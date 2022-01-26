Аварии на АЭС, нехватка газа и угля, приближающиеся февральские холода - все это серьезные проблемы для украинской энергосистемы. Как Киев собирается их решать? Надежда только на финансовую и энергетическую помощь извне и отступление «генерала мороза»

С 25 января Украина получает аварийную помощь от Белоруссии — электроэнергия будет поставляться впервые с 18 ноября, максимальная мощность — 150 МВт, поставки будут идти с 10:00 до 17:00 мск, в период максимального потребления.

Это четко показывает, что украинская электрогенерация не справляется с обеспечением потребностей страны. Если раньше традиционно пиковое потребление покрывалось за счет тепловой генерации, то теперь — за счет импорта из Белоруссии.

Самое удивительное, что представители украинской власти «на голубом глазу» заявляют совершенно обратное.

Все хорошо, прекрасная маркиза

В этот же день министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что тепловая генерация работает отлично, угля для тепловых электростанций (ТЭС) накоплено более 1 млн тонн — 806 на складах ТЭС, еще 250 — в украинских портах.

Николай Азаров: киевский режим проводит людоедскую политику по отношению к собственным гражданам © РИА Новости, Александр Натрускин Николай Азаров, при температуре —15 градусов Цельсия ежесуточно украинские ТЭС потребляют 100 тыс. тонн угля, так что накопленных запасов при хорошей зиме дай бог, чтобы хватило на 10 дней.

Сейчас температура на Украине понижается. Киев, Чернигов, Днепр, Закарпатье, Одесса, Херсон — ближайшие 10 дней там метеорологи ожидают температуру ниже нуля, местами до —14 градусов.

Впереди последняя неделя января, традиционно холодные февраль и март. Давно понятно, что главная надежда украинских властей на то, что продолжительных холодов не будет, и нынешний отопительный сезон удастся проскочить.

То же самое наблюдалось и в прошлом году, и тогда уголь на украинских ТЭС закончился раньше срока. Если бы не помощь России и Белоруссии, поставлявших Киеву электроэнергию, Украину ждал бы энергетический коллапс.

Казалось бы, на ошибках нужно учиться. Однако при президенте Владимире Зеленском ошибки в энергетике только плодятся и множатся. Когда на них накладывается мировой энергетический кризис, последствия этих ошибок могут быть совершенно катастрофическими.

Но что делают украинские власти? Вместо того, чтобы вовремя накопить достаточные запасы угля и газа, они решили максимально использовать атомную генерацию, что уже буквально на днях привело к авариям на двух энергоблоках.

Опасный атом

Как заявил тот же министр Галущенко, в конце февраля будут запущены на полную мощность все 15 энергоблоков украинских АЭС. Решение, мягко говоря, спорное, так как АЭС не приспособлены для покрытия пикового потребления.

«По состоянию на сейчас работает 12 энергоблоков из 15. После проведения ремонта, в течение 1-2 дней эти два блока будут возвращены в сеть. В конце недели ожидается дополнительно еще 15-й энергоблок подключить к системе. Таким образом, мы рассчитываем, что атомное поколение будет работать всеми энергоблоками», — приводит слова Галущенко издание Цензор.НЕТ 25 января.

Украинские власти уже не первый год вынуждают атомщиков использовать атомную генерацию неестественным образом. Это приводит к повышенному износу энергоблоков и постоянным авариям, число которых растет от года к году.

Сейчас три энергоблока украинских АЭС выведены из эксплуатации. Их спешно чинят, чтобы успеть запустить к концу января. Смогут ли они все стабильно проработать отопительный сезон? Весьма сомнительно. Ну а пока нехватку двух ГВт в энергосистеме покрывают за счет усиленного сжигания угля.

Дефицитный газ

Точно так же вызывают сомнения заявления Галущенко относительно запасов газа. Тут нужно отметить, что 80% украинских теплоснабжающих предприятий сферы ЖКХ работают именно на этом топливе, так что от его количества зависит и отопление жилых домов.

«Запасы газа на сегодняшний день достаточны для стабильного прохождения отопительного сезона. Видим и дальше перспективы поступления угля и с февраля Нафтогаз будет привлекать в случае необходимости, импортировать газ в тех объемах, которые необходимы для обеспечения безопасности его поставки», — сказал чиновник.

Американский СПГ для Украины: план США по «отрезанию» Европы от российского газа выходит на финишную прямую © globalenergymegatrend.com Денис Шмыгаль подтвердил, что закупки не гипотетические, в случае необходимости, а обязательные.

«Со следующего месяца НАК "Нафтогаз" начинает плановую закупку и закачку газа в украинские хранилища на следующий отопительный сезон. Объемы компанией уточняются и, конечно, обнародуют надлежащим образом», — сказал глава украинского правительства.

Так как сейчас цены на газ в Европе продолжают оставаться аномально высокими, это означает существенные бюджетные траты. Что характерно, заявление Шмыгаля прозвучало на следующий день после того, как ЕС пообещал выделить Киеву 1,2 млрд евро финансовой помощи. До этого всем было понятно, что средств на закупку газа нет.

По лезвию бритвы

Как отмечал экс-глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, для спокойного прохождения отопительного сезона без всяких рисков Киев должен закупить еще 2-3 млрд кубометров газа к уже имеющимся запасам. По нынешним ценам на газ в ЕС, находящимся на уровне $700-800 за тысячу кубов, денег, полученных от ЕС, почти хватит на закупку необходимых объемов, остальную часть суммы Киев вполне сможет изыскать.

Энергоэксперт Валентин Землянский объяснял Украине.ру, что закупки газа необходимы из-за того, что недостаточно накоплено запасов угля, и теплогенерация может переходить на резервное топливо, которым и является газ.

Он отмечал, что проблемы могут начаться уже в последнюю неделю января, и как в воду глядел: аварийные поставки электроэнергии из Белоруссии уже начались.

Уже довольно давно по стране идут веерные отключения электроэнергии, которые маскируют под плановые ремонты — почему-то раньше их никогда не проводили массово в холодное время года.

Украинская энергетика в текущем отопительном сезоне продолжает балансировать над пропастью, пара недель холодов приведут к болезненному падению.