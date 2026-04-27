Авиационная, ракетная, бомбовая опасность и угроза БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу
"Красный" и "жёлтый" уровни опасности объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой удара украинских БПЛА, все аэропорты работают без ограничений. Сводку на 3:30 мск 27 апреля опубликовал телеграм-канал Украина.ру
03:28 27.04.2026 (обновлено: 03:32 27.04.2026)
 
"Красный" и "жёлтый" уровни опасности объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой удара украинских БПЛА, все аэропорты работают без ограничений. Сводку на 3:30 мск 27 апреля опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Авиационная, ракетная, бомбовая опасность вечером 26 апреля и в ночь на 27 апреля объявлялась в Запорожской, Херсонской, Курской областях.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Запорожской области.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Краснодарском крае, в Крыму и Севастополе, в Херсонской, Брянской, Курской, Воронежской, Калужской, Смоленской областях, в ДНР и ЛНР.
Временные ограничения на полёты самолётов в связи с опасностью БПЛА по состоянию на 3:30 мск не вводились.
Вечером 26 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ на регион пострадала мирная жительница, социальные объекты, автомобили, автобусы и жилые дома получили повреждения.
Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю силы ПВО сбили над территорией России почти в полтора раза больше украинских БПЛА.
