У нынешнего украинского руководства явно в наличии «планов громадьё». Особенно если судить по масштабным заявлениям, сделанным на прошедшей неделе. Но если у В.В. Маяковского «размаха шаги саженьи», то у В.А. Зеленского – «скаженьи», от украинского «сказ» – бешенство. Впрочем, пока что бешенство обычно заканчивается пшиком

Основными темами недели было создание грандиозного военно-политического блока, масштабная реформа армии и наведение порядка в рядах «слуг народа». Кроме того, наконец-то назначен посол США на Украине — Бриджит Бринк (посол в Словакии, до этого она работала в Белграде и Тбилиси, как раз в период военных конфликтов).

УПА*

На неделе, во время визита в Киев британского премьера Бориса Джонсона и его польского коллеги Матеуша Моравецкого должно было произойти эпохальное событие галактического значения — создание «оси» Лондон — Варшава — Киев. Острословы тут же назвали его Украина — Польша — Англия. Другие же острословы вспомнили сказку М.Е. Салтыкова-Щедрина «Как один мужик двух генералов прокормил», потому что понятно, что при любых раскладах выгребать придётся Украине.

Премьеры приехали, но ничего не произошло — оказывается, единственный экземпляр документов о создании блока остался у главы МИД Соединённого Королевства Елизабет Трасс, а она очень вовремя заболела коронавирусом. Да, мы понимаем, что это бред, что создание таких блоков готовится длительное время, а первым лицам на саммите только подписать надо… Тем не менее, официальное оправдание именно такое.

Мы же пришли к выводу, что никто ничего подписывать не собирался.

Джонсон просто прятался в Киеве от проблем из-за нарушения карантинных правил, которые возникли у него на родине. Неподготовленность британского премьера была видна хотя бы по фразе о санкциях, которые вступят в силу «как только российский солдат занесёт ногу над границей Украины» — по официальной версии российский солдат уже твёрдо стоит в Донбассе и Крыму (последнее даже Россия не отрицает). Кстати, в последовавшей беседе с Путиным Джонсон был очень умерен…

Моравецкий решал конкретные вопросы — как сбагрить Украине устаревшую военную технику, и перепродать Украине слишком дорогой для Польши американский сжиженный газ.

Военная реформа

Выступив на торжественном заседании Верховной Рады и восхитившись единством украинцев, которое позволило достичь рекордных показателей заболеваемости коронавирусом (собственно, Зеленский хотел сказать о темпах вакцинации, но получилось то, что получилось), президент торжественно подписал указ о военной реформе.

Указ президента требует подготовки законопроектов, предполагающих:

— прекращение призыва на срочную военную службу с 1 января 2024 года;

— внедрение системы военной подготовки как альтернативной формы прохождения срочной службы;

— повышение денежного обеспечения военнослужащих;

— поэтапное увеличение численности ВСУ до 350 тыс. человек в 2025 году (+ 20 бригад).

Редкий случай, когда планы президента на момент их оглашения были известны только ему и нескольким приближённым.

На первый взгляд, ничего особенно нового в этом проекте нет — прошлый раз Украина собиралась отказаться от призыва ещё при Януковиче. Но это только на первый взгляд.

Во-первых, при Януковиче переход к профессиональной армии проходил на фоне её сокращения, теперь же — на фоне роста. Причём рост будет не на 100 тысяч, а значительно больше — на основе кратковременной военной подготовки будет формироваться резерв неопределённо большой численности.

Кажется, Зеленский решил превратить страну в единый военный лагерь. Учитывая легендарную украинскую политическую стабильность чем это закончится один Бог знает. Кстати, на неделе дважды в самом центре Киева, между центральным управлением СБУ и районным — МВД, происходили перестрелки с использованием автоматического оружия. Один человек ранен.

Во-вторых, вызывает интерес вопрос — а пытался ли кто-то подвести под всё это «планов громадьё» финансово-экономическое основание? Нет, 350 тысяч армии для страны в принципе подъёмны. Но если к ним добавить 130 тыс. полицейских, 60 тыс. нацгвардейцев, 50 тыс. пограничников, 30 тыс. сотрудников СБУ, 74 тыс. сотрудников ГСЧС… Получается порядка 700 тыс. профессиональных сотрудников военизированных структур (плюс миллион армейского резерва, который, очевидно, будет увеличиваться в численности) — не многовато ли для страны, численность населения которой составляет 35-40 млн. человек?

Минские соглашения

На протяжении прошедшей недели украинские официальные лица сделали ряд заявлений по поводу Минских соглашений:

— секретарь СНБОУ Алексей Данилов заявил, что Украина не может выполнить Минские соглашения, поскольку это приведёт к дестабилизации ситуации в стране и к снятию санкций с России (то, что выполнение соглашений приведёт к восстановлению территориальной целостности Данилова не интересует);

— советник главы ОП Михаил Подоляк, комментируя заявление Данилова, сказал, что Украина не отказывается от Минских соглашений, а просто считает их «рамочными»;

— министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (в отличие от двух предыдущих персонажей этот имеет право публично рассуждать о внешней политике) заявил, что Донбасс не получит особого статуса.

Резюме: «для России полное выполнение Минских соглашений не является ключевым условием, но оно является таким для нас». Жозеп Боррель, 28 апреля 2021 года (мы уверены, что мнение еврокомиссара по внешней политике представляет мнение ЕС и после заявлений украинских политиков оно ни в коей мере не поменялось).

Депутатопад

Фракцию «Слуга народа» покинули сразу два депутата — Сергей Кузьминых и Александр Трухин.

Первого поймали на полумиллионной взятке и особых вопросов тут нет — разве то, что его разоблачение совпало с не самым удачным для президента политическим моментом.

Что до Трухина, то он ещё летом попал в аварию будучи в невменяемом состоянии. До последнего времени «Слуга народа», включая лично президента, Трухина защищали. Причём совершенно непонятно из каких соображений — особой роли во фракции он не играл.

Важны тут два момента:

— скандал приобрёл новую силу после того, как были опубликованы записи с нагрудных камер полицейских — там видно, как Трухин предлагает им взятку и упоминает главу МВД Дениса Монастырского;

— опубликовано это непотребство было в «Украинской правде».

Первый момент заставляет предполагать вовлечённость в процесс Арсена Авакова, а второй — одобрение посольства США.

Целью акции считают Монастырского, которым президент очень доволен, а вот Аваков — не очень (Монастырский сразу же начал вычищать из аппарата людей Авакова, что, видимо, противоречило договорённостям).

Видимо с этими же процессами связана разоблачённая МВД попытка провести акции в ряде городов (обязательно с кровью и горящими шинами). Среди арестованных по делу — бывший полковник полиции Юрий Голубан, близкий к Авакову.

* Террористическая организация, запрещённая в России, хотя это вовсе не она.