Украина за неделю. Монополии государства на насилие больше нет

Не Украина, а Дикий Запад какой-то – за последнее время страну накрыла эпидемия немотивированной агрессии с использованием огнестрельного оружия. Жизни все новых жертв калечатся и трагически обрываются. Удивительного в этом, впрочем, ничего нет

2026-04-27T06:20

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Ящик Пандоры открываетсяПервые тревожные сигналы раздались еще с десяток лет назад, когда в Донбассе развернулась так называемая антитеррористическая операция. Из-за линии фронта на Украину потянулся ручеек из нелегального и нигде не учтенного оружия, которое спокойно оседало на руках у "ветеранов", криминалитета и прочего сомнительного элемента. Уже тогда в украинском обществе стали крутиться участники боевых действий, многие из которых имели проблемы с психикой. Это накладывалось на неустроенность и неприспособленность к мирным реалиям, к обществу, которое выкинуло их на обочину жизни. Разумеется, в условиях последних лет все эти факторы еще больше заострились, и кто первым нажмет на курок – было вопросом времени. Гром грянул неделю назад, когда военный пенсионер Дмитрий Васильченков открыл стрельбу в Голосеевском районе Киева, после чего захватил заложников в местном супермаркете. Система показала себя во всей красе – 57-летний террорист имел легальное разрешение на ношение оружия, хотя ранее привлекался к ответственности за нанесение легких телесных повреждений и вообще слыл конфликтным человеком, однако осмотр в частной клинике при получении соответствующего документа никаких патологий у него не выявил. К этому добавилась трусость и непрофессионализм сотрудников полиции, которые прибыли на место ЧП, чтобы вскоре в панике убежать оттуда, когда раздались очередные выстрелы. Одной из сбежавших оказалась полицейская Алла Дудина, которая вообще не должна была выходить в патруль. Ее должность – старший инспектор по вопросам жилищного обеспечения в управлении патрульной полиции, на место стрельбы ее отправили из-за кадровых проблем. Естественно, что стрельбу она слышала разве что в тире, да и то не факт, поэтому ее бегство особо не удивляет. Как это часто бывает, малодушие одних соседствует с героизмом других. Когда стрелок ранил проходящего мимо ребенка, к которому сначала подошли, а потом бросили сотрудники полиции, его своим телом накрыл местный дворник. Он получил ранения и скончался спустя несколько дней.Пальба во все стороныМассовый расстрел стал чудовищным продолжением совершенно рядового бытового конфликта, который приключился в квартире будущего стрелка. Преисполненный гнева на своего обидчика, он поджег собственное жилье, взял оружие, вышел на улицу и устроил бойню. В результате огня четыре человека были убиты прямо на улице. После этого Васильченков забаррикадировался в супермаркете, где убил еще одного человека. Всего были убиты 7 человек, еще примерно два десятка киевлян получили ранения. В результате штурма стрелок был ликвидирован. Случай Васильченкова – не просто кровавое преступление, эксцесс одного отдельно взятого психически нестабильного человека. Это результат того состояния, в котором пребывает украинское общество. Усталость от войны, непростая экономическая ситуация, запредельный уровень пропагандистской истерии, завязанной на ненависти и насилии, легкий доступ к оружию – все это неизбежно будет порождать все новых васильченковых. Соответствующие эпизоды уже пошли полным ходом. Вот несколько случаев за последние семь дней: Николаевка, Днепропетровская область. Пьяный мужчина кинул гранату в полицейских, пять человек получили ранения. Киев. Водитель открыл стрельбу из пистолета по пешеходу, который переходил дорогу в неположенном месте, результат – ранение ног и спины у пешехода. Там же, в столице, 37-летний мужчина ходил по жилому комплексу на улице Каховской с автоматом в руках. При обыске у него нашли карабин "Кольт М-4", охотничье ружье Escort Magnum BTS12 и около 200 патронов. Львов. Стрельба из окон многоэтажки. Жители вызвали полицию, которая задержала стрелка. Им оказался мужчина, который начал палить из окна квартиры из небоевого револьвера системы Флобера. На этом, однако, подобные истории не закончились. Так, в Днепре (Днепропетровске) один из жителей среди бела дня ходил по улицам и расстреливал животных, а в Кировоградской и Одесской областях силами СБУ были задержаны молодые люди, которые готовили теракты в своих школах: планировали взорвать там самодельные взрывные устройства и расстрелять одноклассников и учителей. В тот же день в Ивано-Франковске не поделили дорогу два водителя, один из них начал стрелять по обидчику, после чего скрылся с места ЧП, был позднее задержан. И все это, повторимся, лишь за последнюю неделю.Спастись от полицииО глубине болезни свидетельствуют и дискуссии, которые идут в украинском обществе. Кое-кто даже счел, что произошедшее в Киеве – хороший повод к тому, чтобы раздать украинцам еще больше оружия. На днях была зарегистрирована петиция к правительству с предложением сделать обязательной выдачу оружия бывшим участникам боевых действий. Они, дескать, беззащитны перед угрозами, а наличие "ствола" придаст им уверенности и поможет отстоять себя. Понятное дело, что получать легально оружие начнут все подряд, кто хоть как-то отметился на фронте, впрочем, последнее будет также не обязательно, учитывая уровень коррупции в украинской госсистеме. С другой стороны, кто ищет способ поквитаться с миром, этот способ найдет. Вот и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко полагает, что вся эта дискуссия не имеет никакого смысла. "Проблема легализации доступов на пистолеты - это наименьшая проблема криминогенной ситуации, которая стоит перед нами. Солдат, который вернется с войны, если не получит разрешение на пистолет или дробовик, он возьмет FPV. И если он затеет что-то плохое, почувствует несправедливость — ему не нужен ни пистолет, ни дробовик, он возьмет FPV", - сказал он в одном из недавних интервью. Другая сторона проблемы – критически низкое доверие к украинской полиции. Шлейф этот тянется еще с майданных времен, когда новые власти запустили реформу МВД по западному образцу. После начала СВО и так невысокие рейтинги полиции упали ниже плинтуса – правоохранители стали по существу подельниками ненавистных военкомов из территориальных центров комплектования (ТЦК). "Общество в последнее время негативно относится к полицейским. И понятно почему - мы привлечены к мобилизации вместе с ТЦК. И это огромный негатив для Национальной полиции. Мы хотим, чтобы люди нам доверяли, нас вызывали, когда у них что-то случается. А люди в последнее время сомневаются перед тем, как вызвать полицию. Они думают: вызову, а приедет полиция и заберет меня, моего родственника, родного или еще кого-то", - признает проблему начальник Нацполиции Иван Выговский.Преступления ТЦКДействительно, если и есть сейчас на Украине ведомство с еще более подмоченной репутацией, чем полиция, то это ТЦК. О пресловутой "бусификации" сказано уже столь много, что лишь совсем упертые представители режима еще решаются защищать эту прогнившую насквозь систему и делать вид, что ничего страшного не происходит. "Отдельные инциденты не являются системным явлением. В то же время полностью свести такие случаи к нулю невозможно", - заявил на неделе депутат Рады Федор Вениславский. Чтобы опровергнуть слова парламентария, достаточно почитать украинские телеграм-каналы, в которых такие "отдельные инциденты" всплывают каждый день. Коррупционные схемы, завязанные на мобилизацию, настолько опутали украинское государство, что борьба с ними ограничивается лишь поверхностной имитацией. Иногда все же спецслужбам приходится шевелиться и прижимать совсем уж распоясавшихся военкомов, как это было на днях в Одессе. Сотрудникам местного ТЦК просто не повезло – попавший в их сети "клиент" отказался платить за свое освобождение и заблаговременно обратился в СБУ. Задержание больше напоминало криминальный боевик со стрельбой, погоней и жесткими действиями правоохранителей. Вместе с работниками ТЦК арестован был и местный участковый, который помогал находить подходящих мужчин. Их отбирали заранее по уровню дохода, некоторое время следили за ними, а потом задерживали под предлогом проверки документов. После этого жертве предлагалось выложить круглую сумму за то, чтобы отправиться домой, а не на фронт. Впрочем, гуляет версия, что борьба с преступными схемами в одесском ТЦК со стороны СБУ мотивирована не благими намерениями, а банальной обидой спецслужбистов, с которыми не захотели делиться преступным наваром. Трудности при мобилизации на Украине неизбежно будут нарастать, как и проблемы в местной правоохранительной системе, которая теряет последний стыд в своей коррупционной прыти.О событиях на Западной Украине - в материале Западная Украина за минувшую неделю: Мусорный скандал во Львове, назревающий бунт в волынской бригаде ВСУ.

https://ukraina.ru/20260421/zrada-ekspress-politsiya-ne-s-narodom-pochemu-ukraintsev-nikto-ne-zaschitit-1078145217.html

Павел Котов

