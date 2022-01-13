Миротворческая операция ОДКБ в Казахстане, первая в истории организации договора о коллективной безопасности, завершается. В четверг, 13 января начинается вывод контингента по поддержанию мира

Президент Казахстана впервые с начала кризиса прибыл в эпицентр беспорядков, город Алм-Аты, где сделал ряд важных, знаковых заявлений о том, что будет дальше.

В этой связи важнейшей встречей был прием генсека ОДКБ. Касым Токаев от имени народа своей страны поблагодарил в лице Станислава Зася все страны-союзницы Казахстана за помощь в условиях террористического нападения. Стороны констатировали достижение цели операции, и глава ОДКБ уведомил президента РК о начале вывода миротворцев. Первые части покинули Казахстан в семь часов утра по местному времени. В четверг будет отменён режим чрезвычайного положения (ЧП) в трех областях страны: Западно-Казахстанской, Павлодарской и Северо-Казахстанской. Эвакуация контингента ОДКБ продлится около 10 дней. Роман Юнеман: Русские в Казахстане должны жить как граждане первого, а не второго сорта © commons.wikimedia.org, Роман Юнеман

В эпицентре

Так уж получилось, что в ходе первой не-учебной миротворческой операции ОДКБ председательствовал в ней представитель Белоруссии. Тем более важной и ответственной была миссия белорусского контингента миротворцев, которые также впервые побывали в таком деле.

Их сопровождали представители белорусских СМИ, которым довелось побывать в самом эпицентре погромов.

«Мы сегодня побывали в Алматы. Каждая торговая точка в центре города разграблена, разгромлена и сожжена. Я уже не буду говорить про сам акимат. Повсюду следы стрельбы, погромов. Ущерб для бизнеса — больше 200 миллионов долларов, а общие экономические потери — 3 миллиарда. Уничтожены более 400 автомобилей. Разграбили и сожгли под тысячу объектов, но это все материальное, а самое страшное — более 150 погибших, 1 300 силовиков ранены, двум отрезали головы», — передавал из Казахстана белорусский корреспондент.

Для аудитории союзной Казахстану РБ ему было важно донести простую логическую связь — во что могут вылиться «мирные протесты». Белорусы знают о них не понаслышке, в их стране совсем недавно происходило нечто подобное и только чудом удалось избежать кровопролития и уличных боев. В Алм-Аты впервые с начала событий побывал и президент Казахстана.

По его признанию этот город пострадал больше всех других от террористической атаки. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил миротворцев за их миссию, которая по его словам состояла в том, чтобы произвести на бандитов и их хозяев максимальный психологический эффект. Это является одновременно и объяснением тем недоумевающим наблюдателям, которые высказали непонимание такой короткой по времени миротворческой операцией. Буквально на следующий день после развертывания контингента, было объявлено о том, что миссия завершена, и миротворцы к концу недели покинут Казахстан.

Также были вопросы и по степени необходимости операции уровня ОДКБ в Казахстане вообще, поскольку армия и силовики в этой стране многочисленны, обучены и хорошо экипированы. По большому счету они сами и справились с наведением порядка. Ответ президента Токаева многое объясняет: внешним силам было важно продемонстрировать, что Казахстан не один и если понадобится помощь окажут союзники. Лукашенко заверил Токаева в поддержке © БелТА / БелТА / Перейти в фотобанк

Белорусский опыт

Командующий миротворческими силами, российский генерал Андрей Сердюков заявил, что после выполнения задач контингент вместе с техникой вернется в пункты постоянной дислокации. В среду утром президент Токаев объявил миссию ОДКБ завершенной.

В настоящее время командованием коллективных миротворческих сил ОДКБ совместно с минобороны Республики Казахстан разрабатывается план по передаче охраняемых миротворцами объектов правоохранительным органам страны. После выполнения задач миротворческими силами ОДКБ во взаимодействии с казахстанской стороной будет организовано возвращение в пункты постоянной дислокации миротворцев с техникой, самолетами военно-транспортной авиации воздушно-космических сил России.

Вывод будет поэтапным, он займет десять дней. Как с самого начала заявляли власти Казахстана, контингент ОДКБ не принимал участия в боевых операциях. Миротворцы выполняли задачи по охране государственных объектов.

Министерство обороны Белоруссии со ссылкой на полковника Сергея Красовского сообщило, что десантники РБ 103-й отдельной бригады Сил специальных операций охраняли военный аэродром «Жетыген» и арсенал боеприпасов. Белорусские миротворцы работали, как самостоятельно, так и в составе смешанных сторожевых постов совместно с военнослужащими из Казахстана. «Аэродром Жетыген. Именно сюда прибывают основные контингенты миротворческих сил ОДКБ. Его защищают наши ребята, витебские десантники. Для наших бойцов это первый не учебный поход», — примерно так рассказывали об участии соотечественников в миротворческой миссии в СМИ РБ.

Понятно, что корреспонденты, которые ехали в командировку с военными, готовились к более масштабной и продолжительной работе по освещению миссии. Но слишком уж быстро она завершилась. Хорошо и то, что задачу десантники выполнили без происшествий. По словам заместителя командующего силами спецопераций Вооруженных сил Белоруссии Сергея Андреева, белорусы работали на блокпостах круглосуточно. CNN: Токаев выиграл первый раунд © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Парадоксы истории

Сегодня это трудно себе представить, но о создании национального контингента для участия в международной миротворческой деятельности было объявлено в 2004 году на саммите Совета евроатлантического партнёрства в Стамбуле. А вот Соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности было подписано значительно позже — в феврале 2013 года. Именно с этого момента задачи миротворческих подразделений ОДКБ были апробированы в рамках учений «Нерушимое братство», которые проходили во всех странах-участницах. В Казахстане — 10 лет назад, впервые.

И никто не мог представить, что десять лет спустя там же придется выполнять реальную боевую задачу, пусть она и звучит, как «миротворческая». Все, чему учились ежегодно пригодилось: занятие зон ответственности, обеспечение безопасности, патрулирование местности, организация работы блокпостов, отработка действий по противодействию массовым беспорядкам и отражению нападений боевиков. Та самая белорусская десантная часть, которая выполняла миссию в Казахстане входит в состав национальной миротворческой роты, штатом в 100 бойцов и офицеров. Она комплектуется исключительно контрактниками. Структурно рота миротворцев числится в составе 120-й механизированной бригады, а дислоцируется на базе 103-й воздушно-десантной бригады. Бойцы которой побывали в казахстанском деле.

Ливан и Украина

Реального участия белорусского миротворческого подразделения было не так много. 2 августа 2010 года президент Лукашенко подписал указ №400 «О направлении военнослужащих Вооружённых Сил Республики Беларусь для участия в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности в Ливанской Республике». Планировалось, что туда направится группа в десять человек, позже контингент сократили до пяти, а потом расширили до семи миротворцев: один офицер штаба, два специалиста штаба сектора «Запад» и четыре медицинских специалиста военного госпиталя.

В сферу деятельности офицера штаба входит организация стратегического диалога — планирование, подготовка и документальное сопровождение двусторонних встреч руководства миссии и ливанских вооружённых сил. По сути — офисная работа с понедельника по пятницу с 8 утра до 18 вечера, а в субботу — с 8-ми до 12 дня. Ситуация изменилась в 2014-м, с началом гражданской войны на Украине и боевых действий в Донбассе. Белоруссия присоединились к миссии ОБСЕ. Двое наблюдателей находятся на юго-востоке Украины.

В ноябре 2017 года министр иностранных дел РБ Владимир Макей заявил о готовности направить военнослужащих-миротворцев в Донбасс, если это поддержат все заинтересованные стороны. В сентябре 2019 года президент Лукашенко вновь поднял эту тему. Он выразил готовность ввести белорусских миротворцев в Донбасс и взять по контроль протяженный участок украинско-российской границы. За этот план выступил даже советник президента Украины Петра Порошенко, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Что намекает на то, что Порошенко также был не против. Но США держались иного мнения, а президенты Украины, как их марионетки, следуют указаниям метрополии. Киев выступил против присутствия белорусов на линии разграничения, якобы потому, что РБ член ОДКБ. В чем связь украинские власти не стали разъяснять. Скорее всего они и сами ее не понимают. Затулин объяснил быструю реакцию ОДБК на запрос властей Казахстана © Открытые источники

Союзные республики

Так что, исторически, миссия ОДКБ в Казахстане стала первой масштабной, так сказать, полновесной и вполне боевой операцией белорусского национального миротворческого контингента за всю его историю.

Выполнение задачи по поддержке дружественной страны, бывшей в прошлом вместе с Белоруссией, Россией и другими в составе единого государства, СССР, казахстанские партнеры признали успешным.

Успех миссии совсем не локальное событие. Неслучайно во время стратегических переговоров в Женеве, где Россия объявила НАТО о «красных линиях», за которые лучше не заходить, было проведено внеочередное заседание лидеров стран-участниц ОДКБ по ситуации в Казахстане. Бывшие страны СССР публично продемонстрировали сплоченность и говорили о противодействии вмешательству извне в дела суверенных стран.

Обстановка тревожная. Кризисы в мире нарастают и цель сейчас заключается не в приобретении богатств, а в сохранении того, что уже заработано. Не все страны пронесут своё материальное благополучие через этот затяжной кризис, и пока неизвестно каким будет его окончательное разрешение. Казахстан — скорее всего не последняя страна, которая столкнулась с политическим потрясением.

И хорошо, что страны с общей историей и границами имеют инструмент для защиты суверенитета и субъектности.