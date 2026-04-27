https://ukraina.ru/20260427/ministr-oborony-mali-pogib-otrazhaya-ataku-terroristov-na-ego-rezidentsiyu-1078326753.html
Министр обороны Мали погиб, отражая атаку террористов на его резиденцию
Министр обороны Мали Садио Камара погиб в результате атаки террористов на его резиденцию. Об этом в ночь на 27 апреля заявил пресс-секретарь правительства Исса Кулибали
"Он вступил в бой с нападавшими, сумев уничтожить некоторых... В ходе интенсивных боёв он был ранен и транспортирован в больницу, где, к сожалению, скончался", — сказал пресс-секретарь во время выступления, которое телеканал ORTM опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook*.
О гибели министра в результате взрыва грузовика с взрывчаткой возле его резиденции на военной базе в Кати ранее сообщал журнал Jeune Afrique. Нападение приписывается коалиции "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (JNIM), аффилированной с "Аль-Каидой"**.
25 апреля боевики коалиции JNIM и повстанцы-туареги под эгидой "Фронта освобождения Азавада" (FLA) совершили скоординированное нападение на гарнизоны в малийской столице Бамако и городах Кати, Севаре, Гао и Кидаль. Генштаб Мали впоследствии заявил, что в этих населённых пунктах ситуация находится под контролем, в городах Кидаль и Кати продолжаются бои.
МИД России рекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок в Мали в связи с нападениями террористических группировок, которым помогают европейские военные и западные СМИ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
** Террористическая группировка, запрещенная в России.
