На протяжении 2021 года депутаты местных советов разных уровней во всём регионе регулярно голосовали за различные политизированные решения, большинство из которых выходит за рамки их полномочий

Смена губернаторов в регионе: два пишем, шесть в уме

В 2021 году президент Украины Владимир Зеленский сменил двух из восьми глав областных государственных администраций (ОГА) Западной Украины, однако и удержавшиеся в креслах губернаторы вряд ли спят спокойно. Над одними висят дамокловым мечом конфликты с областными советами, над другими — проблемы в коммуникации с Банковой.

Так, Прикарпатье, получившее нового главу ОГА «под ёлочку», в декабре 2020 года, уже 8 июля 2021 с ним рассталось. Андрей Бойчук, которого называли близким к бизнес-структурам Виктора Медведчука, так и не смог справиться с обязанностями губернатора, в первую очередь — с выполнением указаний Офиса президента. Фактически все местные комментаторы сходятся во мнении, что главную роль в отставке Бойчука сыграли «выборы» в одном из мажоритарных округов Ивано-Франковской области, где губернатор не смог обеспечить победу кандидата от президентской партии — спортсмена Василия Вирастюка. Олег Хавич: кто он © lugansk1.info

Вирастюку в результате помогла оказаться в Верховной Раде «сборная команда» СБУ, депутатов от партии «Слуга народа» и юристов от Офиса президента, а вот Бойчуку с губернаторским креслом пришлось распрощаться. С июля 2021-го главой Ивано-Франковской ОГА работает выпускница Львовского университета внутренних дел Светлана Онищук, и её деятельностью Владимир Зеленский и Андрей Ермак, похоже, вполне довольны. По крайней мере, расположенная на Прикарпатье государственная резиденция «Синегора» стала любимым местом отдыха президента и руководителя его Офиса, а на днях в ней даже состоялся саммит глав государств «Люблинского треугольника» — Украины, Польши и Литвы.

Хотя ранее приезд Зеленского в «Синегору» нередко сопровождался протестами местных жителей по разным поводам, Онищук смогла добиться того, что никто из прикарпатцев об этом даже не помышляет. Ивано-Франковская ОГА также успешно сотрудничает с бизнес-структурами «любимого олигарха президента» — Игоря Коломойского. «государством в государстве» являются не только горнолыжный курорт «Буковель», но и аэропорт Ивано-Франковска, куда имеет право летать только авиакомпания олигарха. Кроме того, губернатор не перебарщивает с появлением в СМИ — как это делает, к примеру, глава Львовской ОГА Максим Козицкий, и чем весьма недовольны на Банковой. История украинской проституции. Киевский губернатор скончался в борделе © L'Apollonide

Вторая область региона, в которой произошла замена губернатора, граничит с Ивано-Франковской по Карпатскому хребту. Закарпатье также вошло в 2021 год со свежеиспечённым губернатором — 7 декабря 2020-го главой Закарпатской ОГА был назначен Анатолий Полосков, выдвиженец местного политического проекта «Родное Закарпатье». В отличие от Бойчука, к деятельности Полоскова у Офиса президента не было претензий, его отставка в ноябре 2021-го и назначение 17 декабря губернатором Закарпатья Виктора Микиты стало следствием общей перезагрузки власти в области.

Напомню, после того, как в ноябре экс-губернатор Алексей Петров был отправлен в отставку и с поста председателя Закарпатского областного совета, который возглавил кандидат от «Родного Закарпатья» Владимир Чубирко, Киев решил восстановить в области кадровый баланс. Правда, Виктор Микита является коллегой Алексея Петрова не столько по президентской партии «Слуга народа», сколько по Службе безопасности Украины, генералами которой являются оба чиновника.

А вот ещё одному силовику в губернаторском кресле удалось в нём усидеть благодаря тому, что киевские власти привыкли игнорировать Конституцию Украины. Бывший налоговый и обычный милиционер с Луганщины Юрий Погуляйко, который с 2 декабря 2019 года возглавляет Волынскую ОГА, год назад уже готовился к отставке. Дело в том, что 10 декабря 2020-го более 2/3 депутатов Волынского областного совета проголосовали за недоверие губернатору. Конституция Украины в таком случае обязывает президента подписать указ об отставке главы ОГА. Погуляйко явно начал паковать чемоданы, потому что с трибуны облсовета сказал: «Я официально заявляю: не хочу больше работать, не хочу видеть ваши морды».

Но, поскольку на Украине Конституция является документом ограниченного действия ещё со времён первого «Майдана», то Юрий Погуляйко уже второй год после решения облсовета спокойно работает в должности главы ОГА. При этом ни руководство, ни депутаты Волынского областного совета не предприняли никаких попыток добиться от главы государства исполнения Основного Закона. Видимо, сатисфакцию они получили в другой, непубличной плоскости — что неудивительно, ведь депутатское большинство на Волыни контролирует лидер партии «За будущее» Игорь Палица, соратник Игоря Коломойского.

Попытки отстранить главу ОГА путём выражения ему недоверия в областном совете были и в Черновицкой области. Но губернатор Сергей Осачук сломал этот сценарий почти в самом начале. Когда в сентябре 2021-го депутаты Черновицкого райсовета обратились к областным коллегам с призывом внести соответствующий проект решения в повестку дня, Черновицкий областной совет за это не проголосовал. Ныне противники Осачука готовят принятие обращений об отставке губернатора в других местных советах области, однако вряд ли этот процесс приведёт к формальному голосованию за недоверие главе ОГА. Тем более, что опыт Волынской области продемонстрировал: это всё равно не даёт результата.

Чем бы депутаты ни тешились…

На протяжении 2021 года депутаты местных советов разных уровней во всех областях Западной Украины регулярно голосовали за различные политизированные решения, большинство из которых выходит за рамки их полномочий. Комментаторы связывают подобную активность, привычную скорее для предвыборного периода, с попыткой отвлечь население от того, что местные власти на самом деле ничего конкретного для своих избирателей не делают. «Выставим счет»: украинский губернатор обвинил в нашествии медуз Россию © twitter.com/KrimRt

Так, с марта продолжается эпопея обращений местных советов к президенту, парламенту и Министерству юстиции с требованием запретить деятельность двух политических сил, которые украинские «профессиональные патриоты» называют «защищающими интересы российского агрессора» и «финансируемыми из Кремля». Речь об «Оппозиционной платформе — За жизнь» и Партии Шария. Соответственные решения приняли Ровенский, Волынский, Ивано-Франковский и Черновицкий областные советы, а также Ровенский, Ивано-Франковский, Тернопольский, Львовский и Хмельницкий горсоветы. Примечательно, что в Черновицком облсовете есть фракция ОПЗЖ, депутаты которой обещали обжаловать принятие обращения в суде. Однако пока что информации о подобном иске нет.

Неизменный интерес у депутатов трёх галицких областей вызывает тема ОУН*, УПА* и руководства этих организаций. Ивано-Франковский и Львовский облсоветы провозгласили 2020-й на территории соответствующих областей «Годом УПА*» с выделением серьёзного финансирования на пропагандистскую работу. Оба упомянутых органа, а также Тернопольский областной совет приняли обращение к президенту с требованием присвоить звание Героя Украины основателю ОУН* Евгению Коновальцу. Кроме этого, депутаты Тернопольского облсовета потребовали от руководства Украины создать в Киеве «Украинский национальный пантеон героев», где перезахоронить того же Коновальца, Степана Бандеру и прочих лидеров националистов, большинство из которых сотрудничало с Гитлером.

Проявили оригинальность депутаты Ровенского областного совета, которые на минувшей неделе приняли обращение к президенту и парламенту Украины с требованием переименовать Российскую Федерацию в «Московию». При этом Инициатором обращения выступил лично председатель облсовета Сергей Кондрачук. Неделей ранее подобное обращение попытались принять депутаты Львовского областного совета, но для этого не хватило голосов. Местные журналисты иронизируют, что тексты двух документов являются иллюстрацией галицко-волынских противоречий (Ровенская область — часть исторической Волыни). Так, в принятом обращении жителей «Московии» предлагается называть «москвинами», а в проекте львовских депутатов — «москалями».

Но если все вышеперечисленные решения были призваны бороться с символическим и политическим влиянием России на Западной Украине, то мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив взялся противостоять ни больше ни меньше — российским бомбардировщикам. Весь период новогодних и рождественских праздников коммунальные служащие по поручению мэра будут приводить в порядок десятки бомбоубежищ в городе. «Я почему говорю о бомбардировках Ивано-Франковска? Война же — психологическая. Где больше проукраинская позиция? На западе Украины. Что надо делать? Ну, дальше не буду рассказывать. Выбирается пара точек, точечно создаётся паника — вот и всё. Я говорю, дай Бог, чтобы этого не было. Но в случае чего мы должны знать, как действовать», — сказал Марцинкив. Губернатор Херсонской области заявил о возможной диверсии при установке рухнувшего флагштока © кадр из видео YouTube

Судя по всему, со следующего года таких вояк местного значения в регионе появится куда больше. Дело в том, что с 1 января 2022 года на Украине вступает в силу закон о территориально обороне, согласно которому в каждой области будут сформированы полноценные боевые подразделения, при этом подчинённые губернаторам и главам районных администраций. Вот только с их размещением даже на Западной Украине могут возникнуть проблемы.

Так, на минувшей неделе жители расположенного рядом с Тернополем села Великий Глубочёк выступили против размещения в нём батальона территориальной обороны. Лилия Лаврив, депутат Билецкой общины, куда входит Великий Глубочёк, заявила «Общественному телевидению»: «У нас много патриотов, и все понимают, что такое патриотизм и что такое военные действия. И в душе все готовы приобщиться. Но когда речь идет о ежедневной безопасности наших детей — а мы понимаем, что это будет первая точка, куда могут ударить в случае каких-либо военных действий, — то это создает опасность для жителей». А исполняющий обязанности командира 105-й бригады территориальной обороны Евгений Фоменко после встречи с жителями Великого Глубочка невесело отметил: «Скажу честно, не очень у меня приятные впечатления от отношения к военным на восьмом году войны».