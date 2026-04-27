Зачем Польша раскручивает миф о "нападении" России? Данилов о скрытых мотивах Варшавы

Польские политики сознательно раздувают тезис о якобы скором "нападении" России, чтобы переключить общественное внимание с неудобных тем. Им нужно показать, что они дошли до края. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов

2026-04-27T05:15

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ближайшее время Россия якобы может начать военную операцию против одной из стран НАТО — счет, по его словам, идет на месяцы. Одновременно Франция и Польша готовят совместные учения ВВС над Балтикой с участием истребителей Rafale, в ходе которых будет отрабатываться ядерный удар по целям на территории России.Журналист спросил эксперта, могут ли европейские лидеры на фоне подобных заявлений решиться на превентивный удар. Отвечая на вопрос, Данилов заявил, что никакие сценарии исключать нельзя, но важно понимать истинные мотивы Варшавы.По словам эксперта, абстрактная "угроза" уже перестала работать на внутреннюю аудиторию, поэтому Варшаве приходится ее усиливать."Значит, нужно этот тезис каким-то образом усиливать. А как? Нужно показать, что мы дошли до края, и Россия [якобы] готова к нападению", — пояснил аналитик.Данилов отметил, что в Европе серьезно раскачивается ситуация вокруг трансатлантических отношений из-за войны на Ближнем Востоке, и Польше выгодно переключить внимание электората."Поэтому для Польши логично щелкнуть тумблером и переключиться на так называемую российскую агрессию", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Данилов: Польша предупреждает о скором "нападении" России, чтобы войти в ядерный клуб Европы" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных участках СВО — в статье Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Противник в глухой обороне продолжает наносить удары по территории РФ на сайте Украина.ру.

