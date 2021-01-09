Праздничное настроение жителям Западной Украины портит не только локдаун, но и повышение коммунальных тарифов прямо с 1 января. Но Владимир Зеленский катался на лыжах в «Буковеле» с уже привычной улыбкой

Прикарпатье вот уже который год во время рождественских праздников становится своеобразной «зимней столицей Украины». На этот раз президент Владимир Зеленский прибыл в Ивано-Франковск ещё 30 декабря, формальным поводом было представление нового губернатора области — Андрея Бойчука.

Селфи с президентом

«Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Ивано-Франковскую область. Глава государства встретится с административно-хозяйственным активом региона и заслушает доклад главы Ивано-Франковской областной государственной администрации (ОГА)», — говорилось в сообщении пресс-службы Офиса президента. «Зимний карантин не такой жесткий»: Зеленский оценил новые ограничения © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Упомянутая встреча впервые проходила в закрытом для прессы режиме, что вызвало недовольство местных СМИ. В сообщениях о приезде Зеленского они публиковали изображения «Чёрного квадрата» Малевича, а заголовки имели вид типа «Президент провёл какое-то совещание» — с объяснением, что больше информации нет, поскольку журналистов издания на мероприятие не пригласили.

После официоза с чиновниками Владимир Зеленский в сопровождении главы Офиса президента Андрея Ермака и своего близкого друга (а по совместительству — первого помощника) Сергея Шефира отправился встречать Новый год и Рождество Христово в государственную резиденцию «Синегора» в селе Гута Ивано-Франковской области.

Президента и высокопоставленных чиновников сопровождали семьи. Судя по всему, именно там все они находились все праздники, поскольку сообщения о селекторных совещаниях относительно борьбы с эпидемией коронавируса, которые с участием президента Украины состоялись 4 и 7 января, не иллюстрировались фотографиями Зеленского на Банковой. Естественно, новогоднее и рождественское поздравление президента были записаны заранее, в киевских, а не карпатских декорациях.

Пред очи народа Владимир Зеленский предстал только 8 января, когда его заметили катающимся на лыжах на прикарпатском курорте «Буковель», принадлежащем олигарху Игорю Коломойскому. Игорь Коломойский: кто он © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Кстати, генеральный директор «Буковеля» Александр Шевченко — один из самых рейтинговых кандидатов на ожидающихся весной довыборах в мажоритарном округе №87 в Надворнянском районе Ивано-Франковской области. Однако пока никакой информации о встречах Зеленкого с собственником или менеджером курорта нет. Зато в социальных сетях появилось множество сэлфи гостей курорта с президентом Украины. На всех фото тот в горнолыжном костюме, улыбается и радостно фотографируется со своими поклонниками на фоне заснеженных склонов. Зеленский выглядит очень довольным, при этом к шлему президента прикреплена экшн-камера, которая позволяет снимать во время спуска со склона.

Народные гуляния



В отличие от Ющенко, Порошенко и даже Януковича, которые во время зимнего отдыха в Карпатах всегда посещали Рождественские богослужения, фестивали колядок, вертепов и т.п., Зеленский на подобных мероприятиях в 2021-м замечен не был. При этом проходили они совсем рядом с резиденцией «Синегора» — к примеру, в гуцульском селе Криворивня на традиционную коляду 7 января собрались несколько десятков людей в традиционных костюмах.

Настоятель местного храма Рождества Пресвятой Богородицы отец Иван Рыбарук уверен, что традиционная гуцульская коляда, в которой соединены христианские и языческие мотивы, должна быть внесена в перечень нематериальных памятников ЮНЕСКО.

Также 7 января или даже днём ранее состоялись все массовые рождественские забавы и в областных центрах Западной Украины — ведь с 8 января по всей стране начался новый локдаун, вследствие чего закрылись и рождественские локации.

Так, во Львове в полдень 6 января на площади Рынок при большом скоплении публики был установлен четырёхметровый «дидух». Это сплетённая из пшеничной соломы ветвистая фигура, которой на Галичине вот уже много лет пытаются вытеснить привычную рождественскую ёлку. Причём «дидух» является не христианским, а чисто языческим символом, и к Рождеству его «привязали» лишь потому, что в прошлом украинские селяне не имели денег на покупку ёлки. Для празднования же в привлекательном «панском стиле» требовалось хоть какое-то подобие дерева, которого в крестьянских дворах всегда было мало — в отличие от соломы. Однако никаких массовых мероприятий возле «дидуха» 7-8 января не происходило, и даже в расположенный на окраине город музей народной архитектуры допустили ишь небольшое количество колядников и «вертепов» — театрализованных групп, разыгрывающих библейские сцены, как правило, в современной интерпретации. Скрипка выпил синий кофе и рассказал, чем Ивано-Франковск лучше Сан-Франциско © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

В Ивано-Франковске же 7 января колядовали в центре города, но действо носило весьма современный характер, поскольку его организатором стал музыкант Ярема Стецик, лидер местной рок-группы «Пенсия». А вот официозный XII фестиваль «Коляда на Майзлях», организаторами которого являются Украинская Греко-Католическая Церковь (УГКЦ) и местные власти, почти полностью перевели в онлайн-формат. Подобная ситуация и в Луцке: там XXII городской фестиваль вертепов состоится в виртуальном формате, участников просят загружать видео на специально выделенный сервер, а победителя определят голоса зрителей. Однако в сёлах колядники и вертепы на локдаун внимания не обращают, и 8 января массово ходили по хатам.

«Дидухи» установили в центрах многих городов Западной Украины, но, в отличие от минувшего года, не было попыток ими «мериться». К примеру, «дидух» в центре Ровно хотя и скромнее по оформлению, но почти такой же высоты, что и львовский, однако на этом местные СМИ не акцентировали. При этом основным новогодне-рожденственским украшением в Ровно стали фигуры светящихся ангелов. Они радовали горожан и в прошлом году, но наплыв желающих сфотографироваться с ангелами был так велик, что фигуры повредили, причём одну даже не удалось восстановить. В этом году рядом с ангелами установили будку, где круглосуточно находится охранник.

Но этого городским властям показалось мало, и вокруг ангелов соорудили металлическую ограду, на которой повесили грозные предупреждения: «Осторожно! Опасное напряжение!» Мэр города Александр Третьяк оправдывается, что таким образом просто хотят защитить городское имущество от «искалечивания». Пока никто из журналистов и жителей Ровно проверить наличие тока не рискнул.

Правда, как и всегда, каждый христианский храм хвастался своей рождественской «шопкой». Так на Западной Украине называют вертеп — изображение яслей, где родился Иисус, Святого Семейства, Трёх Царей и других персонажей из библейского сюжета. В Тернополе, в храме Святого Апостола Петра УГКЦ открыли самую большую шопку в стране, ширина которой 50 метров, а высота — 30, что на 10 метров выше, чем год назад. В ней изображён весь город Вифлеем, причём количество персонажей превышает сотню. А вот в католическом храме Святого Архангела Михаила в Садгоре (пригород Черновцов) рождественская инсталляция весьма современная. Ляшко дал совет, как праздновать Новый год и Рождество © v-2021.org

«Каждый год вертеп меняется. Добавляются новые фигуры. На этот раз у нас над шопкой летают самолеты, на синем небе светят звезды. Работает мельница. Люди ежегодно что-то передают для вертепа. Из Швейцарии этот раз нам передали три миниатюрных жилых домика, из Польши — кузнечную мастерскую, в которой движется за работой кузнец. По кругу ездит поезд, который сам прицепляет вагон. Можно сказать, это не просто вертеп, а наш мир в миниатюре. Здесь совмещено время, в котором родился Иисус Христос, и время, в котором мы живём: работаем, едем в поездах и летим в самолетах… То есть, мир изменился, люди многое освоили, а Христос, как и раньше, приходит к людям», — рассказывает журналистам настоятель костёла отец Кшиштоф Сапальськи, поляк, который служит на Украине с 2001 года.

А в селе Петричанка Черновицкой области, неподалёку от границы с Румынией, местные жители серьезно подошли к новогодней иллюминации. Они очень постарались, чтобы их село выглядело празднично. Разноцветные гирлянды засияли на домах, расположенных вдоль трассы. Стоит отметить, что жители села украсили гирляндами не только свои дома, но и заборы, которые находятся вокруг них, и даже деревья. Многие жители области специально приезжают в это село, чтобы встретить Новый год в такой сказочной атмосфере.

Стоит отметить, что, несмотря на широкую рекламу «западного Рождества», 25 декабря для подавляющего большинства жителей Западной Украины был всего лишь обычным выходным днём. Праздновали в этот день только католики, часть протестантов и отдельные румынские православные общины. А вот Новый год по-прежнему остаётся поистине общенародным праздником, как бы официальная украинская пропаганда не старалась называть его «совковым» — вплоть до запрета Деда Мороза и Снегурочки. В ночь с 31 декабря на 1 января небо взорвалось тысячами фейерверков, и люди, несмотря на бесснежную, а иногда и дождливую погоду, вышли на улицы — понимая, что уже через неделю они будут лишены такой возможности. Барабаны, транспаранты, факела. В самом центре Киева проходит марш в честь дня рождения Бандеры © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

Бандера — герой?

Как и все последние годы, 1 января для части жителей Западной Украины был не только началом нового года, но и днём рождения Степана Бандеры. Официальные празднования этой даты состоялись в трёх галицких областях — Львовской, Ивано-Франковской и Тернопоольской, где в «вече» и возложении венков к памятникам «проводнику ОУН» приняли участие руководство ОГА, областных советов, мэры и депутаты горсоветов областных центров.

В Тернополе, кроме всего прочего, состоялось и факельное шествие, ключевым персонажем которого стал мэр города Сергей Надал. Он выступил перед собравшимися и напомнил, что на сессии городского совета Тернополя было принято обращение к президенту, премьеру, председателю Верховной Рады, народным депутатам и ко всем депутатам местных общин с требованием повторно присвоить звание Героя Украины Степану Бандере. Это обращение поддержал и Тернопольский областной совет. По словам Надала, уже готовятся подобные обращения на сессиях Волынского, Ровенского, Ивано-Франковского, Хмельницкого и других областных советов. На Украине начался жесткий локдаун © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Локдаун и катки

Правда, куда более резонансными в последние дни стали слова Сергея Надала в отношении нового локдауна. 6 января мэр Тернополя объявил, что в городе с 8 января не будут вводить дополнительных ограничений, поскольку так решила городская Комиссия по чрезвычайным ситуациям, заседание которой состоялось ранее в тот же день. Но уже 7 января Надал пошёл на попятную, заявив, что местная власть готова усилить карантин, если после рождественских праздников начнет расти количество больных коронавирусом. Мэр Тернополя добавил, что это практика борьбы с пандемией «всех цивилизованных стран»: если показатели заболеваемости уменьшаются — карантин ослабляют, если увеличиваются — усиливают. При этом полиция в Тернополе специально предупредила, что с 8 января переходит на усиленный режим службы, и будет штрафовать всех нарушителей карантина.

Как ни странно, среди заведений, работа которых разрешена с 8 по 24 января, оказались катки — хотя к ним выстроились длинные очереди родителей с детьми, и далеко не все из них были в масках. За это местные чиновники не преминули поблагодарить Киев. Так, недавно назначенный губернатор Закарпатья Анатолий Полосков написал в Facebook: «Важная и очень приятная информация от Офиса Президента Украины: КАТКИ НА УЛИЦЕ МОГУТ РАБОТАТЬ, но зоны питания (в т.ч. мобильные, с напитками и др.), Места торговли сувенирами и подобные — должны быть закрыты. Господин Президент, отличное решение!»

Тарифы и просты



Праздничное настроение портит жителям Западной Украины не только локдаун, но и резкое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) прямо с 1 января 2021 года. Кстати, во время визита на Прикарпатье Владимир Зеленский издевательски заявил, что «на Украине с августа текущего года заработал рынок газа для населения, и теперь граждане могут свободно выбрать поставщика газа на самых выгодных условиях». «Несмотря на то, что страна перешла на рынок газа и рынок диктует цены, все-таки у «Нафтогаза» сегодня самые дешевые цены из всех поставщиков», — сказал президент.

Но если газ и электроэнергия подорожали одинаково для всех украинцев, то остальные услуги выросли в цене неравномерно. Так, в декабре Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повысила стоимость холодной воды и водоотвода более чем на 20% в Ужгороде, Хмельницком, Луцке, Ровно, Черновцах, Ивано-Франковске и Львове. В последнем городе, к примеру, с 1 января за каждый кубометр воды придётся заплатить 23,75 гривны. Также с 1 января повышены тарифы на тепло во Львове и Хмельницком. При этом уже в ноябре 2020 года за жилищно-коммунальные услуги рассчитывались меньше половины жителей Западной Украины, а общий долг населения региона за ЖКУ превышает 10 миллиардов гривен.

Неудивительно, что такой рост тарифов в условиях «замороженной» экономики вызывает протесты населения. Так, 4 января состоялось стихийное собрание жителей большого села Мамаевцы неподалёку от Черновцов. Люди сначала собрались о сельсовета, а потом несколько часов перекрывали международную трассу Н-10, постоянно переходя дорогу. А 6 января аналогичные перекрытия состоялись в буковинском селе Оршевцы на административной границе с Ивано-Франковской областью, и в соседнем прикарпатском городе Снятын. Во всех случаях полиция не вмешивалась.

Рекордные наркотики

Ни при чём была полиция региона и к одному из самых резонансных задержаний наркотиков. 5 января СБУ и Офис генерального прокурора Украины сообщили, что во Львове изъята рекордная партия героина — более тонны. Транснациональная организованная преступная группировка, состоявшая из граждан Турции, планировала переправить героин в ЕС под видом дипломатического груза. Они организовали ввоз героина на территорию Украины на судне, прибывшем в Одесский порт в декабре 2020 года. Трёх турков задержали во Львове во время фасовки наркотиков на арендованных складах. В этот же день там задержали ещё одного гражданина Турции — одного из организаторов наркотрафика. Правоохранители выявили 1035 кг героина, готового к транспортировке, это подтвердили экспресс-тесты. Стоимость изъятых наркотиков по ценам «чёрного» рынка составляет более 2,3 миллиарда гривен (около 80 миллионов долларов).

Примечательно, что всю операцию планировали и проводили исключительно киевское оперативники. «Привлекалось только Львовское управление СБУ и только на финальном этапе, для задержания. Одесское управление СБУ не привлекалось — для проведения спецоперации в Одессу выезжал подразделение из Киева », — отметили в пресс-центре СБУ. По мнению президента «Ассоциации международных экспедиторов Украины» Виктора Берестенко, спланировать и «продавить» проведение такой операции на Украине могли только благодаря сотрудничеству с международными партнерами — из Евросоюза или США. На локальном уровне украинские правоохранители слишком коррумпированы для таких задержаний и спецопераций, говорит экспедитор. Это могли быть представители Интерпола или Европола, или Управления по борьбе с наркотиками США. При этом официальные источники пока не раскрывают информации о том, дипломатической почтой какой именно страны планировали воспользоваться преступники для перевозки наркотиков через границу Евросоюза.