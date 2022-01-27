Политические советники лидеров РФ, ФРГ, Франции и Украины впервые с 2019 года согласовали совместное коммюнике и надеются через 2 недели представить конкретные решения для урегулирования конфликта в Донбассе

В среду, 26 января, в Париже состоялась первая после длительной паузы встреча политических советников лидеров всех 4 стран. Заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак, советник канцлера ФРГ по внешней политике Йенс Плётнер и советник президента Франции Эммануэль Бонн проводили консультации 6 января в подмосковной усадьбе «Архангельское» без украинского коллеги, с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком европейские чиновники пообщались 10-го числа в Киеве. Последние очные четырёхсторонние переговоры прошли 12 января 2021 года в Берлине, дальнейшие контакты проводились в режиме видеоконференции (последний разговор в сентябре прошлого года завершился безрезультатно).

С какими целями советники ехали в Париж

В преддверии встречи во французской столице немецкая медиакомпании Deutsche Welle сообщила, что политические советники лидеров стран «нормандской четвёрки» согласуют дату прямых переговоров украинских властей с представителями ДНР и ЛНР. Однако Ермак опроверг эту информацию, подчеркнув, что никаких переговоров с Донецком и Луганском Киев вести не будет.

«Хочу напомнить: в «нормандском формате» право утверждать какие-либо документы имеют только лидеры государств. Всё остальное — консультационные моменты. На данный момент конкретной повестки дня сегодняшней встречи нет. Могу сказать, о чём планирует говорить украинская делегация. Мы будем говорить о возобновлении режима полного прекращения огня, к сожалению, работающего с большими нарушениями. Будем говорить о гуманитарных вопросах, об открытии пропускных пунктов и будущей работе «нормандского формата», — написал он на своей странице в Facebook.

Президент Украины Владимир Зеленский надеялся, что политические советники всё же обсудят вопрос проведения переговоров переговоров лидеров четырех стран.

«Конечно, розовых очков нет, детских иллюзий нет. Всё непросто, но есть надежда, спокойствие, выдержка и работа 24/7. А значит, будет результат, а значит, будет и мир», — сказал глава государства.

Идею о саммите на высшем уровне поддерживают Германия и Франция, а позиция России всем хорошо известна: пусть сначала Киев выполнит достигнутые здесь же, в Париже, 2 года назад договорённости, а потом и поговорим, проводить встречу ради встречи, лишь бы Зеленский сказал, что лидер собрались по его призыву, смысла не имеет.

Козак, как пояснили в Кремле, летел на консультации с целью довести до сведения коллег озабоченности России обострением ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.

«У меня надежда, что состоится хороший, открытый разговор. С максимально возможной степенью результативности. Какова эта максимально возможная степень, сейчас предположить очень трудно», — говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне встречи политических советников Украина пошла на некоторые уступки — правительство отозвало из Верховной Рады законопроект «Об основах государственной политики переходного периода», принятие которого президент РФ Владимир Путин приравнивал к фактическому выходу Киева из Минских соглашений, поскольку все положения документа противоречат Комплексу мер. Этот шаг президент Франции Эммануэль Макрон назвал жестом доброй воли Украины. На консультации в Париже он возлагал надежды о возобновлении переговорного процесса.

«Я думаю, что важно продолжать разговор в «нормандском формате». Ведь это единственный политический формат и единственный способ сохранить процесс. Работать в этом формате следует неустанно», — заявил лидер Пятой республики, выступая после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине.

Кроме того, Макрон хочет активизировать усилия по урегулированию внутриукраинского кризиса на двустороннем треке, для чего проведёт телефонные переговоры с Путиным (27 января) и Зеленским.

Для немецкой стороны участие в четырёхсторонних консультациях по Донбассу в новинку, поскольку в прошлый раз Германию на них представляли члены предыдущего правительства, но занявшая всего месяц назад пост министра иностранных дел ФРГ Анналена Бербок успела вникнуть в суть дела: она посетила Киев, а оттуда полетела в Москву. Перед визитом на Украину дипломат сказала, что хочет выяснить на месте, есть ли готовность найти решения прежде всего по дипломатическим каналам, чтобы снова вдохнуть жизнь в «нормандский формат» и, наконец, добиться прогресса в выполнении Минских договорённостей. В ближайшее время вместе со своим французским коллегой Жан-Ив Ле Дрианом Бербок собирается побывать на линии разграничения в Донбассе. В отличие от многих партнёров по НАТО Германия выступает категорически против поставок оружия на Украину, чем приводит в негодование Киев.

И что в итоге получилось

Переговоры продлились почти 8 с половиной часов.

«У нас состоялся непростой разговор, но, может быть, первый такой откровенный разговор. Мы провели инвентаризацию разночтений и разной интерпретации Минских соглашений. Не секрет, что они есть», — рассказал Козак.

По его словам, стороны договорились о том, что независимо от разночтений по Минским соглашениям, которые есть между Украиной, представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, перемирие должно соблюдаться безусловно, и соглашение, которое было подписано 22 июля 2020 года, должно и по букве, и по духу выполняться.

«Тот механизм, который был в соответствии с договорённостями, которые были достигнуты 22 июля 2020 года, когда на двусторонней основе стороны оперативно реагируют на всякого рода происшествия, выстрелы с тем, чтобы не было ответного огня, он самый эффективный. И пока он работал 2,5 месяца, перестрелок не было», — отмети Козак.

Глава российской делегации подчеркнул, что обязанность по выполнению этих соглашений лежит на Вооружённых силах Украины и вооружённых формированиях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, как записано в Минских соглашениях.

«Мы все согласились, и это тоже новый прорыв, что пока будут разночтения по прочтению Минских соглашений — из реализации, последовательности соответствующих действий — «нормандский формат» вряд ли сможет сыграть какую-либо существенную роль в содействии в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины и в Контактной группе. Поэтому это первоочередная задача в «нормандском формате» — выйти на единое понимание всех положений Минских соглашений в том, что касается политических условий урегулирования, соблюдения режима прекращения огня, гуманитарных вопросов», — сказал Козак.

Заместитель главы Администрации президента РФ констатировал, что прогресс в переговорах «четвёрки» пока почти нулевой, похвастаться пока нечем. При этом он отметил, что коллеги из Германии, Франции и Украины согласны, что «нормандский формат» не сможет сыграть положительной роли, пока между его участниками будут разногласия в интерпретации Минских соглашений.

«Бессмысленно оказывать давление. Украина должна сама осознать, что им нужно урегулировать конфликт, завершить эту братоубийственную войну, нужно выполнить Минские соглашения последовательно, без виляний, интерпретаций, изъятий и выборочного выполнения этих соглашений», — подчеркнул он.

На переговорах в Париже вопрос обвинений в адрес России, связанных с якобы её планами по развёртыванию военных действий в отношении Украины, не обсуждался.

«Изначально мы разъяснили коллегам из «нормандского формата», что урегулирование внутриукраинского конфликта на юго-востоке Украины, в соответствии с Минскими соглашениями, и снятие напряжённости вокруг Украины, связанной с продвижением Североатлантического союза на восток, — это другие переговоры, они не связаны друг с другом», — пояснил Козак.

Пока в Париже шли переговоры политических советников лидеров «нормандской четвёрки», в Москве лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев сообщил, что партия обратилась к руководству РФ с просьбой оказать ДНР и ЛНР помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания готовящейся Киевом военной агрессии на фоне накачивания Украины вооружением со стороны США и стран НАТО. Козак не стал комментировать эту новость, поскольку узнал об этом, когда вышел с переговоров.

​​​​​​​«У нас много различных инициатив по этому вопросу, да и очень много их удалось купировать, но вот то, что сегодня произошло, я не знаю, чем руководствовался господин Турчак (секретарь генерального совета «Единой России», выступивший с такой инициативой — ред.), с нами он не советовался. <…> Если руководствуясь логикой, встать на сторону, что одну сторону можно поддерживать, можно вооружать, а другую нельзя, — это будет противоречить Минским соглашениям. Потому что Минские соглашения предусматривают политическое, мирное, невоенное решение конфликта. А если встать на позицию, что одну сторону можно вооружать и поддерживать, а другую нельзя, то это не мирное, невоенное урегулирование конфликта, а военное удушение одной стороны конфликта другой», — добавил он.

Не обсуждался в Париже и вопрос о проведении переговоров лидеров «нормандской четвёрки». По словам главы российской делегации, саммит на высшем уровне уже никем с 17 сентября прошлого года не инициируется из-за наличия неразрешимых противоречий в «нормандском формате» по поводу минских соглашений. После того, как они будут урегулированы, а также будут выполнены решения предыдущего саммита, все согласны, что можно будет собраться.

«Они (договорённости лидеров от декабря 2019 года — ред.) не выполнены не на йоту. Полшага сделали, 20 человек обменяли удерживаемых лиц, всё зашло в тупик из-за неконструктивной позиции украинской стороны. Этот саммит должен состояться после того, как будут согласованы все правовые аспекты особого статуса (Донбасса — ред.) в постконфликтной Украине, после того, как будет определён постконфликтный статус», — пояснил Козак.

Тем не менее, «нормандский формат» свою работу продолжает — политические советники встретятся вновь через 2 недели в Берлине, чтобы обсудить организацию выборов в органы местного самоуправления в Донбассе в соответствии с тем статусом, который будет предварительно согласован в Контактной группе.

«Коллеги согласились, что необходимо ещё взять паузу, подумать и выйти на обсуждение и разрешение всех этих противоречий, которые имеются на сегодняшний день, а их, к сожалению, не мало. Надеемся, что результаты этой договорённости через 2 недели будут материализованы в конкретных решениях. Мы сблизим свои позиции с тем, чтобы выйти с единой позицией, с какими-то рекомендациями в минский переговорный процесс, чтобы Украина, Донбасс, ОБСЕ имели конкретные рекомендации по разрешению конфликта», — заявил Козак.

В свою очередь, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал позитивным сигналом, реанимацией «нормандского формата» сам факт возобновления четырёхсторонних консультаций, более того, советники лидеров впервые с 2019 года согласовали совместное коммюнике.

В тексте документа, опубликованном Елисейским дворцом, говорится: «(Советники глав государств и правительств стран «нормандского формата» — ред.) подтверждают, что Минские соглашения являются основой работы в «нормандском формате» и сохраняют решимость преодолеть нынешние разногласия на предстоящих встречах. Они подчёркивают необходимость безусловного соблюдения режима прекращения огня и полностью привержены мерам укрепления этого режима от 22 июля 2020 года, независимо от расхождений по другим вопросам, относящимся к выполнению Минских соглашений». Стороны также обсудили важную миссию Контактной группы и и её рабочих групп, активизацию их работы для достижения быстрого прогресса в реализации Минских соглашений.

«Я считаю, что главным стало поддержка всех участников «нормандского формата» постоянного соблюдения режима прекращения огня, который должен действовать без каких-либо условий. Стороны абсолютно открыто задекларировали, что существует много разногласий между Украиной и РФ относительно выполнения Минских договорённостей, трактовки Минских договорённостей, но при этом есть желание работать над этими разногласиями», — сказал Ермак.

Состоявшийся разговор представитель Киева назвал очень содержательным и непростым. По его словам, политические советники провели аудит того, что есть сегодня: аудит минских договорённостей и вопросов нормандского «формата» — стороны поддержали тезис, что работа в подгруппах Контактной группы должна продолжаться, и это очень важно.

«Я надеюсь, что сегодня даже такой шаг, как поддержка режима прекращения огня, — это маленький, но шаг вперёд.

<…> Работа продолжится, Украина всегда готова к переговорам, ко встречам 24/7, потому что для нас, для президента Зеленского, для всей власти — цель прекращение войн, возврат наших территорий, а сегодня это и снятие того напряжения, которое существует, деэскалации вокруг украинских границ. Это приоритет», — заявил он.

Ермак подтвердил слова Козака, что в целом ситуация с безопасностью из-за «угрозы вторжения РФ» не обсуждалась.

«Сегодня мы встречаемся в очень тревожное время, когда вокруг украинских границ около 100 тысяч российских солдат. Это действительно сегодня угроза, но сегодня наша дискуссия была всё-таки вокруг войны, которая происходит в Донбассе, вокруг Минских договорённостей, вокруг того, что рассматривается в «нормандском формате», — подчеркнул глава Офиса президента Украины.

Отвечая на вопрос, каких изменений он ожидает за 2 недели, до консультаций в Берлине, Ермак сказал: «Все участники встречи должны сделать выводы, чтобы прийти с новыми предложениями. Мы чётко понимаем, с какими разногласиями должны работать, поэтому, я думаю, все заинтересованы в том, чтобы через 2 недели у нас состоялась также продуктивная дискуссия, и мы достигали каких-то результатов».

Своими ожиданиями поделился и Козак: «Собственное видение будущих политических условий урегулирования конфликта, будущей автономии, особого статуса или будущего режима, как записано в Минских соглашениях, Украина до сих пор не высказала. Будем надеяться, что в эти 2 недели коллеги поняли все наши аргументы — и Германия, и Франция, и представители Украины, которые присутствовали на переговорах, что без этого мы не продвинемся никуда. 7 лет назад диалог на эту тему должен был начаться, но мы даже к этому не приступали».

По его словам, сейчас речь идёт даже не столько об установлении физического диалога между сторонами конфликта, сколько о получении от Киева реакции на многочисленные письменные предложения, внесённые Донбассом в Контактную группу, для этого тоже попросили двухнедельную паузу.

«Донбасс, как рыба об лёд бьётся, чтобы выполнить (Минские соглашения — ред.), есть масса всяких содержательных инициатив, дорожные карты, проекты законов, предложения по перемирию, предложения по обмену, предложения по открытию КПВВ — они все игнорируются, только потому что они исходят от Донбасса», — констатировал Козак.

По его словам, несмотря на все обязательства, которые закреплены в Минских соглашениях, самый ключевой шаг — договориться о финальных условиях урегулирования конфликта, однако позицию Украины по этому вопросу никто не знает.

«Вы нигде её не найдёте. Не дождавшись каких-то содержательных предложений по этому вопросу от Украины, Донбасс в 2020 году ещё внёс и законопроект, и поправки в Конституцию, которые нужны, и просит уже полтора года, 16 месяцев прошло с тех пор. Скажите, отреагируйте, вы согласны — не согласны? Ответа нет. Это противоречит всякой мыслимой и немыслимой логике урегулирования любого конфликта».