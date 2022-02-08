Владимир Скачко: кто он
Владимир Скачко: кто он
© https://vesti-ukr.com/
Оно и понятно — прилетело Порошенко сразу с двух сторон. И может прилететь и третьей, и с четвертой, и с любой другой, куда Петр Алексеевич может направить стопы свои. Ведь ситуация такова, что дома, в Украине, под ногами земля горит, а какой-либо четкого запасного аэродрома (как Ростов-на-Дону у свергнутого Виктора Януковича), чтобы свалить и пересидеть, у него не предвидится.

А случилось вот что. После многочасовой встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном Путин, не меняясь в лице, зачетно протроллил экс-президента, напомнив всем, как в свое время предлагал Порошенко политубежище в России, если у того что-либо не заладится в Украине. Подтвердил Владимир Владимирович свой милосердие и сейчас, когда перед Петром Алексеевичем воочию замаячил уютный цугундер надолго — в связи с обвинениями в госизмене и содействии терроризму. Путин посчитал эти «преследования как госизменника чрезмерными» и сказал: «…Сегодня хочу подтвердить свои предложения, несмотря на наши серьезные расхождения по этому вопросу, по вопросу урегулирования на Донбассе».

Порошенко ответил на предложение Путина об убежище
Порошенко ответил на предложение Путина об убежище
© РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк
Макрон явно веселился на этих словах. Он, видимо, представил, как вскинулся в это время пан Зеленский: ведь такой чудесный пас послал ему Путин в уничтожении оппонента, который бредит реваншем и уже изготовился выбить из-под него мягкой и крайне доходное креслице.

Такая жизнь президентская у них тяжелая — враг моего врага — мой друг. Везде. Но особенно на Украине, где уже давно повелось: стоит Путину даже не похвалить, а на кого-либо из украинских политиков обратить внимание, как на несчастного набрасывались всей сворой как на «агента Кремля» и дружно старались закопать и репутацию, и реноме, и политическое будущее, разумеется.

Именно это сейчас и может случиться в Украине. «Ну все. Теперь главная повестка украинской политики на ближайшие дни определена. Зеленский и Ко будут клеймить Порошенко как агента Путина, а Порошенко записывать гневные видео, как Путин с Зеленским вместе сговорилось уничтожить его рейтинг», — поерничал тelegram-канал «Политика Страны» по этому поводу. А Порошенко действительно буквально ломанулся минимизировать эффект от путинских слов.

«Владимиру Владимировичу советую наконец-то осознать, что мы разберемся сами, здесь, в Украине. И извечная российская практика «заботиться» об украинской политике уже давно прекратилась. Это произошло тогда, когда я был избран президентом Украины….Преследуя проевропейскую оппозицию в Украине, Зеленский, прежде всего, хочет сделать подарок Путину. Сейчас это уже подтвердил сам Путин», — заявил Порошенко. Как всегда, пафосно, но, повторюсь, вежливо.

А все потому, что Порошенко прекрасно понимает: Россия после этих путинских слов действительно может стать для него последним безопасным прибежищем. Ведь если в США решать продлить «ярлык на княжение» действующему президенту Зеленскому или вообще отдать его (ярлык) кому-либо третьему (например, экс-спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову), а не вернуть Порошенко путем реванша, то может так статься, что на Западе Петру Алексеевичу ловить будет нечего.

Путин поговорил с Макроном об Украине
Путин поговорил с Макроном об Украине
© РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк
Особенно если в тех же США обострится борьба между действующим президентом Джо Байденом и экс-президентом Дональдом Трампом, тоже, как и Порошенко, бредящем реваншем. Обвинения Байдена в коррупционных связях с Украиной времен Порошенко — это сильное оружие в руках Трампа. И оно может стать смертельным и решающим, если позиции Байдена пошатнутся окончательно и от него отвернутся даже его однопартийцы-демократы.

Ну а если опять победит Трамп и захочет закопать Байдена так, чтобы и старческая макушка не торчала над поверхностью грунта, то Порошенко вообще могут экстрадировать в США в наручниках отовсюду. Как свидетеля, который, как подтверждают пресловутые «пленки Деркача», не просто слишком много знал, а дерибанил и коррупционировал бедную Украину на пару с Байденом и его сыном Хантером.

А с Дона, как известно, выдачи нет. И Петр Алексеевич вполне может поработать в России. К примеру, директором той же Липецкой кондитерской фабрики «Рошен». И подсластить себе пилюлю, а россиянам — жизнь. «Сик транзит глория мунди», — философски замечали древние латиняне, провожая земную славу. Но что поделаешь? «Се ля ви», — ответили им французы. А Порошенко — карьерный дипломат, языками владеет, этикету и протоку обучен. Потому он особо и не грубил Путину в ответ — стелил соломку…

Но, с другой стороны, и на Украине по-любому всегда останется место, куда верные порохоботы смогут в любое время принести цветы и почествовать своего незадачливого предводителя. И это — ни в коем случае не кенотаф (могилка без тельца) на каком-нибудь винницком кладбище на малой родине «хероя».

А знаете почему? Да потому что если верить коммунистам, то Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Везде, а в Украине в образе… Порошенко. Как сообщил интернет сайт «Фишки.нет», в конце прошлого года в очередной припадок декоммунизации на базе отдыха «Скиф» напротив острова Хортица в Запорожской области памятник Ленину местные умельцы-декоммунизаторы решили переделать в памятник… Порошенко. Стало быть, чтобы добро даром не пропадало, постановили: декоммунизация — это не только разрушение, это еще и редизайн. Блестящее словцо! Моднячее, точное, спасительное.

Короче, костюмчик вождя мирового пролетариата на памятнике раскрасили по нынешней моде, поработали над лицом скульптуры — то ли изменили черты лица резцом, то ли вообще новую голову привинтили, и опля! — проукраинская современность покрыла запрещенное былое, как бык овцу. Надежно и тотально.

И, собственно, на этом все. Можно только диву даваться, как крепкие и рачительные хозяйственники в Украине не дают добру пропадать даже в щекотливых идеологически спорных условиях. Редизайн, как неоднократно сообщали украинские СМИ, помогал сохранять народное добро и служить светлому расово правильному будущему.

Как только объявили в 2015 году тотальную декоммунизацию, самые ушлые головы в Украина подошли к ней с умом и в высшей степени экономно. В той же Запорожской области бюст главы ВЧК и революционера-ленинца Феликса Дзержинского, установленный напротив Бердянской колонии, умело и изобретательно переделали в Максима Кривоноса, казачьего полковника и соратника Богдана хмельницкого по национально-освободительной борьбе 1648-1654 годов. Феликса Эдмундовича на памятнике обрядили в вышиванку, перекрасили в золотистый цвет и «подстригли» — из прически сделали казацкий чуб.

В то же Запорожской области в Приморском районе вообще живут самые экономные хозяйственники. Там в селе в Новоалексеевке из памятника Ленину сделали политического деятеля Пылыпа Орлика, соратника гетмана-предателя Ивана Мазепы, одной из идеологических икон нынешней полунеонацистской и русофобской власти в Киеве. И у кого там теперь поднимется голос, чтобы осудить приморцев-запорожцев?

А в селе Лозоватка вождю мирового пролетариата на монументе придали собирательный образ болгарина Диянова и посвятили сие действо 155-летию переселения болгар на земли нынешней Украины. Изваяниям просто приделывали усы, меняли цвет и добавляли малеха национальной одежки.
И буквально недавно в Харьковской области в селе Минковка Валковского района бюст Василия Чапаева переделали в бюст казака Мина, который считается основателем этого села. Местные декоммунизаторы буквально взвыли от восторга: «Положительный и креативный пример декоммунизации на Харьковщине. В селе Минковка недавно переделали бюст Чапаеву в бюст основателя села казака Мина. Не просто заменили табличку, а именно переделали. На днях мы уже собирались ехать и валить Чапаева в то село, но все решилось само собой».

И, по словам местных властей, редизайн бюстов и памятников действительно получался гораздо дешевле, чем полный снос постаментов и не надо тратиться на водружение на их место новых символов. А ведь с 2015 года на Украине в рамках декоммунизации снесли 2389 советских памятников, включая 1320 изваяний Ленина.

Представляете, какая вышла бы экономия, если бы тактика редизайна возобладала повсеместно! В Украине сколько хероев не нашлось бы. И, как видим, уже не находится, раз редизайнеры взялись за Порошенко.

Но что будет, если это станет напастью и пойдет гулять по стране? Зеленскому или его сменщику придется проводить депорошенковизацию, наверное. Но можно не сомневаться — проведут, с них станется…

 

 