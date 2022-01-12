Российско-европейский газопровод еще до начала эксплуатации стал важнейшим фактором мировой политики и мирового энергорынка, вынуждая «разворачиваться» даже такого гиганта, как США

Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд и старший советник по глобальной энергобезопасности Госдепартамента США Амос Хохштейн 11 января изо всех сил старались убедить своих однопартийцев, представителей Демпартии в американском Сенате, не голосовать за санкции против «Северного потока-2», которые предлагает ввести сенатор-республиканец Тед Круз.

Против новых санкций неоднократно высказывалась администрация президента Джо Байдена, отмечая, что «Северный поток-2», конечно, «плохой» проект, но новые ограничительные меры нанесут серьезный удар по отношениям Штатов с европейскими союзниками.

Сейчас становится все более очевидным, что попытки властей США вмешиваться в энергетику Европы принесут многочисленные страдания европейцам, и обвинить в этом Россию будет крайне сложно.

Тонкий британский юмор

Нынешняя ситуация в европейской энергетике складывается все более и более депрессивно. Отличная иллюстрация этого — скандал, разразившийся в Британии после публикации одной из крупнейших энергокомпаний страны Ovo Energy, в шутливой форме давшей людям советы о том, как пережить зиму.

В этих рекомендациях нет ничего нового — аналогичные предложения публиковались не только в Британии, но и в других европейских странах неоднократно, и обычно это не вызывало никакой реакции, кроме смеха.

Германия против «Северного потока — 2»: Европу загоняют в энергетическую нищету © REUTERS, Omer Messinger

Однако, по словам депутата-лейбориста Клайва Льюиса, такие предложения неуместны, когда многим британцам придется делать выбор: купить еду или включить отопление — на все сразу денег просто не хватит.

Отметим, в этой крайне нервной ситуации европейским политикам стоит быть крайне осторожными в своих заявлениях, так как их слова приводят не только к негодованию электората, но и к реальному росту цен на газ и электричество.

Как европейские власти провоцируют рост цен

После слов главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что «Северный поток-2» не соответствует требованиям Евросоюза, из-за чего сертификация газопровода приостановлена, цены на газ на рынках ЕС поползли вверх.

При этом чиновница не сказала ничего нового. Сертификация трубопровода была приостановлена еще при предыдущем немецком правительстве — для того, чтобы дать «Газпрому» время переоформить компанию Nord Stream 2 AG в соответствии с немецким законодательством, а точнее, создать филиал этой компании в ФРГ.

Однако даже это в общем ничего не значащее заявление, обнародованное итальянской газетой «Стампа» 10 января, в этот же день превратило падение цен на газ на бирже TTF в рост по итогам дня.

На следующий день котировки на европейских рынках опять вернулись к медленному снижению, так как новость была незначительной и не имела за собой долгосрочных последствий.

Однако если Соединенные Штаты введут санкции против «Северного потока-2», как этого требуют представители Республиканской партии США, то цены моментально взлетят вверх и останутся на этом уровне уже надолго, так как санкции станут постоянно действующим фактором.

Даже нынешний уровень цен в примерно $1000 за тысячу кубометров примерно вчетверо выше, чем могут себе позволить европейцы. Если же биржевые котировки опять взлетят до $2000, большинство европейских граждан уже не будут стоять перед выбором: им не хватит денег ни на еду, ни на обогрев своих домов.

Выход есть: легкий до невозможности

Решение проблемы на первый взгляд чрезвычайно просто: ввести в строй «Северный поток-2» и заключить долгосрочные договоры с «Газпромом» на поставки газа по стабильным и предсказуемым ценам.

«Вводить санкции не имело смысла». Когда в ЕС сами попросят запустить «Северный поток — 2» © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Однако альтернатива выглядит еще хуже, так как в случае голода и холода в Европе XXI века Штаты рискуют полностью потерять поддержку в этом регионе, ведь именно их страх сближения РФ и ЕС будет причиной гуманитарной катастрофы.

Причем и без этого ситуация в энергетике остается непростой. Мировой энергетический кризис до сих пор не завершился и имеет все шансы усугубиться.

Тенденции мировой энергетики

Очередным неожиданным ударом стало решение властей Индонезии, запретившей в конце декабря экспорт добываемого в стране угля.

Джакарта удерживала долю в 40% в мировых поставках угля морским транспортом. Однако высокие цены на энергоносители на мировых рынках спровоцировали местный бизнес продавать все больше угля за границу, игнорируя потребности собственной страны. Именно поэтому власти ввели запрет на экспорт угля.

Его основными потребителями были промышленные гиганты Азии — Южная Корея, Япония и Индия. Без поставок индонезийского угля тепловым электростанциям этих стран пришлось сжигать дорогой газ, еще больше увеличивая его дефицит на мировом рынке.

После многочисленных просьб иностранных потребителей власти Индонезии 11 января пообещали возобновить поставки, однако они могут быть опять приостановлены, если запасы угля в стране опустятся ниже минимально необходимых.

На этом фоне не вызывают никакого удивления растущие цены на другой традиционный энергоноситель — нефть. За 11 января марка Brent прибавила в цене 1,1% до $81,8 за баррель, почти достигнув ноябрьского максимума в $83.

Тот же мазут, получаемый из нефти, до сих пор остается востребованным топливом, на котором работает целый ряд тепловых электростанций по всему миру.

Триумф бензоколонки

Американские и проамериканские деятели презрительно называли Россию «страной-бензоколонкой», однако теперь США сами выбились в мировые лидеры по экспорту сжиженного природного газа (СПГ). Причем продают они его преимущественно в Китай — государство, объявленное Штатами своим главным конкурентом.

Запад — Украине: «Сила Сибири-2» поважнее «Северного потока-2». «Газпром» согласен © commons.wikimedia.org, Presidential Executive Office

После нынешнего падения цен до уровня ниже $1000 новые поставки американского СПГ опять пойдут в Китай, в Европе снова возникнет дефицит, и цены там в очередной раз поползут вверх — и так далее.

Похоже, что такой «маятник» на долгое время станет определять тенденции мировых цен на энергоносители — до тех пор, пока их добыча и потребление снова не придут в равновесное состояние.

Причем это самое равновесие будет достигнуто тем скорее, чем раньше Запад перестанет «раскачивать лодку», создавая скандальные информационные поводы вокруг так нужного Европе «Северного потока-2».