На фоне новогодних праздников на Украине снова закрутилась интрига вокруг пятого президента Петра Порошенко. В четверг, 6 января, Офис генерального прокурора подал в Печерский районный суд Киева ходатайство об аресте имущества Порошенко. Ранее прокуратура решила взять его под стражу по делу о госизмене

Сам обвиняемый сейчас находится заграницей, но пообещал вернуться на родину 17 января. До тех пор он якобы работает в европейских столицах «для отражения российской агрессии».

«Возвращаюсь не для того чтобы защищаться от Зеленского, а для того, чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии», — написал Порошенко, пребывая в зарубежном турне.

В то же время повис вопрос: решатся ли власти Украины посадить в тюрьму экс-президента? Началось. Суд арестовал все активы и имущество Порошенко © Петр Порошенко/Фейсбук

Судорожные движения обвинителей

В середине декабря Порошенко выдвинули новое обвинение, предполагавшее взятие под стражу. Но 29 декабря прокурор отозвал из Печерского суда Киева ходатайство о взятии под стражу. Однако еще до начала рассмотрения ходатайства прокурор отозвал его «для доработки».

В то же время в Государственном бюро расследований (ГБР) отрицают отзыв ходатайства о взятии Порошенко под стражу. Иными словами, мы видим судорожные метания представителей судебной власти — очевидно, получающих противоречивые указания на этот счёт.

Перед Новым годом Порошенко спешно покинул страну, вылетев в Турцию, буквально через пару часов после подписания постановления о его задержании. Судебные исполнители бежали за Порошенко, но подозрение вручить так и не смогли.

Адвокат Порошенко Игорь Головань утверждает, что подозрение его клиенту было выдвинуто незаконно, поскольку подписано не лично генеральным прокурором Ириной Венедиктовой, а ее заместителем Алексеем Симоненко, что уже выглядит попыткой генпрокрора подстраховаться.

В свою очередь новое ходатайство Генпрокуратуры — об аресте имущества Порошенко — тоже подписано не Венедиктовой, что дает возможность оспорить его законность. Андрей Золотарев: Арестовывая Порошенко, Зеленский вовсе не делает Западу фигуру из трех пальцев © Facebook, Золотарев Андрей

Дело о покупке угля

«Я не ваш оппонент, я ваш приговор», — торжественно заявил Петру Порошенко в апреле 2019 года во время дебатов Владимир Зеленский.

После победы Зеленского на выборах в отношении пятого президента правоохранители завели десятки уголовных производств. Однако все они были либо отозваны, либо потерялись в многочисленных кабинетах украинских судов.

Последнее подозрение Порошенко подписали 20 декабря 2021 года. Он, как и лидер партии ОПЗЖ и народный депутат Виктор Медведчук, подозревается в госизмене. Следствие считает, что оба они, действуя якобы по предварительному сговору с руководством Российской Федерации, способствовали «террористической деятельности» Л/ДНР.

«Терроризм» заключался в закупках угля в момент энергетического кризиса 2015 года. Сейчас Украины переживает очередной энергетический кризис, связанный в том числе и с катастрофической нехваткой угля.

По утверждению прокуратуры, Порошенко в 2014-2015 годах лично распорядился закупать уголь в Л/ДНР, чем «поставил энергетическую сферу Украины в зависимость от РФ и террористических организаций». По этому делу Порошенко может выйти на свободу под залог в 1 миллиард гривен, а грозит ему до 15 лет тюрьмы. «Демонстративный террор»: у известных соратников Порошенко прошли обыски © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Театральная постановка с задержанием

Арест Порошенко мог бы поддержать падающий рейтинг Зеленского, поскольку избирателям надоели его невыполненные обещания. Однако дело осложняется связями Петра Порошенко с американским посольством и лично Джо Байденом. В свое время нынешний американский президент говорил, что общается с Порошенко чаще, чем со своей женой.

Украинские эксперты за последние два года не раз утверждали, что Порошенко получил определенные гарантии неприкосновенности от посольства США, что и является причиной неудач всех ранее открытых против него дел.

Виктор Бобыренко, украинский политтехнолог и эксперт «Бюро анализа политики», считает, что в случае возвращения Порошенко на родину будет произведен лишь показательный арест, который продлится недолго.

«Искали новую скандальную тему. Ею оказалась борьба с олигархами. В первую очередь бороться будут с Виктором Медведчуком, Ринатом Ахметовым и Петром Порошенко.

И если с Ахметовым Зеленский, возможно, и заключил бы мировую, то с Порошенко, скорее, нет. Поэтому, когда Порошенко вернется в страну, на него показательно наденут наручники, отправят в СИЗО, чтобы он провел там одну ночь», — утверждает Бобыренко.

«Зеленский, остынь!» Порошенко использовал пресс-конференцию Путина в своих целях © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Пьесу доиграют до конца и Рождественский вертеп, который нам разыгрывают, с преследованием Порошенко, должен как минимум закончиться попыткой задержания.

Другое дело, какую санкцию выберет суд, тут я уже, памятуя последние события, не поставил бы и 50 копеек на то, что мера пресечения будет в виде ареста. Скорее всего, все закончится попыткой избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, и этого будет достаточно для дальнейшего разыгрывания пьесы», — считает политтехнолог.

Что дальше?

Петр Порошенко, конечно, может изменить свои планы и остаться заграницей еще какое-то время. В конце концов, «отражать российскую агрессию» он может не только в европейских столицах, но и на Мальдивах, где холода и снег не будут отвлекать пятого президента от столь важной миссии.

Однако если его возвращение задержится, может «посыпаться» его политическая сила, «Европейская солидарность», которая сформирована вокруг одного лидера. Как, впрочем, и партия «Слуга народа».

Порошенко рассказал о подарке Зеленского Путину © eurosolidarity.org Михаила Саакашвили, вернуться и провозгласить себя преследуемым лидером оппозиции, рассчитывая, что бунт его немногочисленных, но радикальных сторонников заставит Зеленского отступиться.

Для Офиса Зеленского тем временем важно не только показать избирателям выполнение хоть каких-то обещаний, но и продемонстрировать определенную независимость президента от западных партнеров.

Нынешние переговоры относительно Украины между РФ и странами НАТО проходят без участия Киева. И, возможно, преследование Порошенко (или имитация преследования) является также попыткой Офиса президента Зеленского поднять ставки и заставить западных партнеров с ним хоть немного считаться.