Западная Украина опять стала самым неблагополучным регионом страны в плане заболевания коронавирусом, а Прикарпатье - единственной областью Украины, где с понедельника будет введена «красная» зона

Половина областей региона — в «оранжевой» зоне, Прикарпатье — «красное»

На Украине началась очередная вспышка коронавируса, эпицентром которой стали западные области. Наиболее сложная ситуация в Ивано-Франковской области. Негативная динамика также наблюдается в Черновицкой, Львовской, Тернопольской и Ровенской областях. Об этом 20 января объявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. На тот момент все пять упомянутых областей Западной Украины находились в «оранжевой» карантинной зоне. Олег Хавич: кто он © из личного архива Олега Хавича

Врачи-эпидемиологи заявляют, что новая волна заболеваемости связана со штаммом «омикрон», который более заразен, но процент госпитализаций и смертности при нём меньше. Если в конце декабря и начале января в стране 30 тысяч новых больных было за неделю, то на этой неделе — лишь за два дня (18 и 19 января). Однако по состоянию на 20 января занятость коек с кислородом по Украине — 24%. То есть 3 из 4 коек с кислородом свободны, и готовы принимать пациентов. Наибольшая загруженность коек с кислородом была в Ивано-Франковской области — 45%.

Министерство здравоохранения Украины 20 января направило представление о введении «красной» зоны в Ивано-Франковской области, поскольку там превышены три показателя: коэффициент новых случаев, уровня и динамики госпитализации. В пятницу состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС). На нём было принято решение с понедельника, 24 января, изменить в Ивано-Франковской области уровень эпидемической угрозы на «красный» уровень, сообщил на своей странице в Facebook министр Кабмина Олег Немчинов.

«В нашей области сейчас такая ситуация, учитывая менталитет наших жителей, то, что у нас были праздники — «От Романа до Иордана» (с 6 декабря до 19 января — прим). Поэтому мы ожидаем наплыв больных. Но нечего паниковать, ведь по состоянию на сегодняшний день из почти миллиона и трёхсот тысяч жителей нашего края прививки получили 826 тысяч. Правда, здесь учтена первая и вторая дозы, а третью получили всего 163 человека, то есть те лица, которые имеют показания через сниженный иммунитет. Бустерную дозу получили уже 2048 человек, в том числе и медики» — рассказал 21 января ответственный за иммунизацию в Ивано-Франковской области Николай Стовбан. Борьба с COVID-19: рекорды заражений на Западе, Украина и Россия готовятся к волне «омикрона» © коллаж Украина.Ру

Кроме народных традиций, причиной резкого роста заболеваемости в области традиционно считаются туристические комплексы, в первую очередь — самый большой из них, горнолыжный курорт «Буковель». В 2021 году предприниматели Прикарпатья, недовольные тем, что их отправили в локдаун, а «Буковель» — нет, даже перекрывали дороги, ведущие к курорту. Ныне же сразу после объявления в Ивано-Франковской области «красной» карантинной зоны, администрация «Буковеля» сообщила, что отдых на курорте доступен исключительно для лиц, прошедших полную вакцинацию, имеющих отрицательный ПЦР-тест или справку о выздоровлении.

«Для того, чтобы сделать отдых удобным и комфортным, курорт разработал систему идентификаторов безопасного гостя, существенно упрощающего процедуру подтверждения. После подтверждения своего COVID-статуса, турист получает идентификатор безопасного гостя — наклейку, которую закрепляет на видном месте (верхней одежде, шлеме и т.п.) Данная наклейка будет сигнализировать работникам курорта и компетентным органам, что человек прошел COVID-проверку и является безопасным для окружающих. При наличии данной наклейки гости курорта смогут не подтверждать каждый свой COVID-статус для персонала на подъемниках, ярмарках, других сервисах и аттракционах, которые находятся на открытом воздухе» — сообщает администрация «Буковеля», при этом резервируя для себя право проверок справок у туристов даже с идентификаторами.

При этом в большинстве «оранжевых» областей решили применить давно продемонстрировавшую свою неэффективность меру — перевод учеников 5-11 классов на дистанционную форму образования. Это сделано в Ивано-Франковске, Львове, Тернополе, всей Черновицкой области и десяти школах Ровно. А в Ужгороде местные власти и вовсе закрывают все школы на две недели — хотя Закарпатская область пока находится в «жёлтой» карантинной зоне.

На Закарпатье опять готовят переформатирование власти

В Закарпатском областном совете будет новая коалиция. Об этом в последнее время стабильно сообщают источники в недрах областной власти — как в самом облсовете, так и в Закарпатской областной государственной администрации (ОГА). Собственно, речь идет о том, что предстоящее переформатирование касается обеих ветвей власти в крае — представительной и исполнительной.

Как сообщают местные СМИ, в Офисе Президента прошёл согласование на посты заместителей главы ОГА ряд депутатов Закарпатского областного совета. Политическая принадлежность кандидатов чётко обозначает состав новой коалиции: это Эдгар Токар («Слуга народа»), Василий Иванчо («За будущее»), Георгий Горват («Батькивщина») и Юдита Петеи («КМКС», Партия венгров Украины). В ближайшее время они должны пройти собеседования в Кабинете министров.

По предварительной информации, свой нынешний пост должен сохранить первый заместитель главы ОГА Мирослав Белецкий, представляющий во власти «Родное Закарпатье». Кроме того, пока не шатается кресло и под «цифровым» вице-губернатором Александром Пацканом. Таким образом, согласно новому сценарию, за бортом исполнительной власти на Закарпатье могут оказаться только «Команда Балоги» и её фактический сателлит «Оппозиционная платформа — За жизнь». Дважды холодный прием. Между Киевом и Варшавой планируют «прорыть» канал © president.gov.ua / president.gov.ua / Перейти в фотобанк

Более того, уже в ближайшее время планируется удар и по позициям «Команды Балоги» в Закарпатском областном совете. На днях представители трёх фракций зарегистрировали обращение к председателю облсовета с требованием созыва внеочередной сессии Закарпатского облсовета с единственным пунктом повестки дня — отзыва зампреда облсовета Андрианы Сушко. Хотя Сушко попала в облсовет от партии «За будущее», однако работала в интересах «Команды Балоги», благодаря которой была буквально продавлена на указанную должность.

Правда, вряд ли эта сессия состоится. 20 января председатель облсовета Владимир Чубирко сообщил, что он и его заместители больны коронавирусом. При этом и сам Чубирко, который приложил невероятные усилия для создания нынешнего формата коалиции в облсовете именно ради должности его председателя, вскоре снова может оказаться в подвешенном состоянии.

В ответ на попытки отодвинуть клан Балог от власти близкое к ним издание «Мукачево.нет» сообщило 20 января, что на сайте полиции Венгрии размещена информация о розыске гражданина Венгрии, жителя закарпатского села Косовская Поляна Ивана Кабаля (KABALY IVÁN). Его подозревают в подделке документов, в том числе незаконном приобретении гражданства Венгрии под другой фамилией. При этом в розыскном формуляре размещено фото человека, как две капли воды похожего на упомянутого претендента на должность заместителя председателя ОГА Василия Иванчо.

В том, что в свое время Иванчо получил венгерский паспорт именно путем фальсификации данных, сомневаться не приходится — такие ошибки на официальном сайте правоохранителей Венгрии исключены. Тем более что в своей фейсбучной реакции на появление этой информации депутат, по сути, ничего не опроверг, продемонстрировав лишь свой украинский загранпаспорт со штампом о недавнем въезде в Венгрию. Но важно другое: в розыск Кабаля-Иванчо Кишвардский районный суд подал еще в 2017 году. Однако информация об этом была обнародована только теперь — в контексте выдвижения Иванчо кандидатом на пост вице-губернатора. Преступления в получении паспорта Венгрии с точки зрения УК Украины нет, но действующим законодательством лицам с двойным гражданством занимать должности в органах государственной власти запрещено.

При этом в конце публикации «Мукачево.нет» содержится явная угроза: «Наши источники отмечают, что это не единственный случай, и вскоре появятся факты наличия венгерского гражданства среди депутатов «Батькивщины» и «Слуги народа» на Закарпатье». Ответ на это был молниеносный: уже 21 января депутаты Мукачевского районного совета от партий «Слуга народа», «Родное Закарпатье», «Батькивщина» и «За будущее» отправили в отставку главу этого совета — Михаила Лабоша от «Команды Балоги». Местные комментаторы рассматривают это голосование как генеральную репетицию очередного переформатирования власти в Закарпатской области.

Как жители села Великий Глубочёк батальон территориальной обороны победили

В Тернопольской области на уходящей неделе завершилась эпопея с определением места расположения одного из батальонов территориальной обороны. С 1 января 2022 года такие подразделения созданы в каждом административном районе Украины, а дополнительно — в областных центрах. Первоначально батальон теробороны Тернопольского района планировали расквартировать в селе Великий Глубочёк, входящего в Билецкую сельскую общину. Но жители взбунтовались, и начали сбор подписей с требованием не размещать в их селе военных. При этом против было более 80% сельчан.

В конце декабря 2021 года депутат Билецкой общины Лилия Лаврив заявила украинскому «Общественному телевидению»: «У нас много патриотов, и все понимают, что такое патриотизм и что такое военные действия. И в душе все готовы приобщиться. Но когда речь идет о ежедневной безопасности наших детей — а мы понимаем, что это будет первая точка, куда могут ударить в случае каких-либо военных действий, — то это создает опасность для жителей». Тогда же исполняющий обязанности командира 105-й бригады территориальной обороны Евгений Фоменко после встречи с жителями Великого Глубочка невесело отметил: «Скажу честно, не очень у меня приятные впечатления от отношения к военным на восьмом году войны».

Многие ожидали, что жителей Великого Глубочка попытаются «переломить через колено». В соцсетях в их адрес посыпались угрозы, их называли «предателями» и «сепаратистами». Глава Билецкой общины Дмитрий Малик оправдывался — мол, в принципе люди не против, просто военные претендовали на единственную зону отдыха в селе… Но в результате власти решили отступить. Военным предложили помещение в Байковской общине, в селе Ступки, и на этот раз провели с его жителями подготовительную работу — потому на общественных слушаниях голосов против размещения батальона не было.

Правда, история ещё далека от завершения. Дело в том, что председатель общественной организации «Тернопольский областной штаб содействия территориальной обороне» Владимир Грицына обратился в СБУ с требованием «дать правовую оценку и проверить законность действий» Лилии Лаврив и Дмитрия Малика.