Десять уроков войны XXI века. Что является главным ресурсом борьбы

Глядя на дым над Туапсе, слушая, как гремит ПВО над Всеволжском и Усть-Лугой, каждый раз получая СМС об атаке БПЛА, каждый раз снаряжая товарищей с гуманитарной помощью на фронт, каждый раз видя очередной дипфейк в ленте или сомнительную рассылку в родительском чате, ты понимаешь — война изменилась.

2026-04-27T06:00

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Это больше не столкновение могучих фронтов, как нас учили генералы первой половины XX века, и не "кинжальные" операции НАТО и союзников США.Теперь война — это что-то совершенно другое: более скрытное, но одновременно всеобъемлющее, и даже в сотканной алгоритмами рекомендаций виртуальной реальности от неё укрыться невозможно. Война меняется постоянно, и учит нас меняться следом за ней, её уроки болезненны и унизительны, но оттого так необходимы. И мы учимся.Урок 1. Не называй войну — войнойПервое правило клуба новой войны — никогда не называть её войной. И это не прихоть политиков или оруэлловское двоемыслие, а простой экономический расчет. Догма Женевской конвенции 1949 года, со всеми её высокопарными обязательствами по защите гражданского населения и статусом военнопленных, аккуратно отодвинута в сторону, чтобы не мешать серьезным людям делать деньги. Мы живем в пространстве точных формулировок, где слово "война" — это стоп-кран для мировой экономики. А никто не хочет останавливать этот поезд, даже если он несется в пропасть.Потому что война — это форс-мажор. Это автоматическое расторжение контрактов, обвал инвестиционных рейтингов и паралич страхового рынка. А если назвать её, например "немотивированной агрессией" или "локальным антитеррористическим мероприятием", вы оставляете лазейку для юристов.Посмотрите на газовый транзит через Украину. Это же чистый сюрреализм: две страны ведут ожесточенные боевые действия, обмениваются ударами по инфраструктуре, но при этом продолжают выполнять контракт на прокачку газа, аккуратно перечисляя друг другу транзитные платежи. В 2024 году объем этого транзита составлял около 15 миллиардов кубометров, обеспечивая выживание промышленности в Словакии и Австрии. Если бы это была официально признанная "война", газовые краны должны были закрыться в первую же секунду. Но деньги любят тишину, даже если её периодически нарушают взрывы.Другой пример — рынок страхования. Крупнейшие корпорации, такие как Merck, годами судились со страховщиками из-за ущерба от кибератак типа NotPetya. Страховые компании пытались использовать "военную оговорку" (War Exclusion Clause), утверждая, что атака была делом рук государства и, следовательно, является "враждебным или военным актом". Суды в США, однако, встали на сторону бизнеса, заявив, что традиционное определение "войны" подразумевает физическое насилие со стороны вооруженных сил, а не строчки кода. Избегая слова на букву "В", правительства позволяют своим компаниям сохранять доступ к глобальным финансам и кредитным линиям, которые немедленно испарились бы в условиях официально объявленного состояния войны. Такова семантика - бессердечная и лицемерная. Переиначивая известное высказывание Раневской - война есть, а слова нет.Урок 2. Спрятаться негдеЭпоха невидимости — всё! Если раньше вы могли рассчитывать на "туман войны", на складки местности или на то, что разведка противника — это один усталый парень с биноклем, то теперь забудьте об этом. Поле боя стало прозрачным, как объектив БПЛА. Жужжащие машинки обеспечили концепцию тотальной видимости, превратив поверхность земли в зону непрерывного стриминга. Сенсоры видят всё: от теплового следа отопительного прибора в блиндаже до, простите за физиологические подробности, отхожего места, которое выдает положение группы солдат.Прозрачность — это не только картинка с дрона. Это симбиоз OSINT (разведки по открытым источникам) и искусственного интеллекта. В цифровом пространстве анонимность давно мертва. Любой "законспирированный" фейк, любое видео с "актерами" сегодня рассекречивается в течение нескольких часов с помощью инструментов геолокации и анализа метаданных. В 2023 году одно из западных СМИ провело пугающий эксперимент. Используя ИИ и распознавание лиц, они смогли отследить конкретных солдат конкретного подразделения от самого населённого пункта их базирования до линии фронта — исключительно по "цифровому следу". ИИ просеивал тысячи публикаций, сопоставляя лица, татуировки и элементы экипировки, создавая неопровержимую цифровую биографию комбатантов.Украинские службы, например, используют системы типа Clearview AI, которые позволяют идентифицировать личность по фрагменту фотографии, найденному в социальных сетях, что делает невозможным сохранение тайны личности даже после смерти или пленения. Более 500 украинских официальных лиц имеют доступ к этой базе данных, проведя уже более 24 000 поисковых запросов с начала конфликта. Попытка создать "информационный вакуум" всё чаще терпит крах перед лицом миллионов смартфонов и спутниковых снимков высокого разрешения, доступных коммерческим структурам в режиме реального времени.Урок 3. Теперь роботы воюют наравне с людьмиТретий урок — это окончательное осознание того, что на самых жарких участках фронта люди становятся лишним звеном или "бутылочным горлышком". Война ведется на скоростях, недоступных человеческой реакции, а беспилотные системы — воздушные, наземные и морские — превратились из вспомогательных инструментов в главных действующих лиц. Если раньше дрон был дорогой игрушкой для спецназа, то сегодня это расходный материал, который собирается миллионными тиражами.Посмотрите на всё тот же украинский конфликт: FPV-дроны стоимостью в 400 долларов уничтожают "Абрамсы" и "Леопарды" за сотни тысяч и миллионы долларов, превращая гордость оборонпрома в груды металлолома. Но настоящий кошмар начинается там, где в игру вступает ИИ. Всё чаще в ударные БПЛА добавляется встроенный ИИ, делающий "птичку" недосягаемой для средств РЭБ и способный идентифицировать и поразить цель даже без непосредственного участия человека. Робот больше не паникует и не "багает", когда пропадает сигнал; он просто переходит на автономную логику, обученную на тысячах нейросетевых профилей.Морская война также радикально изменилась. Черноморский флот РФ всё чаще сталкивается с атаками безэкипажных катеров типа Magura и Sea Baby. Эти "морские дроны", управляемые через созвездия спутников Starlink, превратили закрытые акватории в зоны постоянного морского боя для крупных надводных кораблей. А в Нагорном Карабахе в 2020 году азербайджанские беспилотники Bayraktar TB2 и барражирующие боеприпасы Harop буквально "выключили" армянскую ПВО и бронетехнику, доказав, что традиционная армия без защиты от роботов — это просто скопление мишеней. Сегодня война роботов — это не будущее из фильмов про Терминатора, а настоящее, в котором нередко определяющим фактором победы становится качество квантования нейросети и надёжность кода в прошивке контроллера.Урок 4. Меньше людей, больше экономикиЧетвертый урок гласит: попытка "перемолоть" живую силу противника в реалиях XXI века — это чистая наивность. Нас попросту стало слишком много, а мобилизационные жернова современных государств превращают классическую войну на истощение личного состава в бесконечный, кровавый конвейер, что сейчас Украина на примере людоловов из ТЦК показывает лучше всего.Поэтому фокус сместился. Теперь бьют не по солдатам, а по инструментам, которые делают саму войну возможной: по венам заводов, артериям нефтебаз и нервным узлам логистики.На место одного сокрушающего удара приходит системная работа с тысячами болезненных уколов и порезов в уязвимых точках. Поэтому и на место классических сражений танковых армий пришли микро-штурмы: тени из двух-трех человек в термонакидках, невидимые для тепловизоров, просачиваются сквозь оборону, чтобы сеять хаос и заставлять противника выплевывать драгоценные снаряды по копеечным целям.Основной удар наносится по кошельку. И лучше всего это показала война в Иране — дешёвые, клепающиеся пачками БПЛА "обваливают" дорогущие системы Patriot за миллионы долларов, выматывая в первую очередь кошельки аравийских монархий. Это война инфраструктур: когда один точный прилет по вакуумной установке парализует целую отрасль на недели, это эффективнее лобовой атаки дивизии. Война превратилась в бухгалтерский баланс, где побеждает тот, чья логистика надёжнее, а себестоимость ликвидации цели — ниже стоимости самой цели.Урок 5. Тыла больше нетПятый урок — это окончательный демонтаж понятия "глубокий тыл". Даже если ты пьешь латте в тысяче километров от линии фронта и веришь в свою безопасность — ты под угрозой. Для современных ракет и БПЛА нет недосягаемых точек, есть только цели, до которых еще не дотянулся алгоритм или по какой-то причине не предоставлен воздушный коридор. Удары по терминалу "Новатэка" в Усть-Луге в нынешнем году доказали, что даже балтийское побережье — это зона досягаемости для дешевых дронов-камикадзе, пролетевших более 1250 километров сквозь "непроницаемое" небо.Фронт теперь везде. Это подтверждает не только украинская кампания, но и события в Иране. В июне 2025 года в ходе операции "Midnight Hammer" американо-израильские силы вскрыли ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане. Даже бетонные саркофаги подземных заводов не спасли от 30 000-фунтовых монстров GBU-57.В каком-то смысле война "сжалась" до бесконечной дуэли ПВО и средств нападения. И ты больше не можешь "уйти с войны", ведь война может заглянуть к тебе в окно в любом городе, будь то Львов, Воронеж или Тегеран.Урок 6. "Звёздные войны" — теперь реальностьШестой урок возвращает нас к кошмарам эпохи Рейгана, но на стероидах цифровой эры. Космос перестал быть песочницей для ученых, превратившись в критический узел "цепи поражения". Без спутников современная война уже невозможна, она тут же рассыпется в череду бессистемных слепых ударов сторон друг по другу. Набивший оскомину, но всё ещё показательный пример: около 50 000 терминалов Starlink на Украине создали беспрецедентную по своим масштабам сеть, позволив командирам видеть поле боя в реальном времени, сокращая цикл от обнаружения цели до удара с тридцати минут до ничтожных шестидесяти секунд.Но там, где родилась новая стратегическая возможность, вызрела и такая же стратегическая уязвимость. И сильнее всего по этому поводу переживают США. Вашингтон всерьез опасается российских разработок в области противоспутникового оружия (ASAT). Так, например, в феврале 2024 года американская разведка забила в набат из-за возможного вывода РФ на орбиту ядерного устройства для генерации ЭМИ.Взрыв в космосе не выбирает флаги — он выжигает электронику всех спутников разом, превращая орбиту в кладбище мертвого железа. И один такой выпад способен обрушить не только коммуникацию на поле боя — следом в одночасье сгорят и финансовые институты, и морская навигация, и человечество вполне рискует отправиться в доцифровую эпоху.Урок 7. Хакер — тоже комбатантКиберпространство перестало быть песочницей для хакеров-одиночек и превратилось в полноценный театр военных действий, где стороны яростно и неустанно ищут друг у друга так называемые уязвимости нулевого дня. Здесь воюют прокси-группы, официально не связанные с государствами, но зачастую выступающие в поддержку той или иной из сторон.Ярчайший пример — пророссийская группировка из Украины "Берегини", которая регулярно публикует на своих ресурсах огромные массивы документов. "Берегини" объявили войну нацистским подразделениям в рядах ВСУ и украинским спецслужбам, и те регулярно "страдают" от действий цифровых налётчиц и компрометирующих "сливов".Также одной из самых громких акций "Берегинь" стала атака на польское антидопинговое агентство POLADA в августе 2024 года, в результате которой в сеть попали более 50 000 конфиденциальных файлов, включая медицинские записи атлетов.Но атаки на базы данных и сервера критической инфраструктуры — это лишь верхушка айсберга. Настоящие битвы идут за доступ к защищенным мессенджерам типа Signal и Telegram, которые военные используют для координации. Группы вроде APT44 используют скрипты WAVESIGN для расшифровки данных Signal Desktop, получая планы операций в реальном времени.В 2026 году правила игры навсегда изменил ИИ. Появление модели Claude Mythos от Anthropic создало ситуацию "цифрового шторма". Эта нейросеть обладает аномальной способностью к поиску уязвимостей: в тестах она создала 181 рабочий эксплойт там, где предыдущие модели выдавали ноль. Время до эксплойта (TTE) — окно между обнаружением дыры и её использованием — сократилось с 2 лет до 20 часов. На практике это означает, что теперь любой школьник с доступом к ИИ-агенту может иметь потенциал целого киберподразделения, а оборона должна работать со скоростью машины, чтобы просто не развалиться.Урок 8. Подполье XXI века — не идейные, а отчаянныеДиверсанты и террористы вербовать пехоту через Telegram-ботов и рекламные посты о "подработке".Спецслужбы больше не растят агентов годами; они нанимают "одноразовых" исполнителей (Disposable Agents) за криптовалюту, которую те чаще всегно даже никогда не увидят, потому что будут в лучшем случае задержаны, в худшем — ликвидированы.Вербовка нацелена на социально уязвимых: мигрантов, должников, отчаявшуюся молодежь. Процесс масштабируется: сначала тебе предлагают сфотографировать военный объект за 50 долларов, потом — поджечь склад или машину. Примеры повсюду: многочисленные истории о вербовке пенсионерок для "борьбы с мошенниками" или "участии в проверке бдительности сотрудников" оборачиваются атаками смертниц. Или не менее многочисленные истории с вербовкой школьников и студентов для саботажа железнодорожной инфраструктуры.Какая здесь мораль? Если у тебя в стране есть социальные разломы или нерешённые проблемы — враг этим непременно воспользуется, чтобы создать готовое подразделение саботажников, готовых на всё ради прощения долгов, возврата похищенных мошенниками средств или просто ради быстрого заработка, чтобы чем-то дополнить стипендию.Урок 9. Война уходит под землюВ условиях абсолютной прозрачности поверхности единственным безопасным местом остаются недра земли. Мы видим в некотором смысле возвращеие к корням, где подкопы, создание сети подземных тоннелей и владение полной их картографией открывали беспрецедентные тактические и стратегические возможности.Примеры также можно найти по всему миру. Сектор Газа создал поражающую масштабами сеть подземных тоннелей протяженностью более 600 километров — с центрами управления и логистическими хабами, которые позволяют существовать под градом авиаударов месяцами. На Украине опыт "Азовстали" доказал, что многоуровневые промышленные бункеры всё ещё дают возможность держать оборону на протяжении многих недель.Но подземелья — это не только оборона, но и дерзкий маневр. В марте 2024 года в Авдеевке российские войска использовали заброшенные канализационные трубы диаметром чуть более метра, чтобы проползти в тыл украинским позициям. Аналогичный манёвр в марте 2025 года в Курской области также позволил переломить ситуацию на одном из ключевых участков фронта. В обоих случаях "подземный десант" стал решающим фактором прорыва, к которому оборона, привыкшая смотреть в небо в поисках дронов, оказалась не готова. Когда каждый метр поверхности просматривается спутником, побеждает тот, кто лучше всех освоил искусство рыть норы.Урок 10. Колонны — ничто, мотоциклы — всёКлассическая логистика времен Второй мировой, с её величественными колоннами грузовиков, стала непозволительной, губительной глупостью. Когда небо кишит дронами-охотниками, любая концентрация техники — это просто подарок для оператора БПЛА. Понятие "безопасного тыла", как мы уже сказали, стерто, и теперь логистика превратилась в искусство микро-доставки на "последней миле" — финальном участке в 20–30 километров до окопа.Вместо КАМАЗов и фур на передовую выезжает "мотоциклетная кавалерия" и багги. "Железные кони", часто оборудованные кустарными станциями РЭБ и "мангалами", пролетают зону поражения на скорости 72 км/ч, делая артиллерийский налет на них практически невозможным. Например, на Покровском направлении российские силы полагаются на группы из 2–3 мотоциклистов, которые доставляют боеприпасы и еду. Дроны также взяли на себя роль снабженцев: западные СМИ приводили случаи, когда БПЛА типа ARCZ08 в течение 70 дней снабжали окруженные подразделения ВСУ водой и патронами. Логистика стала дискретной и высокоскоростной, а выживание всё чаще зависит от маневренности доставщика, а не от объема перевозимого им груза.Вывод. Главный урок — береги свой разумВ конечном итоге, в эпоху слов, семантики, информации и алгоритмов война ведется не за нефть или литий, а за человеческий разум. Каждая операция, каждый взрыв нефтебазы или точный прилет по штабу моментально конвертируются в видео, посты и дипфейки, создавая "информационный хаос".Эксперты НАТО выделяют три уровня когнитивного воздействия: биологический (влияние на нервную систему), психологический (провоцирование страха) и социальный (разрушение доверия к институтам). И если даже НАТО с его неповоротливыми институтами и бесконечной бюрократией сумело понять правила игры, то что уже говорить о тех, кто сражается прямо сейчас?Твой разум — это главная и самая приоритетная мишень вражеской атаки. Каждое видео в твоей ленте — это пуля, выпущенная в способность мыслить трезво. В мире, где алгоритм наведения дрона и алгоритм ленты рекомендаций написаны одними и теми же людьми, информационная гигиена становится вопросом жизни и смерти. Важно осознавать, что каждая секунда твоего внимания — это ресурс, за который бьются целые государства. Будь верен себе, фильтруй входящий поток и помни: победит не тот, у кого больше танков, а тот, кто сохранит холодную голову в этом цифровом аду. Это — единственная честная стратегия в мире, где даже вырванная из контекста полуправда — редкая роскошь.

Никита Волкович

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

