Но помимо средств доставки надо создать и боевую часть. С этим у Украины сложнее. В стране есть запасы урана, месторождение в Желтых Водах, но его надо обогатить, причем масштабы такого производства скрыть, мягко говоря, сложно. В 2014-м украинским «Вестям» в Харьковском физико-техническом институте назвали минимальную цену создания завода по переработке урана в оружейный плутоний — 15 миллиардов долларов. При том, что на строительство уйдут годы.

И параллельно придется нарушить Договор о нераспространении ядерного оружия, который разрешает обогащение урана только для мирных целей. Словом, восстановить быстро, незаметно и недорого статус ядерного государства для Украины, как вежливо говорят, невероятно сложный вызов. Ядерные бомбы в руках ультраправых. Уроки истории для Украины © Public domain

Военный эксперт Алексей Леонков в комментарии Украине.ру отмечает, что помимо чисто технических и дипломатических тонкостей Киев на пути к статусу ядерной державы могут поджидать и иные сюрпризы. «Ядерными секретами державы не делятся даже с ближайшими союзниками. Поэтому в случае с Украиной можно задать перефразированный вопрос из анекдота «а вам за що?». Американцы и так неприятно удивились появлению бомбы у Пакистана и КНДР, а теперь в этот клуб стран, которые диктуют кому-то свою волю, еще и Украина попадет. То государство, из которого секреты расползаются по всему миру. Этого Вашингтону точно не надо. Истинное отношение США к Украине видно по тому, что Киев просил комплексы ПВО «Пэтриот» и противоракетные — THAAD. В итоге, получил только переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер», как афганские моджахеды, да еще и с истекающим сроком годности», — уточняет собеседник издания.

Спрятать проект не удастся, убежден эксперт. «Сотрудничество Украины с КНДР вылезло наружу, если Киев и хотел получить какие-то технологии, то у Пхеньяна хватило ума не связываться с такими «партнерами», — добавляет Леонков. И несмотря на все угрозы восстановить производство баллистических ракет, которые могут достать до Москвы, пока об успехах украинских оружейников не слышно.

А неожиданную резкость Зеленского на Мюнхенской конференции он объясняет тем, что украинский президент в отчаянии: в той ситуации, в которой оказался глава республики ему позволен все.

По словам Леонкова, единственно, что могут сделать США — это попытаться на территории Украины тактическое ядерное оружие, но этого Россия точно не позволит.

Кстати, ветеран украинской политики Кравчук в момент дискуссий о возвращении военного атома напомнил своим оппонентам, что «в советское время на [украинской] территории стояло чужое атомное оружие, сделанное в России, с российскими чипами». Так что статус ядерной державы был номинальным.