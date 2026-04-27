"Иран смог дать отпор США и Израилю": политолог о важном примере для других стран
"Иран смог дать отпор США и Израилю": политолог о важном примере для других стран - 27.04.2026 Украина.ру
"Иран смог дать отпор США и Израилю": политолог о важном примере для других стран
Цель Трампа в Иране — захват природных богатств для усиления контроля над мировыми ценами на энергоносители. Но Иран смог дать отпор США и Израилю, показав пример для других стран региона. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович
2026-04-27T05:30
2026-04-27T05:30
2026-04-27T05:30
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Оценивая ситуацию на Ближнем Востоке, эксперт заявил, что в отношении Ирана у президента США есть вполне определенная цель."У Трампа в отношении Ирана вполне определённая цель. Изначально это захват природных богатств для усиления своего контроля над мировыми ценами на энергоносители. Это показала его более успешная операция против Венесуэлы и более провальная против Ирана", — подчеркнул Мендкович.Собеседник Украина.ру пояснил, что цели провозглашались открыто. Трамп, по его словам, заявлял, что его цель — управлять кадровыми назначениями в этих странах и самому формировать удобные режимы. Ранее все это в Вашингтоне прикрывалось словами о демократии, но президент США пришел к выводу, что в это больше никто не верит."Но Иран вполне смог дать отпор США и Израилю. Это важный пример для других стран региона: Америка уже не столь сильна. Нужно уметь говорить Америке "нет" и ставить крест на их интересах", — подытожил собеседник издания.Подробнее об этом — в материале "Никита Мендкович: Если война с Ираном затянется, ЕС пожертвует интересами Венгрии, чтобы навредить России" на сайте Украина.ру.Удается ли Трампу "отползать" от ближневосточного конфликта или он просто переводит его на новый уровень — в материале "Андрей Сидоров: У Европы есть три пути, чтобы выстроить свою систему безопасности после ухода США" на сайте Украина.ру.
иран
сша
израиль
ближний восток
венесуэла
Украина.ру
"Иран смог дать отпор США и Израилю": политолог о важном примере для других стран
Цель Трампа в Иране — захват природных богатств для усиления контроля над мировыми ценами на энергоносители. Но Иран смог дать отпор США и Израилю, показав пример для других стран региона. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович
Оценивая ситуацию на Ближнем Востоке, эксперт заявил, что в отношении Ирана у президента США есть вполне определенная цель.
"У Трампа в отношении Ирана вполне определённая цель. Изначально это захват природных богатств для усиления своего контроля над мировыми ценами на энергоносители. Это показала его более успешная операция против Венесуэлы и более провальная против Ирана", — подчеркнул Мендкович.
Собеседник Украина.ру пояснил, что цели провозглашались открыто. Трамп, по его словам, заявлял, что его цель — управлять кадровыми назначениями в этих странах и самому формировать удобные режимы.
Ранее все это в Вашингтоне прикрывалось словами о демократии, но президент США пришел к выводу, что в это больше никто не верит.
"Но Иран вполне смог дать отпор США и Израилю. Это важный пример для других стран региона: Америка уже не столь сильна. Нужно уметь говорить Америке "нет" и ставить крест на их интересах", — подытожил собеседник издания.
