"Это плохой звонок для Трампа": как война против Ирана обернулась против президента США - 27.04.2026 Украина.ру
"Это плохой звонок для Трампа": как война против Ирана обернулась против президента США
Война против Ирана обернулась для Дональда Трампа серьезными внутриполитическими проблемами. Его поддержка резко упала как среди демократов, так и среди его традиционного правого крыла трампистов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович
Журналист спросил эксперта, как затянувшаяся война на Ближнем Востоке оборачивается против самого Дональда Трампа. Отвечая на вопрос, эксперт заявил, что поддержка президента США сильно упала.По словам эксперта, трамписты считают, что в долгосрочной перспективе эта операция больше интересна Израилю. В текущей ситуации, когда правые и левые объединяются под антипрезидентскими лозунгами, это плохой звонок для Трампа, пояснил Мендкович."Сейчас американцы и слева, и справа задаются вопросом: зачем мы убивали школьниц в Минабе, если у нас так выросли цены на бензин? И это большая проблема для Трампа", — констатировал собеседник Украина.ру.
"Это плохой звонок для Трампа": как война против Ирана обернулась против президента США

04:30 27.04.2026
 
Война против Ирана обернулась для Дональда Трампа серьезными внутриполитическими проблемами. Его поддержка резко упала как среди демократов, так и среди его традиционного правого крыла трампистов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович
Журналист спросил эксперта, как затянувшаяся война на Ближнем Востоке оборачивается против самого Дональда Трампа. Отвечая на вопрос, эксперт заявил, что поддержка президента США сильно упала.
"Сильно упала поддержка Трампа и со стороны демократов, и со стороны правого крыла трампистов. Демократы возражают против самого Трампа и играют с гуманитарной риторикой", — сказал Мендкович.
По словам эксперта, трамписты считают, что в долгосрочной перспективе эта операция больше интересна Израилю. В текущей ситуации, когда правые и левые объединяются под антипрезидентскими лозунгами, это плохой звонок для Трампа, пояснил Мендкович.
"Сейчас американцы и слева, и справа задаются вопросом: зачем мы убивали школьниц в Минабе, если у нас так выросли цены на бензин? И это большая проблема для Трампа", — констатировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Никита Мендкович: Если война с Ираном затянется, ЕС пожертвует интересами Венгрии, чтобы навредить России" на сайте Украина.ру.
Удается ли Трампу "отползать" от ближневосточного конфликта или он просто переводит его на новый уровень — в материале "Андрей Сидоров: У Европы есть три пути, чтобы выстроить свою систему безопасности после ухода США" на сайте Украина.ру.
