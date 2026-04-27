Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00. Суточная сводка
Российская армия продолжает уничтожать объекты энергетики, транспортной инфраструктуры, ВПК и ВСУ в различных регионах Украины. Сводку ударов на 4:00 мск 27 апреля опубликовал телеграм-канал Украина.ру
2026-04-27T04:26
Российская армия продолжает уничтожать объекты энергетики, транспортной инфраструктуры, ВПК и ВСУ в различных регионах Украины. Сводку ударов на 4:00 мск 27 апреля опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Больше всего сообщений ночью вновь поступало об ударах ВС РФ по целям в Одесской области. В Одессе гремят многочисленные взрывы, местные каналы публикуют кадры прилётов "Гераней" по различным объектам.
Кроме того, вечером 26 апреля ВС РФ атаковали цели в Сумской и Черниговской областях.
По информации канала "Дневник Десантника" на вечер 26 апреля, за прошедшие сутки удары зафиксированы по следующим областям Украины и по объектам противника на временно оккупированной ВСУ территории Запорожской области:
🟥 Днепропетровская область: 10–12 ударов. Цели: промзона, нефтебазы, логистика снабжения;
🟥 Черниговская область: 7–8 ударов. Цели: железнодорожные узлы, склады, пункты управления БПЛА и связью;
🟥 Одесская область: 6–7 ударов. Цели: портовая инфраструктура, склады, узлы перевалки;
🟥 Запорожская область: 4–5 ударов. Цели: прифронтовая логистика, склады, позиции РСЗО;
🟥 Харьковская область: 3–4 удара. Цели: склады, места размещения резервов, техника;
🟥 Киевская область: 1–2 удара. Цели: логистика, распределительные узлы.
Удары по объектам на Украине наносятся в ответ на террористические атаки, которым ВСУ подвергают мирных жителей российских регионов, жилые дома и социальные объекты. Российские ударные БПЛА дальнего действия, крылатые и баллистические ракеты уничтожают военные склады, оборонную промышленность, энергетические и инфраструктурные объекты, обеспечивающие киевскому режиму возможность вести военную и террористическую деятельность.
Больше материалов по теме:
Украина.руРоссияВС РФСВОСпецоперацияновости СВОдемилитаризацияденацификацияударыобстрелы Украины сегодняБПЛАБПЛА сегодняатака БПЛАГераньвойна на УкраинеВСУВПКВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьОдесская областьДнепропетровская областьЧерниговская областьОдессаХарьковская областьКиевская областьУкраина
 
05:15Зачем Польша раскручивает миф о "нападении" России? Данилов о скрытых мотивах Варшавы
05:00"Трамп будет досиживать свой срок": Мендкович о выборах в США и рисках для республиканцев
04:45Что ждет Европу без "американского зонтика"? Сидоров рассказал про три возможных варианта
04:30"Это плохой звонок для Трампа": как война против Ирана обернулась против президента США
04:26Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00. Суточная сводка
04:15Данилов: Подогревая тезис об "агрессии" России, Варшава решает вопрос с ядерным оружием
04:00"Это позволяет не признавать поражение": Мендкович раскрыл лазейку Трампа в войне против Ирана
03:52Украинские военные дрались между собой из-за предложения сдаться в плен
03:28Авиационная, ракетная, бомбовая опасность и угроза БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу
02:54Силы ПВО за неделю сбили над территорией России почти в полтора раза больше украинских БПЛА
02:31Министр обороны Мали погиб, отражая атаку террористов на его резиденцию
02:10Начальник отдела в Пентагоне рассказал о масштабах воровства на Украине
01:51Иран через посредников передал США трёхэтапную формулу переговоров
01:38Рядом с Трампом опять стреляли. События 26 апреля "одной строкой" от канала "Украина.ру"
01:15Путин вновь встретится с главой МИД Ирана Арагчи. Главное к этому часу
00:48В Японии произошло землетрясение магнитудой 6.3
00:36Более 600 крупных судов застряли в Ормузском проливе. Другие новости конфликта
00:20Фронтовая сводка за 26 апреля от канала "Дневник Десантника"
18:22Украинцы участвуют в масштабной атаке террористов в Мали. Итоги 26 апреля
16:40"Мы – дети облученные…"
Лента новостейМолния