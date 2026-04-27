Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260427/iran-smog-dat-otpor-ssha-i-izrailyu-politolog-o-vazhnom-primere-dlya-drugikh-stran-1078322388.html
"Иран смог дать отпор США и Израилю": политолог о важном примере для других стран
Цель Трампа в Иране — захват природных богатств для усиления контроля над мировыми ценами на энергоносители. Но Иран смог дать отпор США и Израилю, показав пример для других стран региона. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович
новости
иран
сша
израиль
дональд трамп
украина.ру
ес
никита мендкович
главные новости
главное
иран
сша
израиль
ближний восток
венесуэла
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/15/1078139216_21:0:868:635_1920x0_80_0_0_289544758ecf3052074b0f93451d8163.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, сша, израиль, дональд трамп, украина.ру, ес, никита мендкович, главные новости, главное, война, война в иране, ближний восток, война на ближнем востоке, венесуэла, цены, цены на нефть, интересы, срочно, трамп новости, трамп последние новости
Новости, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Украина.ру, ЕС, Никита Мендкович, Главные новости, главное, война, война в Иране, Ближний Восток, война на Ближнем Востоке, Венесуэла, цены, цены на нефть, интересы, срочно, Трамп новости, Трамп последние новости

05:30 27.04.2026
 
© ФотоВойна на Ближнем Востоке
Война на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Цель Трампа в Иране — захват природных богатств для усиления контроля над мировыми ценами на энергоносители. Но Иран смог дать отпор США и Израилю, показав пример для других стран региона. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович
Оценивая ситуацию на Ближнем Востоке, эксперт заявил, что в отношении Ирана у президента США есть вполне определенная цель.
"У Трампа в отношении Ирана вполне определённая цель. Изначально это захват природных богатств для усиления своего контроля над мировыми ценами на энергоносители. Это показала его более успешная операция против Венесуэлы и более провальная против Ирана", — подчеркнул Мендкович.
Собеседник Украина.ру пояснил, что цели провозглашались открыто. Трамп, по его словам, заявлял, что его цель — управлять кадровыми назначениями в этих странах и самому формировать удобные режимы.
Ранее все это в Вашингтоне прикрывалось словами о демократии, но президент США пришел к выводу, что в это больше никто не верит.
"Но Иран вполне смог дать отпор США и Израилю. Это важный пример для других стран региона: Америка уже не столь сильна. Нужно уметь говорить Америке "нет" и ставить крест на их интересах", — подытожил собеседник издания.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИранСШАИзраильДональд ТрампУкраина.руЕСНикита МендковичГлавные новостиглавноевойнавойна в ИранеБлижний Востоквойна на Ближнем ВостокеВенесуэлаценыцены на нефтьинтересысрочноТрамп новостиТрамп последние новости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
