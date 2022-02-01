Зеленский против Кличко. Битва за власть и деньги Киева

Очередной заместитель городского головы Киева и председателя Киевской государственной городской администрации (КГГА) Виталия Кличко попал под замес бурной политической борьбы за власть в Украине, которая вспыхнула с новой силой. Такая настойчивость правоохранителей, только на днях обвинявших другого зама Кличко, выглядит странно последовательной

Новый персонаж — некто Петр Пантелеев, которому сообщили о подозрении по факту уклонения от проведения восстановительных мер на территории, подвергшейся загрязнению опасными веществами, что повлекло за собой тяжкие последствия.

Именно он отвечал за ликвидацию обанкротившегося киевского завода химикатов «Радикал», который был построен еще в 50-ых годах прошлого века за Киевом, но в ходе интенсивной застройки оказался в черте города и, разумеется, представлял опасность для жизни киевлян и экологии столицы. Завод производил хлор, бертолетову соль, каустическую соду, каучук, серную и соляную кислоту и т.д. В том числе, и с помощью электролиза с применением больших объемов ртути. Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

В 1996-м году «Радикал» обанкротился» и его закрыли, но должной охраны не обеспечили. И, как утверждают в прокуратуре, «в течение 2014-2021 годов на территории завода «Радикал» не было проведено ни одного мероприятия, направленного на ликвидацию последствий экологического загрязнения, а также демеркуризацию этой территории».

В итоге, по версии следствия, общий объем ртути и ртутьсодержащих веществ на этой территории составил около 200 тысяч тонн, и в результате засорения опасными отходами территории завода и длительного непроведения мер по ликвидации последствий экологического загрязнения экологии нанесен ущерб в размере более 40 млрд. грн.

А отвечал за все-де Пантелеев. Как один из заместителей главы КГГА, который с 2014 года является главой межведомственной рабочей группы по решению экологических проблем завода «Радикал», а также всего, что связано с его ликвидацией, использованием его помещений в качестве коммерческих складов, мероприятиями по гражданской обороне и, конечно же, охраной окружающей среды.

Следователи утверждают: Пантелеев все эти вопросы завалил и должен отвечать. Но не будет, так как, несмотря на явные проблемы с экологией и загрязнением территории бывшего завода ртутью, что несомненно имеет место быть, речь идет не об этом, а о новом переделе власти в столице Украины. Между мэром и Виталием Кличко, который хочет сохранить город и властные полномочия в нем за собой, и президентом страны Владимиром Зеленским, которому в складывающейся для него неблагоприятно ситуации кровь из носу нужен стопроцентный контроль над Киевом.

И, как любому украинскому президенту, этот контроль всегда был нужен. Во-первых, по политическим мотивам: все революции совершаются в столицах, а следовательно, спокойная столица — это во многом и спокойное президентство.

Во-вторых, Киев — это огромные по украинским масштабам деньги, которые проходят через городскую власть и контроль над которыми дает их контролеру относительную самостоятельность в принятии многих решений, в том числе, и политических.

И мэр Кличко это отлично знает. Сам он получил Киев «на откуп» после того, как в 2013-2014 годах возглавил госпереворот, названный «евромайданом» или «революцией гидности». Его даже прочили в президенты страны, но потом на съезде олигархов в Вене все переиграли, отдали президентство Петру Порошенко, а ставки Кличко снизили до мэрской должности в Киеве. Кто должен убирать в Киеве тонны ртути. Новый раунд противостояния Кличко и Зеленского © Facebook, Петр Пантелеев

Но Кличко ухватился за эту власть, как вошь за кожух, и уже трижды (в 2014, 2015 и 2020 годах) на всенародных выборах переизбирался как мэр. И все три раза его назначали и главой КГГА, которая по закону о столице выполняет в Киев функции общегосударственной власти и курирует финансовые потоки. Чтобы таки образом всегда держать мэра на крючке, угрожая лишить его должности госчиновника и участия в дележе денег. И всегда или торговаться, обменивая должность на лояльность президенту, или использовать город как трамплин для собственной политической карьеры, что всегда было страшным сном любого президента.

С президентом Петром Порошенко у Кличко были в основном нормальные отношения. В 2015-2016 годах мэр даже влил свою партию «УДАР» («Украинский демократический альянс за реформы») в президентскую партию «Блок Петра Порошенко (БПП) «Солидарность» и возглавил нового партийного монстра.

А вот с новым президентом Зеленским отношения сразу не заладились. Уже 24 июля 2019 года (то есть в первые недели после того, как Зеленский стал главой государства) Офис президента Украины (ОПУ) инициировал увольнение Кличко с поста главы КГГА, а 4 сентября 2019 года правительство Украины одобрило это увольнение.

Но до конца этот вопрос не был доведен, так как за Кличко вступились американцы, в частности, Руди Джулиани, адвокат тогдашнего президента США Дональда Трампа. Кроме того, началась политическая чехарда в самом окружении Зеленского: ушел один глава ОПУ Андрей Богдан, ставший злейшим критиком президента, и пришел другой — нынешний Андрей Ермак, который смог договориться с Кличко, несколько унять и приглушить его амбиции и, по общему мнению, заставил мэра-боксера поделиться с ОПУ доступом к финансовым потокам. Союзник Кличко, враг Зеленского. Силовики взялись за мэра Чернигова © ssu.gov.ua

Но, видимо, приручить Кличко окончательно команде Зеленского не удалось, а власть под Зеленским зашаталась так, что заговорили о возможных досрочных президентских выборах, и мэр Киева в мае 2021 года заявил о своих президентских амбициях. Вот тогда-то всё и началось.

В мае прошли масштабные обыски прокурорских и полиции в ряде коммунальных предприятий города и департаментах КГГА (в общей сложности провели более 60 обысков в структурных подразделениях КГГА, в том числе в коммунальном объединении «Киевзеленстрой», департаменте соцполитики, градостроительства и архитектуры, земельных ресурсов КГГА, «Киевгорсвете» и столичном метрополитене). Одна Государственная фискальная служба (ГФС) по итогам обысков департамента земельных ресурсов КГГА обнаружила нарушения на более чем 100 млн. грн. в сфере арендной платы за землю.

«Мочили» людей Кличко за все: от неубранных улиц, плохих дорог и плохого уличного освещения, 11 человекам вручили уведомление о подозрении и под удар попал и глава исполнительного комитета партии «УДАР», многолетний соратник и кум мэра Киева Виталия Кличко Артур Палатный, которого обвинили в ущербе бюджету на 19,5 млн гривен. Прокуратура тогда бодро отчитывалась: «Уголовные производства, в рамках которых были проведены указанные следственные действия, касались незаконного завладения бюджетными средствами, умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, злоупотребления служебным положением, осуществления незаконных поборов с предпринимателей, крышевания нелегального бизнеса и тому подобное». Как Зеленский обижает Кличко. Киевского мэра лишили лояльных глав районов © kyivcity.gov.ua

Но Кличко опять не без помощи американцев и благодаря умению договариваться о потоках, устоял. И вышел в «первачи» борьбы за президентство в стране. Реакция президентских тоже была знакомой: в августе-сентябре 2021 года в КГГА снова прошли обыски по факту злоупотребления служебным положением со стороны городских чиновников при передаче в пользование субъекту хозяйствования земельных участков коммунальной собственности. По данным Государственного бюро расследований (ГБР), сумма нанесенного государству ущерба составляет около 150 млн. грн.

Тогда же всплыло и дело, которое закончилось 25 января 2022 года вручением подозрение первому зампредседателя КГГА Николаю Поворознику. Речь идет о выделении Аппарату Совету нацбезопасности и обороны (СНБОУ) земли в Киеве под строительство жилого дома, которое не было осуществлено, а люди Кличко еще в 2019 году решили на этом месте разбить сквер якобы в интересах горожан.

Теперь вот их и настигла расплата — уже двух заместителей Кличко дернули за старые крючки. Но все понимают, что подбираются к самом мэру, который развил подозрительно бурную политдеятельность и был замечен в необычайно тесном сближении с экс-президентом Порошенко, с участниками горе-заговора 1 декабря прошлого года, за которым якобы стоял олигарх Ринат Ахметов, с новой «Командой Разумкова», поддержанной экс-главой МВД Украины Арсеном Аваковым.

Развил Кличко и бурную деятельность на ниве «защиты Украины от российского вторжения» и под этим патриотическим соусом вступил в контакты с радикальными патриотическими, неонацистскими и неофашистскими структурами, которые строят свою деятельность на поддержке гражданской войны в Донбассе. Это для них Кличко поддержал создание батальонов территориальной обороны и заявил, что сам лично готов бороться с Россией «с автоматом в руках».

И вообще Кличко всегда предусмотрительно поддерживал связи и с майданными активистами типа Татьяны Черновол, и с грантоедами-соросятами, для чего лично привечал и самого Джорджа Сороса:

А это действительно умно: ведь если соросятам придет команда еще более интенсивно критиковать и сносить Зеленского как «не оправдавшего надежды демократии» и, разумеется, США, то Кличко может поддержать, а то и вообще возглавить этот процесс.

Но все эти проявления бурной политборьбы, скорее всего, в недалеком будущем. А сейчас стороны как всегда, договариваются или, как они говорят, «трут по темам». Кличко, как всегда, говорит об «очередной попытке политического давления на городские власти», которой не было «даже в махровые времена Януковича», но переговоры ведет. А окружение Зеленского не доводит конфликт до заключительной открытой фазы. Запятнанные подозрениями замы Кличко — и Поворзник, и Пантелеев — не задержаны и по-прежнему принимают участие в рабочих совещаниях в КГГА. Как и многие другие городские чиновники, заподозренные в разных грехах.

Но даже если их и задержат, то у Кличко есть другие. По его словам, у него «есть два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабинете министров и которых назначить невозможно». А всего у мэра 13 заместителей — так что правоохранителям есть где разгуляться, добираясь до мэрского тела. И чем закончится эта борьба за власть, пока неизвестно. Но сам Кличко давно ответил: «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать». И тут не возразишь…