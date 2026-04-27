Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260427/zachem-polsha-raskruchivaet-mif-o-napadenii-rossii-danilov-o-skrytykh-motivakh-varshavy-1078325282.html
Польские политики сознательно раздувают тезис о якобы скором "нападении" России, чтобы переключить общественное внимание с неудобных тем. Им нужно показать, что они дошли до края. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
новости
россия
польша
варшава
геннадий алехин
украина.ру
нато
нападение
война
военная эскалация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1d/1073777539_0:0:900:506_1920x0_80_0_0_80ae50c60e975f0314e9bd92ee5a5493.jpg
россия
польша
варшава
восточная европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1d/1073777539_113:0:788:506_1920x0_80_0_0_43d56e80daa0a89453813d26a70f3e18.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, польша, варшава, геннадий алехин, украина.ру, нато, нападение, война, военная эскалация, эскалация, главные новости, главное, международные отношения, международная политика, восточная европа
Новости, Россия, Польша, Варшава, Геннадий Алехин, Украина.ру, НАТО, нападение, война, военная эскалация, эскалация, Главные новости, главное, международные отношения, Международная политика, Восточная Европа

Зачем Польша раскручивает миф о "нападении" России? Данилов о скрытых мотивах Варшавы

05:15 27.04.2026
 
© Фото : Polish Ministry of National Defence
- РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© Фото : Polish Ministry of National Defence
Читать в
ДзенTelegram
Польские политики сознательно раздувают тезис о якобы скором "нападении" России, чтобы переключить общественное внимание с неудобных тем. Им нужно показать, что они дошли до края. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ближайшее время Россия якобы может начать военную операцию против одной из стран НАТО — счет, по его словам, идет на месяцы. Одновременно Франция и Польша готовят совместные учения ВВС над Балтикой с участием истребителей Rafale, в ходе которых будет отрабатываться ядерный удар по целям на территории России.
Журналист спросил эксперта, могут ли европейские лидеры на фоне подобных заявлений решиться на превентивный удар. Отвечая на вопрос, Данилов заявил, что никакие сценарии исключать нельзя, но важно понимать истинные мотивы Варшавы.
"Если говорить о таких странах, как Польша, то российская "угроза" является серьезным аргументом для политиков, которая, по их мнению, должна не просто мобилизовать общество, но и сплотить его вокруг действующих политических элит", — сказал собеседник Украина.ру.
По словам эксперта, абстрактная "угроза" уже перестала работать на внутреннюю аудиторию, поэтому Варшаве приходится ее усиливать.
"Значит, нужно этот тезис каким-то образом усиливать. А как? Нужно показать, что мы дошли до края, и Россия [якобы] готова к нападению", — пояснил аналитик.
Данилов отметил, что в Европе серьезно раскачивается ситуация вокруг трансатлантических отношений из-за войны на Ближнем Востоке, и Польше выгодно переключить внимание электората.
"Поэтому для Польши логично щелкнуть тумблером и переключиться на так называемую российскую агрессию", — констатировал собеседник издания.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияПольшаВаршаваГеннадий АлехинУкраина.руНАТОнападениевойнавоенная эскалацияэскалацияГлавные новостиглавноемеждународные отношенияМеждународная политикаВосточная Европа
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
