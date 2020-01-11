Уходящая неделя - условно рабочая для всей Украины, но традиционно праздничный дух был особенно силён на Западе. Фестивали вертепов тут плавно перешли в празднование «Маланки» - кануна «Старого Нового Года»

В 2020-м в последние дни перед Рождеством Христовым жителям Украины было особенно сложно удержать строгий пост: ведь Святвечер в этом году был выходным (рабочий день перенесли с понедельника, 6 января, на субботу, 11-е), а ещё два выходных ему предшествовали. А вот туристам такие своеобразные каникулы были в радость, и десятки тысяч людей устремились в различные области Западной Украины, чтобы попытаться ощутить «дух аутентического Рождества», которое им обещали туристические фирмы и государственная пропаганда. Больше всего гостей, как и в предыдущие годы, было в Карпатах и во Львове. Западная Украина с 30 декабря по 3 января: «меряние ёлками», марши в день рождения Бандеры и элита в «Буковеле» © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

6 января в центре Львова был торжественно установлен трёхметровый дидух — сплетённый из необмолоченных злаков — символ урожая, благополучия и богатства. Его устанавливали еще в дохристианские времена, а делали из первого или последнего снопа. Обычно после праздников его сжигают, однако львовский дидух такая судьба обошла — ему более 10 лет. «Он сплетён руками целой деревни. К этой древней традиции установления дидуха мы добавили свою. Она именно в том, что дидух мы храним во славу города, для подтверждения нашего единства», — рассказала журналистам львовянка Татьяна Пилипец. На площади дидух простоит от Сочельника до Крещения, потом символ праздника перенесут в музей. Львовские мастера считают, что у дидуха традиционно должно быть 13 верхушек, которые символизируют 12 апостолов и Иисуса Христа.

А вот в Ровно, где дидух для центральной площади города изготавливали активисты общества охраны памятников истории и культуры, акцентировали внимание на языческих традициях. Местные этнографы отметили, что ровенский дидух «соответствует всем сакральным требованиям по иерархии Светлого Ирия, он стоит на трех ногах, которые творят конусную форму, имеет четыре канонических уровня и венчается двенадцатиугольной звездой — символом Творца». Не обошлось и без соперничества: дидух в Ровно имеет высоту 4,5 метра, то есть в полтора раза выше львовского.

А в Тернополе в ночь перед Рождеством снова открыли крупнейшую в Украине «шопку» — это изображение Святого Семейства в окружении животных и других библейских персонажей. Выставляют конструкцию в 50 метров в ширину и более 20 метров высотой уже более двадцати лет в греко-католической церкви Святого Апостола Петра монахи Ордена францисканцев. Испытание «Буковелем». Страсти вокруг знаменитого украинского лыжного курорта вновь разгораются © commons.wikimedia.org, Naumenkophotographer

Но главное состязание как между регионами Западной Украины, так и в конкретных городах и сёлах на минувшей неделе развернулось между колядниками и вертепами — группами, разыгрывающими театрализованные представления на библейскую тематику. Впрочем, рождение Иисуса и визит Трёх царей с дарами к нему уже не одно столетие являются лишь поводом для сценок на актуальную политическую тематику.

Но всё же большинство вертепов стараются следовать традициям, иногда весьма давним. К примеру, львовский клуб «Чёрный Галич» организовал вертеп в реконструированном средневековом убранстве (скажем, воины были в латах), и исполняли древние колядки. В гуцульском селе Криворивня на Прикарпатье в первый день Рождества все собрались у церкви, играли на трембитах, после чего разошлись колядовать — причём здесь это могут делать только юноши и мужчины. А 9 января колядники из Криворивни отправились поздравлять своих земляков, которые служат на Востоке Украины.

Красочно отметили Рождество гуцулы и в других областях. 8 января в селе Косовская Поляна на Закарпатье состоялся фестиваль «Гуцульские бетлегемы» (так в регионе называют коллективы колядников), в котором приняли участие 16 коллективов. А в городке Вижница на Буковине состоялся фестиваль «Самая большая коляда в самом маленьком городе», на котором группы колядников изо всех уголков района представили зрителям старинные и новые обрядовые песни, оригинальные новогодние и рождественские поздравления. Интересно, что возрастной диапазон участников — от малышей до старушек.

Ежегодно 7 января ярко отмечают православное Рождество два соседних села — Припрутье и Бояны Новоселицкого района Черновицкой области, о них даже написали на сайте ВВС. Подавляющее большинство населения здесь — этнические румыны и молдаване. В сёлах сохранилась традиция, по которой все группы сельских колядников (в Боянах на 5000 жителей таких четыре, ещё две в Припрутье) 7 января воспроизводят в традиционных костюмах легенду о молдавском господаре Штефане чел Маре (Стефане Великом, XV в.). По преданию, именно Стефан Великий поднял Буковину на борьбу с исламом, и сумел удержать край христианским.

Уже пятнадцатый год подряд во второй день рождественских праздников во Львове проходит фестиваль «Вспышка Рождественской звезды», или «шествие звездарей». Свои «Вифлеемские звёзды» демонстрируют как профессиональные мастера, так и начинающие. Уже традиционно все «звездари» сходятся на одной и той же площади Львова, демонстрируют звёзды, которые успели сделать к праздникам, и вместе проходят по городу. Западная Украина с 23 по 27 декабря: отставки губернаторов, очереди на границе и «трембитный» рекорд © Facebook, Алексей Гончарук

В Ивано-Франковске же 8-12 января проходит традиционный фестиваль «Коляда на Майзлях» (название городского микрорайона). При этом депутаты местного городского совета с 9 по 19 января планируют вместе колядовать, собирая деньги на памятник Степану Бандере в городе Конотоп — его пообещал установить мэр Ивано-Франковска, «свободовец» Руслан Марцинкив. А в субботу, 11 января, в Ивано-Франковске готовятся установить кулинарный рекорд — сварить целую тонну бануша — традиционного гуцульского блюда из кукурузной муки. Варить его будут пять известных шеф-поваров, огромный казан для этого уже установлен в центре города.

Не обошёлся без рождественского духа и 25-й фестиваль «Червене вино», который открылся 10 января в Мукачеве — его открывали «бетлегемы» как из самого города, так и коллективы из соседних районов. До 14 января на фестивале можно будет не только попробовать различное местное вино и блюда региональной кухни, но и увидеть традиционный закарпатский вертеп и поколядовать вместе с его участниками, а также купить оригинальные сувениры.

Рождественские праздники Западной Украине подпортили только два момента — погода и катастрофа украинского авиалайнера в Иране траур. 9 января в связи с гололёдом было затруднено или парализовано движение во Львове, Черновцах, Ужгороде и Мукачево. Причём в последних двух городах патрульные полицейские выписали предписания и штрафы коммунальным чиновникам, а также руководителям Службы автомобильных дорог в Закарпатской области и «Закарпатского облавтодора». Но хуже всех пришлось автомобилистам на трассе Тернополь — Ивано-Франковск, превратившейся в подобие стекла: сотни машин оказались в ледяном плену, по нескольку часов ожидая спецтехнику.

А вследствие траура были перенесены фестивали вертепов, запланированные в Хмельницком и Луцке — они состоятся 11 января. А вот «Маланка-фест» в Черновцах состоится по графику — 12 января, в нём примут участие десятки коллективов из Украины и из-за рубежа, причём главным действом будет парад вполне в стиле европейских карнавалов — на механизированных платформах будут ехать различные персонажи, от мифических животных до вполне реальных политиков.

Хотя Западная Украина является регионом, где сильны позиции греко-католиков и раскольнической Православной церкви Украины, каноническая УПЦ в дни Рождества стала тут ньюсмейкером, в том числе благодаря известным гостям. Так, Ровно по приглашению протоиерея Виктора Земляного посетил легендарный боксёр Александр Усик, которого местная община приветствовала колядками. Рождественскую службу в Зимненском монастыре на Волыни отстояли Виктор Медведчук и Оксана Марченко, а 11 января литургию тут возглавит предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий. А в первый день Рождества, 7 января, более 100 детей из так называемой «красной зоны» — линии соприкосновения в Донбассе (прифронтовые посёлки Красногоровка, Зайцево, Майорское, Жованка, Пески-2 и Бахмутка) — посетили Успенскую Почаевскую лавру в Тернопольской области, где их радостно встретила монашеская братия. Инициаторами и координаторами этой поездки, которая также включала Киев, стали советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо и рок-музыкант, общественный деятель Олег Карамазов.

Как написал Сивохо на своей странице в Фейсбук, «дети посмотрят, как живут люди на Западной Украине, окунутся в другую среду, сравнят разные культуры. Для многих — это первое подобное путешествие». Примечательно, что СМИ Тернопольской области это событие в большинстве своём проигнорировали. Кстати, в отличие от многих предыдущих лет, ныне местные власти Западной Украины практически не организовывали приезд детей из восточных областей страны на Рождественские праздники.