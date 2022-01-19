В Белоруссию прибывают российские войска. Они примут участие в крупных военных тренировках, о которых главы РФ и РБ договорились еще в декабре 2021 года

Как Лукашенко критиковал сам себя. Президент Белоруссии может поделиться полномочиями © AFP, SHAMIL ZHUMATOV

По словам Лукашенко, который анонсировал учения, это связано с угрожающей активностью НАТО не только у западных, но и у южных границ Союзного государства.

Это говорит о том, что Украину также могут рассматривать, как «вероятного противника».

Дальше — больше. Во время военных игр вооруженных сил Белоруссии и России отработают действия «не только в своих границах». К тому же, по словам только прибывшего в Минск нового посла РФ в РБ, Бориса Грызлова, после окончания «Союзной решимости — 2022», начнется подготовка к следующим военным учениям — «Щит союза — 2023». Они пройдут уже на территории России.

Диспозиция

Важный нюанс: совместных российско-белорусских учений в рамках Союзного государства проводится согласно учебно-методическому плану, много. Но раньше они проводились или каждый у себя или в глубине территории России. На этот раз президент РБ сделал упор на том, что маневры «Союзная решимость-2022» не должны быть чисто белорусскими.

Большое совещание на эту тему состоялись 17 января, где были даны все пояснения для СМИ. По словам заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РБ, начальника главного оперативного управления Павла Муравейко, наращивание воинского контингента у белорусских границ вызывает опасения и требует объективной ответной реакции.

«Эта реакция будет абсолютно адекватна и прозрачна. Мы совместно с российскими коллегами проведем внезапную проверку сил и средств реагирования Союзного государства», — сказал Павел Муравейко. В рамках «внезапной» (sic) проверки планируется подготовить войска и силы к действиям не только в своих границах ответственности, но и к решению внезапно возникающих задач по локализации кризисных ситуаций на любых угрожаемых направлениях», — приводит пресс-служба Минобороны РФ слова замминистра Александра Фомина.

А президент Белоруссии отметил, анонсируя учения, что они должны быть «нормальными по отработке определенного замысла в противостоянии с силами Прибалтики и Польши, а также Украины».

«Мы вам ничего не должны»: Абзалов высказался о новой белорусской политике © Александр Натрускин

На учения, как заявили в Минобороны Белоруссии, уже начали прибывать подразделения ВС РФ из Восточного военного округа. Будут отправлены два дивизиона зенитных ракетных систем С-400, 12 истребителей Су-35. Кроме того военные передислоцируют два дивизиона зенитной ракетной системы С-400 и зенитный ракетно-пушечный дивизион «Панцирь-С». Исходя из численности задействованного личного состава, основных систем вооружения и техники, об учениях, согласно Венскому соглашению 2011 года, не обязаны уведомлять кого-либо. Этот документ, принятый странами ОБСЕ, предусматривает обмен информацией о военной деятельности между государствами-участниками.

В шутку

Лукашенко на большом совещании 17 декабря сообщил, что по его данным, в Польше и Прибалтике у белорусских границ сосредоточено более 30 000 военнослужащих, техника и вооружение.

Более того, Варшава обратилась к НАТО с просьбой развернуть у границ Союзного государства эшелонированную систему тылового и технического обеспечения. На территории Польши и стран Балтии на ротационной основе находится от 8 до 10 тысяч военнослужащих США. Что интересно, впервые Лукашенко акцентировал внимание на Украине.

По его словам, беспокойные южные соседи наращивают воинский контингент на границах РБ. Справка: президент имел в виду весьма шумную, воинственную, но все же пиар-кампанию по поддержке Киевом Польши, Литвы и в целом Евросоюза во время миграционного кризиса. Власти и правда устроили на границе какие-то показушные учения по отражению потока мигрантов, которые, по словам главы СНБО Украины Алексея Данилова, спят и видят, как бы попасть на Украину.

На самом деле это были информационные пузыри, имевшие целью изобразить препорочнейшее лакейство и унизительнейшее низкополклонство перед западными партнерами. Но Минск решил это без ответа не оставлять. И президент РБ ответил шершавым языком плаката.

«Украина продолжает наращивать силы, сосредотачивая подразделения национальной гвардии из «националистов-радикалов» под видом того, что будут бороться с мигрантами. Да мигранты туда даже в страшном сне не попадут! Из Украины свои люди бегут!», — отвесил президентскую шутку Александр Лукашенко.

И всерьез

Дмитрий Абзалов: У России и Белоруссии открылась возможность интеграции, но Лукашенко надо контролировать © РИА Новости, Владимир Трефилов

Вот, что имелось в виду, когда говорилось о наращивании военного контингента на южных границах Белоруссии. «Как вы знаете, в этой непростой обстановке мы с президентом Российской Федерации еще в декабре прошлого года договорились совместно провести внеплановые конкретные мероприятия на западных рубежах Союзного государства и на южном фланге Беларуси — это тоже граница Союзного государства. В этом западном и южном регионе, «белорусском балконе», нужно провести солидные учения», — сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что учения не должны стать исключительно белорусскими: «Это должны быть нормальные учения по отработке определенного замысла в противостоянии с этими силами: Запада (Прибалтика и Польша) и юга (Украина)».

Никогда еще «вероятный противник» не назывался в открытую, вслух. Теперь это сделано. Министры обороны Белоруссии и России проработали замысел совместного учения вооруженных сил. Как доложил глава белорусского оборонного ведомства Виктор Хренин, все вопросы с российской стороной оговорены. И еще о серьезном. Пока что реакцию на это все в столицах пограничных стран можно назвать нулевой. Ни в Варшаве, ни в Вильнюсе, ни даже в крикливом, скандальном Киеве никаких заявлений по поводу самих учений и своего на них статуса «вероятного противника» никак не оценили. Лишь белорусские, оппозиционные СМИ, находящиеся в ЕС провоцируют, призывая соотечественников сообщать о передвижениях войск и слать их фотографии. Но обратной связи нет. Провластные СМИ заранее предупреждают неосторожных романтиков, сообщая содержание статьи 358 Уголовного Кодекса РБ — шпионаж, которая предусматривает наказание от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Тем временем

Анализируя материалы ключевых западных СМИ о предстоящих учениях «Союзная решимость-2022» важно отметить либо полное непонимание матчасти, либо абсолютное недоверие официальной информации, которая вполне искренне повествует о целях и задачах.

Запад видит картину абсолютно однобоко. Человек проницательный и бывалый сказал бы, что западная пресса пишет по темникам, которые ей кто-то спускает сверху. Потому что все материалы написаны, как под копирку. «Россия собирается напасть на Украину» — главный тезис. Все остальное пришпиливают к нему, в результате чего выходит информационный Франкенштейн.

Мягко говоря, они видят только то, что им приказали видеть. Распространяются карты вторжения, сообщается об «эвакуации» персонала посольства России в Киеве, чего не заметил даже украинский МИД, который нельзя заподозрить в симпатиях к Москве. Но главное, в каждой газете и в каждом куплете один и тот же тезис о «вторжении» либо его имитации. На прошлой неделе прошли три раунда переговоров российских представителей с США, НАТО и ОБСЕ, которые не привели к ощутимым результатам.

Тем временем неправильно думать, что по ту сторону границы ничего не предпринимают и никого не назначают «вероятным противником». В сентябре спецназ СБУ проводил учения по отражению условных диверсантов, которые планировали осуществить подрывы на Ровенской АЭС. Национально-государственная принадлежность «диверсантов» не уточнялась, но тренировки проводились в Волынской области, поблизости от границы с Белоруссией. И когда спецназ СБУ условно разгромил условных диверсантов, они условно, по легенде, «скрылись на территории РБ». Аналогичные воинственные демонстрации проводили, начиная с 1 декабря. В общем, нехорошо на границе, с бывшими соседями по СССР. Остается надеяться, что увиденное в феврале охладит горячие головы. Хотя надежды на это все меньше.