Экс-президент Украины и лидера партии «Европейская солидарность» (ПЕС) Петр Порошенко откровенно, что называется, завибрировал. Он не стал грубить, а всего лишь вежливо нахамил президенту России Владимиру Путину, а всю свою нерастраченную злость, обиду и разочарование выплеснул на действующего главу «Незалежной» Владимир Зеленского.

Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

А случилось вот что. После многочасовой встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном Путин, не меняясь в лице, зачетно протроллил экс-президента, напомнив всем, как в свое время предлагал Порошенко политубежище в России, если у того что-либо не заладится в Украине. Подтвердил Владимир Владимирович свой милосердие и сейчас, когда перед Петром Алексеевичем воочию замаячил уютный цугундер надолго — в связи с обвинениями в госизмене и содействии терроризму. Путин посчитал эти «преследования как госизменника чрезмерными» и сказал: «…Сегодня хочу подтвердить свои предложения, несмотря на наши серьезные расхождения по этому вопросу, по вопросу урегулирования на Донбассе».

Порошенко ответил на предложение Путина об убежище © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Такая жизнь президентская у них тяжелая — враг моего врага — мой друг. Везде. Но особенно на Украине, где уже давно повелось: стоит Путину даже не похвалить, а на кого-либо из украинских политиков обратить внимание, как на несчастного набрасывались всей сворой как на «агента Кремля» и дружно старались закопать и репутацию, и реноме, и политическое будущее, разумеется.

Именно это сейчас и может случиться в Украине. «Ну все. Теперь главная повестка украинской политики на ближайшие дни определена. Зеленский и Ко будут клеймить Порошенко как агента Путина, а Порошенко записывать гневные видео, как Путин с Зеленским вместе сговорилось уничтожить его рейтинг», — поерничал тelegram-канал «Политика Страны» по этому поводу. А Порошенко действительно буквально ломанулся минимизировать эффект от путинских слов.

«Владимиру Владимировичу советую наконец-то осознать, что мы разберемся сами, здесь, в Украине. И извечная российская практика «заботиться» об украинской политике уже давно прекратилась. Это произошло тогда, когда я был избран президентом Украины….Преследуя проевропейскую оппозицию в Украине, Зеленский, прежде всего, хочет сделать подарок Путину. Сейчас это уже подтвердил сам Путин», — заявил Порошенко. Как всегда, пафосно, но, повторюсь, вежливо.

А все потому, что Порошенко прекрасно понимает: Россия после этих путинских слов действительно может стать для него последним безопасным прибежищем. Ведь если в США решать продлить «ярлык на княжение» действующему президенту Зеленскому или вообще отдать его (ярлык) кому-либо третьему (например, экс-спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову), а не вернуть Порошенко путем реванша, то может так статься, что на Западе Петру Алексеевичу ловить будет нечего.

Путин поговорил с Макроном об Украине © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Ну а если опять победит Трамп и захочет закопать Байдена так, чтобы и старческая макушка не торчала над поверхностью грунта, то Порошенко вообще могут экстрадировать в США в наручниках отовсюду. Как свидетеля, который, как подтверждают пресловутые «пленки Деркача», не просто слишком много знал, а дерибанил и коррупционировал бедную Украину на пару с Байденом и его сыном Хантером.

А с Дона, как известно, выдачи нет. И Петр Алексеевич вполне может поработать в России. К примеру, директором той же Липецкой кондитерской фабрики «Рошен». И подсластить себе пилюлю, а россиянам — жизнь. «Сик транзит глория мунди», — философски замечали древние латиняне, провожая земную славу. Но что поделаешь? «Се ля ви», — ответили им французы. А Порошенко — карьерный дипломат, языками владеет, этикету и протоку обучен. Потому он особо и не грубил Путину в ответ — стелил соломку…

Но, с другой стороны, и на Украине по-любому всегда останется место, куда верные порохоботы смогут в любое время принести цветы и почествовать своего незадачливого предводителя. И это — ни в коем случае не кенотаф (могилка без тельца) на каком-нибудь винницком кладбище на малой родине «хероя».

А знаете почему? Да потому что если верить коммунистам, то Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Везде, а в Украине в образе… Порошенко. Как сообщил интернет сайт «Фишки.нет», в конце прошлого года в очередной припадок декоммунизации на базе отдыха «Скиф» напротив острова Хортица в Запорожской области памятник Ленину местные умельцы-декоммунизаторы решили переделать в памятник… Порошенко. Стало быть, чтобы добро даром не пропадало, постановили: декоммунизация — это не только разрушение, это еще и редизайн. Блестящее словцо! Моднячее, точное, спасительное.

Короче, костюмчик вождя мирового пролетариата на памятнике раскрасили по нынешней моде, поработали над лицом скульптуры — то ли изменили черты лица резцом, то ли вообще новую голову привинтили, и опля! — проукраинская современность покрыла запрещенное былое, как бык овцу. Надежно и тотально.

И, собственно, на этом все. Можно только диву даваться, как крепкие и рачительные хозяйственники в Украине не дают добру пропадать даже в щекотливых идеологически спорных условиях. Редизайн, как неоднократно сообщали украинские СМИ, помогал сохранять народное добро и служить светлому расово правильному будущему.

Как только объявили в 2015 году тотальную декоммунизацию, самые ушлые головы в Украина подошли к ней с умом и в высшей степени экономно. В той же Запорожской области бюст главы ВЧК и революционера-ленинца Феликса Дзержинского, установленный напротив Бердянской колонии, умело и изобретательно переделали в Максима Кривоноса, казачьего полковника и соратника Богдана хмельницкого по национально-освободительной борьбе 1648-1654 годов. Феликса Эдмундовича на памятнике обрядили в вышиванку, перекрасили в золотистый цвет и «подстригли» — из прически сделали казацкий чуб.

В то же Запорожской области в Приморском районе вообще живут самые экономные хозяйственники. Там в селе в Новоалексеевке из памятника Ленину сделали политического деятеля Пылыпа Орлика, соратника гетмана-предателя Ивана Мазепы, одной из идеологических икон нынешней полунеонацистской и русофобской власти в Киеве. И у кого там теперь поднимется голос, чтобы осудить приморцев-запорожцев?

А в селе Лозоватка вождю мирового пролетариата на монументе придали собирательный образ болгарина Диянова и посвятили сие действо 155-летию переселения болгар на земли нынешней Украины. Изваяниям просто приделывали усы, меняли цвет и добавляли малеха национальной одежки.

И буквально недавно в Харьковской области в селе Минковка Валковского района бюст Василия Чапаева переделали в бюст казака Мина, который считается основателем этого села. Местные декоммунизаторы буквально взвыли от восторга: «Положительный и креативный пример декоммунизации на Харьковщине. В селе Минковка недавно переделали бюст Чапаеву в бюст основателя села казака Мина. Не просто заменили табличку, а именно переделали. На днях мы уже собирались ехать и валить Чапаева в то село, но все решилось само собой».

И, по словам местных властей, редизайн бюстов и памятников действительно получался гораздо дешевле, чем полный снос постаментов и не надо тратиться на водружение на их место новых символов. А ведь с 2015 года на Украине в рамках декоммунизации снесли 2389 советских памятников, включая 1320 изваяний Ленина.

Представляете, какая вышла бы экономия, если бы тактика редизайна возобладала повсеместно! В Украине сколько хероев не нашлось бы. И, как видим, уже не находится, раз редизайнеры взялись за Порошенко.

Но что будет, если это станет напастью и пойдет гулять по стране? Зеленскому или его сменщику придется проводить депорошенковизацию, наверное. Но можно не сомневаться — проведут, с них станется…