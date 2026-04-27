Десять уроков войны XXI века. Что является главным ресурсом борьбы - 27.04.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260427/desyat-urokov-voyny-xxi-veka-chto-yavlyaetsya-glavnym-resursom-borby-1078324067.html
Десять уроков войны XXI века. Что является главным ресурсом борьбы
Глядя на дым над Туапсе, слушая, как гремит ПВО над Всеволжском и Усть-Лугой, каждый раз получая СМС об атаке БПЛА, каждый раз снаряжая товарищей с гуманитарной помощью на фронт, каждый раз видя очередной дипфейк в ленте или сомнительную рассылку в родительском чате, ты понимаешь — война изменилась.
украина
сша
россия
рональд рейган
нато
вооруженные силы украины
черноморский флот
эксклюзив
спецоперация
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1a/1077176395_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5e36bdaff7d5f120947b4658f7a9a795.jpg
украина
сша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Никита Волкович
Никита Волкович
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1a/1077176395_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_516dd6391f993758050c234f703bf15c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, сша, россия, рональд рейган, нато, вооруженные силы украины, черноморский флот, эксклюзив, спецоперация, сво
Украина, США, Россия, Рональд Рейган, НАТО, Вооруженные силы Украины, Черноморский флот, Эксклюзив, Спецоперация, СВО

Десять уроков войны XXI века. Что является главным ресурсом борьбы

06:00 27.04.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета пушки "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" на Добропольском направлении СВО
Боевая работа расчета пушки Гиацинт-С группировки войск Центр на Добропольском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Никита Волкович
Все материалы
Глядя на дым над Туапсе, слушая, как гремит ПВО над Всеволжском и Усть-Лугой, каждый раз получая СМС об атаке БПЛА, каждый раз снаряжая товарищей с гуманитарной помощью на фронт, каждый раз видя очередной дипфейк в ленте или сомнительную рассылку в родительском чате, ты понимаешь — война изменилась.
Это больше не столкновение могучих фронтов, как нас учили генералы первой половины XX века, и не "кинжальные" операции НАТО и союзников США.
Теперь война — это что-то совершенно другое: более скрытное, но одновременно всеобъемлющее, и даже в сотканной алгоритмами рекомендаций виртуальной реальности от неё укрыться невозможно. Война меняется постоянно, и учит нас меняться следом за ней, её уроки болезненны и унизительны, но оттого так необходимы. И мы учимся.
Урок 1. Не называй войну — войной
Первое правило клуба новой войны — никогда не называть её войной. И это не прихоть политиков или оруэлловское двоемыслие, а простой экономический расчет. Догма Женевской конвенции 1949 года, со всеми её высокопарными обязательствами по защите гражданского населения и статусом военнопленных, аккуратно отодвинута в сторону, чтобы не мешать серьезным людям делать деньги. Мы живем в пространстве точных формулировок, где слово "война" — это стоп-кран для мировой экономики. А никто не хочет останавливать этот поезд, даже если он несется в пропасть.
Потому что война — это форс-мажор. Это автоматическое расторжение контрактов, обвал инвестиционных рейтингов и паралич страхового рынка. А если назвать её, например "немотивированной агрессией" или "локальным антитеррористическим мероприятием", вы оставляете лазейку для юристов.
Посмотрите на газовый транзит через Украину. Это же чистый сюрреализм: две страны ведут ожесточенные боевые действия, обмениваются ударами по инфраструктуре, но при этом продолжают выполнять контракт на прокачку газа, аккуратно перечисляя друг другу транзитные платежи. В 2024 году объем этого транзита составлял около 15 миллиардов кубометров, обеспечивая выживание промышленности в Словакии и Австрии. Если бы это была официально признанная "война", газовые краны должны были закрыться в первую же секунду. Но деньги любят тишину, даже если её периодически нарушают взрывы.
Другой пример — рынок страхования. Крупнейшие корпорации, такие как Merck, годами судились со страховщиками из-за ущерба от кибератак типа NotPetya. Страховые компании пытались использовать "военную оговорку" (War Exclusion Clause), утверждая, что атака была делом рук государства и, следовательно, является "враждебным или военным актом". Суды в США, однако, встали на сторону бизнеса, заявив, что традиционное определение "войны" подразумевает физическое насилие со стороны вооруженных сил, а не строчки кода. Избегая слова на букву "В", правительства позволяют своим компаниям сохранять доступ к глобальным финансам и кредитным линиям, которые немедленно испарились бы в условиях официально объявленного состояния войны. Такова семантика - бессердечная и лицемерная. Переиначивая известное высказывание Раневской - война есть, а слова нет.
Урок 2. Спрятаться негде
Эпоха невидимости — всё! Если раньше вы могли рассчитывать на "туман войны", на складки местности или на то, что разведка противника — это один усталый парень с биноклем, то теперь забудьте об этом. Поле боя стало прозрачным, как объектив БПЛА. Жужжащие машинки обеспечили концепцию тотальной видимости, превратив поверхность земли в зону непрерывного стриминга. Сенсоры видят всё: от теплового следа отопительного прибора в блиндаже до, простите за физиологические подробности, отхожего места, которое выдает положение группы солдат.
Прозрачность — это не только картинка с дрона. Это симбиоз OSINT (разведки по открытым источникам) и искусственного интеллекта. В цифровом пространстве анонимность давно мертва. Любой "законспирированный" фейк, любое видео с "актерами" сегодня рассекречивается в течение нескольких часов с помощью инструментов геолокации и анализа метаданных. В 2023 году одно из западных СМИ провело пугающий эксперимент. Используя ИИ и распознавание лиц, они смогли отследить конкретных солдат конкретного подразделения от самого населённого пункта их базирования до линии фронта — исключительно по "цифровому следу". ИИ просеивал тысячи публикаций, сопоставляя лица, татуировки и элементы экипировки, создавая неопровержимую цифровую биографию комбатантов.
Украинские службы, например, используют системы типа Clearview AI, которые позволяют идентифицировать личность по фрагменту фотографии, найденному в социальных сетях, что делает невозможным сохранение тайны личности даже после смерти или пленения. Более 500 украинских официальных лиц имеют доступ к этой базе данных, проведя уже более 24 000 поисковых запросов с начала конфликта. Попытка создать "информационный вакуум" всё чаще терпит крах перед лицом миллионов смартфонов и спутниковых снимков высокого разрешения, доступных коммерческим структурам в режиме реального времени.
Урок 3. Теперь роботы воюют наравне с людьми
Третий урок — это окончательное осознание того, что на самых жарких участках фронта люди становятся лишним звеном или "бутылочным горлышком". Война ведется на скоростях, недоступных человеческой реакции, а беспилотные системы — воздушные, наземные и морские — превратились из вспомогательных инструментов в главных действующих лиц. Если раньше дрон был дорогой игрушкой для спецназа, то сегодня это расходный материал, который собирается миллионными тиражами.
Посмотрите на всё тот же украинский конфликт: FPV-дроны стоимостью в 400 долларов уничтожают "Абрамсы" и "Леопарды" за сотни тысяч и миллионы долларов, превращая гордость оборонпрома в груды металлолома. Но настоящий кошмар начинается там, где в игру вступает ИИ. Всё чаще в ударные БПЛА добавляется встроенный ИИ, делающий "птичку" недосягаемой для средств РЭБ и способный идентифицировать и поразить цель даже без непосредственного участия человека. Робот больше не паникует и не "багает", когда пропадает сигнал; он просто переходит на автономную логику, обученную на тысячах нейросетевых профилей.
Морская война также радикально изменилась. Черноморский флот РФ всё чаще сталкивается с атаками безэкипажных катеров типа Magura и Sea Baby. Эти "морские дроны", управляемые через созвездия спутников Starlink, превратили закрытые акватории в зоны постоянного морского боя для крупных надводных кораблей. А в Нагорном Карабахе в 2020 году азербайджанские беспилотники Bayraktar TB2 и барражирующие боеприпасы Harop буквально "выключили" армянскую ПВО и бронетехнику, доказав, что традиционная армия без защиты от роботов — это просто скопление мишеней. Сегодня война роботов — это не будущее из фильмов про Терминатора, а настоящее, в котором нередко определяющим фактором победы становится качество квантования нейросети и надёжность кода в прошивке контроллера.
Урок 4. Меньше людей, больше экономики
Четвертый урок гласит: попытка "перемолоть" живую силу противника в реалиях XXI века — это чистая наивность. Нас попросту стало слишком много, а мобилизационные жернова современных государств превращают классическую войну на истощение личного состава в бесконечный, кровавый конвейер, что сейчас Украина на примере людоловов из ТЦК показывает лучше всего.
Поэтому фокус сместился. Теперь бьют не по солдатам, а по инструментам, которые делают саму войну возможной: по венам заводов, артериям нефтебаз и нервным узлам логистики.
На место одного сокрушающего удара приходит системная работа с тысячами болезненных уколов и порезов в уязвимых точках. Поэтому и на место классических сражений танковых армий пришли микро-штурмы: тени из двух-трех человек в термонакидках, невидимые для тепловизоров, просачиваются сквозь оборону, чтобы сеять хаос и заставлять противника выплевывать драгоценные снаряды по копеечным целям.
Основной удар наносится по кошельку. И лучше всего это показала война в Иране — дешёвые, клепающиеся пачками БПЛА "обваливают" дорогущие системы Patriot за миллионы долларов, выматывая в первую очередь кошельки аравийских монархий. Это война инфраструктур: когда один точный прилет по вакуумной установке парализует целую отрасль на недели, это эффективнее лобовой атаки дивизии. Война превратилась в бухгалтерский баланс, где побеждает тот, чья логистика надёжнее, а себестоимость ликвидации цели — ниже стоимости самой цели.
Урок 5. Тыла больше нет
Пятый урок — это окончательный демонтаж понятия "глубокий тыл". Даже если ты пьешь латте в тысяче километров от линии фронта и веришь в свою безопасность — ты под угрозой. Для современных ракет и БПЛА нет недосягаемых точек, есть только цели, до которых еще не дотянулся алгоритм или по какой-то причине не предоставлен воздушный коридор. Удары по терминалу "Новатэка" в Усть-Луге в нынешнем году доказали, что даже балтийское побережье — это зона досягаемости для дешевых дронов-камикадзе, пролетевших более 1250 километров сквозь "непроницаемое" небо.
Фронт теперь везде. Это подтверждает не только украинская кампания, но и события в Иране. В июне 2025 года в ходе операции "Midnight Hammer" американо-израильские силы вскрыли ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане. Даже бетонные саркофаги подземных заводов не спасли от 30 000-фунтовых монстров GBU-57.
В каком-то смысле война "сжалась" до бесконечной дуэли ПВО и средств нападения. И ты больше не можешь "уйти с войны", ведь война может заглянуть к тебе в окно в любом городе, будь то Львов, Воронеж или Тегеран.
Урок 6. "Звёздные войны" — теперь реальность
Шестой урок возвращает нас к кошмарам эпохи Рейгана, но на стероидах цифровой эры. Космос перестал быть песочницей для ученых, превратившись в критический узел "цепи поражения". Без спутников современная война уже невозможна, она тут же рассыпется в череду бессистемных слепых ударов сторон друг по другу. Набивший оскомину, но всё ещё показательный пример: около 50 000 терминалов Starlink на Украине создали беспрецедентную по своим масштабам сеть, позволив командирам видеть поле боя в реальном времени, сокращая цикл от обнаружения цели до удара с тридцати минут до ничтожных шестидесяти секунд.
Но там, где родилась новая стратегическая возможность, вызрела и такая же стратегическая уязвимость. И сильнее всего по этому поводу переживают США. Вашингтон всерьез опасается российских разработок в области противоспутникового оружия (ASAT). Так, например, в феврале 2024 года американская разведка забила в набат из-за возможного вывода РФ на орбиту ядерного устройства для генерации ЭМИ.
Взрыв в космосе не выбирает флаги — он выжигает электронику всех спутников разом, превращая орбиту в кладбище мертвого железа. И один такой выпад способен обрушить не только коммуникацию на поле боя — следом в одночасье сгорят и финансовые институты, и морская навигация, и человечество вполне рискует отправиться в доцифровую эпоху.
Урок 7. Хакер — тоже комбатант
Киберпространство перестало быть песочницей для хакеров-одиночек и превратилось в полноценный театр военных действий, где стороны яростно и неустанно ищут друг у друга так называемые уязвимости нулевого дня. Здесь воюют прокси-группы, официально не связанные с государствами, но зачастую выступающие в поддержку той или иной из сторон.
Ярчайший пример — пророссийская группировка из Украины "Берегини", которая регулярно публикует на своих ресурсах огромные массивы документов. "Берегини" объявили войну нацистским подразделениям в рядах ВСУ и украинским спецслужбам, и те регулярно "страдают" от действий цифровых налётчиц и компрометирующих "сливов".
Также одной из самых громких акций "Берегинь" стала атака на польское антидопинговое агентство POLADA в августе 2024 года, в результате которой в сеть попали более 50 000 конфиденциальных файлов, включая медицинские записи атлетов.
Но атаки на базы данных и сервера критической инфраструктуры — это лишь верхушка айсберга. Настоящие битвы идут за доступ к защищенным мессенджерам типа Signal и Telegram, которые военные используют для координации. Группы вроде APT44 используют скрипты WAVESIGN для расшифровки данных Signal Desktop, получая планы операций в реальном времени.
В 2026 году правила игры навсегда изменил ИИ. Появление модели Claude Mythos от Anthropic создало ситуацию "цифрового шторма". Эта нейросеть обладает аномальной способностью к поиску уязвимостей: в тестах она создала 181 рабочий эксплойт там, где предыдущие модели выдавали ноль. Время до эксплойта (TTE) — окно между обнаружением дыры и её использованием — сократилось с 2 лет до 20 часов. На практике это означает, что теперь любой школьник с доступом к ИИ-агенту может иметь потенциал целого киберподразделения, а оборона должна работать со скоростью машины, чтобы просто не развалиться.

Урок 8. Подполье XXI века — не идейные, а отчаянные

Диверсанты и террористы вербовать пехоту через Telegram-ботов и рекламные посты о "подработке".Спецслужбы больше не растят агентов годами; они нанимают "одноразовых" исполнителей (Disposable Agents) за криптовалюту, которую те чаще всегно даже никогда не увидят, потому что будут в лучшем случае задержаны, в худшем — ликвидированы.
Вербовка нацелена на социально уязвимых: мигрантов, должников, отчаявшуюся молодежь. Процесс масштабируется: сначала тебе предлагают сфотографировать военный объект за 50 долларов, потом — поджечь склад или машину. Примеры повсюду: многочисленные истории о вербовке пенсионерок для "борьбы с мошенниками" или "участии в проверке бдительности сотрудников" оборачиваются атаками смертниц. Или не менее многочисленные истории с вербовкой школьников и студентов для саботажа железнодорожной инфраструктуры.
Какая здесь мораль? Если у тебя в стране есть социальные разломы или нерешённые проблемы — враг этим непременно воспользуется, чтобы создать готовое подразделение саботажников, готовых на всё ради прощения долгов, возврата похищенных мошенниками средств или просто ради быстрого заработка, чтобы чем-то дополнить стипендию.
Проект Mythos: ИИ-убийца на службе Пентагона или великая мистификация9 апреля 2026 года — без преувеличения водораздельная дата в истории мировой кибербезопасности. Релиз превью-версии модели Claude Mythos от компании Anthropic произвел без преувеличения эффект разорвавшейся ядерной бомбы.
Урок 9. Война уходит под землю
В условиях абсолютной прозрачности поверхности единственным безопасным местом остаются недра земли. Мы видим в некотором смысле возвращеие к корням, где подкопы, создание сети подземных тоннелей и владение полной их картографией открывали беспрецедентные тактические и стратегические возможности.
Примеры также можно найти по всему миру. Сектор Газа создал поражающую масштабами сеть подземных тоннелей протяженностью более 600 километров — с центрами управления и логистическими хабами, которые позволяют существовать под градом авиаударов месяцами. На Украине опыт "Азовстали" доказал, что многоуровневые промышленные бункеры всё ещё дают возможность держать оборону на протяжении многих недель.
Но подземелья — это не только оборона, но и дерзкий маневр. В марте 2024 года в Авдеевке российские войска использовали заброшенные канализационные трубы диаметром чуть более метра, чтобы проползти в тыл украинским позициям. Аналогичный манёвр в марте 2025 года в Курской области также позволил переломить ситуацию на одном из ключевых участков фронта. В обоих случаях "подземный десант" стал решающим фактором прорыва, к которому оборона, привыкшая смотреть в небо в поисках дронов, оказалась не готова. Когда каждый метр поверхности просматривается спутником, побеждает тот, кто лучше всех освоил искусство рыть норы.
Урок 10. Колонны — ничто, мотоциклы — всё
Классическая логистика времен Второй мировой, с её величественными колоннами грузовиков, стала непозволительной, губительной глупостью. Когда небо кишит дронами-охотниками, любая концентрация техники — это просто подарок для оператора БПЛА. Понятие "безопасного тыла", как мы уже сказали, стерто, и теперь логистика превратилась в искусство микро-доставки на "последней миле" — финальном участке в 20–30 километров до окопа.
Вместо КАМАЗов и фур на передовую выезжает "мотоциклетная кавалерия" и багги. "Железные кони", часто оборудованные кустарными станциями РЭБ и "мангалами", пролетают зону поражения на скорости 72 км/ч, делая артиллерийский налет на них практически невозможным. Например, на Покровском направлении российские силы полагаются на группы из 2–3 мотоциклистов, которые доставляют боеприпасы и еду. Дроны также взяли на себя роль снабженцев: западные СМИ приводили случаи, когда БПЛА типа ARCZ08 в течение 70 дней снабжали окруженные подразделения ВСУ водой и патронами. Логистика стала дискретной и высокоскоростной, а выживание всё чаще зависит от маневренности доставщика, а не от объема перевозимого им груза.
Вывод. Главный урок — береги свой разум
В конечном итоге, в эпоху слов, семантики, информации и алгоритмов война ведется не за нефть или литий, а за человеческий разум. Каждая операция, каждый взрыв нефтебазы или точный прилет по штабу моментально конвертируются в видео, посты и дипфейки, создавая "информационный хаос".
Эксперты НАТО выделяют три уровня когнитивного воздействия: биологический (влияние на нервную систему), психологический (провоцирование страха) и социальный (разрушение доверия к институтам). И если даже НАТО с его неповоротливыми институтами и бесконечной бюрократией сумело понять правила игры, то что уже говорить о тех, кто сражается прямо сейчас?
Твой разум — это главная и самая приоритетная мишень вражеской атаки. Каждое видео в твоей ленте — это пуля, выпущенная в способность мыслить трезво. В мире, где алгоритм наведения дрона и алгоритм ленты рекомендаций написаны одними и теми же людьми, информационная гигиена становится вопросом жизни и смерти. Важно осознавать, что каждая секунда твоего внимания — это ресурс, за который бьются целые государства. Будь верен себе, фильтруй входящий поток и помни: победит не тот, у кого больше танков, а тот, кто сохранит холодную голову в этом цифровом аду. Это — единственная честная стратегия в мире, где даже вырванная из контекста полуправда — редкая роскошь.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
УкраинаСШАРоссияРональд РейганНАТОВооруженные силы УкраиныЧерноморский флотЭксклюзивСпецоперацияСВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
