Министр обороны Мали погиб, отражая атаку террористов на его резиденцию

Министр обороны Мали Садио Камара погиб в результате атаки террористов на его резиденцию. Об этом в ночь на 27 апреля заявил пресс-секретарь правительства Исса Кулибали

2026-04-27T02:31

"Он вступил в бой с нападавшими, сумев уничтожить некоторых... В ходе интенсивных боёв он был ранен и транспортирован в больницу, где, к сожалению, скончался", — сказал пресс-секретарь во время выступления, которое телеканал ORTM опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook*.О гибели министра в результате взрыва грузовика с взрывчаткой возле его резиденции на военной базе в Кати ранее сообщал журнал Jeune Afrique. Нападение приписывается коалиции "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (JNIM), аффилированной с "Аль-Каидой"**.25 апреля боевики коалиции JNIM и повстанцы-туареги под эгидой "Фронта освобождения Азавада" (FLA) совершили скоординированное нападение на гарнизоны в малийской столице Бамако и городах Кати, Севаре, Гао и Кидаль. Генштаб Мали впоследствии заявил, что в этих населённых пунктах ситуация находится под контролем, в городах Кидаль и Кати продолжаются бои.МИД России рекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок в Мали в связи с нападениями террористических группировок, которым помогают европейские военные и западные СМИ.Подробнее в публикации - Украинцы участвуют в масштабной атаке террористов в Мали. Итоги 26 апреля.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Террористическая группировка, запрещенная в России.

украина.ру, новости, мали, терроризм, атака, убийство, минобороны, министр, африка, военная эскалация, эскалация, запад, европа, аль-каида