Президент Франции Эммануэль Макрон хочет стать посредником для урегулирования конфликта на Украине, как в 2008 году его предшественник Николя Саркози помог положить конец войне между Грузией, которую тогда возглавлял Михаил Саакашвили, с Южной Осетией и Абхазией. Для этого он так же полетел в Москву на фоне Олимпиады в Пекине и кризиса в ЕС

В начале года контакты лидеров РФ и Франции активизировались — за 2 недели они трижды разговаривали по телефону, а 7 февраля президент Франции Эммануэль Макрон приехал в Москву. Как отметил российский глава государства Владимир Путин, у сторон накопилось много вопросов, которые можно и нужно обсуждать в формате личной встречи.

Обменявшись несколькими фразами на английском, они приступили к переговорам уже с переводчиками. Путин и Макрон общались, как давние приятели, обращаясь друг к другу на «ты». Президент РФ отметил усилия французского коллеги по урегулированию кризиса на Украине и подчеркнул общие озабоченности Москвы и Парижа в сфере безопасности. Макрон, в свою очередь, выразил надежду на то, что в ходе переговоров удастся найти ответ для всей Европы.

Европейского гостя угощали равиоли со шпинатом, ухой из 5 видов рыбы, стейком из осетрины с птитимом или оленина с бататом и ежевикой, щербетом из имбиря, мочёными яблоками с лангустином, грушевым тартом с ванильным мороженым.

Переговоры президентов продлились более 5 часов, завершившись около полуночи, и прошли, по словам Путина, в деловом ключе, были содержательными и полезными.

Гарантии безопасности

Одной из ключевых тем беседы глав государств были инициативы Москвы по гарантиям безопасности, адресованные США и НАТО, и Макрон говорил не только как президент Франции, но и как глава страны-председателя ЕС.

Путин объяснил, с чем связаны обеспокоенность РФ в этой сфере: Россия категорически против расширения НАТО за счёт новых членов на Востоке, потому что это представляет угрозу дальнейшего распространения НАТО к российским границам. Он подчеркнул, что не Россия же двигается к НАТО, а НАТО двигается к ней, поэтому говорить, что Россия агрессивна, по меньшей мере, не соответствует здравой логике, при этом Альянс пытается поучать Россию где и как ей размешать вооружённые силы — передвижения войск РФ по собственной территории представляется как угроза российского вторжения, в частности на Украину, — а также считает возможным требовать не проводить запланированные манеры и учения. Тайное стало явным. Главное из ответов США и НАТО на предложения России © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

«Почему так опасно возможное принятие Украины (в НАТО — ред.)? Есть же проблема: европейские страны, в том числе Франция, считают, что Крым, допустим, является Украиной, а мы считаем, что это часть РФ. И если будут предприняты попытки изменить эту ситуацию военным путём, а в доктринальных документах Украины прописано, что: а) Россия — противник, б) возможно возвращение Крыма военным путём. Представьте, что Украина — член НАТО, 5-я статья не отменена, наоборот, господин Байден недавно сказал, что 5-я статья — это абсолютно императив и будет исполнена. Значит, наступит военная конфронтация между Россией и НАТО… Нам что, воевать с НАТО?» — задался вопросом Путин.

Он отметил, что, конечно, потенциал НАТО и РФ несопоставим, российская сторона это понимает, но в то же время Россия — одна из ведущих ядерных держав, а по некоторым компонентам даже многих опережает.

«Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет! Ну вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и будет военным путём возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией?… Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. Вы даже не успеете и глазом моргнуть, как будете исполнять пункт пятый Римского договора. Господин президент, конечно, не хочет этого развития. И я не хочу. И я не хочу. Поэтому он (Макрон — ред.) здесь и находится и мучает меня уже 6 часов подряд вопросами, гарантиями, вариантами решения. Я считаю, что это благородная миссия, и благодарен ему за то, что он предпринимает такие усилия», — предупредил Путин.

В свою очередь, Макрон подчеркнул, что России и Евросоюзу необходимо договориться по конкретным мерам для того, чтобы стабилизировать ситуацию и перейти к деэскалации: напряжённость сейчас растёт, что увеличивает риск дестабилизации, — а это не отвечает ни чьим интересам, ни Россия, ни европейцы не хотят хаоса и нестабильности в период, когда континент итак пострадал от эпидемии. Дмитрий Стешин: Украина в НАТО — это красная линия. Но для США, а не для России © Facebook, Дмитрий Стешин

«Надёжная деэскалация требует от нас продвижения по фундаментальным вопросам, и мы очень долго обсуждали эти вопросы. Мы должны совместно показать волю, что мы готовы работать над гарантиями безопасности, построить новый порядок безопасности и стабильности в Европе. Это должно основываться на фундаменте, который мы построили вместе как суверенные государства. Итак, ближайшие дни будут решающими, и эти плотные дискуссии, которые у нас прошли, будут способствовать этому», — сказал президент Франции.

Последние дни проходят у него под знаком консультаций с коллегами: накануне вылета на переговоры с Путиным Макрон созвонился с президентом США Джо Байденом, а из Москвы направился в Киев на встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

В ходе общения в Кремле Путин проинформировал Макрона о сути ответа, который Россия в скором времени направит США и НАТО по их предложениям о гарантиях безопасности. А если говорить точнее, то по предложениям Вашингтона, Североатлантический альянс не предлагал ничего. Президент РФ напомнил, что в российских проектах документах содержатся 3 ключевые пункта: недопущения дальнейшего расширения НАТО на восток, отказ от размещения альянсом ударных систем вооружений на границах РФ и возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан основополагающий акт Россия-НАТО. Однако, как подчеркнул Путин, именно эти центральные озабоченности Москвы оказались проигнорированными в полученных 26 января от США и НАТО ответах, причём западные партнёры вновь ссылались на право каждого государства свободно выбирать способы обеспечения своей безопасности и вступать в любые военные союзы и альянсы, Россия с этим никогда и не спорила, но у самих этих союзов и альянсов нет обязанности принимать всех, кто этого желает, это тоже очевидная вещь.

По словам российского лидера, политика открытых дверей — достаточно вольная, нужная исключительно Соединённым Штатам и, может быть, отдельным членам НАТО, интерпретация зафиксированного во многих общеевропейских документах положения основополагающего принципа равной и неделимой безопасности. Путин подчеркнул, что в предложениях, которые Россия направила в НАТО и Вашингтон, нет ни одного неисполнимого пункта. Стариков: США ответят на предложения России ядерным оружием в Киеве © кадр из видео Украина.ру

Своё мнение по перспективам этой сделки, которая может ознаменовать формирование нового миропорядка, выразил и Макрон: «Я не верю, что мы вынуждены выбирать между новыми правилами или игрой без правил. Это оптимизм, основанный на воле, с моей точки зрения. Россия привержена суверенности и правам. Но я уверен, что мы можем построить безопасность и стабильность в Европе, подтвердив те наработки, которые у нас имеются уже в рамках ОБСЕ. Но также мы должны построить новые решения, возможно, они должны быть более новаторскими».

Украина

При личной встрече — что стало такой редкостью в пандемийную эпоху — президенты РФ и Франции не могли не обсудить ситуацию на Украине, тем более в преддверии очередных консультаций политических советников лидеров «нормандской четвёрки» в Берлине в ближайшие дни. Они были единодушны в том, что единственный способ урегулировать этот многолетний кризис — Минские соглашения. Однако выполнять свои обязательства, под которыми в своё время поставил подпись 5-й президент страны Пётр Порошенко, Киев не собирается, о чём заявляет открыто.

«Сейчас на того же Порошенко накатывают, обвиняют его в госизмене, намекают на то, что он подписывал (Минские — ред.) соглашения. Да, он подписывал соглашения, и что? Вся страна это приняла. Это подтверждено резолюцией Совета Безопасности. Я же не шутил, когда говорил: придёт ещё время, готовы будем предоставить тебе политическое убежище. По гуманитарным соображениям. Не потому что его политика нам очень нравится или нравилась, а по гуманитарным соображениям. Так и знал, что так будет, как в воду глядел. Так и произошло», — сказал Путин.

Через несколько часов Порошенко отреагировал на это предложение в Telegram-канале, назвав своё уголовное преследование желанием Зеленского «сделать подарок Путину». Он призвал нынешнего украинского президента направить свои усилия и усилия правоохранительных органов, которые «сейчас занимаются Порошенко больше, чем российской угрозой», на защиту страны, а Владимиру Владимировичу — «наконец-то осознать, что мы разберёмся сами здесь, на Украине». Макрон привезет в Киев невыгодные инициативы - политолог © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Конечно, оно (предложение Путина о политическом убежище — ред.) несколько испортит ему политическую карьеру. Радикалы сразу хватятся и будут говорить, что он агент Москвы, что они всегда это подозревали, а теперь, мол, выяснилось — Путин хочет забрать к себе своего агента — что-нибудь такое устроят. Поэтому проблемы с дальнейшей политической карьерой у него могут быть», — объяснил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

При этом, по словам эксперта, вопрос ареста Порошенко решался не в Киеве, а в Вашингтоне, и там было принято решение — не трогать, и украинская власть, несмотря на Зеленского и все обещания, так и сделала.

Вернёмся к пресс-конференции в Кремле.

«Что касается Донбасса. Украинские руководители то говорят, что они будут выполнять Минские соглашения, то предают их анафеме, говорят, что никогда это делать не будут, это разрушит украинское государство… Ну так будут или не будут? Это же вопрос. Вот говорят о гарантиях безопасности с нашей страной, а кто нам предоставит гарантии безопасности? Уже дважды украинские власти пытались решить вопрос Донбасса вооружённым путём, после очередного провала возникли Минские соглашения, подкреплённые революцией Совета Безопасности ООН. Так будут исполнять или нет? Или снова предпримут какую-то попытку?» — сказал Путин.

В свою очередь, Макрон отметил, что России и ЕС необходимо урегулировать украинский конфликт, находящийся в центре нынешней напряжённости, чтобы продвинуться в своих отношениях. Он заверил в том, что Франция прикладывает усилия в рамках «нормандского формата» для полного выполнения Минских соглашений, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе.

«Я скажу и президенту Зеленскому, и сказал господину Путину, что Минские соглашения могут осуществить прогресс по вопросу кризиса на Украине. Я об этом именно буду говорить с президентом Зеленским. Решение украинского вопроса может быть только политическим, и база этого решения — это Минские соглашения», — подчеркнул Макрон.

Если лидеры РФ и Франции сошлись на том, как урегулировать конфликт, то на причины его возникновения смотрят по-разному.

Макрон похвалил Зеленского за хладнокровное поведение в ситуации, когда на границе его страны находятся «25 тысяч российских военных», и он, естественно, нервничает. Непонятно, правда, откуда взялась эта цифра, ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя недоумевал по этому поводу на заседании Совета Безопасности ООН, поскольку Москва вообще никогда не называла никаких цифр. Не говоря уже о том, что войска сконцентрированы на территории РФ. В Киеве никого не волновало: Москаль заявил, что Крым «начал возвращение» в РФ в 2006 году © РИА Новости, Евгений Котенко / Перейти в фотобанк

Путин объяснил коллеге, как всё происходило на самом деле в 2013-2014 годах, когда он ещё не занимал место в Елисейском дворце: «Господин президент и в беседе, наверное, Эммануэль не будет на меня сердиться, сказал: ну вот вы сами нарушили территориальную целостность, вы же брали на себя определённые обязательства, начиная с 1975 года, Хельсинкский акт и так далее, последний документ был принят в 2010 году в Астане, где говорится о полной безопасности всех, нельзя создавать безопасные условия, нарушая безопасность других, но вы же сами нарушили территориальную целостность, такой острый как бы вопрос, Украины. Не совсем так. Или совсем не так».

Он напомнил, что Запад поддержал государственный переворот на Украине, добавив: «Приехали в 2014 году представители нескольких стран, европейские страны, поставили подписи, гарантии под мирным течением политического процесса. Через 3 дня захватили власть вооружённым путём. Сами ничего не исполняют, а от нас требуют каких-то исполнений. Давайте так не будем играть, это плохая песочница, нам такая игра не нравится».

21 февраля 2014 года при посредничестве главы МИД ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, его польского коллеги Радослава Сикорского и руководителя департамента континентальной Европы МИД Франции Эрика Фурнье президент Украины Виктор Янукович подписал соглашение с лидерами оппозиции Виталием Кличко, Арсением Яценюком и Олегом Тягнибоком, утром глава государства уехал в Харьков, а в Киеве начался захват правительственных зданий, резиденции президента, парламента. Януковичу, опасавшемуся за свою жизнь, пришлось покинуть страну, после чего Верховная Рада неконституционным путём отстранила его от власти.

«Мы разве какие-то операции в Крыму или где-то ещё проводили с нормальной страной, с нормальной властью? Нет, никогда этого не делали, в голове этого даже не держали. Но зачем же западные страны поддержали государственный переворот? С этого момента для нас власть на Украине, источник власти — госпереворот, а не воля народа. Да, конечно, последующие итерации, выборы там, перевыборы. Но изначально-то власть захватили силой, вооруженным путем, с кровью. Мы в этих условиях вынуждены были просто защищать людей, которые, скажем, в Крыму проживают», — заявил Путин. FT раскрыла договоренности Путина и Макрона по Украине © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

В заключении президент РФ сказал, что комплекс рассмотренных вопросов сложный, поэтому потребовалось почти 6 часов, и выразил мнение, что его французскому коллеге непросто придётся и в Киеве. Они договорились после консультаций Макрона с руководством Украины вновь созвониться, Россия хочет получить обратную связь, что официальный Киев считает для себя приемлемым, что неприемлемым, как он собирается двигаться, и в зависимости от этого Москва и Париж будут планировать свои дальнейшие шаги на этом направлении.

Накануне восточноевропейского турне Макрона издание Politico пояснило, в чём заключается план французского президента — он хочет стать героем, который «спас» Украину от «вторжения» России. В статье говорится, что визит Макрона в Россию вписывается в его видение европейской «стратегической автономии», согласно которой Европа может самостоятельно отстаивать свои интересы безопасности, пока Вашингтон и Москва «сражаются друг с другом», а заключение мирного соглашения с Путиным принесёт ему очки на апрельских президентских выборах, ведь на фоне остальных кандидатов действующий глава государства будет выглядеть как человек, способный обеспечить существование Франции на международной арене. При этом, отмечает Politico, звучащие ранее из уст Макрона примирительные слова в отношении России заставляют многих крайне нервничать, поскольку он уже намекает, что западным странам, возможно, придётся пойти на компромисс с Россией, в то время как страны НАТО уверены, что Путин отступит только лишь при демонстрации силы и увеличении поставок оружия на Украину.

И здесь невольно напрашивается параллель с одним из предшественников нынешнего главы Пятой республики. В 2008 году, воспользовавшись тем, что Франция председательствует в ЕС, Николя Саркози ворвался в переговорный процесс по поиску выхода из конфликта между Грузией с одной стороны и Южной Осетией и Абхазией с другой. В итоге он и Дмитрий Медведев, на тот момент президент РФ, подписали в Москве 12 августа 2008 года план мирного урегулирования, который включал 6 пунктов:

Не прибегать к использованию силы; Окончательно прекратить все военные действия; Свободный доступ к гуманитарной помощи; Вооружённые силы Грузии возвращаются в места их постоянной дислокации; Вооружённые силы РФ выводятся на линию, предшествующую началу боевых действий;

Создание международных гарантий по обеспечению стабильности и безопасности в Абхазии и Южной Осетии. Макрон использует украинский кризис, чтобы исполнить давнюю мечту © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Александр Яковенко, бывший заместителем главы МИ РФ, тогда заявил: «Нельзя не упомянуть посредническую роль президента Франции Николя Саркози в качестве председателя Европейского союза, его отрезвляющее влияние на руководство Грузии. Со своей главной функцией посредника — достижением предварительного урегулирования, что, надеюсь, позволит продвинуться в обеспечении региональной стабильности, — президент Франции прекрасно справился».

Сейчас, как и в августе 2008 года, Франция — председатель ЕС, в Москву прилетел французский лидер, в ЕС — кризис, а в Пекине — Олимпиада, но получится ли у Макрона повторить дипломатический успех Саркози — большой вопрос, ответ на который нам ещё предстоит узнать.