Владимир Зеленский встретил Рождество в горнолыжном комплексе «Буковель», принадлежащем Игорю Коломойскому, который также там находился. Однако и президент, и олигарх отрицают, что они встречались

«Батько их Бандера»

Последние десятилетия для украинских националистов 1 января является совсем не тем праздником, что для нормальных людей, которые в этот день отмечают начало нового года. Националисты же празднуют день рождения Степана Бандеры, нацистского коллаборациониста, «проводника» одного из обломков Организации украинских националистов (ОУН*).

Как правило, празднование этой даты происходит в форме факельных маршей. Самый массовый из них прошёл 1 января 2022 года в Киеве, что вызвало очередной протест посольства Израиля. А вот на Западной Украине день рождения «проводника» факельным шествием отметили только в Ровно — тут около сотни активистов националистических организаций прошли от Народного дома до угла улиц Черновола и Бандеры, где планируют установить памятник лидеру ОУН*(б). Олег Хавич: кто он © lugansk1.info

Во Львове возле памятника Бандере на площади Кропивницкого собралось около 500 людей, среди которых выделялся вице-мэр города Андрей Москаленко. Градоначальник Львова Андрей Садовый, а также представители областной государственной администрации возле памятника не появились. Зато были священники Украинской греко-католической церкви и Православной церкви Украины, которые организовали молебен за Украину.

Чиновники Ивано-Франковского городского совета с утра 1 января отправились в родное село Степана Бандеры — Старый Угрынов, где посетили мемориальный музей. После этого, вернувшись в областной центр, открыли там «Колокол памяти» в Мемориальном сквере. Оттуда они прошествовали до памятника Бандере в центре Ивано-Франковска, где и состоялось «праздничное вече». В Тернополе же обошлись одним вече у памятника «проводнику», зато тут собрались как городские, так и областные чиновники.

Кроме того, ещё накануне Нового года на здании Тернопольского областного совета был вывешен огромный баннер с портретом Степана Бандеры — размером 20 на 11 метров. 3 января председатель облсовета, член националистической партии «Свобода» Михаил Головко похвастался, что этот баннер внесён в Книгу рекордов Украины.

Однопартиец Головко, мэр Хмельницкого Александр Симчишин, оказался поскоромнее. Размещённый на фасаде Хмельницкого универмага баннер с изображением лидера ОУН*(б) и надписью «Батько наш Бандера, Украина — мать» (первые слова популярной среди националистов песни), был меньше 10 метров в высоту. При этом у входа в универмаг 1 января несколько часов выступал квинтет «Микст», который пытался сагитировать прохожих вместе петь куплеты про Бандеру. Кроме того, центральная улица Хмельницкого — Проскуровская — 1 января была украшена красно-чёрными флагами ОУН*(б). «Христос ся раждає!» Как русины-лемки празднуют Рождество © t-v.te.ua / t-v.te.ua / Перейти в фотобанк

К 1 января готовились не только украинские националисты, но также их противники. Ещё осенью был записан ролик, на котором молодая девушка справляет малую нужду возле памятника Степану Бандере во Львове, а фоном звучала песня «Батько наш Бандера». Ролик был обнародован в интернете 3 января, по данным львовского издания Zaxid.net, в нём снималась 24-летняя участница арт-коллектива «Воины Добра-и-Света» Наталья Деревянко.

Издание отмечает, что площадь перед памятником находится под круглосуточным видеонаблюдением, но ранее об этом инциденте не сообщалось. При этом сама Деревянко, которая ведет в Facebook страницу под псевдонимом «Адольф Отченашкин», пожаловалась, что после публикации видео на неё устроили «интернет-сафари», требуя извинений. Во Львовской полиции сообщили, что после публикации видео правоохранители проводят проверку, но об открытии уголовного производства пока не известно.

Зеленский опять приехал в «Буковель»

Президент Украины Владимир Зеленский любит встречать Новый год и Рождество Христово. Прошлогодние праздники он встретил в государственной резиденции «Синегора» в Ивано-Франковской области, прибыв туда ещё 30 декабря 2020-го, а после этого катался на лыжах в туркомплексе «Буковель». А вот в нынешнем году Зеленский прибыл сразу в «Буковель», это произошло 4 января — и сразу же произощел скандал.

Дело в том, что президент Украины разместился в Radisson Blu Resort Bukovel, где в то же время остановился олигарх Игорь Коломойский, которому и принадлежит крупнейший на Украине горнолыжный курорт «Буковель». По данным издания «Украинская правда», на том же 5-м этаже, что и Владимир Зеленский, гостит Игорь Коломойский со своим окружением. На фоне фразы президента в новогоднем поздравлении «…а как мы напугали олигархов!», подобное соседство выглядело особенно пикантно.

Правда, Коломойский в комментарии журналистам заверил, что это с Зеленским в гостинице не встречался и не собирается. «Не слышал, не виделся и не планирую. В 16:00 еду (в город Днепр)», — заявил он. В Офисе президента Украины (ОПУ) соседство Зеленского с Коломойским поначалу не комментировали, но позже пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заверил, что глава государства не встречался с олигархом. «18+»: Тимошенко удивила нарядом на Рождество © Юлия Тимошенко/Instagram

Через несколько часов после сообщения «Украинской правды» на странице Владимира Зеленского в Facebook появился пост следующего содержания: «Как прекрасна наша Украина! В очередной раз в этом убедился, путешествуя из Киева в «Буковель» для короткого зимнего отдыха. Бескрайние степи, холмы в тумане, дым из дымовых труб придорожных домов… Вот на горизонте виднеются родные Карпаты… Благодаря «Большому строительству» путешествия по Украине становятся более безопасными и удобными. И вскоре украинцы смогут легко и приятно добраться на собственном автомобиле и до горнолыжных курортов Карпат, и до побережья Чёрного или Азовского моря». Стоит отметить, что никаких степей по дороге от Киева до Прикарпатья нет.

5 января в одном из кафе «Буковеля» Владимира Зеленского заметили в компании главы ОПУ Андрея Ермака и первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Руслана Демченко. Примечательно, что на фото, которые обнародовал портал Цензор.нет, не видно сотрудников Управления государственной охраны, а в кафе находится много обычных туристов — то есть фото могли «слить» намеренно, чтобы подчеркнуть близость Зеленского к народу.

А 7 января такую близость изображал уже сам глава государства, записав поздравление с Рождеством Христовым прямо во время спуска на одной из горнолыжных трасс «Буковеля». «Наши горы. Наши люди. Наша удивительная Украина. Всем счастливого Рождества», — заявил в ролике Владимир Зеленский. При этом, судя по всему, «короткий отдых» президента Украины продлится шесть дней — ведь первый рабочий день только 10 января.

По этому поводу киевский журналист Михаил Ткач написал шуточный диалог Зеленского с персоналом «Буковеля».

— Мы на короткий отдых!

— Вы же только что были…

— То были праздники!

— А перед тем?

— Выходной!

— А до этого?

— Подготовка к приёму послов в Карпатах!!!

«Дидух» всё реже появляется на городских площадях Западной Украины

«Дидух» — сплетённая из пшеничной соломы и колосьев ветвистая фигура, которой на Украине пытаются вытеснить привычную рождественскую ёлку. Причём «дидух» является не христианским, а чисто языческим символом, и к Рождеству его «привязали» лишь потому, что в прошлом украинские селяне не имели денег на покупку ёлки. Для празднования же в привлекательном «панском стиле» требовалось хоть какое-то подобие дерева, которого в крестьянских дворах всегда было мало — в отличие от соломы и колосьев.

Ещё несколько лет назад «дидух» едва ли не нормативно внедряли в большинстве областей Западной Украины, но ныне он постепенно возвращается в этнографические музеи. Так, готовясь к встрече 2020-го года, областные центры региона буквально «мерялись дидухами», установленными на центральных площадях — а в 2022-м этот символ появился только во Львове. «Христос ся раждає!» Как русины-лемки празднуют Рождество © t-v.te.ua / t-v.te.ua / Перейти в фотобанк

6 января, в Рождественский Сочельник, главный львовский «дидух» установили на площади Яворского, там он будет находиться до Крещения Господня. Четырёхметровая фигура собрана из 120 маленьких «дидухов», как и в предыдущие годы, её изготовили мастера Музея народного творчества имени Климентия Шептицкого, которые приглашали горожан на курсы плетения «дидухов».

Аналогичные курсы действуют и в Тернопольском областном центре эколого-натуралистического творчества молодёжи. В музее этого центра хранится и трёхметровый «дидух», который ранее возили на различные выставки. А в Учебно-методическом центре культуры и туризма Прикарпатья, пытаясь популяризировать «дидух», даже провели областной конкурс по его плетению, который второй год подряд выиграла мастерица из Тысменицы Наталия Нестерук. При этом ни в Тернополе, ни в Ивано-Франковске больших «дидухов» в публичном пространстве не устанавливали.

В Ровно «дидухов» на городских площадях также нет, а местные СМИ сообщили примечательную новость. На рождественских ярмарках, где торговцы предлагают разнообразную праздничную символику, особой популярностью пользуется «дидух» в форме ёлки со звездой на верхушке. Звезда, правда, не красная, но тенденция понятная.

*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ