В четверг, 3 февраля, издание Sputnik Молдова опубликовало фотографии очередей за социальным хлебом в Кишиневе. В столице Молдавии открыть ещё больше точек по его продаже: обычный хлеб дорожает. И это несмотря на хороший урожай. Но дешевого хлеба не хватает не только в Молдавии

Дешевый социальный хлеб можно купить в определённое время. Стоит он три лея (около 13 руб. — Ред.).

«Я все равно постоянно чувствую себя голодной. Но этот хлеб не дает умереть с голоду и при этом заплатить за квартиру», — рассказала в интервью Sputnik Молдова пожилая жительница Кишинёва. Недоступный хлеб. Цены на продукты в Украине продолжают ставить рекорды

В Молдавии всё дорожает, но на цены на социальный хлеб удаётся удерживать. Очереди к торгующим им магазинам выстраиваются с самого утра.

Ситуация не нова — об этих очередях сообщали ещё в декабре прошлого года. Притом, сообщали сами молдавские СМИ.

Как писал 2 декабря портал publika.md, перед одним из таких магазинов очередь начала выстраиваться в 6:30 утра (7:30 по Москве).

«Хлеб дорогой. Постоянно повышают цену на хлеб. Сегодня одна цена, завтра — другая. И пенсию вовремя не выплачивают, у нас пенсия тысяча леев (около 4,22 тыс. руб. — Ред.). Можно ли прожить на эти деньги? Стою в очереди за хлебом, потому что тут он дешевле», — цитировало издание людей в очереди.

Из-за повышенного спроса на социальный хлеб ввели ограничение на его продажу — не более трёх буханок в одни руки.

При этом хлеба на всех не хватает. Тем удивительнее тот факт, что неурожая в Молдавии в прошлом году не было.

«В этом году у нас очень богатый урожай зерновых. Но, как бы парадоксально это ни звучало, цены растут. Объяснение есть. Существенно выросли цены на большинство производственных ресурсов, и этот цепной рост цен, конечно, в итоге сказывается на себестоимости продукции. И подорожание природного газа, дизельного топлива, большинства удобрений — все это, естественно, также ведет к росту цен на хлебобулочные изделия», — заявлял ранее в 2021 году министр сельского хозяйства Виорел Герчиу. Карасев указал на блеф Устенко с продуктовыми карточками © скриншот видео ТЕЛЕКАНАЛ НАШ

Но проблемы с хлебом испытывает не одна лишь Молдавия.

Побороть подорожание

Во вторник, 25 января, издание РБК сообщило о том, что российское подразделение финской компании Fazer Group предупредило партнёров о повышении отпускных цен на свою продукцию. В очутившемся у издания письме за подписью директора по продажам ООО «Фацер» Анатолия Бренера указывалось: с 1 февраля цены вырастут от 16,5 до 30% в зависимости от категории. В случае если контрагенты откажутся принять новые цены, компания «не сможет гарантировать 100% выполнения заказов по ценам, действующим до 1 февраля 2022 года».

Причина — та же, что и в Молдавии. Как утверждалось в письме Fazer, затраты на себестоимость производства выросли на 18,4%, в том числе мука и зерновые подорожали на 6,5%, а транспорт, затраты на рабочих и энергия — на 5,3%.

«2021 год был непростым годом для хлебопекарной индустрии, беспрецедентный рост всех компонентов себестоимости хлеба вынуждает нас повышать отпускные цены в 2022-м», — заявила в комментарии РБК представитель Fazer в России.

По её словам, даже повышение не компенсирует потери, которые производители несут в связи «с двузначным ростом цен на сырье, материалы и логистику»: официальные данные по «входной инфляции» для производственных предприятий составляли 35% уже к середине 2021 года.

Кроме того, в прошлом году урожай зерновых в России, по данным Росстата, был ниже на почти на 10%, чем в позапрошлом и составил 120,6 млн т., что побудило макаронные фабрики в сентябре 2021 года заявить о дефиците твёрдой пшеницы и росте цен на сырьё.

«Неповышение отпускных цен в таких условиях означало бы гибель для индустрии», — отметила в комментарии РБК представитель Fazer.

При этом на зерно — биржевой товар. И цена к нему привязана и к цене иностранной валюты. На Украине ввели госрегулирование цен на ряд продуктов © Facebook, Денис Шмигаль

Впрочем, в России делают всё, чтобы не допустить резкого подорожания продуктов питания. Так, ещё 2 июня для стабилизации цен на зерно на внутреннем рынке власти РФ ввели механизм плавающей пошлины. С тех пор экспортные пошлины на зерно рассчитываются еженедельно от мировых цен.

На пшеницу такая пошлина начинается взиматься, если цена на бирже превышает $200 за тонну. В таком случае она составляет 70% от разницы между ценой контракта и $200. А вот для кукурузы и ячменя такая пошлина рассчитывается при достижении цены в $185 за тонну и тоже составляет 70%

Но одними лишь пошлинами власти не ограничились. 1 февраля правительство РФ ввело запрет на экспорт аммиачной селитры. Запрет действует со 2 февраля и по 1 апреля.

«Ограничение экспорта позволит обеспечить отечественных аграриев необходимым количеством аммиачной селитры в период ее максимальных закупок — с января по март, а также предотвратить рост цен на данный вид удобрений в условиях активного спроса», — пояснил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

Как пояснили в министерстве, у российских сельхозпроизводителей и промышленных предприятий уже возникла дополнительная потребность в аммиачной селитре. Так, в некоторых регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов из-за тёплой погоды время весеннего посева сдвинулось на несколько недель — он запланирован на февраль. Всё это приводит к повышенному спросу на азотные удобрения.

Но пока в России пытаются обуздать рост цен, на Украине заботятся совсем о другом. Овощи с мясной начинкой: в Мелитополе - новая продуктовая находка © pixabay

Деньги важнее

На позапрошлой неделе — в среду, 19 января, Кабинет министров Украины ввёл временное госрегулирование цен на пшеничный хлеб и предоставил возможность его производителям покупать газ по льготным ценам.

Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, правительство ввиду высокой стоимости газа разрабатывает механизм поддержки производителей дешевых сортов хлеба и других «социальных» продуктов питания с целью не допустить роста цен на них. За неделю до этого украинское правительство ввело госрегулирование цен на гречневую крупу, сахар, муку, макароны, молоко, подсолнечное и сливочное масло, курицу и яйца. Так, предусматривалось, что до окончания действия карантина из-за коронавируса, уровни торговой надбавки не будут превышать 10%.

«На период карантина требуется государственное регулирование ценообразования в сфере розничной торговли на хлеб пшеничный,…а также возможность производителям этого хлеба закупать газ на льготных условиях», — указывалось в постановлении Кабмина, касавшемся пшеничного хлеба.

И для этого продукта установили граничный уровень торговой надбавки в размере не более 10% на оптово-отпускные цены.

Тем не менее на Украине продолжил дорожать хлеб. В феврале издание «Обозреватель» сообщило о том, что по сравнению с январём в феврале цены на разные типы пшеничного хлеба выросли от нескольких копеек до нескольких гривен.

Несмотря на это из страны продолжали вывозить зерно.

«По состоянию на 2 февраля, зерновых и зернобобовых культур продано более 38,6 млн тонн. Это почти на 5,5 млн тонн больше, по сравнению с 6 января 2022 года. И на 9,27 млн тонн больше, чем на аналогичную дату в прошлом году», — указывалось в публикации издания.

При этом украинские эксперты и до февраля предупреждали о масштабном вывозе зерновых. Почему в Украине голодают дети? © коллаж Украина.Ру

«В 2021 году Минагро зарегистрировало рекордный урожай — более 100 млн т. Также представители министерства отчитались, что на экспорт ушло продукции почти на $28 млрд, что составляет 41% общеукраинского экспорта (на 25% больше 2021 года). Наибольшую часть экспорта продукции АПК охватывает растениеводство — $16 млрд (или 56% аграрного экспорта). Такого показателя добились именно благодаря продаже зерновых культур. Также существует ряд заявлений представителей аграрных ассоциаций, утверждающих, что из-за неконтролируемого экспорта за границу было вывезено более 90% продовольственного зерна, которое используется для выпечки разных сортов хлеба», — заявил 21 января в комментарии украинскому изданию Agropolit эксперт Growford Institute Валерий Клочок.

Пример соседней Молдавии ничему украинцев не учит. Обе республики в СССР считались житницами. Однако сегодня им грозит дефицит доступного хлеба. И это несмотря на хороший урожай.